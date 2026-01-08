Por: Tomás Gallardo y Guillermo Verne

Hola, soy Guillermo Verne, y en este artículo publico una entrevista que le hice a Tomás Gallardo sobre la estrategia empresarial en la actualidad, y su necesidad. Tomás argumenta que la mayoría de los fracasos no se deben a una mala ejecución, sino a una “mala estrategia”. Propone eliminar la jerga y las palabras de moda que a menudo se disfrazan de estrategia, y centrarse en cambio en cómo es una estrategia real y viable. Considera que, entre otros aspectos, la esencia de una buena estrategia es un diagnóstico del problema central, una política rectora para abordar el desafío y un conjunto de acciones coherentes para implementar dicha política.

Esta entrevista acaba siendo, en realidad, una guía completa sobre el tema, que se centra, además, en por qué la estrategia es el factor clave para las startups que buscan la transición de una empresa de inversión a la creación de empresas sólidas de gran capitalización.

¿Por qué tienes interés en este tema?

En realidad, fue gracias a un primo mayor, que ya de joven me hablaba ya sin descanso de las virtudes de la estrategia en las empresas en los veranos y algunos fines de semana (nuestras familias veraneaban juntas). Con el tiempo, y tras leer mucho sobre ello, era yo quien le “sermoneaba” sobre tales ventajas. Los libros que leí ofrecían una sólida defensa de la necesidad de un pensamiento estratégico sólido, eliminando la superficialidad corporativa y demostrando por qué la estrategia es fundamental para construir un negocio duradero y valioso.

¿Algunos libros en particular que recuerdes?

Creo que estos son los que más me influyeron, con el tiempo, y en diferentes etapas profesionales de mi vida:

Jugando para Ganar: Cómo Funciona Realmente la Estrategia. Este libro constituye una sólida defensa contra la idea de que una empresa puede serlo todo para todos. Señala que tomar decisiones audaces y claras es la clave para construir una ventaja competitiva sostenible, y da mucha importancia a la ejecución. (1)

Estrategia del Océano Azul: Cómo Crear un Espacio de Mercado Sin Competición y Hacer que la Competencia sea Irrelevante. Esta obra clásica ofrece una sólida defensa de un tipo específico de estrategia: la innovación en valor. Distingue entre el “océano rojo” y el “océano azul”, que se centra en la diferenciación y los bajos costos. (2)

La Paradoja de la Estrategia: Por Qué Comprometerse con el Éxito Conduce al Fracaso (y Qué Hacer al Respecto), que aborda un desafío singular en la defensa de la estrategia: la incertidumbre inherente al futuro. La paradoja radica en que las estrategias exitosas a menudo requieren un compromiso profundo con un plan único basado en suposiciones sobre un futuro impredecible. (3)

El Arte de la Estrategia: Guía del Teórico de Juegos para el Éxito en los Negocios y en la Vida, de Avinash Dixit y Barry Nalebuff. (4)

¿Por qué la ejecución por sí sola se considera insuficiente para la supervivencia a largo plazo de una startup?

La ejecución es la capacidad de moverse con rapidez. Pero, sin estrategia, una startup puede simplemente estar avanzando a toda velocidad en la dirección equivocada. La ejecución sin estrategia es un desperdicio y una tragedia, ya que consume recursos limitados sin construir una posición sólida.

Si bien los equipos de alto rendimiento son los mejores en la ejecución, también son los que más necesitan la estrategia; son los únicos con una posibilidad realista de éxito, siempre que su velocidad se dirija hacia un objetivo significativo y no solo a la actividad por la actividad misma.

¿Cómo afecta la “ventana de incertidumbre” a la ventana de oportunidad estratégica de una startup?

Toda startup opera dentro de una “ventana de incertidumbre” finita, donde debe construir simultáneamente un producto valioso y las defensas (fosos) para protegerlo. La estrategia es el proceso de decidir cómo aprovechar esta ventana de oportunidad con prudencia. Si una startup espera hasta que su éxito sea evidente para todos, atraerá una competencia seria. Por lo tanto, la startup debe aprovechar su periodo de relativa oscuridad para dirigir sus limitados recursos a la construcción de fosos antes de que esa ventana se cierre y el panorama competitivo se abarrote.

¿Por qué se considera que la estrategia es la herramienta de mayor influencia desde el “día 0” de una empresa?

La estrategia es más poderosa al inicio de una empresa porque es entonces cuando todas las opciones aún están disponibles. Las decisiones tomadas al inicio, como a quién contratar, qué clientes captar y qué capital obtener, crean dependencia de la ruta.

Al elaborar una estrategia con antelación, un fundador puede garantizar que todas las “pequeñas acciones” realizadas durante los primeros días se conviertan en un negocio defendible. Por el contrario, ejecutar a ciegas al principio desperdicia un tiempo valioso y dificulta considerablemente un cambio de rumbo posterior debido a los compromisos ya adquiridos.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre un “foso” y una “estrategia” para una startup?

Podrían, en relación a ello, considerarse las ventajas competitivas como el “qué” y la estrategia como el “cómo”.

Una ventaja competitiva es la ventaja o defensa competitiva real que hace que una empresa sea duradera y valiosa. La estrategia, por su parte, es el plan general o el conjunto de acciones necesarias para construir esas ventajas competitivas.

Para una nueva startup, que no puede esperar tener ventajas competitivas desde el primer día, la estrategia sirve como hoja de ruta para garantizar que esas defensas estén en su lugar para cuando la empresa se convierta en un objetivo obvio para la competencia.

¿Cómo se manifiesta una “mala estrategia” como “confundir objetivos con estrategia” en un contexto empresarial?

Uno de los errores más comunes de las startups es confundir el resultado deseado con el plan para lograrlo. Afirmar que una estrategia es “aumentar los ingresos en un 50%” o “mejorar los márgenes brutos” no es una estrategia; es un objetivo. Una verdadera estrategia debe explicar cómo se moverán esas métricas.

Cuando los equipos de liderazgo se centran únicamente en el objetivo (el “qué”) sin un diagnóstico de los obstáculos ni una política para superarlos (el “cómo”), están practicando una mala estrategia que deja al equipo sin una dirección clara.

¿Por qué el uso de jerga superficial es perjudicial para el liderazgo de startups?

La jerga superficial —el uso de palabras de moda y jerga de alto nivel— crea una ilusión de pensamiento de alto nivel, a la vez que oculta la esencia real, e incluso las dificultades. En un entorno de startups, donde los recursos son escasos y la claridad es primordial, la jerga superficial es peligrosa porque enmascara la falta de un diagnóstico real.

Cuando los empleados o inversores perciben que la estrategia es un disparate, suele deberse a que se compone de palabras vacías que no abordan los desafíos reales que enfrenta la empresa, lo que genera falta de aceptación y una ejecución fragmentada.

¿Cuál es el impacto de que una startup “no afronte el desafío” (el quid de la cuestión)?

Toda empresa se enfrenta a un quid de la cuestión: un desafío clave que realmente importa para su supervivencia o éxito. Una mala estrategia tiende a eludir este difícil problema en favor de tareas menores, más fáciles de medir o abordar. Para una startup, ignorar el quid de la cuestión es fatal; resulta en que la empresa resuelva problemas fáciles mientras que la amenaza fundamental para el negocio permanece sin abordar. Una buena estrategia comienza con un diagnóstico que nombra y clasifica explícitamente este desafío central para que los recursos se puedan concentrar allí.

¿Algún ejemplo de transición, en este ámbito?

Sí. La transición de Netflix del DVD por correo al streaming es una lección magistral para identificar el quid de la cuestión. El desafío no era solo la tecnología, sino la licencia de contenido. Reed Hastings reconoció que, a medida que el streaming crecía, los propietarios de contenido recuperarían sus derechos. El quid de la cuestión era: “¿Cómo sobrevivimos cuando nuestros proveedores se convierten en nuestros competidores?”. La estrategia resultante —invertir miles de millones en “Originales”— fue la acción coherente que se tomó para resolver ese desafío diagnóstico específico.

¿Cómo proporciona el núcleo estratégico un marco para la toma de decisiones de una startup?

El núcleo estratégico consta de tres partes:

un diagnóstico (que identifica el desafío),

una política rectora (que establece la dirección para superarlo) y

acciones coherentes (pasos detallados para implementar la política).

Este marco evita la fragmentación del esfuerzo. Al garantizar que cada acción de la startup sea coherente con la política rectora, la startup evita trabajar con objetivos contrapuestos. Esta alineación es lo que permite a un equipo pequeño destacarse y construir algo defendible contra la competencia de empresas consolidadas.

¿Por qué la estrategia de una startup debe evolucionar más rápido que la de una gran corporación?

Además de lo que he señalado anteriormente, las startups operan en condiciones de extrema incertidumbre y tienen una tasa de aprendizaje mucho mayor que las empresas consolidadas. Gracias a su agilidad, pueden y deben adaptar sus estrategias a medida que aprenden del mercado. Si bien el diagnóstico del mercado debe mantenerse relativamente estable, las acciones coherentes deben ser las más rápidas en cambiar a medida que llega nueva información. Esta agilidad permite a una startup pivotar o refinar su trayectoria sin las fricciones burocráticas que ralentizan a los competidores más grandes.

¿Cuál es el peligro de que una startup ignore a la competencia en su planificación estratégica?

Las startups no existen en el vacío; operan en mercados dinámicos. No reconocer a los competidores ni anticipar cómo responderán a tus movimientos es una actitud perezosa y peligrosa. El texto destaca que incluso los modelos aparentemente exitosos pueden ser víctimas de la competencia si carecen de ventajas competitivas que los competidores no podrían igualar fácilmente. La estrategia requiere una evaluación honesta del panorama competitivo para garantizar que la “política rectora” genere una ventaja única que otros no puedan simplemente copiar.

¿Por qué el “Núcleo Estratégico” es particularmente efectivo para la asignación de recursos en startups?

Las startups cuentan con recursos estrictamente limitados: tiempo, dinero y talento. Una buena estrategia permite al fundador dirigir todos esos recursos limitados en una sola dirección desde el principio. Sin este enfoque, los recursos se dispersan entre demasiadas iniciativas, ninguna de las cuales alcanza la “masa crítica” necesaria para construir una ventaja competitiva. Al comprometerse con una dirección, la startup puede desarrollar las fortalezas específicas necesarias para triunfar en el mercado elegido, en lugar de ser mediocre en varios mercados.

¿Cuáles son las consecuencias de “ejecutar a ciegas” antes de establecer una estrategia?

Ejecutar sin un diagnóstico ni una política rectora es una pérdida de un valioso tiempo de incertidumbre. Más allá del esfuerzo desperdiciado, crea problemas estructurales: se puede contratar al tipo de personas inadecuado para la dirección que finalmente se necesita, captar clientes que no se ajustan a su modelo a largo plazo o asumir capital que exige una trayectoria de crecimiento que su estrategia no respalda. Estas decisiones tempranas actúan como anclas que dificultan considerablemente, y encarecen, el cambio de rumbo cuando la necesidad de una estrategia real finalmente se vuelve innegable.

¿Qué es el concepto de “Problema Espinoso”?

Un “Problema Espinoso” es un desafío cuya solución no es obvia y los objetivos a menudo entran en conflicto. La literatura enseña que no se puede resolver un problema espinoso simplemente “trabajando más duro”. Debes usar la “elección estratégica” para simplificar el problema, ignorando los problemas menores y enfocando tus recursos limitados en el nudo que une el resto del problema.

¿Tan importante es un buen diagnóstico?

Sí. Un buen diagnóstico es la pieza clave de la estrategia de una startup. Acertar es la mayor ventaja que se puede obtener, por lo que dedicaremos la mayor parte de nuestro tiempo a esto.

Todo fundador realiza algún tipo de diagnóstico antes de fundar una empresa. Analiza el panorama de productos disponibles y las necesidades insatisfechas de los clientes, y evalúa sus propias capacidades y las aportaciones disponibles para crear una mejor solución.

Esto se refleja en las presentaciones de ventas como diapositivas de “Problema” y “Solución”, y en las conversaciones con inversores como la respuesta a “¿Por qué ahora?”.

Un amigo fundó una empresa porque notó una gran diferencia entre la percepción pública del producto y los estudios muy positivos sobre su eficacia; se dio cuenta de que un nuevo formato de buena marca serían un formato más atractivo que lo existente para la mayoría de los consumidores; y reconoció que su experiencia en algunas empresas le proporcionó las habilidades necesarias para construir la marca. En poco más de un año había alcanzado una tasa de crecimiento considerable. Parece haber sido un buen diagnóstico.

Enhorabuena. ¿Y entonces?

La mayoría de las startups se detienen ahí, pero un buen diagnóstico debe ir más allá.

Primero, las startups deben evaluar honestamente la obviedad de su producto y la dificultad de desarrollarlo.

Esto es lo que abordamos en la teoría de “cavar un foso”. Calcula una ventana de incertidumbre inicial, una guía aproximada de cuándo te enfrentarás a la competencia, con qué rapidez necesitarás cavar fosos y qué tan profundos deberán ser.

Dado que la ventana de incertidumbre depende del progreso de una empresa, es más útil pensar en ella en términos de hitos que de tiempo: “Para cuando hayamos demostrado X, es probable que la competencia ataque”. Es entonces cuando deberías tener fosos iniciales establecidos.

Después, las startups deben comprender qué fosos están disponibles en el mercado que están atacando. Elegir el foso adecuado para tu mercado es crucial. El mayor valor reside en elegir un camino que se preste a la defensa.

¿Cuál es el impacto del “enfoque”?

En algunos libros, el enfoque es la fuente del poder. Según ellos, en los negocios, la mayoría de las empresas fracasan porque dispersan su energía entre demasiadas “prioridades principales”. Es el caso, por ejemplo, de una lupa: cuando identificas el enfoque clave, alineas tus “acciones coherentes” para alcanzar un solo punto con tal intensidad que rompes barreras que competidores más grandes y fragmentados no pueden.

La estrategia, en este contexto, es el arte de ignorar el 90% de las cosas que importan poco para enfocarte en el 1% (el enfoque clave) que más importa. Al diagnosticar el desafío correctamente, dejas de “jugar a ser una startup” y comienzas a construir un negocio defendible.

¿En qué hay que centrarse?

Si desarrollas un producto físico, podrías centrarte en las economías de escala. Si desarrollas un producto SaaS, podrías centrarte en los costes de cambio. Si desarrollas una aplicación social, probablemente te centrarás en los efectos de red.

Es importante ser un estudioso de la historia en este aspecto. El optimismo es un rasgo importante en un fundador, pero un realismo que se inclina hacia el pesimismo es la mentalidad adecuada para un diagnóstico. El primer foso que intentes alcanzar podría no resistir un análisis más profundo.

Toma el ejemplo de las aplicaciones sociales. Comprende por qué las últimas 1.000 fracasaron antes de convencerte de que serás quien logre descifrar los efectos de red.

O los mercados. Los efectos de red están sobrevalorados en los mercados. Por lo general, no son suficientes para impulsar la defensa por sí solos. Extraen demasiadas lecciones de los efectos de red unilaterales e ignoran los desafíos de las redes bilaterales. En su lugar, busque economías de escala o costos de cambio.

Apunta a ventajas competitivas con retornos no lineales, donde ser 2 o 10 veces más grande ofrece beneficios descomunales. El objetivo es encontrar ventajas competitivas donde se mantenga una ventaja gracias a retornos no lineales.

¿Por ejemplo?

Airbnb eligió las curvas asintóticas correctas: una mayor oferta seguía ofreciendo mayor defensa. Cuando Wimdu intentó competir con ella en Europa, Airbnb ganó porque su escala impulsó los efectos de red transfronterizos. Airbnb eligió un negocio en el que escalar rápidamente era importante, y luego lo hizo rápidamente antes de que se cerrara la ventana de oportunidad.

Buscar curvas que tardan mucho en alcanzar la asíntota es una buena regla general al evaluar los efectos de red, los costes de cambio y las economías de escala en cualquier sector.

Entonces, una vez que se avanza en la dirección correcta, ¿hasta dónde se puede superar a la competencia?

Independientemente del sector al que se acceda, si se llega a este punto del diagnóstico y la mejor ventaja potencial que se te ocurre es la marca o el poder del proceso, podrías tener problemas. Ambos tardan mucho en desarrollarse, si es que se desarrollan, y cuando lo hacen, suele ser mediante algún tipo de magia emergente.

Conseguir recursos acaparados también es difícil, pero no imposible.

Por lo tanto, antes de lanzarte, y definitivamente antes de recaudar fondos, determina si crees que puedes crear economías de escala, costes de cambio, tal vez efectos de red o quizás recursos acaparados antes de que se cierre la ventana de incertidumbre.

¿Pero qué pasa si ese tiempo no es suficiente? ¿Qué pasa si se entra en un mercado que ya tiene competidores?

Aquí el contra-posicionamiento, podría ser de ayuda. El contra-posicionamiento no es una defensa infalible, pero puede ser muy útil para ampliar tu ventana hasta que puedas construir una.

No todas las ideas tienen una vía viable para ser defendidas. No pasa nada. Es mejor descartar la idea o decidir autogestionarla después de un par de semanas de investigación y escritura que invertir años de tu vida y millones de dólares del dinero de otros (es decir, optar por la vía del capital de riesgo) en algo que saben de antemano que probablemente fracasará.

Saber qué estrategia deben seguir también es parte de la estrategia.

Finalmente, si los fundadores ven una vía para la defensa, necesitan determinar uno o dos desafíos más importantes que deben abordar de frente.

¿A qué lleva, entonces, el diagnóstico?

Basándose en tu diagnóstico, el siguiente paso podría ser preguntarte: ¿cuál es el problema solucionable más crítico que enfrenta mi empresa? Identifícalo de antemano y diseña tu estrategia para resolverlo.

Esto variará para cada negocio y cada industria. Por ejemplo, Elon Musk se dio cuenta de que los lanzamientos eran demasiado caros para llevar humanos a Marte, identificó la reutilización como el problema más importante a resolver para lograr la asequibilidad y destinó todos sus recursos iniciales a la reutilización.

A veces, el desafío será tan grande que vale la pena invertirlo todo en resolverlo antes de preocuparse por nada más. SpaceX no desarrolló Starlink, lo que le proporciona economías de escala imbatibles, hasta una década después de que la compañía comenzara a operar. La incertidumbre y la dificultad de sus capacidades de cohete le dieron una ventaja inicial lo suficientemente grande como para no tener que preocuparse demasiado pronto por las ventajas competitivas a largo plazo.

Sin embargo, a menudo es útil identificar dos desafíos que empezar a abordar de inmediato:

Lo que necesitas demostrar para reducir la incertidumbre (novedad o complejidad).

El camino hacia la defendibilidad.

Con esto, has completado el diagnóstico. Comprende el panorama competitivo, el porqué ahora, la duración aproximada de la ventana de incertidumbre que tendrás, las ventajas competitivas que necesitas tener establecidas cuando se agote y los dos desafíos principales que deberás abordar.

Puede parecer mucho, pero al final del diagnóstico, has comprobado la solidez de tu idea y has simplificado gran parte de la complejidad a solo un par de obstáculos, o de desafíos, que superar.

A continuación, es el momento de traducir ese trabajo en decisiones sobre cómo operará la empresa. Se trata de la política rectora u orientadora de la empresa (la entrevista sobre esto está en otro lado, en que se aborda el impacto o importancia que tiene aquí la política rectora/orientadora de la empresa).

¿Y qué papel desempeñan aquí las acciones coherentes?

La estrategia se trata de acción, de hacer algo... Las acciones dentro del núcleo de la estrategia deben ser coherentes. Es decir, el despliegue de recursos, las políticas y las maniobras que se llevan a cabo deben ser consistentes y coordinadas. La coordinación de acciones proporciona la fuente más básica de apalancamiento o ventaja disponible en la estrategia.

Toda startup tiene recursos limitados. Solo puede gastar una cantidad determinada de dinero, contratar a un número determinado de personas y tomar una cantidad determinada de acciones antes de que se agote el dinero.

Un buen diagnóstico y una política orientadora canalizan y coordinan esas acciones limitadas para que se complementen entre sí.

Una buena estrategia puede realmente liberar el potencial de la startup, a sus directivos, para avanzar con mayor rapidez, dejando claro qué quiere hacer la empresa y para quién, y dando autonomía al personal talentoso que contrata, permitiéndoles seleccionar sus propias acciones coherentes que se ajusten a la estrategia. Una estrategia clara desde la cima permite una toma de decisiones más independiente en todos los niveles.

¿Aquí es donde entra en juego la ejecución?

Así es. La ejecución es fundamental, pero solo es eficaz si se guía de tal manera que aborde uno o dos aspectos que eliminan la incertidumbre y defienden el negocio una vez eliminada.

Podemos estar hablando todo el rato sobre las acciones coherentes, sobre la idea de que son el equivalente al interés compuesto para las startups, pero una vez que lo analizas a fondo, te das cuenta de que si se acierta el diagnóstico y la política rectora, las acciones coherentes fluyen durante la ejecución.

¿Me puedes dar ejemplos de acciones coherentes?

Claro. En una empresa, tras determinar la política rectora u orientadora de la empresa, iniciamos tales acciones, que en la realidad fueron más difíciles de lo que pensamos al principio y requirió una intensa ejecución por parte del equipo. Por ejemplo, necesitábamos:

Actualizar nuestros modelos de precios para fijar precios dinámicos.

Capacitar a nuestro equipo de Desarrollo de Negocios para que vendiera en función de los objetivos de ventas mensuales.

Actualizar nuestro sitio web y nuestra aplicación, con precios y disponibilidad en tiempo real actualizados cada hora.

Reestructurar nuestro sistema de backend para contabilizar las reservas.

Conseguir productos nuevos en el extranjero.

Capacitar a nuestro equipo de operaciones.

Utilizar nuestros modelos de precios para orientar las adquisiciones de nuevos espacios del equipo

Tratar de predecir los ingresos con una precisión superior al 90 %.

Capacitar a nuestro equipo de atención al cliente para que trabaje de forma diferente con clientes diferentes.

Actualizar nuestro marketing para reflejar nuestra nueva propuesta de valor y para generar clientes potenciales para el equipo de ventas en lugar de centrarlo todo en las reservas bajo demanda en la aplicación.

Cada una de estas acciones por sí sola, o en manos de la competencia, no habría servido de mucho. Juntos, construyeron una máquina con un impulso propio.

El equipo hizo mil cosas más para poner en marcha la nueva estrategia, pero eso da una idea. La mitad de la batalla consistió en tener claro qué intentábamos hacer y por qué, y en señalar que éramos los únicos capaces de hacerlo. La gran mayoría de las acciones coherentes que tomó el equipo surgieron del equipo.

¿Algún consejo más?

Sí. Una ejecución sólida sin una buena estrategia es un camino a ninguna parte en un coche de F1.

No ignores la estrategia. Lee buenos libros sobre estrategia. Tómate el tiempo para diagnosticar honestamente la situación, elaborar una buena política rectora y enfocar las acciones limitadas de tu empresa para que se complementen entre sí. Continúa actualizándola a medida que aprenda más. Diviértete resolviendo el rompecabezas.

Dirigir una startup será difícil, pase lo que pase. La ejecución es difícil. Así que no te limites a ejecutar. Traza un rumbo, forja ventajas, desarrolla fortalezas. Crea algo duradero.

La estrategia se reduce a decisiones. La primera decisión es si tener o no una estrategia. Los fundadores pueden apostar únicamente por la ejecución forzada. O combinar la ejecución con la estrategia para inclinar la balanza.

Cuando acecha la incertidumbre, la estrategia te permite ver el camino antes que la competencia. Podría darte el tiempo que necesitas para triunfar.

Compartir VC, Startups y Mercados

Notas:

1-Jugando para Ganar: Cómo Funciona Realmente la Estrategia, de A.G. Lafley y Roger Martin. Basados ​​en su experiencia liderando la exitosa reestructuración de Procter & Gamble, Lafley y Martin ofrecen un marco simple pero contundente que argumenta que la estrategia consiste en tomar decisiones específicas y difíciles. Sostienen que la esencia de la estrategia reside en responder a cinco preguntas interrelacionadas: ¿Cuál es nuestra aspiración ganadora? ¿Dónde jugaremos? ¿Cómo ganaremos? ¿Qué capacidades debemos implementar? ¿Qué sistemas de gestión se requieren?

2-Estrategia del Océano Azul: Cómo Crear un Espacio de Mercado Sin Competición y Hacer que la Competencia sea Irrelevante, de W. Chan Kim y Renée Mauborgne. Esta obra clásica ofrece una sólida defensa de un tipo específico de estrategia: la innovación en valor. Los autores se oponen al enfoque convencional del “océano rojo” que consiste en luchar contra la competencia en los mercados existentes, lo que inevitablemente conduce a guerras de precios y a la disminución de las ganancias. En cambio, defienden el pensamiento del “océano azul”, que se centra en crear nueva demanda y reducir la competencia a la baja, buscando simultáneamente la diferenciación y los bajos costos. Utilizando casos prácticos de gran impacto como el Cirque du Soleil y la Nintendo Wii, el libro ofrece herramientas prácticas como el Lienzo Estratégico para ayudar a los innovadores a escapar de la trampa competitiva y crear un mercado único.

3- La Paradoja de la Estrategia: Por Qué Comprometerse con el Éxito Conduce al Fracaso (y Qué Hacer al Respecto) de Michael Raynor. La paradoja radica en que las estrategias exitosas a menudo requieren un compromiso profundo con un plan único basado en suposiciones sobre un futuro impredecible. Si esas suposiciones son erróneas, ese mismo compromiso conduce a un fracaso espectacular. Raynor defiende la necesidad del pensamiento estratégico ofreciendo una solución: tratar la estrategia no como un plan único y fijo, sino como una cartera de “opciones estratégicas”. Este enfoque permite a los gerentes equilibrar la visión con la volatilidad, incorporando flexibilidad a sus planes a largo plazo para adaptarse al futuro, en lugar de verse paralizados por la incertidumbre.

4- El Arte de la Estrategia: Guía del Teórico de Juegos para el Éxito en los Negocios y en la Vida, de Avinash Dixit y Barry Nalebuff. Este libro defiende la estrategia desde una perspectiva analítica, basándose en gran medida en los principios de la teoría de juegos. Dixit y Nalebuff argumentan que el pensamiento estratégico consiste en mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, anticipando las contramedidas de la competencia y configurando los incentivos a su favor. Enseña a los lectores a anticipar varios movimientos, utilizando ejemplos reales, desde negociaciones comerciales hasta deportes y política. El libro hace accesible y utilizable el tema académico de la teoría de juegos, ofreciendo una sólida defensa de la idea de que la toma de decisiones estratégicas requiere un pensamiento inteligente y calculado sobre cómo reaccionarán los demás a sus acciones.

Por si te lo perdiste

De lo último en Emprender