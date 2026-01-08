VC, Startups y Mercados

De hecho, SpaceX tiene una gran estrategia, pero no fue así como sucedió. Musk se dio cuenta de que el cuello de botella era el coste de un cohete, así que sumó el coste de los materiales que lo componen (aluminio, níquel, caucho, etc.) y descubrió que no eran muy caros. El problema residía en la falta de eficiencia en la producción. El objetivo inicial era construir un cohete más barato... y luego encontrar la manera de reutilizarlo.

Ya se ha logrado la reutilización parcial. Pero volviendo a la analogía clásica del avión, reducir el coste de construcción y reutilización no es suficiente. El avión solo genera beneficios cuando vuela, así que la clave es una reutilización completa y rápida. Ese es el objetivo de Starship.

En esta entrevista, se habla de cómo Elon Musk se dio cuenta de que los lanzamientos eran demasiado costosos para llevar humanos a Marte, identificó la reutilización como el problema más importante a resolver para lograr la asequibilidad y destinó todos sus recursos iniciales a la reutilización.

Muy cierto, se necesita ejecución y estrategia. La estrategia tiene el mayor impacto desde el primer día, cuando todas las opciones están disponibles.

