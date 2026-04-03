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Por: Sahil S

El cambio en el modelo de IA: la IA vertical está tomando el relevo

Durante mucho tiempo, la premisa en IA fue simple: construir sobre los mejores modelos de propósito general y diferenciarse a través del producto, la experiencia de usuario y los flujos de trabajo.

Esa suposición está empezando a desmoronarse.

El último lanzamiento de Intercom lo deja claro. Han dejado de depender de modelos de vanguardia como GPT o Claude para su sistema central y han creado su propio modelo específico (Apex) para la atención al cliente, el cual está superando a los modelos generales en las métricas que realmente importan.

¿Qué mejoró realmente (y por qué es importante)?

Las mejoras no son meramente incrementales; afectan directamente a los factores clave que interesan a las empresas:

Mayor tasa de resolución (más problemas resueltos sin ayuda humana)

Respuestas más rápidas (menor latencia en las conversaciones)

significativamente menos alucinaciones

menor coste por interacción

En un caso, la resolución aumentó del 68% al 75% de la noche a la mañana, lo que se traduce en una disminución significativa de los tickets sin resolver.

Esto es importante porque en categorías como la atención al cliente, el rendimiento no es abstracto; está directamente relacionado con el coste, la experiencia del cliente y la plantilla.

¿Por qué los modelos verticales están ganando terreno repentinamente?

El cambio fundamental no reside solo en mejores modelos, sino en un mejor contexto de entrenamiento .

Los modelos de propósito general se entrenan de forma amplia. Pero ahora las empresas tienen:

miles de millones de interacciones reales con clientes

sistemas de evaluación específicos del dominio

bucles de retroalimentación ajustados con precisión

Eso crea una ventaja acumulativa.

El modelo no es solo “más inteligente”, sino que está más adaptado a una tarea específica . Comprende el tono, los casos excepcionales, los flujos de trabajo y las expectativas de una manera que los modelos generales no pueden igualar por completo.

Esto crea un círculo virtuoso: mejores datos → mejor modelo → mejor producto → más datos

El cambio más significativo: de IA horizontal a IA vertical

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes.

Los modelos genéricos son cada vez mejores y más accesibles, lo que significa que ya no constituyen un factor diferenciador importante por sí solos.

Por lo tanto, las empresas se están moviendo hacia:

construyendo sus propios modelos especializados

capacitación sobre datos propietarios

Optimización para casos de uso específicos (soporte, codificación, aspectos legales, etc.)

En pocas palabras: el valor está cambiando de “quién tiene el mejor modelo” a “quién tiene los mejores datos + post-entrenamiento”.

¿Qué significa esto para las startups y los constructores?

Algunas implicaciones claras:

Si utilizas el mismo modelo base que todos los demás, la diferenciación se vuelve difícil.

Los datos propios se están convirtiendo en la mayor barrera de entrada.

La IA de pila completa (modelo propio + producto) se está convirtiendo en el enfoque ganador en grandes categorías.

Ya lo estamos viendo en la programación (Cursor), la atención al cliente (Intercom) y, probablemente, pronto en otros sectores.

¿Qué significa esto para los laboratorios de IA?

Esto no acaba con Frontier Labs, pero cambia su posición.

Los modelos generales aún están por delante, pero:

A menudo, ofrecen un servicio excesivo para casos de uso específicos.

Los modelos de peso libre se están poniendo al día.

La formación especializada posterior puede superarlos en ámbitos específicos.

Entonces, la presión se traslada a los laboratorios para que:

Construyen ellos mismos los modelos verticales

asociarse con empresas que tengan datos sólidos

o adquirirlos

A medida que la IA avanza hacia la “especiación” , en lugar de un único modelo que lo haga todo, veremos muchos modelos que harán cosas específicas extremadamente bien.

Y en ese mundo, los ganadores no serán solo aquellos que tengan los mejores modelos.

Serán los que tengan:

los mejores datos

los bucles de retroalimentación más ajustados

y el enfoque más claro en un problema específico

Ahí es donde se está construyendo la siguiente capa de ventaja.

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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