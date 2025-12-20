VC, Startups y Mercados
Suscribirse
Iniciar sesión
Inicio
VCapital
Guías
Archivo
Acerca de
Último
Lo mejor de
Debates
Distinguir la buena estrategia de la mala estrategia
Por qué importa la diferencia.
Hace 7 horas
•
David
,
Guillermo Verne
, and
Tomas Gallardo
6
11
5
Tras el diagnóstico, la política empresarial
Cuando los líderes se convierten en estrategas.
Hace 7 horas
•
David
1
diciembre 2025
📜 Métodos de valoración pre-ingresos con plantillas de Excel. | ¿Por qué a los inversores de capital riesgo les importa tanto quién lidera…
📃 ¿Por qué las empresas de IA contratan menos jóvenes? Categorías de IA por las que los VC están pagando demasiado ahora y por qué los unicornios…
dic 20, 2025
•
David
2
1
2
📜 ¿Cómo conseguir que los inversores se interesen meses antes de recaudar fondos? ¿Con los correos electrónicos exactos que hay que enviar?
📃 Además: Guía para convertir la IA en un segundo cerebro + ¿el tamaño de la recaudación de fondos afecta las probabilidades de convertirse en un…
dic 12, 2025
•
David
and
Guillermo Verne
4
1
2
📜 Cómo crear un CRM para inversores (con plantilla)
📃 Además: Los cuatro modelos de descubrimiento de productos: dónde opera realmente tu empresa + Por qué el 95% de las inversiones en IA empresarial…
dic 9, 2025
•
David
and
Sergio Flores - Soy Tecnólogo
2
📜 Cómo hacer investigación de usuarios sin usuarios: la guía del usuario sintético
📃 Además: La verdad sobre la adopción de ChatGPT Enterprise + Vuelven los unicornios: lo que los fundadores deben entender ahora mismo.
dic 6, 2025
•
David
and
Miguel Gonzalez
3
noviembre 2025
📜 La estrategia de crecimiento que la mayoría de las startups pasan por alto: La ingeniería como marketing
📃 Además: El giro más inteligente de una startup en la historia reciente de la IA. + ¿Las herramientas gratuitas crearon silenciosamente empresas…
nov 28, 2025
•
David
and
Julia Torres
3
📜 ¿Cómo de grande es realmente el gasto en IA? | Lo que 180 millones de ofertas de empleo revelan sobre el impacto de la IA
📃 Además: El VC se está convirtiendo en un negocio con efecto de red. + El estado de GTM en 2025 + Deberías saber esto antes de firmar un Acuerdo de…
nov 27, 2025
•
David
and
Miguel Gonzalez
3
1
📜 Cómo ganar en un mercado saturado (y conseguir que los capitalistas de riesgo apuesten por ti)
📃 No confundas el ajuste producto-mercado con el ajuste subvención-mercado: El problema de Cursor. + El «efecto IKEA» + Cómo valoran los inversores las…
nov 26, 2025
•
David
1
📜 Marco del Pitch Deck de Y-Combinator: Accede a más de 50 presentaciones que recaudaron más de 450 millones de dólares
📃 Construye tu pitch deck utilizando el marco de Y-Combinator.
nov 25, 2025
•
David
1
📜 El lado negativo oculto de las rondas semilla de alta valoración | ¿Deberías contratar a un ingeniero de IA? Los sorprendentes resultados…
📃 ¿Cómo lanzar tu startup desde el sigilo? + La secreta empresa de capital riesgo que está detrás del imperio de Elon Musk y el marco de los inversores…
nov 25, 2025
•
David
and
Brenda Ramirez
Dónde publicar tu startup para conseguir tus primeros 1.000 usuarios
Cómo estudiar nuevos mercados - tácticas de un PM de Twitter convertido en fundador del sector sanitario. + Las 3 categorías de productos de IA que…
nov 24, 2025
•
David
2
1
© 2026 David
·
Privacidad
∙
Términos
∙
Aviso de recolección
Crea tu Substack
Descargar la app
Substack
es el hogar de la gran cultura
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts