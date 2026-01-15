Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

Dónde es más probable que los inversores en semillas de IA encuentren valores atípicos.

Lo que revelan los datos de 2025 sobre la captación de capital riesgo en 2026

Marcos y publicaciones reveladoras:

¿Vale la pena seguir creando listas de espera en 2026? Guía a16z

Lo que los fundadores deben saber antes de firmar un Acuerdo de Accionistas - Plantilla gratuita.

¿Estás pagando de más tu primera contratación con capital sin darte cuenta?

¿La IA elevará el nivel de los ingenieros jóvenes más rápido de lo que se espera?

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

Dónde es más probable que los inversores en semillas de IA encuentren valores atípicos.

Todo ciclo de IA genera ruido. Lo importante es dónde se acumulan los resultados, no solo dónde fluye el capital. Un análisis reciente de PitchBook analizó los subsectores de IA desde una perspectiva estrecha pero reveladora: las puntuaciones de los predictores de salida de las OPI, una señal de dónde los resultados a escala de riesgo son estadísticamente más probables.

Algunos patrones se destacan:

En primer lugar, la infraestructura de comercio agente está surgiendo silenciosamente como el candidato atípico más fuerte.

Históricamente, el comercio ha sido la vía de acceso para cada cambio importante de plataforma: internet, dispositivos móviles, la nube y la IA siguen el mismo guion. Lo que cambia esta vez es la autonomía.

Los sistemas de pagos, identidad, fraude, fidelización e inventario se están reconstruyendo para que el software pueda realizar transacciones sin intervención humana. Esto convierte a la infraestructura, y no a las aplicaciones de consumo, en el punto de captura de valor a largo plazo.

En segundo lugar, el descubrimiento de fármacos impulsado por la IA está pasando de ser una promesa a una inevitabilidad económica.

A medida que la IA mejora el diseño de ensayos y las tasas de éxito, el cuello de botella se desplaza hacia etapas posteriores. Un mayor número de ensayos implica una mayor demanda de herramientas, infraestructura de datos y software de operaciones clínicas.

Los analistas esperan que esto expanda el mercado total direccionable agresivamente durante la década, no porque los medicamentos se vuelvan más baratos, sino porque más medicamentos realmente llegan al mercado.

En tercer lugar, los sistemas de protección y defensa de la IA se benefician de una dinámica similar: la autonomía reemplaza a los humanos en entornos de alto riesgo.

La computación de borde y la toma de decisiones en tiempo real están permitiendo sistemas de respuesta más rápidos, ya sea en ciberseguridad o en defensa física. La complejidad aquí no es un error; es el foso.

Por último, los drones y enjambres autónomos representan una oportunidad clásica en el inicio del ciclo.

Los enjambres terrestres, marítimos y aéreos totalmente coordinados aún son difíciles de ejecutar, y esa dificultad genera asimetría. A medida que los actores prioritarios de la IA reemplazan los sistemas pilotados por humanos, los proveedores de hardware y sensores tradicionales se enfrentan a presiones de margen y relevancia.

En conjunto, la señal es consistente:

Los retornos atípicos se agrupan debajo de la capa de aplicación

La infraestructura que permite la autonomía, no solo la inteligencia, es donde reside la durabilidad

La complejidad y la regulación actúan como filtros, no como elementos disuasorios

Para los inversores semilla, la clave no es ir tras lo que suena. Es centrarse en cómo la IA cambia el comportamiento del sistema, no solo la experiencia del usuario. Ahí es donde tienden a formarse los resultados a escala de plataforma.

Lo que revelan los datos de 2025 sobre la captación de capital riesgo en 2026

La captación de capital de riesgo ya no se trata de si el dinero existe, sino de si encajas en los estrechos caminos por los que fluye el capital. Los datos de 2025 lo demuestran. El capital era activo, pero cada vez más selectivo, y la brecha entre los ganadores y el resto se amplió rápidamente.

En un análisis reciente compartido por Peter Walker utilizando datos de Carta , se destacaron algunos cambios estructurales que los fundadores que se dirigen a 2026 deberían internalizar de manera temprana.

En primer lugar, la IA se ha convertido en la lente predeterminada para la toma de decisiones empresariales.

Aproximadamente el 44 % del capital invertido se destinó a empresas de IA. Las definiciones varían, pero la implicación es la misma. Si se desarrolla software sin una perspectiva de IA creíble, los inversores ahora parten del escepticismo.

La pregunta ya no es “¿por qué IA?” sino “¿por qué no?”

En segundo lugar, se movió más dinero, pero a menos empresas.

Los dólares destinados a las etapas iniciales aumentaron año tras año, pero menos startups realmente recaudaron fondos. Los VC concentraron el capital en un número menor de apuestas de alta convicción, a menudo a precios agresivos.

Éste no es un mercado cauteloso, sino selectivo.

En tercer lugar, la dispersión de la valoración ha alcanzado niveles extremos.

La brecha entre las valoraciones medianas de las empresas de capital semilla y el 5% superior es más amplia que nunca. Los titulares sobre rondas de capital semilla desorbitadas no son erróneos; solo describen una pequeña parte del mercado.

Para la mayoría de los fundadores, esos números son puntos de referencia irrelevantes.

Lo que a menudo se pasa por alto es que las valoraciones de las empresas semilla todavía importan.

De 5700 rondas de capital semilla entre 2016 y 2020, solo el 2,6 % se convirtió en unicornio. Sin embargo, las empresas en el cuartil superior de valoraciones de capital semilla tenían muchas más probabilidades de alcanzar ese resultado.

Los precios altos de las empresas semilla no son aleatorios: están correlacionados con las trayectorias de valoración futuras, incluso si no son causales.

Por último, la geografía todavía condiciona los resultados.

San Francisco opera con una curva de valoración completamente distinta. Las cifras máximas observadas en la Bahía simplemente no se reflejan en la mayoría de los demás mercados.

Eso no significa que no se puedan crear grandes empresas en otros lugares, pero sí significa que las expectativas, las comparaciones y la dinámica de recaudación de fondos divergen rápidamente según la ubicación.

El entorno de recaudación de fondos para 2026 se perfila para recompensar un posicionamiento preciso, narrativas claras y una alineación estructural con el flujo de capital. El segmento medio del mercado se está reduciendo y los resultados se están consolidando antes de lo previsto por la mayoría de los fundadores.

ALGO MÁS

🧩 Marcos y publicaciones reveladoras

¿Vale la pena seguir creando listas de espera en 2026? Guía a16z

Hace unos años, una lista de espera era sinónimo de publicidad exagerada. Lanzar una landing page, tuitear una demostración, recopilar miles de correos electrónicos y sentirse bien. Hoy, esa estrategia es prácticamente inservible. Es más difícil captar la atención, las bandejas de entrada están saturadas y las inscripciones con ideas geniales rara vez se convierten en ingresos.

Este cambio fue claramente explicado por a16z speedrun en su análisis de las listas de espera modernas, y la idea central es simple pero incómoda: una lista de espera ya no es una métrica de vanidad. Es un filtro.

Los fundadores que ganen en 2026 utilizan las listas de espera como un sistema de control de calidad, no como un concurso de popularidad.

Esto es lo que realmente importa ahora.

Antes, los fundadores se obsesionaban con el tamaño de la lista. Hoy, lo único que importa es lo que sucede después de que alguien se une.

Las investigaciones demuestran que si invitas a usuarios en un mes, la conversión de lista de espera a pago puede alcanzar aproximadamente el 20 %. Si esperas más de tres meses, suele caer por debajo del 10 %. Las listas grandes se deterioran rápidamente. Las listas de espera se deterioran si no las activas.

Así que la verdadera pregunta que los fundadores deberían poder responder no es “¿cuántas personas se inscribieron?”, sino:

¿Quién se unió exactamente?

¿Por qué se unieron ahora?

¿Qué problema creen que resuelves?

¿Y cuántos de ellos realmente darán el siguiente paso?

Todo lo demás es sólo ruido.

¿Cómo se ve en la práctica hacerlo bien?

Los mejores fundadores ahora diseñan las listas de espera al revés, desde la intención.

Tomemos como ejemplo Day AI. No se lanzaron pronto. Esperaron hasta tener una historia concisa y luego crearon un único “momento clave”, un anuncio coordinado en prensa, contenido propio y redes sociales. Todo apuntaba a una sola superficie de conversión: la lista de espera. El resultado no fue solo volumen, sino alineación con su capacidad de ventas.

Otro patrón inteligente surgió de Paid AI. Trataron la lista de espera como una escalera de intenciones, no como un callejón sin salida. En lugar de detenerse en un correo electrónico, solicitaron progresivamente un mayor compromiso:

correo electrónico

contexto del rol/industria

reservar una llamada

al final, el dinero.

Este es el cambio de mentalidad clave: tu lista de espera debe calificar a los usuarios, no solo almacenarlos. El efectivo, incluso una pequeña cantidad, es la señal más fuerte que recibirás.

Y si se trata de fabricar hardware, esto es aún más importante. Taya no pidió a la gente que “estuviera atenta”. Pidió pedidos anticipados. Dinero real. El día del lanzamiento, vendieron una unidad cada cuatro minutos. Eso logró dos cosas a la vez: validó la demanda antes de la fabricación y reveló exactamente quiénes eran los verdaderos clientes. Esa información influyó en todo lo que siguió, desde el mensaje hasta la hoja de ruta. (Es lo que hace un crowdfunding como herramienta de marketing también: Artículo en español).

Así que una lista de espera ya no se trata de dar señales de bombo publicitario. Se trata de aprender más rápido y reducir riesgos antes. Debería indicarte quién es serio, qué está dispuesto a hacer a continuación y con qué rapidez puedes avanzar con él.

Si su lista de espera no puede ayudarle a priorizar, segmentar, invitar rápidamente y medir la conversión, no es un activo: es una distracción.

Construye tu lista de espera como una máquina, no como un tablero de estado de ánimo.

Lo que los fundadores deben saber antes de firmar un Acuerdo de Accionistas - Plantilla gratuita.

Ver en derecho empresarial.

¿Estás pagando de más tu primera contratación con capital sin darte cuenta?

Una de las maneras más fáciles en que los fundadores arruinan discretamente su capitalización es desde el principio. Las primeras contrataciones de empleados se perciben como igualmente arriesgadas, igualmente importantes, y emocionalmente, se busca tratarlas de la misma manera. Pero los datos reales muestran que el capital debería caer mucho más rápido de lo que la mayoría de los fundadores prevén.

Esta idea proviene de Jason Lemkin, basada en los datos del Estado de Semilla de Carta, que abarcan aproximadamente 50.000 startups. Y el patrón es más claro de lo que la mayoría de los cálculos matemáticos de pitch-decks suponen.

Esta es la parte que la mayoría de los fundadores pasan por alto: solo su primera contratación laboral realmente pertenece a la categoría de “economía del equipo fundador”. (Es decir, la contratación del primer empleado de la startup) A partir de entonces, todas las contrataciones laborales pasan a una zona de riesgo-recompensa diferente mucho más rápido de lo que sugiere la intuición.

Lo que realmente muestran los datos cuando se aleja la vista.

Tu primera contratación laboral se sitúa en una mediana de aproximadamente el 1,5 % del capital. Eso ya parece inferior a lo que muchos fundadores suponen. Pero la verdadera sorpresa es lo que sucede después.

La segunda contratación laboral baja a ~0,85 %. Para la tercera contratación laboral, ya ronda el ~0,5 %. Para la quinta contratación, la mediana es de ~0,33 %.

Esto no es una pendiente suave. Es un acantilado.

En la práctica, esto significa:

La caída del capital desde la contratación laboral n.° 1 a la contratación n.° 2 es de aproximadamente el 43 % para la siguiente persona que se incorpora.

Sólo la primera contratación laboral supera con fiabilidad la marca del 1% en la mediana.

Al llegar a la quinta contratación laboral, ya te encuentras en lo que los inversores mentalmente denominan “capital inicial normal para empleados”.

Por qué esto es más importante de lo que creen los fundadores.

La mayor parte del daño inicial a la tabla de capitalización no se debe a un gran error. Se debe a aplanar esta curva. Cuando los fundadores otorgan entre el 1 % y el 1,5 % a varios empleados de la primera etapa, sin saberlo, están desperdiciando flexibilidad futura.

Más adelante, cuando se necesita contratar a un vicepresidente de ingeniería o a un director financiero en rondas de financiación Serie A o B, esos puestos suelen requerir un capital considerable. Y, de repente, no hay dónde obtenerlo sin una reestructuración drástica.

También hay un factor psicológico. La primera contratación asume un riesgo existencial. Se incorporan cuando no hay producto, ni tracción, y a menudo, sin estabilidad salarial. La cuarta o quinta contratación se une a algo ya existente. Los datos reflejan esa realidad, aunque los fundadores no lo hagan emocionalmente.

Una nota rápida sobre los asesores, porque es aquí donde los fundadores suelen filtrar capital silenciosamente.

El capital de los asesores es considerablemente menor de lo que la mayoría de los fundadores suponen. En la etapa inicial, la inversión media de los asesores ronda el 0,12 %. Solo el 10 % superior de los asesores supera el 0,5 %, y casi nadie debería alcanzar el 1 % a menos que esté creando algo verdaderamente trascendental.

Una comprobación intestinal útil:

Si este asesor desapareciera mañana, ¿tu empresa sufriría significativamente en los próximos seis meses? Si la respuesta es no, no deberían estar ni cerca del 1%.

Así pues, piensa en el capital inicial como un activo en declive. Pierde valor rápidamente a medida que aumenta la certeza. Considera a tu primera contratación como un caso especial, porque lo es. Pero no permitas que esa lógica se extienda a las contrataciones del segundo al quinto puesto.

Si quieres un modelo mental simple:

El primer empleado es prácticamente un sustituto del cofundador.

La contratación n.° 2 es una apuesta inicial importante, pero ya no lo es tanto.

La contratación del puesto número 3 en adelante es talento de ejecución, no de toma de riesgos existenciales.

Los datos no te dicen qué es lo correcto para tu empresa. Pero sí te indican cómo es la normalidad. Y la mayoría de los fundadores que se arrepienten de decisiones sobre el capital luego se arrepienten de haber sido demasiado generosos demasiado pronto, no al revés.

Utiliza esto como punto de calibración antes de enviar la próxima carta de oferta.

También puedes consultar Decisiones de dilución de capital : guía de propiedad, control y negociación para fundadores.

¿La IA elevará el nivel de los ingenieros jóvenes más rápido de lo que se espera?

Si estás al inicio de tu carrera de ingeniería, la ansiedad es comprensible. La contratación de personal de nivel inicial ha disminuido, las herramientas de IA están por todas partes y la vieja promesa de “aprender en el trabajo haciendo el trabajo pesado” está desapareciendo silenciosamente. Pero el verdadero cambio no es que la IA esté reemplazando a los ingenieros júnior. Es que la definición de ingeniero júnior está cambiando.

Este artículo, compartido por Gwendolyn Rak (con información de Dan Page), elimina el ruido con datos y conocimientos prácticos de gerentes de contratación, universidades y economistas laborales.

Esto es lo que realmente importa:

La IA está vaciando las tareas, no las carreras profesionales. Los roles tradicionales de “programador”, altamente estructurados, solitarios y repetitivos, han sido los más afectados. En EE. UU., el empleo de programadores cayó un 27,5 % entre 2023 y 2025, mientras que los roles de desarrollador de software apenas se movieron.

Esa distinción es importante. Escribir código línea por línea es más fácil de automatizar que diseñar sistemas, comprender a los usuarios o hacer concesiones a lo largo del ciclo de vida del producto.

Por eso, los empleadores ahora esperan que los jóvenes operen a mayor altura desde el primer día. Menos “ejecutores de tickets”, más “solucionadores de problemas que comprenden el contexto”.

Qué están haciendo de manera diferente los ingenieros inteligentes que recién inician sus carreras:

Tratan la IA como un exoesqueleto, no como un atajo. Usar copilotos para avanzar más rápido es fundamental. Saber cuándo no confiar en ellos es el factor diferenciador.

Invierten en una comprensión integral. Los empleadores valoran cada vez más la familiaridad con todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde los requisitos hasta la implementación, no solo la sintaxis.

Crean pruebas, no currículums. Los proyectos paralelos, las prácticas, los aprendizajes y el trabajo asignado importan más que las calificaciones. La IA puede asignar código; a los humanos se les juzga por su criterio.

Se centran en habilidades humanas que la IA no puede simular. La comunicación, la negociación, el contexto del cliente y el pensamiento interdisciplinario son ahora aceleradores de carrera, no extras “blandos”.

El artículo revela una verdad incómoda: la IA está eliminando el entorno seguro donde los principiantes solían aprender lentamente. Si las máquinas se encargan de lo básico, se espera que los humanos aporten valor antes.

Esto también ejerce presión sobre los sistemas educativos. Los aprendizajes y los modelos prácticos pueden ser más importantes que los cursos tradicionales para cerrar la brecha de experiencia.

La IA no reduce el límite para los ingenieros que inician su carrera, sino que elimina el límite inferior. Hay menos margen de maniobra, pero mucho más potencial para quienes se adaptan pronto.

Si aprendes a pensar en sistemas, a usar la IA deliberadamente y a construir cosas reales en público o en equipo, no competirás con la IA. Competirás con personas que se niegan a evolucionar, y esa es una carrera mucho más fácil de ganar.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y VC

Nuevo en VC

Niko Bonatsos, conocido por sus primeras inversiones en Discord y Mercor, abandonó General Catalyst tras años liderando su estrategia de capital semilla para lanzar una nueva firma de capital riesgo en fase inicial. ( Enlace )

Lux Capital, con sede en EE. UU., se centra en ciencia de vanguardia, inteligencia artificial y tecnología de defensa, y ha recaudado un noveno fondo de 1500 millones de dólares, el mayor hasta la fecha. ( Enlace )

AppWorks, una aceleradora de startups con sede en Taipei, ha cerrado el Fondo IV en 165 millones de dólares, menos de la mitad de su objetivo original de 360 ​​millones de dólares. ( Enlace )

Nuevas ofertas de startups

Autonomous Technologies Group (ATG), un laboratorio de investigación de inteligencia artificial con sede en Nueva York y San Francisco, California, centrado en resolver problemas financieros complejos, se lanzó con una financiación inicial de 15 millones de dólares. ( Enlace )

i10X, una plataforma de inteligencia artificial unificada con sede en Singapur, cerró una ronda de financiación pre-semilla de USD 1 millón. ( Enlace )

AgileRL, una startup con sede en Londres, Reino Unido, que acelera el desarrollo del aprendizaje por refuerzo para el entrenamiento de modelos de IA, obtuvo una ronda de financiación inicial. ( Enlace )

Moto Finance Inc., empresa de tecnología financiera con sede en Nueva York, recaudó 1,8 millones de dólares en financiación pre-semilla. Entre sus inversores se encontraban Cyber ​​Fund y Eterna Capital. ( Enlace )

Tesoro XP, con sede en Austin, Texas, proveedor de una plataforma de recompensas que permite a los minoristas financiar la moneda del juego para los jugadores, recaudó $5.4 millones en financiación inicial. ( Enlace )

Coinbax, una plataforma de confianza programable con sede en Nueva York para pagos con monedas estables, recaudó $4,2 millones en financiación inicial. ( Enlace )

Por si te lo perdiste

De lo último en Emprender

De lo último en esta sección

De lo último en esta publicación

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés: