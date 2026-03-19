Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Cómo recaudar fondos mediante contacto directo con clientes potenciales: consejos de un fundador que recaudó mil millones de dólares.

Cómo los fundadores pueden crear agentes de IA con OpenClaw: una guía paso a paso.

¿Cuánto se pagan realmente los fundadores a sí mismos en 2026?

Por: Sahil S

HALLAZGO DE LOS CURADORES

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📜 ANÁLISIS PROFUNDO

Cómo recaudar fondos mediante contacto directo con clientes potenciales: consejos de un fundador que recaudó mil millones de dólares.

La probabilidad de éxito de una empresa de alto crecimiento depende de su capacidad para captar capital. Como líder, jamás alcanzarás tu máximo potencial empresarial sin poder obtener financiación de forma rápida y eficaz.

El capital es vital para cualquier empresa de alto crecimiento. Debe ser tratado como una prioridad clave. Nunca se puede subcontratar ni relegar a una segunda prioridad.

Brett Adcock, fundador y CEO de Figure AI, consiguió 1.000 millones de dólares en 2025. Además, en sus anteriores proyectos, Adcock ha logrado recaudar un capital significativo: Vettery fue adquirida por 110 millones de dólares, Archer Aviation salió a bolsa con una valoración de 2.700 millones de dólares y recaudó más de 1.000 millones. Afortunadamente, compartió el marco de trabajo para que los fundadores consigan capital. Sigue leyendo.

“Recuerda: los inversores buscan ciertas características. Sin ellas, tienes pocas posibilidades de conseguir un solo dólar. Hablemos de cómo puedes usar la fórmula para crear un proceso repetible para captar capital.”

Fórmula de recaudación de fondos:

Fuente de la imagen: Brett Adcock

Necesitas maximizar el número de tiros a portería en la captación de fondos. Intenta conseguir el mayor número posible de reuniones con inversores. La fórmula anterior para la captación de capital es una combinación de:

el número de inversores cualificados a los que se dirige, combinado con la idea de la empresa y la imagen de marca en general.

El primer paso en el proceso de captación de fondos es definir el éxito. El objetivo final es obtener capital con éxito. Si partimos de ahí, llegar a una hoja de términos con un inversor principal es el siguiente hito claro. Y si volvemos a retroceder, el objetivo es maximizar el número de reuniones con inversores únicos.

La fórmula de captación de fondos es una forma de calcular cómo maximizar el número de reuniones con inversores cualificados. Captar fondos consiste en hablar con 200 inversores y encontrar a la persona que apueste por ti. Siempre he tenido tasas de conversión muy bajas en estos intentos; nunca me ha resultado fácil conseguir capital. Y eso es bastante normal.

Aquí se muestra la sensibilidad a cada parte de la fórmula:

Inversores cualificados: Es fundamental aumentar este número al máximo. Conozco a muchos fundadores que están “esperando recomendaciones”. Esto inevitablemente significa que este número es demasiado bajo. Debes identificar a todos los inversores posibles del planeta; de lo contrario, las probabilidades de éxito serán bajas. Contacto: Este es tu proceso de contacto con los inversores. Lo mido como un porcentaje de tasa de conversión. Esto dependerá mucho de la forma en que te pongas en contacto (referencia vs. correo electrónico en frío) y del mensaje asociado al proceso de contacto (por ejemplo, el asunto y el cuerpo de un correo electrónico en frío). Hay que tener práctica. La tasa de conversión puede aumentar considerablemente si lo tratas como un proyecto de mejora continua. Idea: Esta es la idea de la empresa y es definitiva. Hay muy poco que puedas hacer, salvo reorientar tu empresa hacia una nueva idea. La idea, en función de tu enfoque sectorial o tu análisis interno del mercado/sector, repercutirá instantáneamente en los inversores. Imagen de marca: Esto se refiere a la imagen de marca y el atractivo que tu empresa proyecta a primera vista. Tienes poco tiempo para impresionar a un inversor y lograr que acepte una reunión. Existen muchas maneras de mejorar este aspecto, incluyendo una buena presentación para inversores. Sin embargo, en definitiva, es un factor secundario, así que no te preocupes demasiado por ello. Reuniones con inversores: Este es el resultado de todo tu esfuerzo. El objetivo es aumentar al máximo el número de reuniones con inversores cualificados. Debes realizar entre 50 y 200 de estas reuniones. Cuantas más reuniones tengas con inversores cualificados, mayores serán tus probabilidades de captar capital.

Construyendo la maquinaria de recaudación de fondos:

Fuente: Brett Adcock

Creo en la creación y ejecución de un sistema altamente estructurado para la captación de fondos. Este sistema es algo que se puede optimizar y repetir. Debería ser similar a cómo se gestiona un equipo de ventas o marketing.

Hago un seguimiento de este proceso en una hoja de cálculo de Google, de forma similar a como se hacen los seguimientos en un CRM. Analicemos los elementos clave de la fórmula para que puedas implementarla tú mismo.

Elementos clave de una máquina de recaudación de fondos:

Lista de inversores cualificados: Esta lista incluye inversores específicamente seleccionados para tu empresa. Comienza con grupos de inversión que se ajusten al sector de su empresa. Investiga para encontrar un socio inversor que cubra tu industria y nivel de madurez específicos. Lo ideal es que haya encontrado al 100% de todos los inversores del mundo que podrían ofrecer una propuesta de inversión. Proceso de captación: Contacta con inversores con el objetivo de concertar una reunión. Intenta conseguir el mayor número posible de referencias y, a partir de ahí, realiza una prospección activa para el resto. Presentación: Tu primera interacción con el inversor, que incluye una revisión previa de la presentación. Optimiza la tasa de conversión desde la primera reunión hasta la firma del acuerdo. Hoja de términos: Recibir una hoja de términos es el objetivo final de la primera fase de captación de capital. Negocia con rapidez y equidad para conseguir la firma del inversor principal.

Todo el proceso, de principio a fin, durará al menos 3 meses. Dedica 30 días a preparar la presentación para inversores y la sala de datos, identificar a los inversores y crear tu plantilla de correo electrónico para contactos. Los siguientes 30-60 días se destinarán a contactar con inversores y celebrar reuniones. Una vez que tengas una hoja de términos, generalmente se tarda menos de 10 días en negociar y firmarla, y el cierre suele producirse en 30 días.

Información adicional sobre la captación de capital:

Muestre métricas y clientes que puedan correlacionarse con el éxito a largo plazo para que los primeros inversores comprendan el potencial de su producto. Comprende los requisitos de los inversores de capital riesgo y adáptalos a tu sector para evitar perder el tiempo. Muestra tu “Equipo Campeón”: es imposible crear un gran producto sin un equipo de primera categoría. El objetivo es que el 80% de las presentaciones a inversores provengan de procesos de prospección ( llamadas o correos electrónicos en frío ) y el 20% de procesos de captación (recomendaciones). Crea una presentación para inversores con una buena imagen de marca, ya que suele ser la primera impresión que se llevan los inversores. Ten en cuenta que los inversores interesados ​​actúan con rapidez. Si no se dan prisa, probablemente sea señal de que no tienes un acuerdo. Céntrate en encontrar un inversor principal que pueda ofrecerte una hoja de términos y liderar tu ronda de financiación. Compagina el tiempo dedicado a la captación de fondos con el desarrollo del producto, ya que la captación de fondos puede distraer a los fundadores.

Recuerda que la captación de fondos es un proceso competitivo. Una vez finalizada la ronda, vuelve a centrarte en el producto y empieza a desarrollarlo. Te sugiero establecer una secuencia trimestral de seguimiento para mantener informados a los inversores.

Muchos fundadores aún tienen dificultades para escribir correos electrónicos a inversores potenciales. A menudo no saben qué incluir, cómo responder, qué enviar ni cómo hacer un seguimiento.

Teniendo esto en cuenta y basándonos en las ideas de fundadores e inversores líderes, hemos creado una guía completa: Paquete de secuencias de correo electrónico para captar inversores: más de 20 plantillas probadas, utilizadas y aprobadas por inversores de capital riesgo.

Más de 100 fundadores ya lo están utilizando y lo han encontrado extremadamente útil.

📃 ANÁLISIS RÁPIDO

Cómo los fundadores pueden crear agentes de IA con OpenClaw: una guía paso a paso.

Los agentes de IA están pasando rápidamente de las demostraciones a herramientas prácticas que la gente usa a diario. En lugar de tener que dar instrucciones manualmente a los modelos una y otra vez, un agente puede realizar tareas por ti: revisar correos electrónicos, investigar temas, programar el trabajo o enviar actualizaciones a través de aplicaciones de mensajería.

Recientemente, Alex Prompter compartió una forma de diseñar un agente de IA utilizando OpenClaw. Lo útil de su enfoque es que, en lugar de experimentar al azar, se parte de un plan estructurado que define todo el sistema: el flujo de trabajo, las herramientas, las medidas de seguridad y cómo debe comportarse la IA.

A continuación se ofrece una explicación simplificada y práctica de cómo funciona este método.

Primero: comprende qué hace realmente OpenClaw.

OpenClaw es un marco de trabajo de agentes de IA con prioridad local. En lugar de ejecutarse en la nube como la mayoría de las herramientas de IA, el agente se ejecuta directamente en su propia máquina y se conecta a plataformas de mensajería como:

WhatsApp

Telegram

Discord

Slack

Signal

Puedes interactuar con tu agente de IA a través de estas aplicaciones del mismo modo que enviarías un mensaje a un compañero de trabajo. El sistema funciona con tres componentes principales:

El LLM (el cerebro)

Puede tratarse de Claude, GPT-4o o DeepSeek. El modelo se encarga del razonamiento, la comprensión de las instrucciones y la generación de decisiones.

OpenClaw (el cuerpo)

Esta es la capa de ejecución. Realiza acciones como:

navegar por la web

acceder al correo electrónico

programación de eventos del calendario

ejecutar automatizaciones

scripts de activación.

Habilidades (las capacidades)

Las habilidades amplían las capacidades del agente. Por ejemplo:

buscar en internet

leer correos electrónicos

enviar notificaciones

ejecutar trabajos programados

interactuar con las API.

En conjunto, estos componentes permiten que la IA piense, decida y ejecute tareas.

La idea clave: diseñar el agente completo antes de construirlo.

En lugar de experimentar manualmente con las configuraciones, Alex recomienda pedirle a Claude que genere primero una arquitectura de agente completa.

Describes el objetivo de su agente y la IA genera un plan detallado que incluye:

El propósito del agente

¿Qué plataforma de mensajería usar?

¿Qué programa LLM funciona mejor?

¿Qué habilidades se requieren?

El mensaje del sistema que define el comportamiento del agente

La lógica del flujo de trabajo y las rutas de decisión

Barandillas de seguridad

Esto hace que el proceso de construcción sea mucho más estructurado.

La indicación utilizada para diseñar el agente

"Eres un arquitecto de agentes OpenClaw de primer nivel. OpenClaw es un agente de IA autónomo con prioridad local que se ejecuta en tu propio dispositivo y funciona a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram, Discord, Signal y Slack. Se conecta a Claude, GPT o DeepSeek como su cerebro y utiliza Skills para ampliar sus capacidades. Mi objetivo: [DESCRIBE QUÉ QUIERES QUE HAGA TU AGENTE OPENCLAW] Crea un plano completo de agente OpenClaw con: NOMBRE Y PROPÓSITO DEL AGENTE: [Nombre + objetivo de una línea] CANAL RECOMENDADO: Qué plataforma de mensajería usar y por qué (WhatsApp / Telegram / Discord / Slack / Signal) SELECCIÓN DE LLM: Qué modelo conectar (Claude / GPT-4o / DeepSeek) y por qué para este caso de uso específico HABILIDADES NECESARIAS: Enumera cada habilidad que requiere el agente, qué hace y cómo configurarla (búsqueda en el navegador, (Programación de tareas cron, lector de correo electrónico, gestor de calendario, generación de notas, extracción de datos web) CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO: Cómo estructurar el espacio de trabajo y las sesiones del agente para esta tarea. INDICACIONES DEL SISTEMA PARA EL AGENTE: Escriba las indicaciones completas del sistema que se introducen en OpenClaw para el comportamiento, el tono y las reglas de decisión de este agente. CONEXIONES CON HERRAMIENTAS: Qué herramientas habilitar (navegador, cron, lienzo, correo electrónico, calendario, etc.) con su propósito exacto. Por ejemplo: - Navegador → tareas de investigación - Correo electrónico → automatización de la bandeja de entrada - Calendario → programación de reuniones - Cron → tareas recurrentes - Lienzo → creación de documentos PASOS DEL FLUJO DE TRABAJO: 1. Disparador → Acción → Salida 2. Punto de decisión → Si X, entonces Y; si Z, entonces W (Mapear cada paso completamente) Por ejemplo: El usuario envía un mensaje → el agente busca fuentes → resume la información → envía Respuesta MEDIDAS DE SEGURIDAD: - Permisos a restringir - Reglas de confirmación previa para acciones destructivas (eliminar correos electrónicos, enviar mensajes, etc.) - Cómo ejecutar: `openclaw doctor` para comprobar los riesgos EJEMPLOS DE COMANDOS PARA PROBARLO: Dame 5 comandos reales que pueda enviar por WhatsApp/Telegram para probar este agente inmediatamente Sé específico. Listo para producción. Sin marcadores de posición."

Cómo construir realmente el agente

Una vez que Claude genera el plano, el proceso de construcción es sencillo.

Paso 1: Instala OpenClaw usando la terminal: openclaw onboard Paso 2: Ejecuta el asistente de configuración y configura:

puerta

canal de mensajería

espacio de trabajo

Paso 3: Copia la solicitud de arquitectura e inserta tu objetivo. Paso 4: Pégalo en Claude para generar el plano completo del agente. Paso 5: Implementa las indicaciones del sistema, las herramientas y las habilidades dentro de OpenClaw. Paso 6: Prueba el agente utilizando los comandos de ejemplo generados por Claude.

Si estás desarrollando productos o dirigiendo una startup, agentes como este pueden automatizar flujos de trabajo sorprendentemente útiles.

Ejemplos:

Resumidor de comentarios de clientes: lee los correos electrónicos de soporte entrantes y genera información diaria.

Analista de investigación para inversores: realiza un seguimiento de los anuncios de financiación y resume las empresas interesantes.

Este tipo de herramientas se están convirtiendo cada vez más en sistemas operativos personales para el trabajo intelectual.

Y plataformas como OpenClaw permiten construirlas localmente con control total sobre su funcionamiento.

¿Cuánto se pagan realmente los fundadores a sí mismos en 2026?

La remuneración de los fundadores es uno de los temas más incomprendidos en las startups.

Desde fuera, la gente suele suponer que los fundadores de empresas financiadas por capital riesgo se pagan salarios astronómicos. En realidad, la mayoría de los fundadores mantienen salarios relativamente modestos, ya que el verdadero beneficio proviene de la participación accionaria, no del salario.

Un nuevo informe que analiza la compensación (creandum) en cientos de startups (desde las autofinanciadas hasta las de Serie D) muestra un patrón claro:

Los salarios de los fundadores aumentan progresivamente con cada etapa, pero la mayor recompensa sigue proviniendo de la propiedad de la empresa.

Los salarios de los fundadores aumentan con la etapa de la empresa.

La remuneración de los fundadores tiende a aumentar en función de la financiación y la madurez de la empresa.

Los salarios medios aumentan de forma constante a medida que las empresas consiguen rondas de financiación más grandes:

Fundadores de empresas emergentes: salario medio de aproximadamente 89.000 €.

Inversores de la Serie A: ~154.000 €

Inversores de la Serie B: ~199.000 €

Inversores de la Serie C: ~225.000 €

Las bonificaciones también se vuelven más comunes a medida que las empresas crecen. En la ronda de financiación Serie C, alrededor del 70 % de los fundadores reciben bonificaciones, lo que refleja sistemas de compensación más estructurados.

Curiosamente, los salarios en la fase pre-semilla disminuyeron aproximadamente un 12% interanual, lo que sugiere que los fundadores en sus primeras etapas están ahorrando efectivo y extendiendo su margen de maniobra en lugar de pagarse más a sí mismos.

Otro dato sorprendente: los fundadores que se autofinancian a veces ganan más que los fundadores que se encuentran en fase pre-semilla. Muchas empresas autofinanciadas rentables generan ingresos suficientes para pagar salarios más altos incluso sin capital externo.

La mayor brecha salarial se da en la geografía.

El lugar donde un fundador decide construir su empresa es muy importante. Como ejemplo, los fundadores estadounidenses ganan significativamente más que sus homólogos europeos.

De término medio:

Los salarios de los fundadores estadounidenses son aproximadamente 1,5 veces superiores a los de los fundadores europeos.

Las empresas que recaudaron más de 100 millones de euros pagan aproximadamente 225.000 euros (258.000 dólares) en Europa, frente a unos 350.000 dólares en Estados Unidos.

La diferencia refleja varios factores:

rondas de financiación más grandes

el mayor costo de vida (en algunos casos)

mayor competencia entre las empresas emergentes por el talento.

Incluso dentro de Europa, existen interesantes diferencias regionales. Los fundadores de países bálticos y nórdicos reportaron niveles de compensación sorprendentemente altos, que en ocasiones superan los de los centros tecnológicos más tradicionales.

Los fundadores de empresas de IA no son los mejor pagados.

Dado el enorme flujo de financiación hacia las startups de IA, mucha gente supone que los fundadores de empresas de IA son los que más ganan. Los datos dicen lo contrario.

Salarios medios de los fundadores por sector:

FinTech: ~142.000 €

Tecnología limpia: ~142.000 €

Startups nativas de IA: ~122.000 €

Esto se explica por dos razones estructurales:

Las empresas de tecnología financiera suelen generar ingresos rápidamente, lo que permite a los fundadores justificar una mayor remuneración desde el principio.

Las empresas de tecnología limpia suelen tener ciclos de desarrollo largos, por lo que los salarios más altos ayudan a compensar a los fundadores durante el largo camino hacia la rentabilidad.

A pesar de los titulares, las startups de IA aún varían mucho en cuanto al tamaño de su financiación y su nivel de madurez, lo que significa que la remuneración de los fundadores todavía no se ha puesto a la altura de las expectativas.

En realidad, los directores ejecutivos ganan menos que los fundadores centrados en los ingresos.

Otra tendencia interesante: los fundadores responsables de los ingresos tienden a ganar más que los directores ejecutivos.

La remuneración media según el rol del fundador muestra:

Fundadores de CRO/CCO: ~133.000 €

Director ejecutivo fundador: ~118.000 €

Fundadores centrados en el producto: ~85.000 €

Esto refleja la situación actual del mercado.

Los inversores y los consejos de administración están priorizando la generación de ingresos y la eficiencia del capital, recompensando a los fundadores que influyen directamente en el crecimiento y las ventas.

La brecha de género se está reduciendo, pero la representación sigue siendo baja.

Resulta alentador que la brecha salarial entre fundadores masculinos y femeninos se esté reduciendo.

En las rondas de financiación inicial y Serie A, las fundadoras ganan entre un 3 % y un 5 % de lo que ganan los fundadores varones.

En la ronda de financiación Serie C, las fundadoras incluso superaron ligeramente a sus homólogos masculinos en cuanto a remuneración media.

Sin embargo, sigue existiendo un grave problema de representación.

Solo el 13% de los fundadores encuestados eran mujeres, lo que refleja la brecha más amplia en la financiación de startups, donde solo el 2,3% de la financiación global de capital riesgo se destina a equipos formados exclusivamente por mujeres.

La equidad sigue siendo mucho más importante que el salario.

El mayor beneficio financiero para los fundadores sigue siendo la participación accionaria.

Y un factor determinante influye en los resultados de las acciones: la antigüedad de la persona que se incorporó a la empresa.

Por ejemplo:

Participación del fundador en el momento de la constitución: ~48–50% de la propiedad

El fundador se incorpora seis meses después: ~20–24%

Esa diferencia puede traducirse en millones en valor de salida.

En otras palabras, si bien el salario es importante para el día a día, el verdadero impacto financiero proviene de la propiedad y la dilución a lo largo del tiempo.

Cómo deberían pensar los fundadores en la compensación

El informe propone un marco práctico para establecer la remuneración de los fundadores. Una buena compensación para los fundadores equilibra cinco principios:

Principio fundamental: La mayor parte de la riqueza de los fundadores debería provenir de las acciones, no del salario. El salario debería respaldar su enfoque, no generar un aumento excesivo del nivel de vida.

Suficiencia: Pagar lo suficiente para eliminar el estrés financiero, pero evitando agotar las reservas de efectivo de la empresa.

Transparencia: Las decisiones sobre remuneración deben estar documentadas, comparadas con otras similares y aprobadas por el consejo de administración.

Responsabilidad: El dinero en efectivo y las bonificaciones deben estar en consonancia con el rendimiento y el impacto operativo.

Coherencia: La remuneración de los fundadores debe evolucionar de forma predecible con la madurez de la empresa, no dispararse repentinamente tras las rondas de financiación.

Los salarios de los fundadores están volviendo a subir tras la desaceleración del sector de las startups en 2023. Pero los datos refuerzan una verdad fundamental sobre las startups: los fundadores no se enriquecen con un salario, sino con las acciones de la empresa.

El salario permite mantener las luces encendidas. Ser propietario es lo que cambia tu vida.

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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