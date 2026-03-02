Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Marco de Y-Combinator para construir un MVP exitoso.

Utiliza este conjunto de indicaciones GPT de 30 minutos para validar tu idea de startup.

HALLAZGOS DE ESTA SEMANA:

Publicaciones en los medios :

Error de recaudación de fondos que todo fundador debería evitar. ( Enlace )

El embudo de financiación de startups que debes conocer. ( Enlace )

Cómo redactar un correo electrónico para recaudar fondos: ¿Primer correo electrónico, seguimientos aprobados por los principales VC? ( Enlace )

3 mitos sobre salir a bolsa que deberían desaparecer ( Enlace )

Solicitud de investigación de mercado con IA. ( Enlace )

Aprovecha esta gran sugerencia para crear anuncios estáticos para tu marca con Nano Banana. ( Enlace )

Informes/Artículos :

Hoja de Excel del método de valoración de capital riesgo. ( Enlace )

Los agentes de IA están empezando a consumir SaaS. ( Enlace )

Un chatbot de IA que realmente sabe cómo solucionar problemas. ( Enlace )

Superpack de salas de datos para inversores: todo lo que necesita para crear una sala de datos preparada para inversores de capital riesgo (guía/plantillas) ( enlace )

El liderazgo transparente supera al liderazgo de servicio. ( Enlace )

Cómo las empresas inteligentes pueden prosperar en medio de la incertidumbre. ( Enlace )

Por qué las grandes ideas se construyen en climas templados. ( Enlace )

Marco de Y-Combinator para Crear un MVP (producto mínimo viable) de Éxito

Por: Sahil S

Cuando se trata de crear una startup, una de las cosas que se le ocurre a un fundador es crear un Producto Mínimo Viable (MVP) para probar si su solución a un problema en particular es válida o no. Sin embargo, uno de los errores comunes que observo que cometen los fundadores es olvidarse de la parte «viable» y centrarse solo en el producto.

Este error común se observa en el 90 % de los fundadores de startups y el 10 % restante de los fundadores que saben cómo crear un MVP se convierten en startups como Airbnb, Twitch y Stripe, etc.

Además, la mayoría de los fundadores confunden el significado de MVP, que consiste en considerar una característica y crear un producto. En realidad, ¡es más que eso!

Así que, en esto, profundizaremos en

El significado real de crear un producto mínimo viable (MVP)

¿Cómo crearon sus MVP Airbnb, Twitch y Stripe?

¿Cómo utilizaron estas startups la estrategia de creación de MVP de Y-Combinator?

¿Cómo puedes crear el MVP para tu startup?

¡Así que toma tu café y profundicemos en ello!

Fuente de la imagen: Fred Voorhorst

¿Qué es un MVP (producto mínimo viable)?

Un producto mínimo viable (MVP, por sus siglase en inglés) es una versión de un producto con las características justas para que los primeros clientes puedan utilizarlo... — Wikipedia

¿Cuál debería ser tu mentalidad de MVP en la fase previa al lanzamiento?

Fuente: Y-Combinator

Empecemos con el meme de arriba. Se llama meme del medio ingenioso.

Muchos fundadores primerizos (el tipo a la izquierda de la curva de campana) lanzan rápidamente y repiten (siguen lanzando rápidamente). Esto es lo mismo para el fundador experto (el tipo a la derecha de la curva de campana).

Pero el tipo del medio es el «fundador inteligente». Llamémosle Benny. Benny quiere hacer encuestas, recaudar dinero, formar un equipo, etc. Quiere hacerlo todo. Benny aprende después de un tiempo que debería haber sido como los «tipos tontos».

Como fundador, quieres crear un MVP, dárselo a los clientes y saber si les ayuda o no. Luego, iterar.

En realidad, solo empiezas a aprender sobre tus usuarios cuando les pones un producto delante. No haciendo 1000 encuestas, reuniendo una lista de correo o recaudando fondos durante medio año.

Lo sorprendente es que puede que tu MVP ni siquiera funcione como tú quieres.

Tu objetivo como fundador en fase inicial:

Lanzar rápidamente. (MVP)

Conseguir tus primeros clientes.

Hablar con los clientes y obtener comentarios

Iterar (mejorar el producto)

Estos objetivos deben ser tu principio rector.

Espera que después de 3-5 iteraciones, tu MVP haya cambiado mucho. Pero eso es algo bueno. Significa que has estado escuchando a tus clientes.

Intenta recordar que no eres el héroe de la historia de tu cliente. No eres Harry Potter, eres Dumbledore, que le da las herramientas para ser el héroe de su propia historia. Estás al servicio del cliente.

¿Es un MVP realmente el camino a seguir?

Muchos fundadores quieren crear un producto (como el iPhone) que sorprenda a la gente de inmediato. Sin embargo, es una cuesta muy empinada.

El enfoque MVP es el mejor. Puede que tengas una pregunta que...

Pero, ¿y si mi MVP es una basura y no quieren volver a hablar conmigo?

Incluso las startups más grandes tenían este mismo miedo. YC lo afronta cada vez. Está bien que sientas este miedo. Pero nunca actúes en consecuencia.

MIEDO: Expectativas falsas que parecen reales

Piénsalo. Si a un cliente no le gusta tu producto, ¿eso mata tu startup? No. Puedes llegar a otro cliente. Puedes llegar al mismo cliente después de haber mejorado el producto.

Lo más sorprendente es que la mayoría de las personas que hablan con startups en una etapa temprana son usuarios pioneros. Prueban productos que están en su fase de basura. Están acostumbrados a que los productos no funcionen tan bien como deberían.

Los primeros usuarios suelen tener un problema. Son los únicos lo suficientemente valientes como para probar productos no probados que podrían resolver el problema. Suelen estar ahí a largo plazo para darte su opinión sobre cómo mejorar el producto.

Falsos Steve Jobs -

Este tipo de fundadores creen saber exactamente lo que el cliente necesita. Llamémosles falsos Steve.

En su mente, Steve Jobs creó el iPhone y el iPod, productos tan increíbles de una sola vez. El error que están cometiendo es que eso no es cierto. Muchos de ellos recuerdan la tercera o cuarta versión de estos productos. El primer iPhone tenía Internet 2G, no tenía tienda de aplicaciones, etc.

No sabes lo que el cliente necesita. Solo el cliente sabe lo que necesita. Si se lo preguntas, te lo dirá. La forma de preguntárselo es mostrándoles tu MVP.

Ejemplos de MVP exitosos

1. Airbnb:

Fuente: Y-combinator

Esta es la primera versión de AirBnB. No tenían muchas funciones. Si eras uno de los primeros en adoptarla, esto es lo que disfrutabas.

No había sistema de pago.

No había vista de mapa. No se podía ver dónde estaba la casa en la ciudad.

Tenías que dormir en una cama de aire. No se podía alquilar la casa entera.

Solo era para conferencias.

2. Twitch:

Twitch era la plataforma de vídeo y comunidad para jugadores líder en el mundo.

Fuente: Y-combinator

Comenzaron como Justin TV con una página.

Solo un streamer, Justin.

Su vídeo era de baja resolución.

Pero ahora son uno de los sitios web de streaming más populares del mundo.

¿Sabes en qué se centraron en la etapa previa al lanzamiento?

Software MVP

Muy rápido de construir (semanas, no meses)

Funcionalidad muy limitada

Atraer a un pequeño grupo de usuarios

Crearon un producto que a la gente le encantó, no uno que le gustara a todo el mundo. No resolvió todos los problemas. Resuelve los problemas paso a paso.

¿Quiénes son estos primeros usuarios? ¿Por qué quieren pasar por tanto sufrimiento?

«Quieres crear tu producto para clientes que están desesperados». ¿Qué producto querrías comprarme?

Quizá una manguera, un cubo de agua o algo que pueda llevar agua. Bueno, todo lo que tengo es un ladrillo (mi MVP). Ni se te pasará por la cabeza irte. Estás desesperado, comprarás el ladrillo y te golpearás en la cabeza para apagar el fuego.

Los primeros usuarios son los desesperados. Olvídate de los que no lo están.

Por qué las encuestas no funcionan.

Puede que hayas estudiado en una escuela de negocios. Ahora estás pensando en hacer una encuesta y averiguar todo lo que el usuario necesita. Luego lo creamos.

Eso tampoco funcionará. El cliente no lo sabe todo sobre la respuesta a su problema. Ni siquiera lo saben todo sobre el problema en sí. Si lo supieran, ¿no crees que crearían la solución por sí mismos o contratarían a alguien para que lo hiciera por ellos?

Tu trabajo es saberlo. Las encuestas te ayudan a descubrir el dolor de tus usuarios, pero no cómo resolverlo. Solo un producto puede hacer eso.

Les das un producto y les preguntas: ¿esto resuelve tu problema? Sí o no, y

sigues el diagrama de flujo del método científico a partir de ahí.

Cómo crear un MVP rápidamente

Establece una fecha límite específica para completarlo.

Date un plazo. Es más fácil seguir adelante si lo haces. Si te das un tiempo infinito para construir, nunca dejarás de construir el MVP.

Escribe las características del MVP.

No te lo tomes con calma mientras construyes. Escribe todo lo que quieres construir ahora. Así no tendrás que repensarlo todo más tarde.

Elimina las características innecesarias.

En este punto, eliminarás muchas funciones. Piensa en lo importante que es esto para resolver el problema del usuario.

Una startup para resolver pagos en el extranjero no necesita una función de chat en el MVP. Tampoco necesita API conectadas a todos los bancos del mundo. Ambas son importantes, pero se pueden omitir para el MVP.

No te enamores de tu MVP.

¿Has oído a parejas casadas decir algo así como: esta no es la persona con la que me casé o de la que me enamoré?

Por favor, por favor, por favor, no te enamores de tu MVP.

Cambiará mucho a medida que lo repitas.

Si estás enamorado de él, no querrás que cambie. Estás construyendo una barrera emocional para tu crecimiento.

Reflexiones finales

«Es mejor tener 100 clientes que realmente adoren tu producto que 100 000 que simplemente lo acepten». — Michael Seibel, Y-Combinator

Esos 100 te darán los valiosos comentarios que necesitas para crecer. Crea para ellos y los demás vendrán cuando tengas un producto brillante.

Todos estos conceptos se tratan en el vídeo de Michael Seibel.

También sobre un marco de Y-Combinator:

Sobre productos:

Además, un tema rápido:

📃 INMERSIONES RÁPIDAS

Cómo recaudar fondos semilla 101: Plantillas, consejos y estrategia para recaudar fondos.

Los fundadores suelen preguntarse: ¿cuánto debo recaudar, qué necesito demostrar y cómo cierro una buena ronda de capital semilla? Aquí tienes una guía práctica que puedes usar:

Descubra cuánto debe recaudar Modelo para una pista de 24 a 36 meses. El tiempo medio desde la semilla hasta la Serie A es de aproximadamente 23 meses (datos de Carta). Añade un margen del 25 %. Siempre ocurren imprevistos. Ejemplo: si su gasto es de $60 000/mes → $1,8 millones durante 30 meses → redondee a ~$2,25 millones con margen. Hoja de cálculo simple : ¿cómo funciona este modelo? Demuestre los conceptos básicos antes de lanzar su idea Prueba de compromiso: renuncia a tu trabajo y demuestra que estás totalmente comprometido. Prueba de trabajo: habla con más de 30 compradores de pymes o más de 100 consumidores. Escucha a más del 40% decir “¡Guau! ¿Cuándo podré conseguir esto?”. Prueba de conocimiento: ya sea un prototipo funcional con usuarios iniciales o una nota o presentación clara que explique su tesis única. Ejecute un proceso de recaudación de fondos comprimido Reserva de 2 a 3 semanas en tu calendario. Habla con tantos inversores como puedas durante ese periodo.

La compresión crea FOMO y escasez, lo que impulsa la toma de decisiones.

Haga su tarea sobre los inversores Construya una lista de objetivos con tamaño de verificación, sectores, si son líderes y reputación con otros fundadores.



Usa Crunchbase, LinkedIn y referencias de canales alternativos para prepararte. También puedes descargar la base de datos de contactos de inversores aquí.

Pule tus materiales Mantenlo minimalista: un documento o memorando claro, un presupuesto y un modelo simple . Hazlo visualmente nítido: buen diseño = señal de calidad. Plantillas recomendadas: Sequoia , YC , 40 deck

Alinea intros fuertes Mejores: fundadores de cartera de VC, operadores respetados u otros inversores activos. Evite: presentaciones de abogados/proveedores de servicios o inversores que no inviertan en su ronda. Si no tienes una introducción, envía un correo electrónico claro y frío: es poco probable que tenga éxito, pero vale la pena intentarlo.

Practica tu discurso Escribe un memorando, aunque no lo compartas. Le da más fuerza a tu historia. Ensaya primero con inversores de segunda categoría. Repite antes de alcanzar tus objetivos principales. Las preguntas de los inversores tendrán más peso que las diapositivas. Prepare preguntas frecuentes.

Utilice ángeles para generar impulso Abra una caja fuerte y deje que los cheques más pequeños lleguen con anticipación. Esto crea una prueba social que hace que los VC más grandes actúen más rápido.

Gestionar el cierre con cuidado No revele los nombres de otros inversores, sólo descríbalos en términos generales. Una ronda no se cierra hasta que se transfieren los fondos. Insista en establecer fechas de cierre rápidas. Considere los compromisos verbales como si no tuvieran sentido hasta que vea una hoja de términos/SAFE firmada.



Si nos quedamos con algo, las rondas de financiación inicial tienen menos que ver con un negocio perfecto y más con ejecutar un proceso estricto y bien planificado que genere impulso y escasez.

Utilice este conjunto de indicaciones GPT de 30 minutos para validar su idea de startup.

Demasiados fundadores pasan semanas puliendo ideas que el mercado no acepta. No se necesitan datos perfectos para detectar una apuesta débil; se necesita una aprobación rápida y honesta que clarifique la realidad del mercado, la realidad del cliente, el posicionamiento y la salida al mercado.

A continuación se muestra una pila compacta de copiar y pegar que puede ejecutar en ChatGPT para probar bajo presión cualquier idea en menos de 30 minutos.

Cómo correr el sprint de 30 minutos:

Establecer el modo (3 minutos) Análisis de la realidad del mercado (8 minutos) Definir al cliente (6 minutos) Escribir propuestas de valor (4 minutos) Encuentra la cuña frente a los competidores (6 minutos) Elige el modo GTM (3 minutos)

Resultado: una recomendación fría (aprobar/no aprobar) con suficiente evidencia para eliminar rápidamente las ideas débiles o trasladar las fuertes a un trabajo más profundo.

Indicación 1: configura el modo de funcionamiento, Copiar y pegar:

Eres mi estratega de marketing, especialista en crecimiento, director creativo y experto en posicionamiento. Para cada respuesta:

• Piensa críticamente.

• Cuestiona las suposiciones.

• Habla como un operador experimentado. Cuando uses un acrónimo, incluye la forma completa entre paréntesis (p. ej., CPL (coste por lead)).

• Ofrece retroalimentación estructurada, no solo respuestas.

• Después de cada resultado, añade un breve párrafo de “Enséñame” explicando el porqué.

Recuerda este negocio a largo plazo:

“Mi negocio se llama [INSERTAR NOMBRE DE LA MARCA]. Ayudo a [AUDIENCIA] a resolver [PROBLEMA PRINCIPAL] ofreciendo [PRODUCTO/SERVICIO]. Desarrollarás cada nuevo detalle a medida que avanzamos”.

Mi nivel de habilidades de marketing es [PRINCIPIANTE/INTERMEDIO/AVANZADO]. Adapta la profundidad técnica a mi nivel, pero mantén la perspectiva del estratega. Si soy principiante o intermedio, define los acrónimos brevemente en el texto.

No sugieras las siguientes indicaciones a menos que te lo pidan. Siempre vuelva a este rol para todas las respuestas futuras en este chat.

Indicación 2: evaluador de la realidad del mercado

Propósito: eliminar el sesgo optimista, fundamentar la idea en el conocimiento público y la lógica empresarial. Copiar y pegar:

Entra en modo Evaluador de la Realidad del Mercado. No suavices las malas noticias ni sobrevalides los mercados débiles. Utiliza conocimiento público creíble (2023+), inferencia entrenada y lógica empresarial estructurada.

Evalúa mi mercado y dime si vale la pena entrar.

Lo que vendo:

[Resumen del producto en una línea — p. ej., “Un curso digital que ayuda a los freelancers a escribir más rápido con GPT”]

A quién le vendo:

[Público objetivo en términos sencillos]

Lo que sé (datos de borde opcionales):

[Precios de la competencia, COGS (costo de los bienes vendidos), costos de publicidad, indicadores de rendimiento, datos de usuarios, benchmarks internos]

Mi precio estimado:

[Si lo tiene]

Devuelva lo siguiente, con evidencia concisa debajo de cada uno:

• Mercado total direccionable (MAT) estimado

• Madurez de la categoría (Emergente / Crecimiento / Estancamiento / Declive)

• Nivel de saturación del mercado (Bajo / Medio / Alto)

• Actores dominantes (Top 5) con cuota de mercado/ingresos brutos/costes/márgenes (mejores estimaciones disponibles)

• Tasa de crecimiento del mercado (% o línea de tendencia)

• Sofisticación del comprador (Impulso / Consciente de las soluciones / Escéptico)

• Frecuencia de compra (Puntual / Repetida / Recurrente)

• Precios Techo (basado en valor y competencia)

• Canales de adquisición viables (SEO, Pago, Orgánico, Influencers, Asociaciones, etc.)

• Rangos estimados de CAC por canal viable

• Objetivo de CLV sugerido para un CAC sostenible

• Modo de oportunidad estratégica (Robar / Expandir / Defender / Estimular)

• Puntuación de dificultad general (1-10)

• Recomendación clara: Seguir o No Seguir, con un razonamiento breve y directo

Bonificación (si proporciono datos de margen como “COGS = $22”):

• Beneficio por venta

• Punto de equilibrio del CAC

• Tasa de conversión mínima necesaria para los anuncios

Termina con una breve nota explicativa explicando cómo llegó a cada llamada.

Indicación 3: definir al cliente (utilizar solo los marcos que se ajusten)

Objetivo: capturar la realidad, no la fantasía; elegir marcos según el modelo. Copiar y pegar:

Con base en el producto anterior, defina al cliente ideal utilizando únicamente los marcos más relevantes. Elija entre:

• SaaS/servicio: Tareas por realizar (JTBD), Niveles de conocimiento (Schwartz), Principios básicos de Hormozi

• DTC/liderado por la marca: Arquetipos de marca, Psicografía, Mapa de empatía

• B2B de alto valor: Principios básicos, Niveles de conocimiento, Pensamiento de foso

• Contenido/influenciador: Psicografía, Arquetipos de marca, Temperatura del tráfico

Regrese a las secciones a continuación. Etiquete una sección con el marco utilizado si es útil (por ejemplo, “(JTBD)” o “(Conocimiento: Consciente del problema)”). Sea claro, conciso y no esté orientado al cliente.

• Datos demográficos (solo si son relevantes para la decisión): edad/puesto/ingresos/sector/ubicación

• Datos psicográficos: creencias, valores, aspiraciones, miedos, motivaciones de identidad (en quién quieren convertirse)

• Frustraciones principales: lo que quieren dejar de sentir/hacer/con lo que luchan

• Objetivos principales: resultados, progreso o alivio emocional que buscan activamente

• Alternativas actuales: lo que usan hoy (incluyendo soluciones alternativas o la inacción)

• Mensajes impactantes: tono/promesas/perspectivas que impactan; las creencias u objeciones que debemos cambiar

Evite repetir las características del producto. Céntrese completamente en el cliente. Concluya con una breve nota explicativa sobre la importancia de estas decisiones.

Indicación 4: tres propuestas de valor de menos de 20 palabras

Propósito: hacer la promesa clara y creíble. Copiar y pegar:

Escribe 3 propuestas de valor de menos de 20 palabras cada una:

Ayudamos a [PÚBLICO] a pasar del [ESTADO ANTES] al [ESTADO DESPUÉS] usando [PRODUCTO].

Utilice la lógica modular adecuada:

• Servicios SaaS o B2B: Ecuación de valor de Hormozi (resultado ideal vs. fricción), posicionamiento de April Dunford (Alternativa → Única → Valor), Niveles de conocimiento (Consciente de problemas/soluciones)

• DTC/liderado por la marca: Arquetipos de marca, Mapa de empatía + Escalera emocional, Detonantes de persuasión de Blair Warren

• Consultoría B2B de alto valor: Principios básicos (dolor → camino → cambio de creencias), narrativa de Andy Raskin (enemigo → tierra prometida), objeciones de Hormozi

• Creador/influencer: Lógica tribal (“personas como nosotros…”), cambio de identidad, claridad de StoryBrand (el héroe se encuentra con el guía)

Asegure la claridad emocional, la especificidad del resultado y la credibilidad. Termina con una breve nota de “Enséñame”.

Indicación 5: Elija una cuña defendible frente a la competencia

Objetivo: encontrar una postura clara y convincente con pruebas. Copiar y pegar:

Actúa como analista de estrategia competitiva.

Competidores (agrega si los tienes):

[Competidor 1], [Competidor 2], [Competidor 3]

Sitios web:

[URL 1], [URL 2], [URL 3]

Analiza la página principal y el mensaje principal del producto de cada competidor. Resume:

• Propuesta de valor principal (título + promesa implícita)

• Posible eje de la competencia (p. ej., velocidad, precio, potencia, simplicidad, marca)

• A quién se dirigen realmente (percepción del perfil)

Luego, propone 3 ejes de posicionamiento que no se hayan mencionado o que estén poco aprovechados. Crea una tabla:

| Eje | Beneficio emocional | Para quién es | Cómo demostrar |

| --- | --- | --- | --- |

| [p. ej., Simplicidad a escala] | [Control, calma, claridad] | [Equipos con fatiga de herramientas] | [Un panel de control; [Una consigna; embudo completo] |

| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Cierre con: «De estos 3, comience con [X] porque [razonamiento estratégico]».

Extra: incluya una frase ingeniosa para comunicar esta brecha. Termine con una nota de «Enséñame».

Indicación 6: elija el modo GTM

Propósito: alinear la salida al mercado con la estructura, no con la vibra. Copiar y pegar:

Acceda al Selector de Modo GTM. Utilice resultados previos (mercado, precio, posicionamiento, TAM, crecimiento, CAC, cuña).

Mi producto:

[Insertar si es un solo producto]

Respuesta:

1) Modo GTM más viable: Robar, Expandir, Defender o Estimular

2) Justificación estratégica (estructural, no táctica): por qué este modo se ajusta a los márgenes, la forma del mercado y el modelo

3) Optimizar para:

• ¿Velocidad vs. margen?

• ¿Conciencia vs. conversión?

• ¿Amplitud vs. profundidad del mensaje?

4) Modos que no debería seguir y por qué

5) Dificultad de GTM (1-10) con puntos ciegos

Aún no recomiendo tácticas específicas. Termine con una nota de “Enséñeme”.

Reglas de decisión (matar o quedarse)

Matar si el crecimiento es plano o decreciente, la saturación es alta o la cuña es trivial.

Eliminar si el CLV (valor de vida del cliente) no puede soportar el CAC (costo de adquisición del cliente) en una proporción de 3:1 dentro de 6 a 12 meses.

Matar si el techo de precios deja márgenes insosteniblemente bajos después del costo de los bienes vendidos (COGS) más los descuentos.

Continúe si hay una brecha demostrable, al menos un canal eficiente con un CAC viable y un camino hacia ingresos repetibles.

Un buen resultado parece

Números claros con fuentes o estimaciones razonadas

Lecturas de la competencia que revelan la verdadera audiencia

Los escépticos creerían en las propuestas de valor

Una cuña demostrable en producto/experiencia

Una decisión defendible de Go/No Go

Consejos profesionales

Aporte una métrica de borde (COGS, CPC o conversión de línea base) para anclar las matemáticas

Solicitar rangos/sensibilidad si es temprano (por ejemplo, “mostrar resultados si el CPC es +30%”)

Guarde el chat: se acumula a medida que agrega más datos

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

