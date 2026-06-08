Por: Sahil S

Durante los últimos dos años, la industria de la IA operó bajo una premisa muy poderosa: Los costes de inferencia —el coste de ejecutar modelos de IA cada vez que un usuario envía una solicitud— seguirían disminuyendo indefinidamente.

Los modelos se volverían más inteligentes cada trimestre. La competencia de código abierto convertiría la inteligencia en un bien de consumo. Las mejoras de hardware reducirían los costos de servicio. Y, finalmente, las empresas de IA heredarían la misma economía brillante que convirtió al SaaS en uno de los mejores modelos de negocio de la historia.

Esa creencia marcó a toda una generación de empresas emergentes.

Los fundadores lanzaron planes de “IA ilimitada” antes de comprender el comportamiento de uso a largo plazo. Los inversores premiaron la adopción masiva por encima de los márgenes de contribución. Las empresas implementaron sistemas de copiloto en organizaciones enteras, dando por sentado que la rentabilidad mejoraría naturalmente con la escala.

Y, sinceramente, durante la primera oleada, esa suposición parecía correcta.

Los modelos mejoraron drásticamente. Los costos por token siguieron disminuyendo. Cada nueva versión abarataba la generación anterior. La adopción de la IA se disparó más rápido que casi cualquier otra categoría de software en la historia.

(Un token es simplemente una pequeña unidad de texto que procesan los modelos de IA. Cada solicitud, respuesta, flujo de trabajo, capa de memoria o acción del agente consume tokens, lo que significa que un mayor uso aumenta directamente los costos de computación).

Pero debajo de todo ese entusiasmo, otra tendencia crecía silenciosamente aún más rápido: el uso.

Esa es la parte que la mayoría de los fundadores subestiman.

Porque mientras los costos de inferencia disminuían, el consumo de tokens se disparaba. Los flujos de trabajo autónomos se volvían más complejos. Las ventanas de contexto se ampliaban. Los agentes encadenaban operaciones cada vez más costosas en segundo plano.

Fuente de la imagen: Gartner

Y ahora la industria está empezando a descubrir algo incómodo: Muchos productos de IA tenían precios similares a los del software, pero se consumían como si fueran infraestructura.

Esa distinción es de suma importancia. Las empresas SaaS tradicionales se vuelven más rentables a medida que aumenta la interacción con los clientes.

Muchas empresas de inteligencia artificial se están volviendo más caras.

Esa es la verdadera historia detrás de las recientes señales de Microsoft, Uber, GitHub, OpenAI, Anthropic, Cursor y Replit. No es que la demanda de IA se esté desplomando. La demanda sigue siendo increíblemente fuerte. El problema es que la IA está dejando atrás la era de los subsidios y entrando en la era de la contabilidad de costos.

Y una vez que comienza esa transición, modelos de negocio enteros empiezan a quedar al descubierto.

En este análisis en profundidad, desglosaremos:

¿Por qué las recientes decisiones de Microsoft y Uber sobre la IA son más importantes de lo que la gente cree?

¿Por qué las economías de tokens están adquiriendo mayor importancia que la inteligencia de los modelos?

La ilusión oculta sobre los precios que se esconde tras los agentes y copilotos de IA.

¿Por qué está empezando a colapsar el modelo de precios fijos para la IA?

¿Por qué muchas startups de IA quizás nunca alcancen los márgenes de beneficio tradicionales del SaaS?

¿Qué startups de IA se vuelven vulnerables y cuáles se fortalecen?

La nueva guía para fundadores de empresas de IA sobre precios, infraestructura y márgenes.

¿Qué es lo que probablemente empezarán a buscar los inversores en los próximos 24 meses?

La señal de Microsoft + Uber

La historia de Microsoft es importante porque no se trataba de una pequeña empresa emergente que redujera la experimentación.

Según los informes, Microsoft está eliminando la mayoría de las licencias internas de Claude Code en los principales grupos de ingeniería y redirigiendo a los desarrolladores hacia GitHub Copilot CLI.

Es importante destacar que Microsoft mantiene estrechos vínculos con Anthropic. La colaboración con Azure permanece intacta. Los modelos de Anthropic siguen estando disponibles en Azure AI Foundry. Microsoft sigue creyendo que los modelos de IA de vanguardia son estratégicamente importantes.

Precisamente por eso esta decisión es importante.

Microsoft no estaba rechazando la calidad de Claude.

Se trataba de rechazar la economía del uso ilimitado de IA de terceros dentro de organizaciones masivas donde el control de la plataforma, la optimización de la infraestructura y la disciplina en las adquisiciones son cada vez más importantes.

Luego llegó Uber.

Y la situación de Uber hizo que el problema económico fuera imposible de ignorar. Porque, según los informes, Uber agotó todo su presupuesto para herramientas de codificación de IA de 2026 en aproximadamente cuatro meses tras el auge de su adopción interna. Se informó que los costos mensuales de las herramientas de IA alcanzaron entre 500 y 2000 dólares por ingeniero, mientras que casi el 95 % de los ingenieros las utilizaban activamente cada mes.

Eso no es una adopción débil. Eso es una adopción extraordinaria.

Pero lo importante no fue la adopción en sí, sino la reacción posterior.

Según se informa, los directivos de Uber comenzaron a cuestionarse “si el aumento del gasto con tokens se estaba traduciendo realmente en resultados comerciales proporcionales”.

Ese cambio de mentalidad representa la próxima era del mercado de la IA.

Durante los últimos dos años, la mayoría de los productos de IA se evaluaron mediante:

excitación

experimentación

ganancias de velocidad

entusiasmo del desarrollador

narrativas de productividad

Ahora, las empresas están empezando a evaluar la IA de la misma manera que evalúan:

nómina de sueldos

infraestructura en la nube

adquisición de software

eficiencia operativa

márgenes de contribución

Eso cambia la conversación por completo.

Según se informa, incluso el vicepresidente de aprendizaje profundo aplicado de Nvidia admitió que, para algunos equipos, los costes de computación están superando ahora los costes de personal.

Esa sola frase explica hacia dónde se dirige el mercado.

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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