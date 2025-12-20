VC, Startups y Mercados

diciembre 2025

📜 Métodos de valoración pre-ingresos con plantillas de Excel. | ¿Por qué a los inversores de capital riesgo les importa tanto quién lidera…
📃 ¿Por qué las empresas de IA contratan menos jóvenes? Categorías de IA por las que los VC están pagando demasiado ahora y por qué los unicornios…
  David
📜 ¿Cómo conseguir que los inversores se interesen meses antes de recaudar fondos? ¿Con los correos electrónicos exactos que hay que enviar?
📃 Además: Guía para convertir la IA en un segundo cerebro + ¿el tamaño de la recaudación de fondos afecta las probabilidades de convertirse en un…
  David and Guillermo Verne
📜 Cómo crear un CRM para inversores (con plantilla)
📃 Además: Los cuatro modelos de descubrimiento de productos: dónde opera realmente tu empresa + Por qué el 95% de las inversiones en IA empresarial…
  David and Sergio Flores - Soy Tecnólogo
📜 Cómo hacer investigación de usuarios sin usuarios: la guía del usuario sintético
📃 Además: La verdad sobre la adopción de ChatGPT Enterprise + Vuelven los unicornios: lo que los fundadores deben entender ahora mismo.
  David and Miguel Gonzalez

noviembre 2025

📜 La estrategia de crecimiento que la mayoría de las startups pasan por alto: La ingeniería como marketing
📃 Además: El giro más inteligente de una startup en la historia reciente de la IA. + ¿Las herramientas gratuitas crearon silenciosamente empresas…
  David and Julia Torres
📜 ¿Cómo de grande es realmente el gasto en IA? | Lo que 180 millones de ofertas de empleo revelan sobre el impacto de la IA
📃 Además: El VC se está convirtiendo en un negocio con efecto de red. + El estado de GTM en 2025 + Deberías saber esto antes de firmar un Acuerdo de…
  David and Miguel Gonzalez
📜 Cómo ganar en un mercado saturado (y conseguir que los capitalistas de riesgo apuesten por ti)
📃 No confundas el ajuste producto-mercado con el ajuste subvención-mercado: El problema de Cursor. + El «efecto IKEA» + Cómo valoran los inversores las…
  David
📜 Marco del Pitch Deck de Y-Combinator: Accede a más de 50 presentaciones que recaudaron más de 450 millones de dólares
📃 Construye tu pitch deck utilizando el marco de Y-Combinator.
  David
📜 El lado negativo oculto de las rondas semilla de alta valoración | ¿Deberías contratar a un ingeniero de IA? Los sorprendentes resultados…
📃 ¿Cómo lanzar tu startup desde el sigilo? + La secreta empresa de capital riesgo que está detrás del imperio de Elon Musk y el marco de los inversores…
  David and Brenda Ramirez
Dónde publicar tu startup para conseguir tus primeros 1.000 usuarios
Cómo estudiar nuevos mercados - tácticas de un PM de Twitter convertido en fundador del sector sanitario. + Las 3 categorías de productos de IA que…
  David
