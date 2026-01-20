Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Cómo hacer investigación de usuarios sin usuarios: la guía del usuario sintético.

Lo que 1.000 clientes empresariales de ChatGPT nos dicen sobre la adopción de la IA por parte de las empresas en 2025.

Los unicornios han vuelto: lo que los fundadores deben entender ahora mismo.

📜 PROFUNDIZACIÓN

Cómo realizar investigación de usuarios sin usuarios: la guía del usuario sintético

Al crear un MVP o recaudar fondos en tu primera ronda, normalmente no puedes permitirte largos ciclos de investigación ni acceder a decenas de usuarios. Pero aun así necesitas claridad: ¿Para quién exactamente estás creando? ¿Qué les importa? ¿Cómo se comportan?

Aquí es donde los perfiles generados por IA se vuelven increíblemente útiles.

En lugar de pasar semanas entrevistando a los usuarios, herramientas como ChatGPT pueden crear perfiles realistas basados ​​en el comportamiento, basados ​​en tu perfil de cliente ideal. No se trata solo de bocetos demográficos; simulan las motivaciones, miedos, hábitos, flujos de trabajo y factores desencadenantes de compra del usuario.

Los investigadores incluso señalan que la IA generativa puede acelerar la creación de perfiles sin sacrificar el pensamiento centrado en el usuario, lo que ayuda a los equipos a alinearse más rápido y a tomar decisiones de producto más acertadas desde el principio.

Por supuesto, los perfiles de IA no reemplazan a los usuarios reales. Pero para los fundadores que se mueven con rapidez, son una forma eficaz de:

probar ideas de producto a presión

refinar la comunicación

descubrir puntos ciegos

y fomentar la alineación del equipo en torno a un arquetipo de cliente claro.

Creación de perfiles con ChatGPT (Plantillas de sugerencias)

ChatGPT puede generar perfiles completos y realistas con solo unos pocos datos, pero la calidad depende de lo que se solicite. El objetivo no es crear un perfil demográfico, sino capturar los objetivos, las motivaciones, los comportamientos, las frustraciones y los factores que impulsan la toma de decisiones del usuario.

Esa es la información que realmente guía las decisiones de producto y UX.

Una regla simple: la demografía te dice quiénes son. Las motivaciones te dicen qué harán.

Plantilla de mensaje principal (Generar perfil)

Puedes empezar con una estructura como esta:

Crea un perfil de usuario detallado para [ROL o segmento de usuarios] de nuestro [PRODUCTO/SERVICIO]. Incluye sus antecedentes, objetivos, motivaciones y principales dificultades o frustraciones relacionadas con [ámbito del problema].

Céntrate en cómo y por qué usarían el producto.

Esto obliga a la IA a ir más allá de los rasgos superficiales y te proporciona un perfil para el que realmente puedes diseñar.

Por ejemplo, si buscas un “Gerente de Marketing con problemas de privacidad de datos en aplicaciones financieras”, ChatGPT generará un perfil con:

Contexto laboral

Tareas diarias

Objetivos

Miedos y obstáculos

Por qué les importa este problema

Cómo evalúan las herramientas o cambian de producto

Estos son los elementos que importan, no su edad ni si consumen café frío.

Añade más detalles cuando sea necesario

Puedes refinar el perfil añadiendo parámetros como:

Sector

Tamaño del equipo

Conocimiento técnico

Flujo de trabajo habitual

Herramientas que ya utilizan

O haciendo preguntas de seguimiento como:

“¿Qué frustraciones diarias enfrenta este usuario?”

“Describe su flujo de trabajo habitual de la mañana a la noche”.

“¿Qué alternativas utiliza actualmente y por qué?”

Esta iteración convierte un perfil básico en uno práctico.

Otro ejemplo de solicitud (“prompt”):

Crea un perfil para un Representante de Desarrollo Comercial de Ventas utilizando una aplicación de CRM. Define el perfil en torno a sus objetivos, motivaciones y comportamientos. Incluye sus principales dificultades y cómo utiliza actualmente herramientas similares. No incluyas información demográfica a menos que influya directamente en sus decisiones.

Este enfoque refleja el funcionamiento de los equipos de UX modernos: perfiles creados en torno a roles, tareas, contexto y factores que impulsan la toma de decisiones, no a detalles superficiales.

El objetivo: un perfil práctico

Un buen perfil debería ayudarte a responder:

¿Qué intentan lograr?

¿Qué les impide hacerlo?

¿Qué valoran en herramientas como la tuya?

¿Cuándo y cómo usarán tu producto?

Si tu perfil de usuario aclara estos cuatro aspectos, tienes algo que puedes diseñar, desarrollar y promocionar.

Simula una entrevista de usuario

Una vez que hayas creado un perfil de usuario, el siguiente paso es hablar con él o al menos simular la conversación. ChatGPT puede representar a tu usuario objetivo y responder preguntas como lo haría una persona real en ese rol. Esta es una de las maneras más rápidas de poner a prueba las suposiciones antes de hablar con usuarios reales.

Prepara el terreno con un prompt de juego de roles

Comienza e indica a ChatGPT exactamente en qué debería convertirse. Indíquele el nombre, el contexto y los comportamientos del personaje, y luego defina el escenario de la entrevista.

Ejemplo de configuración:

Usted es [NOMBRE], un [breve descripción del personaje] que utiliza regularmente [PRODUCTO/CATEGORÍA]. Soy un gerente de producto y le entrevisto para comprender sus necesidades, experiencias y frustraciones. Manténgase en el personaje y responda como lo haría [NOMBRE].

Añadir un par de pautas ayuda a ChatGPT a responder de forma más realista:

“Deberías representar el rol de un usuario real con objetivos, preferencias y frustraciones claros”.

“Tienes experiencia con [competidor/tipo de producto] y darás retroalimentación honesta”.

Esto prepara al modelo para pensar y hablar como un usuario real en lugar de un chatbot genérico.

Haga preguntas abiertas y conversacionales

A partir de aquí, trátelo como una entrevista real. Haga preguntas que fomenten la profundidad, no respuestas de sí o no. Por ejemplo:

“¿Puede explicarme cómo gestiona actualmente [tarea]?”

¿Cuál es la parte más frustrante de ese proceso?

¿Qué herramientas has probado antes y por qué cambiaste?

¿Cuál sería para ti la solución ideal?

Como ChatGPT se mantiene fiel al personaje, sus respuestas se perciben como comentarios genuinos del usuario, con emociones, razonamiento y compensaciones.

Usa ChatGPT para analizar la conversación

Después del juego de roles, puedes cambiar de enfoque y preguntar:

Resume los principales puntos débiles de esta entrevista.

Enumera las tareas principales que se deben realizar para este perfil.

Destaca los principales factores desencadenantes u objeciones de compra.

Esto te proporciona una síntesis rápida que refleja lo que producirías después de una entrevista real con un usuario.

Por qué funciona

Las entrevistas simuladas no reemplazan las conversaciones reales, pero ayudan a los fundadores a:

Detectar suposiciones erróneas con anticipación

Descubrir perspectivas que no habían considerado

Refinar los mensajes y las prioridades de las funciones

Preparar mejores preguntas para usuarios reales

En un ciclo MVP rápido, estas simulaciones funcionan como un ensayo: bajo costo, retroalimentación rápida y sorprendentemente perspicaces.

Obtener retroalimentación sobre ideas y mensajes

Una vez definido tu perfil, puedes usarlo como filtro para evaluar tus ideas de producto, el texto de la página de destino, las descripciones de las funciones o incluso los primeros flujos de UX. Esto te brinda retroalimentación rápida y alineada con el perfil antes de realizar pruebas con usuarios reales.

Pide al perfil que reaccione a tu concepto

Puedes pedirle a ChatGPT que “piense” como el perfil y te diga cómo respondería a tu idea o mensaje.

Ejemplo de mensaje:

Imagina que eres [Nombre del perfil]. Aquí está nuestro concepto/mensaje de producto: [insertar idea, texto o página de destino]. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué te gustaría, qué no te gustaría o qué te resulta confuso? Mantente en el personaje y responde como lo haría [Nombre de la Persona].

Esto suele revelar:

Propuestas de valor poco claras

Jerga que no encaja con la persona

Beneficios faltantes

Objeciones o inquietudes

Es una forma rápida de ver cómo llega tu mensaje al usuario para el que estás diseñando.

Solicita mejoras específicas

También puedes pedir sugerencias específicas basadas en la persona:

“Como [Persona], ¿qué mejorarías de la descripción de esta función?”

“¿Qué facilitaría este proceso de incorporación?”

“¿Qué beneficios son los más importantes para ti?”

ChatGPT responderá desde la perspectiva de la persona, brindándote retroalimentación basada en sus motivaciones, frustraciones y estilo de toma de decisiones.

Si algo destaca, profundiza:

“¿Por qué te molestaría?”

“¿Puedes explicar qué no te queda claro?”

“¿Qué esperarías en su lugar?”

Esto convierte una reacción básica en información valiosa, como una entrevista real con un usuario.

Diseño de juegos de rol o evaluaciones de flujo

Incluso puedes probar momentos específicos de la experiencia:

“Describe cómo te sentirías al completar este proceso de registro en tu teléfono”.

“Como este personaje, ¿qué preguntas harías después de escuchar esta presentación?”

“¿Qué parte de este panel te resultaría más confusa y por qué?”

Estos juegos de rol suelen revelar problemas de usabilidad, reacciones emocionales y falta de claridad que los fundadores suelen detectar solo después del lanzamiento.

Tu única regla: mantén ChatGPT dentro del personaje

Recuérdale siempre al modelo: “Por favor, responde como lo haría [Nombre del personaje]”.

Esto mantiene la retroalimentación consistente, fundamentada y alineada con la visión del mundo del personaje.

Prueba de estrés de funciones o precios

Los personajes no son solo para entrevistas; puedes usarlos para poner a prueba tu hoja de ruta y tus decisiones de precios. Al poner al cliente en modo de compra, puedes ver rápidamente cómo evaluaría las compensaciones, cuestionaría el precio o priorizaría las características.

Prueba las reacciones a una característica o precio específico

Usa un juego de roles sencillo para comprender el valor percibido:

Eres [Persona] (una [breve descripción]). Estamos considerando lanzar la característica X al precio de $Y. ¿Qué preguntas o inquietudes tendrías? ¿Valdría la pena el costo? Por favor, responde como lo haría [Persona].

Esto ayuda a identificar aspectos como:

expectativas sobre el valor

sensibilidad al precio

beneficios no vistos

objeciones antes de la compra

razones por las que podrían dudar o abandonar la compra.

No se trata de predecir presupuestos reales, sino de comprender cómo piensa tu usuario ideal sobre el valor.

Comparar prioridades entre funciones

También puedes impulsar al usuario a evaluar las compensaciones:

Actúa como [Persona]. ¿Cuál de estos dos conjuntos de funciones te importa más y por qué: [Función A] vs. [Función B]?

Esto obliga a ChatGPT a razonar como el usuario, revelando:

Qué le importa más

Qué le parece “deseable” vs. “imprescindible”

Resultados que prioriza

Funciones que descartaría si subiera el precio

Qué aprendes

Dado que el modelo se mantiene en el personaje, obtienes información sobre cómo este tipo de usuario podría:

Justificar pagar más

Rechazar precios que no le parecen adecuados

Solicitar valor adicional

Rechazar la complejidad

Elegir entre funciones que compiten

Por ejemplo, el usuario podría decir cosas como:

“Esperaría más automatización antes de pagar más”.

“La función Y me parece innecesaria; la eliminaría si sube el precio”.

Usa estas reacciones para validar o cuestionar tus suposiciones antes de definir el alcance o el precio.

Cuándo usar perfiles sintéticos vs. entrevistas reales

Los perfiles de IA son más útiles en las primeras etapas, cuando estás ideando, alineando al equipo o poniendo a prueba rápidamente las suposiciones. Son ideales para generar ideas (”¿Cómo reaccionaría nuestro usuario objetivo a esto?”) y ayudan a los equipos a unirse en torno a una imagen compartida del usuario. También pueden afinar tu investigación real: una entrevista sintética a menudo revela qué preguntas debes hacer a los usuarios humanos a continuación.

Pero no reemplazan las conversaciones reales. La IA puede resumir motivaciones, objetivos y frustraciones, pero a menudo pierde matices y profundidad emocional. ChatGPT puede predecir reacciones, pero no puede replicar la experiencia vivida. Piensa en sus resultados como hipótesis, no como conclusiones.

En resumen: usa los perfiles de IA como práctica. Usa usuarios reales para tomar decisiones reales.

Tan pronto como tengas un concepto de producto o un MVP, pasa a las entrevistas reales para validar lo que importa. El enfoque más eficaz es una combinación: usa ChatGPT para crear perfiles, explorar ideas, ensayar entrevistas y luego hablar con los usuarios para comparar la información.

Combinando información de IA con retroalimentación real

El enfoque más eficaz es una combinación de información generada por IA y datos reales de usuarios. Por ejemplo, puedes tomar transcripciones de entrevistas o citas de encuestas e introducirlas en ChatGPT para una síntesis rápida.

Desarrolladores como Shavin de Buildspace han demostrado que proporcionar a ChatGPT citas sin procesar de clientes puede generar instantáneamente temas, historias de trabajo y planteamientos de problemas que normalmente requieren horas.

Es una excelente manera de acelerar el análisis, siempre que se verifique todo.

ChatGPT a veces llega a conclusiones fiables pero incorrectas, así que siempre valida los resultados de IA con los datos originales. Si el modelo sugiere un nuevo problema, comprueba si realmente apareció en las entrevistas.

Un bucle simple funciona bien:

Elabora un perfil o guion de entrevista en ChatGPT. Habla con algunos usuarios reales y observa qué coincide o diverge. Incorpore las respuestas reales a ChatGPT para extraer temas o refinar perfiles. Actualice su producto o mensaje utilizando ambas fuentes.

Esto le permite actuar con rapidez y mantener los pies en la tierra. La IA le ayuda a explorar y estructurar ideas; los usuarios reales garantizan la precisión y los matices.

Señales de alerta: sesgo, alucinaciones, exceso de confianza

Tenga cuidado con los errores de la IA. ChatGPT puede alucinar, inventando detalles, competidores o estadísticas que parecen reales pero no lo son. Investigaciones han documentado este patrón y es una de las principales preocupaciones con los perfiles de IA. También puede amplificar el sesgo, creando perfiles que parecen demasiado pulidos o que pasan por alto verdades incómodas.

Evite el sesgo de confirmación utilizando indicaciones neutrales.

No pregunte “¿Tiene sentido esta idea?”. Pregunte “¿Qué podría ser confuso o arriesgado en esta idea?”. Cuando la precisión importa, mantenga la calma para reducir la aleatoriedad.

Y lo más importante, nunca actúe basándose en información generada por IA sin pruebas. Si ChatGPT dice: “A los usuarios les encantaría la función X”, pregúntate: ¿Tengo alguna prueba? Compruébalo con mentores, datos o entrevistas reales. La IA no piensa, predice patrones, así que mantén la crítica.

Ejemplos de casos de fundadores y equipos

Muchos equipos utilizan perfiles de IA para acelerar el trabajo inicial del producto:

Creación rápida de perfiles. En Traders Eco, un gestor de proyectos utilizó ChatGPT para generar perfiles detallados a partir de una simple descripción del público objetivo, lo que ayudó a su equipo a alinearse rápidamente con “quién es nuestro usuario”.

Maquetas rápidas y pruebas de ideas. El director general de Hootsuite, Partho Ghosh, compartió que su equipo utiliza ChatGPT junto con herramientas de imagen para crear prototipos de landing pages y conceptos rápidamente, lo que les permite explorar ideas sin invertir tiempo en ingeniería.

Análisis acelerado de la retroalimentación. Sarah, cofundadora de Canny, utiliza ChatGPT para analizar conversaciones de soporte, identificar solicitudes de funciones y agrupar mensajes de usuarios similares, ahorrando horas.

Otro gestor de proyectos creó un pipeline para agrupar las reseñas sin procesar y luego utilizó GPT para resumir los puntos débiles de cada grupo. En todos los casos, los fundadores enfatizan el mismo punto: la IA los hizo más rápidos, no más inteligentes que los usuarios reales. Siguen validando todo con conversaciones reales antes de tomar decisiones.

Por lo tanto, los perfiles de IA y las entrevistas simuladas son potentes para fundadores en fase inicial: les ayudan a generar ideas más rápido, a poner a prueba sus ideas y a alinear a su equipo antes de hablar con usuarios reales. Con indicaciones claras y una iteración meticulosa, ChatGPT se convierte en un valioso aliado para la lluvia de ideas, no en un sustituto de la investigación de usuarios.

Úselo para explorar posibilidades, identificar puntos ciegos y formular hipótesis. Luego, valide esas hipótesis con conversaciones reales. Esa combinación es donde la IA realmente brilla: le brinda velocidad sin perder la perspectiva humana de la que depende su producto.

📃 RESUMEN RÁPIDO

Lo que 1000 clientes empresariales de ChatGPT nos dicen sobre la adopción de la IA empresarial en 2025

Henley Wing Chiu analizó a todos los clientes detectables de ChatGPT Enterprise y Teams utilizando los datos de compras B2B en tiempo real de Bloomberry. OpenAI afirma un crecimiento empresarial explosivo este año, pero el análisis de Henley muestra una imagen más sólida de cómo se está adoptando realmente la IA en las organizaciones.

La mayoría de las grandes empresas aún no la utilizan. Solo alrededor del 5% de las empresas de Fortune 500 han adoptado ChatGPT Enterprise.

Incluso las empresas que prohibieron ChatGPT el año pasado siguen sin revertir su postura. Apple, Amazon, JPMorgan y Spotify siguen ausentes. Y ninguna de las diez empresas tecnológicas más grandes del mundo figura como cliente de pago. La preocupación por la privacidad, la presión regulatoria y las estrategias internas de IA ralentizan la adopción.

Pero donde la velocidad importa, la adopción es mucho mayor. Las empresas tecnológicas lideran con un 8,2% de penetración, seguidas por las fintech de rápida evolución con un 6,6%.

Las startups utilizan ChatGPT Enterprise el doble de veces que las empresas que cotizan en bolsa porque no tienen cuellos de botella en las compras, riesgos políticos ni complejas revisiones de seguridad. Simplemente avanzan más rápido.

Estos son los patrones más claros que Henley encontró:

Es decir:

Las industrias tecnológicas y fintech lideran la adopción.

Las industrias, los servicios públicos y la energía apenas lo utilizan.

Las startups tienen el doble de probabilidades de comprar que las empresas que cotizan en bolsa.

Las empresas estadounidenses adoptan ChatGPT Enterprise más rápido que la UE y Canadá.

La adopción gubernamental es casi nula debido al cumplimiento normativo y las leyes de datos.

Un dato inesperado: el uso de ChatGPT Enterprise no está reduciendo la contratación. De hecho, las empresas que lo utilizan publicaron aproximadamente el mismo número de nuevas vacantes que el año pasado.

Los no clientes experimentaron una disminución de alrededor del 7 %. Si la IA está reemplazando a los trabajadores, aún no se refleja en los datos de contratación.

Otra tendencia contraria a la intuición: las empresas que no utilizan ChatGPT Enterprise están contratando talento de IA mucho más rápido. Aumentaron las ofertas de empleo relacionadas con la IA en un 120 %. Los clientes de ChatGPT Enterprise solo aumentaron la contratación de IA en un 27 %.

La explicación más sencilla es que los no clientes están desarrollando herramientas de IA internas y necesitan ingenieros. Los clientes están externalizando esa capa a OpenAI en lugar de contratar a esos equipos.

También hay indicios de que incluso las industrias más lentas y conservadoras no están ignorando por completo la IA. Tres de las cuatro grandes firmas de contabilidad (PwC, KPMG y EY) ya son clientes activos de ChatGPT Enterprise. La preparación de auditorías, el análisis fiscal, la revisión de políticas y los flujos de trabajo con gran carga de investigación se integran perfectamente con los LLM.

Qué significa para operadores y fundadores:

ChatGPT Enterprise aún no se ha generalizado, pero su adopción temprana se está acelerando.

Las startups y las organizaciones tecnológicas están a la vanguardia.

Las empresas más lentas no se adaptarán hasta que las barreras de seguridad en materia de privacidad, cumplimiento normativo y retención de datos se sientan infranqueables.

Las empresas que deciden no adquirir ChatGPT Enterprise suelen compensarlo desarrollando stacks de IA internos.

La IA aún no está eliminando puestos de trabajo, pero sí está transformando la inversión de talento en las empresas.

Los unicornios han vuelto: lo que los fundadores deben entender ahora mismo

Nota: Ver también lo que descubrió Bessemer cuando estudió 20 unicornios de IA, en esta publicación.

Jason Lemkin compartió nuevos datos de Crunchbase que muestran algo que no habíamos visto en más de tres años: la creación de unicornios se está acelerando de nuevo.

Solo en octubre de 2025 se sumaron 20 nuevos unicornios y un valor de 44 500 millones de dólares, el mes más fuerte desde principios de 2022. La energía que sienten los fundadores no es imaginaria. El mercado se está reabriendo, pero de una forma muy específica: el capital se está concentrando en los ganadores nativos de IA, no disperso por todo el ecosistema como en 2021.

Para los fundadores de SaaS B2B, lo importante no es el número de unicornios, sino lo que revela el patrón subyacente.

El entorno de financiación se está estabilizando. No es efervescente, sino funcional. Si su ARR es de 2 a 5 millones de dólares, con una sólida retención neta y una recuperación del CAC razonable, vuelve a haber dinero disponible.

Los inversores están volviendo a participar discretamente en rondas de crecimiento, especialmente donde los fundamentos parecen sólidos.

Las empresas nativas de IA ahora tienen su propio nivel. Los inversores de capital riesgo ya no recompensan las “funciones de IA”. Recompensan la IA como sistema operativo del producto. Esto significa:

Flujos de trabajo de IA que reducen significativamente los costes

Automatizaciones de IA que sustituyen procesos antiguos

Capacidades de IA que la competencia no puede incorporar

Si su producto utiliza IA, es uno más. Si su producto es posible gracias a la IA, está en el grupo que recibe atención de los unicornios.

El listón está más alto, mucho más alto, pero el potencial ha vuelto. Veinte unicornios en un mes suena enorme, pero miles de empresas cerraron rondas en octubre. La tasa de conversión sigue siendo extremadamente baja. Por eso esta ola es diferente a la burbuja de 2021: no se basa en el impulso, sino en el rendimiento.

Esto significa en la práctica, si estás construyendo ahora:

Necesitas una tracción inconfundible: demuestra que tu producto funciona a escala.

Necesitas la ventaja de la IA, no el sabor de la IA.

Necesitas eficiencia, no una narrativa que te abra camino hacia el crecimiento.

Necesitas demostrar capacidad de defensa, no solo una adopción temprana.

Los inversores están recompensando a las empresas que parecen duraderas, no solo “de moda”.

La próxima ola de unicornios se está formando ahora mismo. El mercado no se recuperó; se recuperó lo suficiente como para que los mejores equipos volvieran a despegar. Si estás construyendo algo real, esta es la ventana. Si eres promedio, el mercado te ignorará.

La ola ya está aquí. Si lo logras o no depende enteramente de la ejecución y de si tu ventaja en IA es real y no cosmética.

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

