Cómo conseguir que los inversores se interesen meses antes de recaudar fondos (y los correos electrónicos exactos que hay que enviar)

Cómo el tamaño de la recaudación de fondos afecta las posibilidades de que tu startup se convierta en un unicornio.

¿Cómo convertir la IA en un segundo cerebro?

Por: Sahil S

📜 INMERSIÓN PROFUNDA

Cómo conseguir que los inversores se interesen meses antes de recaudar fondos (y los correos electrónicos exactos que hay que enviar)

Imagina que planeas recaudar una ronda de financiación en seis meses. Lo ideal es esperar hasta entonces para contactar con los inversores. Lo inteligente es empezar ahora: forjar relaciones y mantener informados a los posibles inversores mucho antes de solicitar un cheque.

¿Pero cómo? No se trata solo de asistir a eventos o enviar correos electrónicos no solicitados. Hay un enfoque mucho más inteligente y de eficacia comprobada.

Se llama Estrategia de Actualización Pre-Subida.

La estrategia de actualización previa a la recaudación de fondos es simple: envía actualizaciones periódicas y concisas sobre el progreso de tu startup a posibles inversores en los meses previos a la recaudación de fondos.

En lugar de contactar a los inversores sólo cuando estás recaudando fondos (o peor aún, cuando tienes poco efectivo), los cortejas con antelación compartiendo tu trayectoria a lo largo del tiempo.

¿Para qué molestarse? Porque los inversores suelen “invertir en líneas , no en puntos”; quieren ver el progreso de una startup como una trayectoria, no como una instantánea.

Trayectorias de startups (por Venturz)

Al recibir actualizaciones periódicas (“la línea”), un inversor puede generar convicción de que ejecutas bien el modelo de negocio y alcanzas los hitos, lo que hace que sea mucho más probable que diga que sí cuando finalmente presentes tu propuesta.

De hecho, las empresas emergentes que mantienen informados a los inversores periódicamente tienen tres veces más probabilidades de obtener financiación de seguimiento, según la encuesta de NFX.

Fuente de la imagen: NFX (Importancia de las actualizaciones)

Las actualizaciones constantes generan familiaridad y confianza: te mantienes en el radar del inversor (en el buen sentido) y demuestras dinamismo y disciplina. Recuerda que los inversores financian el dinamismo, no solo el potencial. Si demuestras un progreso constante y la inusual disciplina de enviar actualizaciones, te distingues de inmediato (la mayoría de los fundadores prometen actualizaciones y nunca las cumplen, por lo que quienes sí lo hacen se encuentran en el 5% superior en comunicación con los inversores).

Cortejar a los inversores de forma temprana con actualizaciones reduce el riesgo de tu financiación .

No se esfuerzan por comprender tu negocio bajo presión; lo han visto desarrollarse. O como describió un inversor experimentado al respaldar a un fundador al que siguió durante dos años: “No me estaba arriesgando, estaba apostando a que los había visto ganar dinero con el tiempo”.

Entonces, ¿cómo empezar y enviar las actualizaciones?

1. Construya una lista de objetivos específicos

No crees una hoja de cálculo gigante con todos los correos electrónicos de capital riesgo que encuentres. Un enfoque improvisado desperdicia el tiempo de todos. En su lugar, crea una lista de inversores que realmente encajen:

Observa quién ha respaldado startups similares a la tuya, especialmente en tu etapa (pre-semilla, semilla, etc.). Herramientas como Crunchbase, bases de datos de empresas y boletines informativos son útiles en este caso.

Concéntrese en la alineación: sector, etapa, tamaño del cheque, trayectoria. Si tu startup fintech está en fase semilla, un fondo biotecnológico Serie B es irrelevante: elimínalo.

Actividad de verificación: ¿El fondo realmente emite cheques? Si no ha invertido en más de 18 meses, podría estar inactivo.

El objetivo no es “la lista más grande”. Es una lista calificada: las personas con más probabilidades de decir que sí.

2. Segmenta y califica tus leads

Una vez que tengas tu lista, divídela en niveles útiles:

Inversores de nivel 1 (inversores de “alcance”): las empresas o inversores ángeles de ensueño que te encantaría atraer, generalmente nombres muy conocidos en su sector.

Inversores de nivel 2 (inversores “prioritarios”): siguen siendo una buena opción, quizás con cheques más pequeños o una alineación un poco menos perfecta, pero vale la pena involucrarlos.

Además, segmenta por tipo de conexión : ¿a quién puedes contactar con una introducción cálida frente a quién con un contacto frío? Los contactos cálidos siempre van primero.

Consejo profesional: Usa tu red de contactos para ampliar la lista. Pide a asesores, mentores o amigos fundadores que te sugieran inversores de capital riesgo relevantes.

“Conozco a un fundador de tecnología sanitaria que hizo esto y consiguió 50 presentaciones cálidas en un solo fin de semana”.

Y trátalo como si fuera una venta. Usa un CRM para inversores sencillo , incluso una hoja de cálculo , para hacer un seguimiento de:

¿Quién está en tu embudo?

¿Dónde se encuentra la relación?

Notas sobre conversaciones.

De esta manera, no se escapa ningún cable caliente.

3. Encuentra a las personas adecuadas en cada empresa

No te limites a anotar los nombres de las empresas; identifica a las personas. En la etapa inicial, los socios o los inversores de capital riesgo junior suelen ser las mejores opciones de entrada.

Los asociados tienen un incentivo para explorar empresas con anticipación y forjar relaciones. Puede que no firmen el cheque, pero pueden promocionarte internamente ante los socios.

No pases por alto a los inversores ángeles y a las microempresas de capital riesgo. En las etapas pre-semilla y semilla, un sindicato de inversores ángeles bien conectados puede ser tan valioso como un fondo de renombre.

Segmenta aún más tu lista por tipo: ángeles inversores, fondos semilla, inversores estratégicos, corporaciones, y adapta tu enfoque a cada uno de ellos.

Al final de esta investigación y filtrado, podrías tener, digamos, entre 50 y 100 prospectos sólidos que podrían invertir en tu ronda. Ahora es el momento de prepararlos, mucho antes de presentar tu propuesta oficialmente.

Campaña de calentamiento: comunícate con ellos y ponte en su radar

Una vez que hayas creado tu lista de objetivos, el siguiente paso es simple: iniciar la conversación.

El objetivo no es pedir dinero. Es estar en su radar y obtener permiso para mantenerlos informados.

Comienza con introducciones cálidas

Las presentaciones cordiales siempre superan a los correos electrónicos fríos. Los inversores se ven abrumados por las llamadas entrantes, pero cuando un contacto de confianza reenvía tu mensaje con un mensaje como “Oye, deberías conocer a este fundador”, prestarán atención.

Las referencias cálidas suelen tener una tasa de respuesta del 20 al 30 %, en comparación con <5 % en el caso de las referencias en frío.

Busca conexiones mutuas a través de otros fundadores (especialmente aquellos en la cartera de un VC), pares de aceleradoras o asesores.

Herramientas como LinkedIn son útiles para identificar conexiones de segundo grado. Al solicitar una presentación, facilítala escribiendo una breve descripción que tu contacto pueda copiar y pegar.

No temas al acercamiento frío

Dicho esto, los correos electrónicos no solicitados no son inútiles, especialmente con fondos pequeños, inversores ángeles o “superconectores” de tu sector. Muchos inversores responden si el mensaje es breve, relevante y personal.

La clave no es empezar con un “estamos recaudando fondos”. En su lugar, intenta un enfoque más suave: pide permiso para enviar actualizaciones a medida que avanzas. Es una pregunta de bajo compromiso a la que es fácil decir que sí, y que inicia la relación sin presión.

Un asesor de SVB lo llama el «correo electrónico de permiso». En pocas líneas,:

Preséntate e introduce tu empresa

Muestra por qué podrías ser relevante para su objetivo o política de inversiones.

Pregunta si puedes incluirlos en tus actualizaciones de progreso.

La mayoría de los inversores dirán que sí, especialmente si has hecho la tarea para asegurarte de que son una buena opción.

Ejemplo: correo electrónico de invitación para actualización de inversores: a continuación se muestra una plantilla que puedes adaptar cuando te comuniques con un VC (quizás un asociado) que aún no conoces.

El objetivo es presentarse, destacar por qué podrían estar interesados ​​y obtener su aprobación para enviar actualizaciones:

Asunto: [Nombre de su empresa] – Actualizaciones para [Nombre del inversor/Fondo] Hola [nombre del inversor]: Soy [Tu nombre], fundador de [Empresa], [breve descripción de tu startup]. Te escribo para hacerte una pregunta rápida: enviamos una breve actualización mensual sobre nuestro progreso y logros, y me encantaría incluirte (con copia oculta) en ese correo electrónico. Aún no hemos iniciado oficialmente la recaudación de fondos, pero basándome en [por qué encajan, por ejemplo, su enfoque en tecnología sanitaria], pensé que nuestra experiencia podría ser relevante para ti. En los últimos meses hemos [menciona un logro reciente, por ejemplo, el “lanzamiento de nuestra versión beta con 100 usuarios”], y durante el próximo trimestre nuestro objetivo es [objetivo futuro, por ejemplo, “expandirnos a 3 clientes piloto”]. Si prefieres no recibir estas actualizaciones, no te preocupes, solo házmelo saber. De lo contrario, con gusto te mantendré al tanto. ¡Gracias! Saludos cordiales,

[Tu nombre]

[Tu cargo], [Empresa]

[LinkedIn o URL del sitio web]

Algunas notas importantes sobre este enfoque: ser breve y objetivo. No estás adjuntando una presentación ni solicitando una reunión. Simplemente pregunta: “¿Puedo enviarte actualizaciones?”. Para la mayoría de los inversores, es un sí fácil; no les cuesta nada hasta que deciden que están interesados.

También les estás dando una señal sutil de que la recaudación de fondos está cerca (”aún no hemos comenzado la recaudación”), para que entiendan el contexto. Mencionar un logro reciente y un objetivo a corto plazo les da la oportunidad de ver el impulso sin exagerar. Y cuando empieces a enviar actualizaciones, siempre envía a tu lista en copia oculta, no muestres los correos electrónicos de los inversores y haz que la nota parezca un mensaje directo tuyo.

Al hacer esto, logras dos cosas:

Entras en el radar de un inversor de una manera positiva y no intrusiva. Te preparas para enviar actualizaciones consistentes y más sustanciales a lo largo del tiempo.

La mayoría de los fundadores se sorprenden de la alta tasa de éxito. Los inversores de capital riesgo y los inversores ángeles en etapas iniciales casi siempre responden con un rápido “Claro, adelante”. ¿Por qué? Porque su trabajo es, literalmente, seguir a las empresas emergentes. O como un mentor de Techstars suele recordarles a los fundadores: “Construye tu red antes de que la necesites”. Eso es exactamente lo que estás haciendo.

Una vez que alguien acepta, pasa de ser un cliente potencial frío a uno cálido. Ahora la tarea cambia: enviar actualizaciones que valgan la pena leer y que les motiven a seguir la conversación.

Cómo preparar tu correo electrónico de actualizaciones para inversores antes de la recaudación

Tienes una lista de inversores que han aceptado recibir actualizaciones. Ahora viene la gran pregunta: ¿qué les envías realmente?

Los principios rectores son simples: conciso y coherente. No estás escribiendo un comunicado de prensa ni una novela. Este es un correo electrónico breve y legible que permite a los inversores ver tu impulso y tu razonamiento en menos de dos minutos.

Frecuencia

El momento ideal es el mes.

Suficientemente frecuente para mostrar impulso, pero no tan frecuente como para resultar molesto.

Si tu negocio avanza lentamente (I+D profunda, hardware, etc.), un plazo bimestral o trimestral está bien. Pero no excedas de eso.

La clave es la constancia. Si te comprometes, no lo dejes. Las actualizaciones esporádicas erosionan la confianza, mientras que las actualizaciones regulares la construyen.

Piénsalo como si fueras a cepillarte los dientes: establece un recordatorio recurrente y hazlo a tiempo.

Longitud y formato

Ha de ser breve, sencillo y fácil de leer. Unos pocos párrafos bastan.

Utiliza encabezados como Destacados, Desafíos, Preguntas.

Listas con viñetas > grandes bloques de texto.

Los inversores no quieren un informe del consejo de administración; quieren una idea rápida de cómo se mueven las cosas.

Consejo profesional: algunos fundadores incluso reflejan la estructura de las actualizaciones para inversores posteriores a la recaudación de fondos, pero omiten los detalles confidenciales.

Qué incluir

La mayoría de las actualizaciones previas a la recaudación tienen alguna versión de estas secciones:

Resumen rápido. Un breve resumen: “Mes sólido: crecí un 20 % y lancé [X]”. Considéralo como el asunto de tu anuncio. Los inversores lo leen por encima; no escondas la entrada.

Métricas clave. Comparte de 1 a 3 métricas importantes: ingresos, GMV, usuarios, interacción, abandono, consumo/pista de aterrizaje. Agrega el cambio con respecto al mes/trimestre anterior para mostrar el impulso. Ejemplo: MRR $15K (+10% intermensual) Usuarios: 8.000 → 9.500

Puntos destacados/victorias: Algunos puntos destacados de victorias recientes: +$50.000 en nuevas reservas de 3 pilotos Contraté a un ingeniero senior de Spotify Aplicación destacada en el boletín de Product Hunt

Desafíos/defectos Sé realista. Reconoce las dificultades: la rotación, el retraso en el lanzamiento, los cuellos de botella en la contratación. Esto genera credibilidad y, a menudo, invita a pedir ayuda.

Próximos pasos/prioridades: ¿Qué sigue? Sé breve, por ejemplo: Lanzamiento de la versión beta con Partner X Contratar 2 representantes de ventas Objetivo de $20,000 MRR para julio

Pregúntales cómo pueden ayudar. Sé específico. Ejemplos: Referencias para ingenieros frontend Presentaciones a líderes de RR.HH. para pruebas beta Asesoramiento sobre precios de SaaS B2B Las peticiones específicas convierten a los lectores pasivos en aliados activos.

Nota de cierre: Termina con un breve agradecimiento y una despedida. Algo simple como:

“Gracias por seguirme; agradezco el apoyo. Hasta la próxima, [Tu nombre]”.

Líneas de asunto y entrega

Mantén un formato consistente: [Empresa] Actualización – [Mes Año]. Fácil de buscar posteriormente.

Opcional: agregue un avance (“Actualización de marzo: crecimiento de ingresos de 3x”) si desea generar aperturas.

Muchos fundadores destacados confían plenamente en esta fórmula de actualizaciones concisas y periódicas. Mantiene a sus empresas en la mente de los inversores y demuestras que operan con metodología.

Según una encuesta de capital riesgo, la mayoría de los grandes fundadores se comunican al menos una vez al mes. Y si te preguntas si los inversores realmente leen estos correos electrónicos, te lo aseguro. De hecho, algunos inversores esperarán con interés tus actualizaciones si compartes constantemente información interesante y avances; se involucran emocionalmente en tu trayectoria. De hecho, estás convirtiendo a los posibles inversores en un público que te apoya.

Asunto: [ABCD] – Actualización de noviembre de 2025 Hola a todos, ¡Ha sido un mes muy ajetreado en ABCD! Nos centramos en escalar nuestra nueva aplicación móvil y, vaya si las cosas han avanzado. Resultados clave: Alcanzamos 15.000 usuarios (un incremento intermensual del 25%) y conseguimos dos clientes piloto para nuestra plataforma B2B. Los ingresos alcanzaron los 8.200 USD MRR (+18% intermensual). Reflejos: Producto: Lanzamos la versión Android de nuestra aplicación, que ahora representa el 30% de los nuevos registros.

Ventas: Firmamos un contrato piloto de 6 meses con MegaCorp Inc. (¡nuestro mayor cliente hasta la fecha!).

Equipo: Incorporamos a un diseñador de UX (ex-Google) para perfeccionar nuestro flujo de incorporación. Desafíos: La rotación de aplicaciones aumentó ligeramente este mes: estamos analizando los comentarios de los usuarios para abordar la retención.

La contratación del puesto de Jefe de Ventas avanza más lento de lo esperado; se buscan más candidatos potenciales.

Nuestros costos de AWS aumentaron inesperadamente (quizás sea un buen problema: ¡su uso está creciendo rápidamente!). Próximamente: En enero de 2026, nuestro objetivo es lanzar la función de colaboración en equipo (500 usuarios en lista de espera) y reducir la tasa de abandono por debajo del 5 %. También nos estamos preparando para nuestra primera demostración en una conferencia del sector a finales de octubre. Cómo puedes ayudar: 1) Estamos contratando un/a Jefe/a de Ventas . Por favor, envíanos recomendaciones de líderes de ventas de SaaS. 2) Buscamos incorporar a los departamentos de RR. HH. de la empresa ; queremos dos clientes piloto más para finales de año en ese sector. Si conoces a algún ejecutivo de RR. HH. dispuesto/a a soluciones innovadoras, nos encantaría presentarte. 3) ¿Tienes alguna recomendación para optimizar los costes de AWS en esta etapa? ¡Agradecemos tus sugerencias! Gracias por leer y por todo el apoyo. Varios de vosotros respondieron a la actualización del mes pasado con consejos útiles, ¡lo agradecemos enormemente! Como siempre, no dudes en contactarnos cuando quieras. Hasta la próxima,

[Tu nombre]

Director ejecutivo, AcmeCorp

[LinkedIn] | [Correo electrónico] | [Sitio web de la empresa]

El ejemplo de estructura anterior es solo una guía. Tus actualizaciones pueden ser más breves o variar en formato; lo importante es incluir los elementos principales: un saludo cordial, un breve resumen del enfoque y los logros, un par de métricas clave, aspectos destacados, desafíos, qué sigue y preguntas claras.

Mantén un tono transparente y realista, sin exageraciones. Si algo no va bien, díselo y muestra cómo lo estás solucionando. Los inversores valoran la honestidad más que las manipulaciones. Y recuerda: parte de tu audiencia aún no es inversora, así que no compartas demasiados detalles sensibles como el efectivo exacto en el banco; en realidad, datos como las cifras de ventas y el progreso cualitativo son suficientes.

También hay un beneficio oculto para ti: escribir estas actualizaciones te impulsa a reflexionar. Celebras los logros, enfrentas los problemas y perfeccionas tu historia mes a mes. Muchos fundadores se dan cuenta más tarde de que sus actualizaciones se convirtieron en la columna vertebral de su presentación: prueba de que dijeron que harían X, lo hicieron y luego generaron impulso hacia Y y Z.

En resumen, las actualizaciones no solo sirven para mantener a los inversores interesados. También te convierten en un fundador más perspicaz y disciplinado.

De las actualizaciones a la recaudación de fondos: una transición fluida al “modo de solicitud”

Si has estado enviando actualizaciones previas a la recaudación durante algunos meses, el siguiente paso es inevitable: recaudar fondos de verdad.

La pregunta es: ¿cómo convertir esas relaciones cálidas en conversaciones reales sobre financiación? La respuesta es: con tacto y de forma directa.

No debería sorprender a los destinatarios de tus actualizaciones que planees recaudar fondos. De hecho, puede que ya lo hayas insinuado (”antes de empezar a buscar financiación, quiero que nos conozcas” o “planeamos recaudar fondos en el primer trimestre para impulsar el crecimiento”). Cuando llegue el momento, no envíes una campaña masiva. En su lugar, prioriza a los inversores que más han interactuado con tus actualizaciones: aquellos que responden, hacen clic en enlaces o ya te han llamado. Envíales una nota breve y personal como la siguiente:

Como han visto en mis actualizaciones, hemos alcanzado los objetivos A, B y C en los últimos seis meses. Ahora estamos recaudando una ronda de financiación de X $ para expandir [el negocio]. Como me han estado siguiendo, quería contactarles pronto para ver si esto podría ser una buena opción para [Fondo]».

Adjunta tu presentación si corresponde, sugiere una reunión y deja claro que oficialmente estás en modo de recaudación de fondos. Así, la “solicitud” se siente natural; es solo el siguiente paso en una conversación que ya has tenido.

También puedes mencionar tu aumento de manera más amplia en una actualización (sin una solicitud directa), por ejemplo:

PD: Hemos empezado a prepararnos para recaudar nuestra ronda de capital semilla en enero. Si quieres más detalles o conoces a alguien que pueda ser adecuado, házmelo saber.

Esto crea una urgencia discreta. A menudo, descubrirás que incluso inversores que nunca habían respondido reaparecerán ahora; a nadie le gusta perderse una oportunidad cuando el impulso es visible.

Lo bueno de esta estrategia es que, al iniciar la recaudación de fondos, no empiezas desde cero. Estos inversores ya conocen a tu equipo, tu ritmo y tu ejecución.

Cuando finalmente te sientes para hacer presentaciones, notarás la diferencia: en lugar de “entonces, ¿qué haces de nuevo?”, la conversación salta a temas más profundos.

Algunos inversores pueden incluso sentirse emocionalmente involucrados (”Recuerdo cuando tenías 100 usuarios, ¡ahora tienes 10.000!”). Esa sensación de viaje compartido suele acelerar el sí.

Pero no te confíes. Las relaciones cálidas no implican controles automáticos. Implementa un proceso adecuado: prepara tu presentación y sala de datos, establece un cronograma y mantén a los nuevos inversores en el embudo de ventas. La diferencia ahora es que estás impulsando las puertas abiertas.

Errores comunes a evitar

Incluso la mejor estrategia puede ser contraproducente si se tropieza con errores comunes. Estos son los que más suelen descarrilar a los fundadores:

Esperar demasiado para empezar : El error número uno es guardar silencio hasta estar desesperado por capital. Si llegas con dos meses de margen, prepárate para condiciones difíciles (si las hay). Cava el pozo antes de tener sed. Un fundador recaudó 1,2 millones de dólares, guardó silencio durante 14 meses y, cuando regresó con poco efectivo, casi todos los inversores lo ignoraron. No esperes el “hito perfecto”. Empieza de 3 a 6 meses antes de la recaudación, aunque solo sean breves actualizaciones.

Actualizaciones inconsistentes o esporádicas : Una actualización seguida de silencio acaba con el impulso. Los inversores asumen que algo anda mal o se olvidan de tu existencia. Elige una frecuencia (mensual o trimestral) y cíñete a ella. Incluso una nota de dos párrafos es mejor que desaparecer. Usa una plantilla y reserva una hora al mes; esto no es un proyecto de escritura de tres días.

Enviar información superficial en lugar de señales : Evite las exageraciones vagas (”¡Estamos entusiasmados y trabajando duro!”). Los inversores quieren cifras, hitos, hechos y contexto. Comparte métricas significativas (”El MRR aumentó un 20 % intermensual gracias a un nuevo programa de referidos”) y la historia que las respalda. La honestidad sobre los desafíos genera credibilidad; las estrategias de relaciones públicas la erosionan.

Optimizar y pensar demasiado : No retengas las actualizaciones hasta que alcances un hito mágico. El progreso rara vez es perfecto; compártelo de todos modos. Es mejor una actualización simple y oportuna que una obra maestra pulida que nunca se publica. Y no te preocupes demasiado por los destinatarios individuales. Si alguien piensa que llegaste demasiado pronto, no hay problema. Estás escribiendo para obtener impulso, no para la perfección.

En resumen: su manual para una recaudación de fondos “caliente”

Recaudar fondos es difícil. Pero es mucho más fácil cuando llevas meses trabajando. La estrategia de actualización previa a la recaudación consiste en convertir las conversaciones informales en conversaciones cálidas, y estas en cheques reales.

Para resumir:

Comienza temprano : hay que crear la lista de inversores objetivo entre 3 y 6 meses antes de recaudar fondos.

Pide permiso : utiliza un método de comunicación sencillo para aparecer en su radar con actualizaciones.

Envía actualizaciones periódicas : lo ideal es que sean mensuales. Incluye métricas, logros, desafíos, próximos pasos y solicitudes. Trata de ser breve, honesto y útil.

Respuestas participativas : Responde con rapidez a los comentarios. Así es como se forjan las relaciones reales.

Transición sin problemas : cuando llegue el momento de recaudar fondos, comunícate personalmente con tus contactos más comprometidos.

Evita los errores : no ignores el correo, no envíes material superfluo, no pulas demasiado y no rompas la confianza.

Si lo haces bien, notarás el cambio: en lugar de convencer a desconocidos, invitarás a aliados conocidos a unirse a tu siguiente capítulo. Para muchos fundadores, esa diferencia lo es todo.

Esta estrategia funciona: es el mismo ritmo que muchos grandes fundadores usan con sus inversores actuales, extendido a los futuros. No cuesta casi nada más allá de una hora al mes, pero la recompensa en eficiencia en la recaudación de fondos es enorme. Piénsalo como plantar semillas: inviertes en relaciones hoy para que el capital crezca mañana.

Además, recientemente, publicamos un paquete de secuencia de correo electrónico de divulgación para inversores que incluye más de 20 plantillas probadas utilizadas y aprobadas por VC.

Plantillas de contacto en frío que realmente obtienen respuestas

Guiones de introducción cálidos que hacen que la gente quiera presentarte

Correos electrónicos de seguimiento que aumentan las tasas de respuesta en un 28 % aproximadamente

Plantillas posteriores a la reunión para mantener vivo el impulso

Ejemplos reales de correos electrónicos que dieron lugar a inversiones reales

PRIMA: Guía de CRM para la recaudación de fondos para fundadores Plantilla de Excel para CRM de recaudación de fondos



Puedes acceder aquí .

📃 INMERSIONES RÁPIDAS

Cómo el tamaño de la recaudación de fondos afecta las posibilidades de que tu startup se convierta en un unicornio.

Un nuevo estudio de Stanford Graduate School of Business analizó cómo el capital total recaudado se correlaciona con la posibilidad de una startup de alcanzar la marca de valuación de mil millones de dólares, y los resultados son claros: el dinero importa, pero solo hasta cierto punto.

Las empresas emergentes que recaudan pequeñas rondas rara vez alcanzan el estatus de unicornio, pero aquellas que superan ciertos umbrales de recaudación de fondos aumentan drásticamente sus probabilidades.

Esto es lo que muestran los datos:

<$20 millones recaudados → 0,3 % de probabilidades de convertirse en unicornio. Casi cero.

20–40 millones de dólares → 1,2 %. El triple de posibilidades, pero aún bajas.

$40–80M → 2–4%. Comienza el impulso inicial del crecimiento.

$120–160 millones → 5–6 %. La probabilidad se acelera.

$160–200 millones → 8–10 %. El punto óptimo.

$200M+ → 9,6%. Las rentabilidades comienzan a estabilizarse.

Conclusión clave: Recaudar más capital aumenta tus probabilidades de éxito, pero la relación se estanca después de unos 200 millones de dólares. Más allá de eso, el capital por sí solo no aumenta tus probabilidades de éxito.

Para los fundadores:

Alcanzar los 100–200 millones de dólares recaudados es una señal de confianza y madurez institucional; aquí es donde la velocidad de escalamiento, no la supervivencia, define los resultados.

Pero la recaudación de fondos no es el destino. La ejecución, la sincronización del mercado y el crecimiento compuesto aún determinan si esos dólares se convierten en miles de millones.

En resumen: Las grandes rondas abren la puerta al estatus de unicornio. Pero lo que suceda después depende de lo que construyas, no solo de lo que recaudes.

¿Cómo convertir la IA en un segundo cerebro?

La mayoría de la gente usa la IA como un sofisticado sistema de autocompletado. Escriben una pregunta, seleccionan la primera respuesta y siguen adelante. Pero eso es solo el principio.

Hiten Shah compartió recientemente un hilo poderoso con 11 estructuras de indicaciones que te ayudan a pensar mejor, descubrir conocimientos más precisos y desarrollar estrategias más sólidas utilizando IA.

Aquí está el desglose completo:

El método de reacción en cadena

Cada respuesta es un elemento fundamental. En lugar de una sola pregunta, prueba con «Resume esto» → «Ahora criticarlo» → «Ahora mejóralo» → «Ahora hazlo práctico». Las preguntas breves ofrecen respuestas superficiales. Las preguntas en cadena profundizan.

La analogía forzada

La IA conecta los puntos de maneras inesperadas. Pregunta: “Explícalo como lo haría un entrenador deportivo” o “Compáralo con cómo piensan los ajedrecistas”. Las ideas se aclaran al analizarlas desde una perspectiva diferente. Las mejores perspectivas surgen de las colisiones.

El cambio de persona

La IA adopta la perspectiva dominante por defecto. Dale la vuelta. Prueba con “Explica esto desde la perspectiva de un director financiero escéptico” o “Escríbelo como si fueras un cliente que acaba de abandonar”. Ver con otros ojos aporta claridad.

El filtro prioritario

Si todo es importante, nada lo es. Pregúntate: “Clasifica estos por orden de impacto” o

“Si solo pudiera hacer uno, ¿cuál sería?”. La IA ayuda a filtrar el ruido. Los mejores tomadores de decisiones resuelven la complejidad rápidamente.

El buscador de huecos

No sabes lo que no sabes. Pregúntate: “¿Cuáles son las tres preguntas que debería hacerme pero no me he hecho?” o “¿Qué le falta a esta estrategia?”. La mayoría de la gente se centra en lo que hay. El verdadero apalancamiento proviene de lo que falta.

La prueba de estrés

La IA usa un razonamiento claro y lógico por defecto, pero las ideas del mundo real se desmoronan bajo presión. Intenta con “Encuentra tres maneras en que esto podría fallar” o “¿Dónde colapsaría esta idea bajo restricciones reales?”. Las estrategias más sólidas no solo son buenas, sino que sobreviven a la realidad.

El Break & Build

En lugar de refinar una idea, destrúyela y reconstrúyela con más fuerza. Pregunta: “Enumera todas sus debilidades” y luego: “Ahora reconstrúyela corrigiendo esos fallos”. La mayoría de la gente itera puliendo. Los mejores iteran rompiendo y reconstruyendo.

El enfoque de los extremos

La IA piensa en promedios. Oblígala a pensar en extremos. Prueba con “Dame la versión más radical de esta idea” o “Ahora redúcela a la versión más simple”.

Descubrirás ideas que nunca aparecen en el punto medio.

La explicación en capas

Las grandes ideas funcionan a múltiples niveles. Prueba con «Explícalo en una frase» → «Ahora en un párrafo» → «Ahora en un desglose de página completa». Si una idea no escala de lo breve a lo profundo, aún no está del todo clara.

El cambiador de estilo

Un mensaje es tan efectivo como su impacto. Pide “Reescríbelo con más urgencia” o “Hazlo más persuasivo para un inversor”. Un buen pensamiento no se trata solo de lo que dices. Se trata de decirlo correctamente.

El espacio negativo

La gente se centra en lo que hay. El mejor enfoque es en lo que falta. Pregúntate: “¿Qué no se dice?” o “¿Qué está implícito pero no se aborda directamente?”. La IA puede descubrir lagunas en la lógica, el posicionamiento o el mensaje que de otro modo no verías.

Puede consultar más de 10 indicaciones aquí en la hoja de cálculo de Google.

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

