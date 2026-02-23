📃 Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

¿Está la IA eliminando silenciosamente los trabajos de atención al cliente?

Durante años, la IA que reemplazaba empleos parecía una teoría. Ahora empezamos a ver datos limpios.

Jason Lemkin compartió recientemente las cifras de contratación de Pave, que abarcan 386.500 nuevas contrataciones, y el cambio en Atención al Cliente es drástico. En el cuarto trimestre de 2023, los puestos de soporte representaron el 8,30 % de las nuevas contrataciones. Para el tercer trimestre de 2025, esa cifra se redujo al 2,88 %.

Eso representa una disminución de aproximadamente el 65% en dos años. Y casi la mitad de esa caída ocurrió solo en los últimos tres trimestres.

No se trata de una automatización gradual. Es una curva de adopción acelerada.

Lemkin también compartió un ejemplo operativo concreto:

Una empresa pasó de tener más de 20 empleados de soporte a solo 3 personas con el apoyo de agentes de IA, mientras que sus ingresos oscilaron entre un -19 % y un +47 % interanual durante la transición. La IA ahora gestiona la mayor parte del volumen de llamadas entrantes.

Pero la verdadera historia no es que el soporte esté desapareciendo. Se está rediseñando.

¿Qué está pasando realmente dentro de las empresas?

La IA es ahora soporte de nivel 1.

Enrutamiento básico de tickets, preguntas frecuentes, actualizaciones de cuentas, explicaciones de políticas, todo esto es manejado cada vez más por IA a tasas de desvío de entre el 40 % y el 60 % sin degradar la calidad.

Los puestos de entrada para puestos de nivel básico se están reduciendo.

El clásico representante de soporte generalista de $50,000 con tareas repetitivas y de gran volumen está desapareciendo.

Los roles humanos que requieren mayor calificación se están expandiendo.

Lo que queda requiere criterio: escaladas técnicas, implementación, integraciones complejas, cuentas con alta demanda de ingresos. Estos puestos suelen remunerar más de 100 000 $ y se asemejan más a puestos híbridos de Éxito del Cliente.

El soporte se está fusionando hacia arriba en CS.

Cuando la IA gestiona la mitad de los tickets, el trabajo humano restante se vuelve proactivo:

incorporación

conversaciones de expansión

prevención de la rotación de personal

construcción de relaciones

Eso no es eliminación. Es elevación. La implicación más interesante es estratégica.

El soporte es simplemente la categoría más fácil de automatizar primero:

alto volumen

consultas estructuradas

respuestas bien documentadas

baja tolerancia a tiempos de respuesta largos

Es el campo de entrenamiento más limpio para agentes de IA. Y eso lo convierte en un indicador adelantado.

Es probable que se repita el mismo patrón en los siguientes casos:

Funciones de SDR que gestionan llamadas salientes repetitivas

Partes de las operaciones de marketing y flujos de trabajo de contenido

Funciones de control de calidad y pruebas

Trabajo de operaciones de producto de nivel medio

Cualquier función en la que la IA pueda gestionar de forma fiable entre el 40 % y el 60 % del volumen estructurado sin degradar la calidad de salida se vuelve vulnerable al rediseño.

Para los fundadores, la conclusión no es “reducir la plantilla”. Es esto:

Si la IA puede manejar la capa repetitiva de su función, rediseñe la capa humana que está por encima de ella.

Las empresas que simplemente reducen costos pierden las ventajas de este modelo. El verdadero apalancamiento se manifiesta cuando:

Los tiempos de respuesta colapsan

La cobertura pasa a ser 24/7

Los humanos cambian a trabajos que impactan los ingresos

El costo por “ticket” disminuye.

La caída del 65% en la contratación de soporte no significa, en teoría, que las empresas se preocupen menos por los clientes. Significa que las mejores han ideado un nuevo modelo operativo.

El margen de adaptación se está acortando. El soporte fue la primera función porque era más fácil. No será la última.

¿Deberían los inversores respaldar a los fondos de capital riesgo pequeños por sus ventajas o a los fondos grandes por su estabilidad?

Nota del Editor: Los LP en fondos de capital riesgo (VC) son los inversores que aportan la gran mayoría del capital (normalmente más del 98 %) utilizado para invertir en startups. Son inversores pasivos, es decir, aportan dinero, pero no gestionan las operaciones diarias ni toman decisiones de inversión. A cambio, reciben una parte de los beneficios.

Durante años, la narrativa predeterminada ha sido simple: los fondos pequeños obtienen mejores resultados.

Pero cuando se analiza la distribución completa de resultados, la historia es más matizada y más estructural.

John Rikhtegar analizó recientemente 760 fondos de capital riesgo norteamericanos (años 2000-2020) utilizando datos de PitchBook Net TVPI y los dividió en cinco quintiles según el tamaño del fondo. En lugar de centrarse únicamente en los promedios, trazó la distribución completa de rentabilidades.

El patrón era claro.

Los fondos pequeños estiran la curva de retorno.

Los grandes fondos lo comprimen.

En el medio es donde las cosas se ponen incómodas.

Esto es lo que muestra la dispersión.

Quintil 1 (fondos de $0 a $40 millones):

Percentil 90 ≈ 5,6x

Mediana ≈ 1,82x

Percentil 25 ≈ 0,99x

Amplio spread. Asimetría real. Volatilidad real.

Quintil 5 (fondos de más de 450 millones de dólares):

Percentil 90 ≈ 2,83x

Mediana ≈ 1,60x

Percentil 25 ≈ 1,18x

Agrupamiento más compacto. Menos explosiones en ambas direcciones.

Curiosamente, tanto los fondos más pequeños como los más grandes superaron a los tres quintiles intermedios en los cuartiles superior, mediano e inferior. El 60 % intermedio de los fondos mostró menor asimetría y menor consistencia, la combinación menos atractiva.

Entonces, ¿qué está sucediendo estructuralmente?

Los fondos pequeños se benefician de las matemáticas de propiedad.

Cuando un fondo de $25 millones posee entre el 10% y el 15% de una empresa emergente, incluso una salida modesta de entre $500 millones y $1000 millones puede impulsar significativamente todo el vehículo. El fondo no necesita un resultado de $20 mil millones para generar una rentabilidad neta de 3 a 5 veces. La concentración de la propiedad convierte las ganancias realistas en un impacto a nivel de fondo.

Esa es la asimetría que están comprando los LP.

Pero esa asimetría conlleva volatilidad. La dispersión es amplia. Los resultados del cuartil inferior son considerablemente más débiles.

Los grandes fondos operan bajo una restricción de diseño diferente.

Con más de mil millones de dólares, una sola salida de mil millones apenas genera un cambio significativo. Estos fondos necesitan resultados multimillonarios o éxitos sólidos repetidos para impulsar la rentabilidad. Como resultado, su distribución se ajusta. Ofrecen perfiles más estables y, a menudo, una rentabilidad absoluta significativa para los inversores, incluso si los múltiplos son menores.

Para muchas instituciones, eso importa.

Una gran relación con un GP (General Partner) puede generar un capital sustancial sin tener que gestionar decenas de pequeñas exposiciones a fondos. La simplicidad operativa y la previsibilidad del reciclaje de capital son parte de su atractivo.

Nota del Editor: En los fondos de capital riesgo (VC), GP (General Partner) significa Socio General. El GP es la empresa o entidad responsable de gestionar el fondo, tomar decisiones de inversión y gestionar las operaciones diarias. A diferencia de los inversores pasivos (LP), los GP asumen obligaciones fiduciarias, asumen la responsabilidad de las acciones del fondo y reciben una compensación mediante comisiones de gestión y participación en los beneficios (una parte de los beneficios).

El segmento intermedio es donde la cosa se pone complicada.

En los tres quintiles intermedios (40 millones de dólares - 450 millones de dólares), la rentabilidad neta 3x se observa principalmente en el decil superior. Esto hace que la selección del decil superior sea cada vez más crucial. Si no se seleccionan los mejores gestores en ese rango, el cálculo de la rentabilidad se complica, especialmente cuando los inversores locales pueden asignar a crédito privado de menor duración o a mercados públicos líquidos.

De esto se desprenden algunas implicaciones prácticas.

Si un LP desea asimetría y puede tolerar la dispersión, los fondos pequeños la ofrecen estructuralmente.

Si un LP prioriza un retorno de capital más estable y una escala de relaciones, los fondos grandes se adaptan mejor.

Si se asigna a fondos de tamaño mediano, la selección del decil superior se vuelve no negociable.

El tamaño del fondo no es solo una decisión de marca. Conforma la curva de rentabilidad. La dispersión no es aleatoria. Es estructural y está vinculada a la titularidad, el tamaño del cheque y cuánto puede mover el vehículo una sola ganancia.

La verdadera pregunta no es “¿pequeño o grande?”, sino si el tamaño del fondo se alinea con el tipo de perfil de retorno que estás suscribiendo.

ALGO MÁS

🧩 Marcos y publicaciones reveladoras

Investigación de Anthropic: dónde se están implementando realmente los agentes de IA y dónde reside la verdadera oportunidad.

Hay mucho ruido en torno a los agentes de IA. Pero si dejamos de lado la publicidad exagerada y analizamos los datos de implementación en el mundo real, surge una imagen más clara: los agentes ya están aquí, están ganando autonomía y, por ahora, se concentran en dominios muy específicos.

Anthropic analizó millones de interacciones reales entre humanos y agentes en Claude Code y su API pública. En lugar de especular sobre el futuro, estudiaron cómo se utilizan los agentes en la práctica.

Y los resultados son reveladores.

Primero: la autonomía aumenta, pero con cuidado

La mayoría de las sesiones de Claude Code siguen siendo cortas. El turno promedio dura unos 45 segundos.

Pero el extremo final cuenta una historia diferente. En tan solo tres meses, la duración del turno del percentil 99,9 casi se duplicó, pasando de menos de 25 minutos a más de 45 minutos. Cabe destacar que este crecimiento fue uniforme en todos los lanzamientos de modelos. Esto sugiere que el cambio no se debe únicamente a la capacidad de los nuevos modelos, sino a los patrones de uso.

Los usuarios obtienen mayor autonomía. A medida que ganan experiencia:

Los nuevos usuarios aprueban manualmente cada acción.

En 750 sesiones, más del 40% de las sesiones están totalmente aprobadas automáticamente.

Las tasas de interrupción aumentan del 5% (usuarios nuevos) al 9% (usuarios experimentados).

Esto indica algo importante: la estrategia de supervisión evoluciona. Los usuarios pasan de la microaprobación a la delegación e intervención. Dejan que los agentes actúen, pero intervienen cuando es necesario.

Ese cambio de comportamiento es fundamental para la expansión del dominio.

Porque antes de que los agentes pasen a entornos de mayor riesgo, los humanos necesitan aprender a supervisarlos de manera eficiente.

Dónde se están implementando realmente los agentes de IA hoy en día

En estos momentos, el despliegue está muy concentrado.

Ingeniería de software (~50% de la actividad de los agentes)

La ingeniería de software domina el uso de agentes. Casi la mitad de las llamadas a herramientas en la API pública de Anthropic se realizan en este ámbito.

Esto incluye:

Escribir y modificar código

Implementación de correcciones de errores

Ejecución de pruebas

Monitoreo de la salud del sistema

Gestión de flujos de trabajo de desarrollo

¿Por qué la ingeniería primero?

Porque:

Los resultados se pueden probar.

Los errores suelen ser reversibles.

Los desarrolladores entienden los sistemas.

Los ciclos de retroalimentación son estrechos.

La ingeniería es el espacio ideal para la autonomía.

Aquí es donde los agentes se están convirtiendo en infraestructura operativa, no solo en asistentes.

Dominios emergentes (aún pequeños, pero en crecimiento)

Fuera de la ingeniería, vemos experimentación temprana en:

Atención médica (recuperación de registros médicos, apoyo al flujo de trabajo)

Finanzas (transacciones automatizadas, informes)

Ciberseguridad (simulaciones de equipo rojo, escaneo de vulnerabilidades)

Atención al cliente (clasificación de tickets, redacción de respuestas)

Flujos de trabajo de ventas e inteligencia empresarial

Estos aún no son dominantes. Pero son estratégicamente importantes.

Representan la transición de “herramienta para desarrolladores” a “capa operativa para empresas”.

Y aquí está la clave: la mayoría de estas implementaciones todavía implican un riesgo bajo.

Anthropic dio también estos datos:

El 73% de las llamadas de herramientas parecen contar con un humano involucrado.

El 80% implica algún tipo de protección (sistemas de permisos, puertas de aprobación).

Sólo el 0,8% parece irreversible (como enviar un correo electrónico en vivo a un cliente).

Eso significa que llegamos temprano. Muy temprano.

Se están probando agentes en dominios de mayor riesgo, como sistemas de seguridad, transacciones financieras e implementaciones de producción, pero todavía no a escala masiva.

La frontera existe. Simplemente no se ha expandido por completo.

La verdadera oportunidad no está en la codificación, sino en la expansión del dominio

El sector de la ingeniería está saturado de pioneros. La próxima gran ola vendrá de la expansión vertical.

Piensa en lo que sucede cuando los agentes van más allá del código:

En atención médica → automatización del flujo de trabajo del paciente, procesamiento de reclamaciones y soporte de clasificación.

En finanzas → controles de cumplimiento, conciliación y lógica comercial autónoma.

En ciberseguridad → respuesta a amenazas en tiempo real.

En operaciones → adquisiciones, gestión de proveedores, generación de informes.

En atención al cliente → sistemas de resolución total, no sólo redacción de respuestas.

Cada uno de estos dominios aumenta tanto el riesgo como la autonomía. Y ahí reside la oportunidad.

En este momento, la mayoría de las empresas están experimentando en la capa de “bajo riesgo y reversible”.

La brecha se encuentra entre: “Usé un chatbot para redactar algo” y “La IA ejecuta este flujo de trabajo de forma autónoma y con monitoreo”.

Esa brecha es enorme y en gran medida no está resuelta.

Por qué la infraestructura de monitoreo se convierte en la siguiente capa

Anthropic enfatiza algo sutil pero crítico: el monitoreo posterior al despliegue será esencial a medida que se expanda la autonomía. Aquí es donde la mayoría de los fundadores subestiman la oportunidad.

A medida que los agentes se trasladan a entornos de mayor riesgo, las empresas necesitarán:

Paneles de control de autonomía

Sistemas de puntuación de riesgos

Factores desencadenantes de la intervención

Registros de auditoría

Marcos de escalada

Entrenamiento de aclaración (enseñando a los modelos cuándo parar)

Curiosamente, Claude Code ya hace pausas para aclarar dudas con más frecuencia que los humanos en tareas complejas. Esto sugiere que la autoconciencia y el reconocimiento de la incertidumbre se están convirtiendo en mecanismos de seguridad.

Pero escalar esto a través de las industrias requiere herramientas, no sólo mejores modelos.

La próxima ola de empresas emergentes de IA puede no ser:

Modelos más grandes

Más tokens

Inferencia más rápida

Puede ser:

Plataformas de orquestación de agentes

Infraestructura de capa de riesgo

Sistemas de seguimiento + intervención

Marcos de implementación verticalizados

En la actualidad, los agentes de IA están fuertemente concentrados en la ingeniería de software porque ahí es donde:

Los errores son reversibles

La supervisión es natural

Existen usuarios técnicos

Pero a medida que aumentan la confianza y la autonomía, la frontera se expande.

Y esa expansión probablemente seguirá este camino:

Automatización de ingeniería de bajo riesgo Flujos de trabajo operativos internos Sistemas de cara al cliente con barandillas Dominios con gran carga financiera y de cumplimiento normativo Sistemas de decisión autónomos de alto riesgo

Cada paso aumenta el valor económico.

La mayor oportunidad no reside en el 50% actual de las llamadas de herramientas, sino en el 50% que aún no ha escalado.

Si estás incorporando agentes de IA, la pregunta estratégica no es “¿Qué tan autónomo podemos lograr?”

Es:

¿Qué dominio podrá tolerar la autonomía a continuación?

¿Cómo construimos una infraestructura de supervisión para ello?

¿Cómo hacemos que el riesgo sea visible y manejable?

¿Cómo entrenamos a humanos y modelos para compartir el control?

Porque los datos sugieren que no hemos alcanzado el máximo nivel de autonomía. Nos encontramos en una fase inicial de experimentación controlada.

Y las empresas que resuelvan la autonomía específica del dominio de manera segura, visible y mensurable, capturarán la siguiente fase de expansión de los agentes.

La tesis de IA de Mark Cuban: La oportunidad de IA de 495 mil millones de dólares que la mayoría de los fundadores están perdiendo.

La mayoría de los fundadores están persiguiendo la capa equivocada de la pila de IA.

Creen que la oportunidad está en construir el próximo modelo base, el próximo ChatGPT o el próximo unicornio SaaS nativo de IA. Pero cuando Mark Cuban afirma que la IA es la mayor ola de creación de empleo desde internet, no se refiere a laboratorios de modelos.

Habla de servicios . Y al analizar las cifras, la tesis resulta difícil de ignorar.

Hay 33 millones de empresas en Estados Unidos que necesitan integrar IA. Sin embargo, solo el 8,8 % ya cuenta con IA en producción. El mercado actual de servicios de IA ronda los 11.000 millones de dólares, pero la oportunidad proyectada oscila entre 165 000 y 495 000 millones de dólares. Incluso una modesta inversión del 10 % implica casi medio billón de dólares en inversión direccionable.

Eso no es crecimiento incremental. Es un cambio estructural.

La verdadera brecha no está entre la ausencia de IA y el acceso a ChatGPT, sino entre la experimentación y la transformación operativa.

Hoy en día, la mayoría de las empresas caen en la ilusión de la adopción. Se dice que el 68 % de las empresas utilizan IA. Pero en la práctica, eso suele significar:

Alguien en marketing solicita a ChatGPT borradores de correo electrónico

Un gerente utiliza IA para resumir documentos

Los equipos experimentan con copilotos genéricos

Eso es un uso superficial. No afecta la esencia del funcionamiento del negocio.

La diferencia entre «Usé un chatbot» y «La IA gestiona parte de nuestras operaciones» es enorme. Y en esa distancia reside la verdadera oportunidad.

Lo que las empresas realmente necesitan no es otra suscripción SaaS. Necesitan a alguien que pueda entrar en su empresa, comprender cómo fluye el trabajo y diseñar sistemas de IA que ejecuten tareas reales.

Esto requiere habilidades diferentes a las de crear modelos desde cero. La oportunidad reside en la orquestación de agentes.

La mayoría de las empresas no tienen problemas con el acceso a la IA. Tienen problemas con la integración. Ninguna herramienta, por sí sola, puede:

Mapear de flujos de trabajo desordenados

Identificar bucles de decisión repetitivos

Conectar CRM, soporte, finanzas y herramientas internas

Diseñar rutas de escalamiento

Monitorizar el rendimiento y la confiabilidad

Mejorar continuamente los resultados

Esto no es un problema de funcionalidad. Es un problema de sistemas.

La orquestación de agentes consiste en convertir la IA de un chatbot a una capa operativa. En lugar de “ayudar a la IA”, se convierte en “hacer a la IA”.

Eso podría significar:

Tickets de soporte resueltos automáticamente con barandillas

Los clientes potenciales de ventas se precalifican antes de que un humano los contacte.

Los informes internos se generan de forma autónoma

La revisión del contrato está automatizada de extremo a extremo

Tareas repetitivas de back-office delegadas a agentes

Al plantearlo así, la tesis de la creación de empleo se vuelve más clara. Cada una de esas 33 millones de empresas necesita a alguien que pueda:

Comprender los incentivos empresariales

Traducir procesos a lógica

Implementar flujos de trabajo de agentes

Construir salvaguardas

Iterar en función de los resultados

Y la mayoría de esas personas no serán ingenieros puros.

El próximo perfil de alta demanda en tecnología no es necesariamente el de la persona que capacita a los modelos básicos. Es el traductor, alguien que comprende tanto las operaciones comerciales como los sistemas de agentes. Ex-operadores, líderes de producto, consultores, técnicos generalistas, personas que pueden conectar los flujos de trabajo con la orquestación.

Por eso tiene sentido apostar por la orquestación de agentes. Los modelos fundamentales están prácticamente construidos. Las API existen. Las herramientas mejoran cada semana. Lo que falta es la implementación a escala.

Si estás desarrollando IA ahora mismo, la verdadera pregunta estratégica no es si tu producto utiliza el mejor modelo, sino si estás acortando la distancia entre la curiosidad y la ejecución.

Porque el mercado actual de 11 mil millones de dólares no es el techo. Es el punto de partida. La expansión a entre 165 mil millones y 495 mil millones de dólares no se logrará con mejores demostraciones. Se logrará con empresas que pasen de “experimentar con IA” a “La IA dirige parte de nuestra empresa”.

Esa transición requiere personas que puedan diseñar, implementar y operar sistemas de agentes dentro de las limitaciones del mundo real.

Y esas personas están a punto de convertirse en algunos de los operadores más solicitados del sector tecnológico. No porque hayan creado la IA, sino porque la han hecho funcionar.

La táctica de negociación del FBI que los fundadores deberían utilizar en cada llamada de fijación de precios.

La mayoría de los fundadores negocian de manera incorrecta.

Cuando un proveedor sube los precios, un cliente empresarial se resiste o un socio reduce las condiciones, recurrimos a la lógica. Explicamos los presupuestos. Justificamos el uso. Buscamos un acuerdo que beneficie a todos. Intentamos llegar a un acuerdo.

Y eso suele ser una decisión perdedora.

Una publicación reciente de Reddit desglosó una táctica inspirada por Chris Voss, ex negociador internacional de secuestros del FBI y autor de Never Split the Difference.

Su idea central revoluciona la lógica empresarial tradicional: “Encontrémonos a medio camino” y “ganar-ganar” suelen debilitar tu influencia. La verdadera estrategia es la empatía táctica combinada con preguntas calibradas y sin orientación.

¿Lo sorprendente? La IA puede ejecutar este marco mejor que la mayoría de los humanos.

Así es como los fundadores pueden usarlo:

El cambio fundamental: dejar de intentar llegar al “sí”

En la mayoría de las negociaciones, presionamos para llegar a un acuerdo. Intentamos que la otra parte acepte.

Pero Voss argumenta que un “sí” a menudo no significa nada. Puede ser una forma educada de desestimar la conversación. Lo que realmente quieres oír es: “Así es”. Eso indica que has comprendido su postura con tanta claridad que se sienten comprendidos.

Imaginemos un escenario de renovación de SaaS: un proveedor intentó aumentar el precio un 20 %. En lugar de escribir un correo electrónico largo y cortés solicitando un descuento con lógica presupuestaria y disculpas, la persona utilizó ChatGPT, pero con restricciones estrictas.

La clave fue decirle a la IA qué NO hacer:

Sin lógica.

No hay argumentos presupuestarios.

Sin disculpas.

No pedir descuento directamente.

En cambio, se le indicó a la IA que usara etiquetas, frases como «Parece que...» o «Suena como...», seguidas de lo que Voss denomina una pregunta calibrada. Una pregunta de «cómo o qué» que obliga a la otra parte a resolver el problema.

El resultado fue casi incómodo en su simplicidad:

Parece que tienen mucha presión para aumentar los ingresos este trimestre. Parece que consideran que nuestros precios actuales son injustos con el valor que ofrecen. ¿Cómo se supone que voy a aceptar un aumento del 20% si nuestro consumo se ha mantenido estable?

Eso fue todo el correo electrónico.

Nada de cumplidos. Nada de “espero que estés bien”. Nada de relleno emocional. Solo judo psicológico.

¿El resultado? El proveedor eliminó el aumento por completo y mantuvo la tarifa anterior durante dos años.

Por qué funciona esto (especialmente con los representantes de ventas)

Los equipos de ventas están capacitados para gestionar objeciones. Cuentan con guiones preparados para:

“Es muy caro.”

“Necesito consultarlo con mi jefe”.

“¿Puedes mejorar el precio?”

Pero no tienen guiones para: “¿Cómo se supone que debo hacer eso?”

Ese tipo de pregunta calibrada elude sus guiones defensivos. Desvía la conversación de la defensa del precio a la solución de un problema.

En lugar de negociar contra ti, empiezan a negociar consigo mismos.

Ése es el movimiento de poder.

Cómo los fundadores pueden aplicar esto en situaciones reales

Esto no se aplica solo a las renovaciones de proveedores. Se aplica a lo largo de la vida del fundador:

A la hora de recaudar capital, en lugar de aplicar la lógica de valoración, se podría decir:

Parece que le preocupa la sostenibilidad de nuestro crecimiento. ¿Qué debería ser cierto para que esto se considere una inversión obligada?

Al negociar contratos empresariales:

Parece que intentas minimizar el riesgo por tu parte. ¿Cómo se supone que vamos a comprometer recursos de ingeniería sin plazos de implementación más claros?

Cuando un socio impone condiciones desfavorables:

Parece que intentas optimizar la flexibilidad. ¿Cómo se alinea eso con la construcción de una relación estratégica a largo plazo?

Observa el patrón:

Empiece con empatía (“Parece que…”)

Reflejar su probable presión o preocupación

Termine con una pregunta de cómo/qué que los obligue a participar.

Los fundadores de la capa de IA se pierden

ChatGPT se caracteriza por ser útil y profesional. Esto significa que tiende a suavizar el lenguaje, a explicar en exceso y a escribir largas justificaciones racionales, precisamente el tipo de correos electrónicos de negociación que se ignoran.

El truco no es sólo pedirle a la IA que escriba el correo electrónico.

Le está diciendo a la IA lo que NO debe hacer:

No discutas lógicamente.

No justifiques.

No supliques.

No pidas directamente la concesión.

Despréndete de la lógica. Añade empatía. Haz la pregunta calibrada.

No intentas dominar a la otra parte. Intentas crear un momento en el que reflexionen y piensen: “Es justo. ¿Cómo lo solucionamos?”.

Ahí es cuando has cambiado el control.

Para los fundadores, esto importa más de lo que parece.

Los fundadores negocian constantemente:

Precios con proveedores

Condiciones con los inversores

Descuentos con clientes

Reparto de acciones con contrataciones

Asociaciones estratégicas

La mayoría de estas negociaciones fracasan no por cuestiones de números sino por cuestiones de posicionamiento.

Los fundadores que ganan no son los más agresivos. Son quienes enmarcan la conversación para que la otra parte se sienta comprendida y luego deben justificar su propia postura.

La pregunta no es si esta táctica funciona.

La pregunta es si eres lo suficientemente disciplinado para dejar de explicar y empezar a preguntar: ¿Cómo se supone que debo hacer eso?

Puedes utilizar este mensaje:

Role: Act as Chris Voss (FBI Negotiator). Task: Rewrite the negotiation email with extreme tactical empathy. Specific Instructions: - The Label (Pressure): Start by hypothesizing that the rep is being pushed by management to hit quarterly revenue targets. Label that emotion. - The Label (Value): validate that they probably think their software is worth more than I'm paying. The Reality: Mention that my usage is flat. The Calibrated Question: Combine the price increase and the flat usage into a "How" question that makes the increase impossible to accept without saying "no." Style constraints: - Remove all fluff. No greetings. No sign-offs. - Do not be aggressive, be confused but deferential.

