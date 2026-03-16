VC, Startups y Mercados

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Discusión sobre este post

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Dario Salud Leona
7d

Muy interesante esta guía, sobre todo porque hace comprensible algo que suele explicarse de forma muy abstracta a una estructura bastante concreta.

Me gusta especialmente esa idea de que una buena presentación no tiene que demostrarlo todo sino hacer que el inversor entienda y recuerde la historia. Muchas veces los decks fallan no por falta de información, sino por exceso de ella como si intentaran cerrar todas las dudas antes de haber despertado siquiera el interés.

Al final una pitch deck se parece bastante a un buen diagnóstico, no gana por acumular datos sino por señalar con claridad qué está pasando, por qué importa y por qué este equipo tiene algo especial para resolverlo.

Un abrazo de león 🦁

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Por supuesto, sigue adelante.

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