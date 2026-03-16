Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Cómo diseñar una presentación para inversores que realmente lean (análisis de más de 50 presentaciones de Y-Combinator que recaudaron más de 450 millones de dólares): Una guía completa.

La incómoda verdad sobre la posición dominante de OpenAI.

El marco de marketing que ClickUp utilizó para escalar hasta convertirse en una empresa de 4 mil millones de dólares.

Por: Sahil S

HALLAZGOS DE LOS CURADORES

📬 Mis hallazgos favoritos

Publicaciones en los medios :

Paquete de documentos legales para startups: documentos legales esenciales para fundadores. ( Enlace )

Rotación y retención de clientes en la era de la IA. ( Enlace )

Lecciones aprendidas al crear agentes financieros para servicios financieros ( Enlace )

¿Cuándo solicitar financiación externa? ( Enlace )

La oportunidad de 495 mil millones de dólares en IA que la mayoría de los fundadores están pasando por alto (tesis de Mark Cuban). ( Enlace )

Informes/Artículos :

La IA está destruyendo el software de código abierto. ( Enlace )

Nadie sabe cómo será la programación dentro de dos años. ( Enlace )

El operador humano está cansado. ( Enlace )

Cómo ven los estadounidenses a Elon Musk y Mark Zuckerberg. ( Enlace )

El camino de la intuición aplicada hacia la adecuación producto-mercado: la fórmula del fundador de una empresa valorada en 15.000 millones de dólares para el éxito. ( Enlace )

Cómo los fundadores de hoy en día hacen amigos e influyen en las personas. ( Enlace )

📜 ANÁLISIS PROFUNDO

Cómo diseñar una presentación para inversores que realmente lean (análisis de más de 50 presentaciones de Y-Combinator que recaudaron más de 450 millones de dólares).

Crear una presentación para tu ronda de financiación inicial es un paso crucial en el camino de tu startup. No se trata solo de armar diapositivas; se trata de crear una historia que conecte con los inversores y los entusiasme genuinamente con tu visión.

Aunque existen muchas guías en línea sobre cómo crear presentaciones para inversores, la mayoría no ofrece consejos claros y prácticos. Por eso, me he dedicado a explorar a fondo los recursos de Y Combinator, ver horas de sus videos y analizar artículos detallados para crear esta guía completa y práctica.

Por qué es importante una buena presentación para inversores

Tu presentación para inversores debe lograr dos cosas:

Transmita claramente los puntos más críticos sobre tu startup y

Facilita a los inversores la comprensión y la memorización de tu historia.

Para las startups en fase inicial, esto suele significar centrarse en la simplicidad y la claridad narrativa. Recuerda que, en esta etapa, la mayoría de las startups no cuentan con datos extensos ni años de historia que compartir, y eso está perfectamente bien. Tu objetivo es que tu historia sea lo más convincente y concisa posible.

Estructurando tu presentación para la ronda de siembra

Crear una presentación para inversores no tiene por qué ser complicado. Se trata de contar una historia clara, concisa y convincente que los inversores puedan seguir fácilmente. Así es como puedes estructurar tu presentación:

Diapositiva de título

Comienza con fuerza con una diapositiva de título que marque la pauta de tu presentación. Debe incluir:

El nombre de su empresa.

Una breve descripción de lo que haces.

Sé sencillo y profesional. Esta es tu primera impresión, así que haz que cuente.

El problema

Aquí es donde expones el problema real que tu startup está resolviendo. Una descripción clara del problema es fundamental para conectar con tu público.

Diapositiva de ejemplo

Céntrese en el impacto del problema en personas o empresas reales.

Utiliza una estadística, un ejemplo o una historia para que resulte más comprensible.

Evite sobrecargar esta diapositiva con demasiado texto o jerga técnica. El problema debe ser claro y fácil de entender.

La solución

A continuación, explica cómo su producto o servicio resuelve el problema que acaba de describir. Esta es su oportunidad para demostrar por qué su enfoque es único y valioso. (Por ejemplo, puede ser 3 puntos: Rápido de usar, simple de explicar y mejora la vida de los usuarios.)

Sé breve y conciso en tu explicación.

Resalta los beneficios concretos de tu solución.

Si es necesario, utiliza elementos visuales o diagramas, pero evita sobrecargar la diapositiva.

Tracción

A los inversores les encanta ver resultados: es la prueba de que tu startup está progresando. Aunque tus cifras sean preliminares, preséntalas de forma clara y comprensible.

Diapositiva de ejemplo

Utiliza un gráfico o diagrama para mostrar métricas clave como los ingresos o el crecimiento de usuarios.

Añade contexto para explicar por qué estas métricas son importantes.

Sé honesto y directo. Las curvas de crecimiento uniformes son raras, y eso está bien.

Su ventaja única

¿Qué hace especial a tu startup? Usa esta diapositiva para destacar lo que te diferencia de la competencia.

Diapositiva de ejemplo

Céntrate en tus ideas, tecnología o enfoque únicos.

Sé conciso y evita los detalles técnicos innecesarios.

Modelo de negocio

Tu modelo de negocio consiste en mostrar cómo generas ingresos. Si bien no tiene que ser perfecto, debe ser lo suficientemente claro para que los inversores lo entiendan.

Diapositiva de ejemplo

Explica tus fuentes de ingresos y tu estrategia de precios.

Si dispones de algún resultado preliminar, inclúyelo aquí.

Si es necesario, divide los modelos complejos en componentes más simples.

Oportunidad de mercado

Los inversores necesitan ver el potencial de crecimiento. Utiliza esta diapositiva para mostrar el tamaño de tu mercado y la oportunidad que estás aprovechando.

Diapositiva de ejemplo

Proporciona una descripción general de alto nivel de su Mercado Total Potencial (TAM).

Utiliza una representación visual clara para transmitir la escala.

Una diapositiva convincente sobre las oportunidades de mercado genera confianza en los inversores respecto al potencial a largo plazo de tu startup.

Equipo

Tu equipo es uno de los factores más importantes para los inversores en etapas iniciales. Usa esta diapositiva para demostrar por qué tu equipo está excepcionalmente capacitado para resolver el problema.

Diapositiva de ejemplo

Resalta las principales fortalezas y la experiencia relevante de los fundadores.

Céntrate en las personas que dirigen la empresa, en lugar de en los asesores o los miembros del equipo.

La pregunta

Finaliza tu presentación con una petición clara. Sé específico sobre lo que necesitas y lo que los inversores pueden esperar a cambio.

Diapositiva de ejemplo

Indica la cantidad que estás recaudando.

Explique cómo se utilizarán los fondos (por ejemplo, para el desarrollo de productos, la contratación de personal o el marketing).

Describe dónde esperas estar dentro de un año y cómo esta financiación te ayudará a lograrlo.

Recuerda: incluso el mejor contenido puede fracasar si tus diapositivas no están diseñadas eficazmente. Según YC, una buena presentación sigue tres principios fundamentales: legibilidad , simplicidad y claridad (que sea obvio).

Legibilidad

Utiliza fuentes grandes y llamativas con alto contraste.

Evita el desorden; cada diapositiva debe ser fácil de leer, incluso desde el fondo de la sala.

Coloca el texto clave en la parte superior para una mejor visibilidad.

Sencillez

Céntrate en una sola idea por diapositiva.

Evita el exceso de texto, diagramas o marcas comerciales.

Utiliza los elementos visuales con moderación y solo cuando aporten valor.

Diapositiva de ejemplo:

Evidencia

Prueba tus diapositivas con alguien que no conozca tu startup. Si no entiende una diapositiva en segundos, simplifícala.

Utiliza leyendas y etiquetas para hacer explícitos los datos y las imágenes.

Evita distracciones como animaciones o memes.

Cómo evitar errores comunes

Para que tu presentación destaque de verdad, evita estos errores comunes:

Sobrecargar las diapositivas con información: Mantén tus diapositivas limpias y centradas.

Si utilizas capturas de pantalla ilegibles, sustitúyalas por imágenes simplificadas o viñetas.

Omitir diapositivas clave: Asegúrate de abordar el problema, la solución y el equipo con claridad.

Olvidarse del panorama general: Concéntrate en la oportunidad y en cómo tu startup encaja en ella.

Siguiendo estas pautas, crearás una presentación que no solo sea visualmente atractiva, sino que también cuente una historia convincente. Recuerda: la claridad, la sencillez y la obviedad son tus mejores aliadas. Céntrate en que tus puntos clave sean memorables y destacarás entre los inversores.

Aquí también puedes encontrar las presentaciones de las startups de Y-Combinator, que en conjunto han recaudado más de 450 millones de dólares.

Aquí puedes encontrar presentaciones para inversores.

📃 BUCEO RÁPIDO

La incómoda verdad sobre la posición dominante de OpenAI.

En 2026, una pregunta silenciosa pero fundamental planea sobre OpenAI: después de haber iniciado la ola de la IA, ¿cómo logrará realmente ganarla?

Este análisis exploró originalmente en profundidad la posición competitiva de OpenAI, y el argumento central es simple pero incómodo: OpenAI tiene una tecnología y una escala extraordinarias, pero aún no una ventaja estructural.

Los modelos son sólidos.

La base de usuarios es enorme.

La ambición de capital es histórica.

Pero ninguna de ellas, por sí sola, crea poder. Analicemos el porqué.

Los modelos de vanguardia están convergiendo, no divergiendo.

En la capa de modelado, la competencia es más reñida de lo que la mayoría de la gente admite.

Actualmente, cerca de media docena de organizaciones están lanzando modelos de vanguardia en el mercado. Se adelantan unas a otras cada pocas semanas. Los parámetros de referencia varían, pero el patrón se mantiene constante: las capacidades se agrupan estrechamente.

Lo que falta es un mecanismo conocido que permita a un jugador obtener una ventaja insuperable .

Históricamente, el dominio tecnológico ha provenido de ventajas estructurales:

Windows tenía un sistema de dependencia del desarrollador.

La búsqueda de Google tuvo efectos de red de datos.

iOS contó con un refuerzo del ecosistema.

Instagram tenía gravedad en el gráfico social.

Los modelos de IA, al menos en la actualidad, no presentan esas características. Son costosos y técnicamente complejos, pero no se retroalimentan de la misma manera.

Si la capa central se convierte en una infraestructura básica vendida a coste marginal, la diferenciación debe provenir de otro lugar.

La paradoja de los 900 millones de usuarios

La principal ventaja de OpenAI es su escala: entre 800 y 900 millones de usuarios.

A primera vista, eso suena inevitable. Pero la implicación revela una historia más compleja.

Solo alrededor del 5% de los usuarios pagan.

La mayoría realiza actividad semanalmente, no a diario.

El 80% envió menos de 1.000 mensajes en todo un año.

Incluso los adolescentes lo usan ocasionalmente, no habitualmente.

Se trata de un conocimiento general sin una integración profunda.

Esa distinción es importante. Las plataformas transformadoras suelen integrarse en los flujos de trabajo diarios. Si la mayoría de los usuarios no pueden pensar en qué hacer con el producto en un día cualquiera, entonces o bien los casos de uso no están claros, o la experiencia no se ha asimilado por completo.

OpenAI lo denomina una “brecha de capacidades”, la diferencia entre lo que los modelos pueden hacer y lo que la gente realmente hace con ellos.

Desde el punto de vista del producto, eso es una señal de que la adecuación del producto al mercado aún está en evolución.

En mercados donde los productos son difíciles de diferenciar, la adopción temprana rara vez garantiza un dominio duradero. La competencia se centra en la marca y la distribución.

Ya estamos viendo cómo se desarrolla esa situación:

Gemini aprovecha la red de distribución de Google.

Meta AI se basa en la base de usuarios instalada de Meta.

Anthropic compite en calidad de modelos, pero carece de alcance entre los consumidores.

Cuando los productos resultan similares para la mayoría de los usuarios, la distribución se convierte en el arma.

El problema de los chatbots: interfaz simple, diferenciación limitada.

Existe una clara analogía con los navegadores web de finales de la década de 1990.

Un navegador es fundamentalmente una interfaz de entrada y salida. Se puede mejorar el rendimiento y la representación gráfica, pero la interfaz sigue siendo delgada. La innovación se vuelve incremental.

Los chatbots se asemejan a esa estructura:

Un cuadro de entrada.

Un flujo de salida.

Unas cuantas funciones adicionales.

Puedes mejorar el modelo internamente, pero ¿cómo se crea una diferenciación de producto duradera a nivel de interfaz?

La historia sugiere que cuando la capa de interfaz es delgada, la captación de valor se desplaza hacia arriba. Microsoft ganó las primeras batallas de navegadores, pero el valor perdurable de la web recayó en los motores de búsqueda, los mercados y las redes sociales construidas sobre ella.

Si la IA generativa sigue una trayectoria similar, entonces la próxima ola de valor puede que no resida en el modelo en sí, sino en experiencias completamente nuevas construidas sobre él.

Y aquí radica el dilema estratégico: Miles de startups y todas las grandes empresas tecnológicas consolidadas compiten por inventar esa segunda capa. ¿Por qué debería ser OpenAI la que lo consiga?

Inversión de capital: ¿ventaja o requisito indispensable?

Parte de la respuesta de OpenAI ha sido la escalabilidad en la capa de infraestructura.

Recaudación masiva de capital. Ambiciones de computación a escala de gigavatios: aspiraciones que se miden en cientos de miles de millones.

Esto tiene lógica. Si la infraestructura de IA se comporta como la fabricación de semiconductores, donde los costos fijos aumentan y solo un puñado de actores pueden permitirse mantenerse a la vanguardia, entonces asegurarse un lugar en esa mesa podría ser decisivo.

Pero el dominio de la infraestructura no se traduce automáticamente en una mayor influencia en el ecosistema. Considera:

Los desarrolladores no crean “aplicaciones de TSMC”.

Los usuarios finales desconocen en qué nube se alojan sus herramientas SaaS.

Los proveedores de API suelen ser invisibles para el cliente final.

Poseer la parte inferior de la pila no garantiza el control sobre la parte superior.

Entonces, la pregunta es: ¿El gasto de capital permite adquirir algo más que lo básico?

La ambición de la plataforma y la prueba real

OpenAI ha definido una visión de plataforma: construir la pila tecnológica completa, desde chips y computación hasta modelos, API, herramientas para desarrolladores, identidad e integraciones. Permitir que otros creen valor sobre ella. Convertirse en el nexo de unión.

Es una historia fascinante. Pero las plataformas reales crean dependencia estructural.

Una verdadera plataforma logra lo siguiente:

Los desarrolladores deben construir sobre dicha plataforma.

Los usuarios deben participar en su ecosistema.

Cambiar de plan conlleva un coste real.

Las alternativas son estructuralmente más débiles.

Actualmente, los modelos básicos aún no presentan esas características. Los desarrolladores pueden integrar varios proveedores. Las empresas pueden cambiar de API. Los usuarios rara vez saben o les importa qué modelo impulsa una función.

Sin fricciones en el cambio de proveedor y sin fuertes efectos de red, la afirmación de la plataforma sigue siendo una aspiración.

La ejecución es fundamental. La velocidad es fundamental. El talento es fundamental. Pero la ejecución no es, en sí misma, una garantía absoluta.

Lo que esto significa, en la práctica,

Para los fundadores y operadores que observan cómo se desarrolla esta situación, hay varias lecciones estratégicas que vale la pena extraer:

Supongamos que la paridad de modelos se extiende rápidamente. Si se basa en modelos de vanguardia, es probable que su diferenciación no provenga de la capa de capacidad bruta.

La distribución sigue siendo clave en los segmentos de mercado estandarizados. Cuando los productos son similares, las empresas establecidas con canales integrados tienen una ventaja estructural.

La capa de seguridad suele estar por encima de la infraestructura. Los flujos de trabajo, los bucles de datos propietarios, la integración del ecosistema y los costes de cambio generan influencia.

La verdadera cuestión a la que se enfrenta OpenAI no es si puede construir mejores modelos. La cuestión es si puede generar razones estructurales para que desarrolladores, empresas y usuarios dependan de su sistema, incluso cuando existan alternativas.

Una cosa es liderar un momento tecnológico; otra muy distinta es controlar el ecosistema que le sigue. La diferencia entre ambas radica en el poder.

El marco de marketing que ClickUp utilizó para escalar hasta convertirse en una empresa de 4 mil millones de dólares.

¿Deberías apostarlo todo al SEO? ¿Lanzar una cuenta de TikTok? ¿Comprar una valla publicitaria? ¿Realizar una campaña de email marketing en frío? Las opciones son infinitas, pero lo que funciona para una startup puede no funcionar para ti. Entonces, ¿cómo elegir?

Hustle Fund compartió el marco de marketing de ClickUp que utilizaron para escalar hasta convertirse en una empresa valorada en 4 mil millones de dólares . Así es como él concibe el marketing.

Marco de marketing de ClickUp

En el eje X , tenemos el tamaño de la audiencia. En el eje Y , tenemos el valor de vida del cliente (LTV). Tu posición en este modelo determinará tu estrategia de marketing.

Alto valor de vida del cliente, audiencia reducida (por ejemplo, tecnología de defensa, software empresarial como servicio)

¿Vender un contrato de 500 millones de dólares? Google Ads no será suficiente.

Necesitas desarrollo de negocios, una sólida red de contactos y una presentación impactante.

El proceso de venta es personalizado, se basa en la relación con el cliente y es altamente individualizado.

Valor de vida del cliente bajo, público masivo (por ejemplo, llaveros, pegatinas, fidget spinners)

Aquí, los anuncios de pago no tienen sentido: los costes publicitarios se comen los beneficios.

El crecimiento proviene de la comunidad, la viralidad y el alcance orgánico.

Estrategias: Product Hunt, Reddit, TikTok, bucles de referencias (como Dropbox o Boomerang).

Mayor valor de vida del cliente (LTV), gran audiencia (por ejemplo, SaaS, productos de consumo, software B2B)

Con dinero en el banco, la publicidad de pago (Facebook, Google Ads) puede impulsar el crecimiento.

Las startups en sus primeras etapas a menudo carecen de presupuesto para esto, así que experimenten con prudencia.

Patrocinar boletines puede funcionar si se hace correctamente.

Audiencia de tamaño medio, LTV medio-alto (por ejemplo, SaaS de nicho, herramientas B2B, marcas DTC)

Las ferias comerciales, los correos electrónicos salientes, las presentaciones a inversores y los eventos en vivo se convierten en elementos clave.

Si vendes a 100.000 compradores, ampliar tu alcance es fundamental.

El objetivo: estrategias de marketing personalizadas y escalables.

¿Bajo valor de vida del cliente y poca audiencia? Mal negocio. Manténgase alejado.

¿Cómo se lanzaría ClickUp al mercado hoy en día?

ClickUp es una herramienta de colaboración y planificación del trabajo. En 2022, atendieron a más de 100.000 clientes, generaron 150 millones de dólares en ingresos y recaudaron 400 millones de dólares.

Del gerente de crecimiento de ClickUp: “Si yo empezara a trabajar en ClickUp hoy, haría lo siguiente”:

Validar primero la adecuación del producto al mercado.

Habla con los usuarios. ¿Por qué les encanta el producto?

Utiliza esos datos para crear mensajes impactantes .

Descubre dónde se reúnen los usuarios

Pregunta: “¿Cómo supiste de nosotros?”

Identificar sus comunidades (Reddit, grupos de Facebook, LinkedIn, etc.)

Crea tu propia comunidad participativa.

Aprovechar el crecimiento orgánico

Lanzamiento en Product Hunt, Hacker News y Reddit .

Invierte en SEO: lleva tiempo, pero merece la pena.

Escala una vez que la base sea sólida.

A continuación, vienen las ferias comerciales, los correos electrónicos salientes y los anuncios segmentados .

Primero, asegúrate de que el producto/mensaje sea el adecuado, y luego acelera.

Todo se reduce a lo siguiente:

¿Cuál es su LTV?

¿Qué tan grande es tu audiencia?

¿Cuánto dinero puedes invertir en marketing hoy en día?

Antes de invertir grandes sumas en publicidad, concéntrate en la adecuación del producto al mercado, el crecimiento orgánico y el mensaje adecuado. Una vez que lo logres, ¡pon en marcha el proyecto!

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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