Bienvenidos de nuevo a esta publicación, donde exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

¿Está llegando a su fin silenciosamente la era en la que el ganador se lo lleva todo en la IA? Lo que revela el informe Estado de la IA 2026.

¿Por qué tantos fondos de capital riesgo de 2021 están teniendo un rendimiento inferior al esperado?

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

¿Qué revela la última promoción de Y Combinator sobre el futuro de la creación de startups?

¿Por qué solo el 5% de las empresas obtienen beneficios reales de la IA?

¿Nos equivocamos por completo en la historia de Google vs. ChatGPT?

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Está llegando a su fin silenciosamente la era en la que el ganador se lo lleva todo en la IA? Lo que revela el informe Estado de la IA 2026.

Durante dos años, la historia de la IA fue casi aburridamente simple: una aplicación acaparó todo el mercado y las demás eran insignificantes. Si te dedicabas al desarrollo, la única pregunta estratégica real era: “¿Cómo evitamos que OpenAI nos aplaste?”.

Esa perspectiva dejó de ser cierta, y vale la pena analizar detenidamente los datos que la respaldan.

Sensor Tower publicó recientemente el informe “Estado de la IA 2026” , que cuenta una historia muy diferente a la que se narra en el mundo de la IA:

El foso se agrietó, según lo previsto, no en teoría.

La cuota de audiencia real de ChatGPT cayó por debajo del 50 % por primera vez en marzo de 2026, situándose en torno al 46,4 % a nivel mundial. Sigue siendo una cifra enorme (más de 1100 millones de usuarios activos mensuales, con Gemini en el 27,7 % (662 millones) y Claude en el 10,3 % (245 millones)), pero la era de los juegos para un solo jugador se está transformando claramente en una era de tres jugadores.

Claude es el competidor de mayor crecimiento, con un aumento interanual del 452% en mayo, y su cuota de mercado en EE. UU. pasó del 4,4% a casi el 14%.

La lealtad es más intangible que cualquier otro factor que se pueda tener en cuenta.

El dato más infravalorado de todo el informe: cuando OpenAI firmó un acuerdo con el Departamento de Guerra, las desinstalaciones de ChatGPT aumentaron aproximadamente un 200 % por encima de la media a mediados de marzo, y muchos de esos usuarios se pasaron a Claude, que de hecho superó en descargas a ChatGPT entre el 1 y el 5 de marzo.

Un único evento relacionado con la marca y sus valores logró movilizar a los usuarios a gran escala. Si tu producto se basa en un modelo, ese no es problema de nadie más.

El juego pasó del crecimiento al dinero.

El crecimiento de las descargas y el gasto se está ralentizando, y el sector está dando un giro radical hacia la monetización. Proyecciones para el primer semestre de 2026: aproximadamente 2300 millones de descargas de aplicaciones de IA y más de 4200 millones de dólares en gasto de los consumidores. La interacción también se está intensificando: ChatGPT registra unos 215 minutos por usuario al mes, con Gemini (100 min) y Claude (120 min) experimentando un rápido crecimiento.

Tendencias anuales de descargas e ingresos por compras dentro de la aplicación para aplicaciones de IA generativa.

Cabe destacar que Claude lidera en la conversión de suscripciones con aproximadamente un 13%, lo que nos recuerda que la intensidad de uso es más importante que el alcance bruto para generar ingresos.

Esta es la parte que la mayoría de los operadores están pasando por alto: la IA se está convirtiendo en una capa de descubrimiento.

Se está convirtiendo en un tercer canal junto con la Búsqueda y las Redes Sociales, y ya está impulsando el comercio:

El tráfico de referencia de GenAI a los sitios de compras aumentó en todas las principales categorías minoristas; la categoría de Informática y Electrónica vio cómo su cuota de tráfico de GenAI crecía casi cuatro veces.

Walmart y Target, ambas empresas integradas con asistentes de IA, ahora ven cuotas de referencias de GenAI superiores al 1,5 % , mientras que Amazon se queda atrás debido a su ecosistema más cerrado y restringido a los rastreadores.

Los usuarios de Rufus de Amazon convierten a casi el doble de la tasa de los no usuarios.

Traducción: “Ser visible dentro de la IA” se está convirtiendo en el nuevo SEO. Los minoristas que se abrieron están recibiendo tráfico; los ecosistemas cerrados están siendo ignorados.

Y se está convirtiendo rápidamente en un canal publicitario.

ChatGPT comenzó a probar anuncios a principios de 2026, y las impresiones aumentaron más de siete veces entre marzo y mayo.

Anuncios semanales de ChatGPT en Estados Unidos

Los primeros anunciantes se concentran en los sectores de compras, software, viajes y servicios financieros, es decir, aquellos que requieren mucha investigación.

Mientras tanto, los propios laboratorios de IA están gastando una barbaridad para defender su territorio:

El gasto en publicidad de GenAI se triplicó con creces en EE. UU. en el primer trimestre de 2026, con un aumento de OpenAI de más del 800 % y de Anthropic de un 1184 % interanual.

Así pues, la IA ha dejado de ser una categoría para convertirse en una capa que abarca asistentes, comercio y publicidad, lo que significa que 2026 es el año en que pasará de la adopción temprana a la integración estructural.

Para los fundadores y operadores, esto se traduce en tres cosas: la distribución vuelve a estar realmente en juego, se necesita una estrategia de descubrimiento mediante IA de la misma manera que antes se necesitaba el SEO, y se debe asumir que los usuarios pueden cambiar de modelo en un instante, y de hecho lo harán.

¿Por qué tantos fondos de capital riesgo de 2021 están teniendo un rendimiento inferior al esperado?

Durante años, el capital de riesgo funcionó con una promesa simple.

Invierte en la próxima generación de startups, espera con paciencia y, con el tiempo, los ganadores te devolverán la inversión total varias veces.

Pero, ¿qué ocurre cuando casi todo el mundo invierte al mismo tiempo, en los mismos picos de valoración?

Peter Walker, de Carta, analizó recientemente los datos de rendimiento de 2.689 fondos de capital riesgo estadounidenses, y un gráfico en particular destaca.

La cosecha de 2021 está teniendo dificultades.

Cinco años después del inicio de su ciclo de vida, el fondo de capital riesgo medio de 2021 se sitúa en tan solo 1,04 veces el TVPI neto .

En pocas palabras, el fondo promedio apenas ha generado valor más allá del capital invertido.

Algunas de las cifras son sorprendentes:

La mediana de los fondos en 2021 se sitúa en 1,04x.

Incluso el 25% de los fondos con mejor desempeño solo han alcanzado 1,29x.

El 10% de los fondos con mejor rendimiento se sitúan en 1,54x.

El 5% de los fondos con mejor rendimiento han alcanzado 1,93x.

Eso puede sonar razonable hasta que lo comparas con añadas más antiguas.

La promoción de 2017 cuenta una historia muy diferente.

Aproximadamente en la misma etapa de madurez, el fondo mediano de 2017 alcanzó 1,68x, mientras que el percentil 90 alcanzó 3,47x.

Quizás la comparación más sorprendente:

El fondo del percentil 95 de 2021 (1,93x) sigue estando por debajo del fondo del percentil 75 de 2017 (2,21x).

En otras palabras, algunos de los fondos con mejor rendimiento de la actualidad habrían parecido simplemente superiores a la media hace unos años.

¿Qué sucedió entonces? Walker señala que cuatro fuerzas chocaron al mismo tiempo.

Un número récord de inversores entró en el sector del capital riesgo durante el auge económico.

Las valoraciones de las empresas emergentes alcanzaron máximos históricos.

Los tipos de interés experimentaron un fuerte descenso en 2022.

La IA surgió como un cambio de plataforma importante poco después de que muchos fondos de 2021 ya hubieran invertido capital en otros lugares.

El resultado fue una tormenta perfecta.

Muchos inversores compraron acciones de empresas a precios máximos justo antes de que el capital se encareciera y los múltiplos del mercado público se comprimieran.

El sector del capital riesgo aún se encuentra en proceso de adaptación.

Curiosamente, las añadas más recientes parecen estar recuperándose.

La añada de 2022, a pesar de haberse lanzado en un entorno de recaudación de fondos complicado, ya está mostrando cifras más sólidas. Su percentil 90 se sitúa en 1,70x, mientras que el 5% superior ha superado los 2,0x.

Esto sugiere que el problema podría no ser el capital de riesgo en sí. Simplemente podría deberse a que 2021 fue uno de los momentos más caros en la historia de las startups para invertir dinero.

La lección principal es incómoda. La rentabilidad de las inversiones de capital riesgo a menudo se determina mucho antes de que una empresa salga al mercado.

Están fuertemente influenciados por el precio que pagan los inversores el día que entran.

Y para muchos fondos recaudados durante el auge de 2021, ese precio de entrada podría convertirse en el factor determinante de toda la cosecha.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

¿Qué revela la última promoción de Y Combinator sobre el futuro de la creación de startups?

Cada seis meses, cientos de emprendedores solicitan su ingreso a Y Combinator con la esperanza de crear la próxima empresa multimillonaria.

La mayoría de la gente mira el lote y se pregunta: “¿Qué startup se convertirá en el próximo Stripe?”.

Una pregunta más interesante es: “¿Qué patrones aparecen cuando se analizan todos juntos?”

Eso es precisamente lo que hizo el inversor y promotor Chris Lu tras estudiar las 196 empresas y los 395 fundadores de la promoción de primavera de 2026 de Y Combinator.

El titular más obvio es la IA. El 95% de las startups de este grupo utilizan IA de alguna forma.

Pero esa ya no es la parte interesante.

La IA se está convirtiendo rápidamente en infraestructura. La pregunta más interesante es qué están construyendo los fundadores sobre ella.

Todos están creando agentes

Hace un año, el término “agentes de IA” sonaba como una categoría propia de empresas emergentes. Hoy parece más bien la norma.

137 de 196 empresas (70%) están desarrollando agentes de IA.

La infraestructura de datos quedó en un distante segundo lugar.

La robótica, la visión artificial, la voz y la automatización de flujos de trabajo eran categorías mucho más pequeñas.

El cambio es importante. Los fundadores ya no se preguntan: “¿Cómo puedo usar la IA?”.

Se preguntan: “¿Qué trabajo puede realizar un agente de IA mejor que un ser humano?”

Ese sutil cambio está marcando el rumbo que está tomando la creación de startups.

El B2B sigue dominando

A pesar de todo el entusiasmo que rodea a la IA de consumo, la mayoría de los fundadores siguen intentando resolver problemas empresariales.

El 62% de las empresas son B2B.

El 44% del total de la muestra son empresas SaaS B2B nativas de IA.

Las startups de consumo representan solo una pequeña parte del grupo.

Esto plantea un reto interesante. Cuando decenas de startups tienen acceso a modelos y herramientas similares, la ventaja rara vez reside en la tecnología en sí.

Los ganadores probablemente se determinarán de la siguiente manera:

Distribución

Experiencia en el dominio

Adquisición de clientes

Velocidad de ejecución

No es un modelo de acceso.

El hardware está volviendo a la carga.

Una de las mayores sorpresas no fue la IA, sino el hardware. Varias startups de este grupo están desarrollando productos físicos en diversos ámbitos:

Defensa

Aeroespacial

Drones

Robótica

Energía nuclear

Tecnología médica

Solo en la categoría de defensa, drones y aeroespacial, hay alrededor de 13 empresas emergentes.

Hace unos años, estas se habrían considerado apuestas de nicho.

Hoy en día se están convirtiendo en uno de los ámbitos más interesantes para la creación de empresas emergentes.

Los grupos pequeños a menudo revelan oportunidades más grandes

Si miramos más allá de las categorías principales, se revelan algunos temas emergentes. Estos son:

6 startups que están construyendo infraestructura para mercados de predicción

6 startups de tecnología avanzada y biohardware

4 empresas de seguridad de IA y protección de agentes

Ninguna de estas categorías predomina en el lote.

Pero representan algo interesante: fundadores que construyen la infraestructura en torno a nuevos mercados en lugar de competir directamente dentro de ellos.

Históricamente, algunos de los mayores éxitos de las startups han surgido de la venta de herramientas básicas durante un cambio de plataforma.

El perfil del fundador está cambiando.

El estereotipo del fundador de una startup suele representarse como un estudiante universitario que abandonó sus estudios y construye su empresa desde una residencia estudiantil. Sin embargo, los datos muestran una imagen diferente.

El 70% de los fundadores son técnicos.

El 49% de las empresas tienen equipos fundadores exclusivamente técnicos.

Solo el 3% abandona los estudios.

Solo el 5% tiene doctorado.

El empleador anterior más común no fue Google ni Meta, sino Amazon. Amazon y AWS aportaron 33 fundadores en esta promoción, superando a Meta y Google.

El proceso de creación de startups modernas se parece cada vez más a:

Grandes tecnológicas → Empresas emergentes en lugar de universidades → Empresas emergentes

Los emprendedores individuales se están volviendo cada vez más viables.

La estructura dominante sigue estando compuesta por dos fundadores. Pero un número destacó.

38 empresas fueron fundadas por emprendedores individuales. Y 29 de ellas son negocios basados ​​en inteligencia artificial.

La IA está reduciendo la cantidad de trabajo necesario para lanzar y operar productos de software.

La investigación, la codificación, el diseño, el soporte, el marketing, la documentación y la incorporación de clientes pueden ser gestionadas cada vez más por un equipo mucho más reducido.

El resultado es que un solo fundador ahora puede crear productos que antes requerían varios empleados.

Lo que está sucediendo dentro de Y Combinator es probablemente un anticipo de lo que está ocurriendo en el ecosistema de startups en general.

La IA se está convirtiendo en la norma. Los agentes se están convirtiendo en el producto por defecto. Los fundadores con formación técnica siguen dominando.

Y la creación de startups es ahora más rápida, barata y accesible que nunca. Los fundadores que destaquen en los próximos años probablemente no serán aquellos que tengan acceso a mejor tecnología.

Serán ellos quienes avancen más rápido una vez que todos tengan acceso a la misma tecnología.

¿Por qué solo el 5% de las empresas obtienen beneficios reales de la IA?

Todo el mundo está intentando averiguar cómo sacar más provecho de la IA.

Sin embargo, según investigaciones de Bain, McKinsey, BCG y el MIT , solo alrededor del 5% de las empresas están generando retornos significativos a partir de sus iniciativas de IA.

¿La parte sorprendente?

El factor predictivo más importante no fue el modelo que utilizaron, la cantidad que gastaron, ni siquiera su infraestructura de datos.

La cuestión era si habían rediseñado sus flujos de trabajo antes de introducir la IA.

Esta conclusión surge de un análisis detallado de la adopción de la IA en cientos de empresas y pone de relieve un error que muchos fundadores están cometiendo actualmente: automatizar procesos defectuosos.

Un fundador compartió recientemente una historia que refleja el problema a la perfección.

Su empresa automatizó la clasificación de soporte, la cualificación de clientes potenciales y la elaboración de informes. Todo parecía perfecto en el panel de control. Sin embargo, el CAC aumentó, el NPS disminuyó y las conversiones empresariales se ralentizaron.

Tras semanas de investigación, descubrieron que su sistema de calificación basado en IA había estado dirigiendo a los prospectos de alto valor a secuencias de seguimiento de baja prioridad, mientras que daba prioridad a los registros con baja intención de compra.

La IA no estaba averiada. El problema radicaba en el flujo de trabajo. La IA simplemente amplió la complejidad del problema. De la investigación surgieron algunas conclusiones destacadas:

Solo el 5% de las empresas están creando valor significativo mediante la IA.

Tres estudios independientes llegaron prácticamente a la misma conclusión:

McKinsey: El 5,5% de las empresas reportan un impacto significativo en el EBIT debido a la IA.

BCG: aproximadamente entre el 4 y el 5 % generan valor a gran escala.

MIT: solo alrededor del 5% de las implementaciones de IA generan millones en valor.

Empresas diferentes. Conjuntos de datos diferentes. El mismo resultado.

El rediseño del flujo de trabajo es más importante que la selección del modelo.

McKinsey descubrió que las empresas con mejor desempeño tenían casi tres veces más probabilidades de rediseñar sus flujos de trabajo antes de la automatización.

El 55% de los profesionales con alto rendimiento rediseñaron primero sus flujos de trabajo.

Solo el 20% del resto lo hizo.

La mayoría de las empresas simplemente están añadiendo inteligencia artificial a los procesos ya existentes.

La IA encarece la deuda de flujo de trabajo.

El informe introduce un concepto interesante: la deuda de flujo de trabajo.

Es el equivalente operativo de la deuda técnica.

Algunos ejemplos son:

Cadenas de aprobación que ya nadie cuestiona

Los procesos de hojas de cálculo son aceptados por todos.

Pases entre equipos que existen por razones históricas

Sistemas de informes manuales mantenidos mediante soluciones alternativas.

Los humanos compensan de forma natural estas ineficiencias. La IA no. Ejecuta exactamente lo que se le ordena.

Como dice Bain: “La IA no soluciona la deuda de flujo de trabajo. La consolida, la acelera y hace que sea más costoso deshacerla”.

Algunos flujos de trabajo son mucho más seguros de automatizar que otros.

La investigación puso de manifiesto un patrón claro. Buenos candidatos:

Informes

Procesamiento de documentos

Vigilancia regulatoria

Tareas de revisión estructuradas

Candidatos más riesgosos:

Soporte al cliente

Calificación de liderazgo

Toma de decisiones orientada al cliente

Estos flujos de trabajo suelen contener excepciones, decisiones que requieren criterio propio y reglas no documentadas que los humanos manejan instintivamente.

La IA tiene dificultades cuando esas suposiciones ocultas no son explícitas.

Las empresas que triunfan con la IA hacen primero el trabajo aburrido.

Uno de los mejores ejemplos provino de Amazon.

Su equipo fiscal desarrolló un sistema de inteligencia artificial para supervisar los cambios en la normativa del IVA a nivel mundial.

En lugar de intentar automatizarlo todo, se centraron en un único flujo de trabajo estructurado.

El resultado:

Los 26 minutos por actualización se convirtieron en 2 minutos.

Reducción del 92% en el esfuerzo

El 80% de los resultados no requirieron edición.

No porque la IA fuera mágica, sino porque el proceso se comprendía bien antes de que comenzara la automatización.

La principal conclusión de todo esto es sorprendentemente simple:

La mayoría de las empresas creen que están resolviendo un problema de IA. En realidad, se trata de un problema de flujo de trabajo. Los ganadores no necesariamente utilizan mejores modelos.

Están dedicando más tiempo a comprender cómo debe fluir el trabajo dentro de la empresa antes de automatizarlo.

Y en este momento, eso está creando una brecha cada vez mayor entre el 5% que está viendo ganancias reales y todos los demás que todavía se preguntan dónde fue a parar el retorno de la inversión.

¿Nos equivocamos por completo en la historia de Google vs. ChatGPT?

Durante los últimos tres años, una de las predicciones más populares sobre inteligencia artificial fue simple: Google estaba a punto de tener su momento Nokia. ChatGPT tenía un mejor producto.

La gente podía hacer preguntas en un lenguaje sencillo, obtener respuestas directas y saltarse la interminable lista de enlaces azules que definieron la búsqueda durante dos décadas.

La lógica parecía obvia. Si ChatGPT sigue mejorando, ¿por qué alguien seguiría usando Google?

Lo sorprendente es que parece estar ocurriendo lo contrario. De Sherwood News -

El buscador de Google está creciendo.

Según datos de Similarweb, el tráfico global de Google se ha mantenido notablemente estable desde el lanzamiento de ChatGPT y recientemente alcanzó nuevos máximos. Al mismo tiempo, el negocio de búsqueda de Google creció un 19 % interanual en su último trimestre.

Ese no es el aspecto que suele tener la disrupción.

En cambio, lo que está sucediendo es que Google está convirtiendo discretamente la IA en una mejora para la Búsqueda, en lugar de un reemplazo para la misma.

Cuando Google lanzó AI Overviews, muchos pensaron que canibalizaría su propio negocio. Si los usuarios obtienen respuestas al instante, ¿no harían menos clics en los enlaces y generarían menos ingresos?

Hasta el momento, los datos sugieren lo contrario: Google afirma que los usuarios que interactúan con funciones basadas en inteligencia artificial realizan más búsquedas.

La IA ayuda a las personas a empezar más rápido, lo que a menudo conlleva aún más preguntas, más exploración y una mayor participación.

Algunos números destacan:

Actualmente, las reseñas sobre IA llegan a más de 2.500 millones de usuarios. El modo de IA de Google ha superado los mil millones de usuarios activos mensuales. Las búsquedas en internet alcanzaron un máximo histórico el trimestre pasado. Los ingresos por búsquedas crecieron un 19% interanual.

La lección más importante aquí no tiene que ver con la IA, sino con la distribución.

OpenAI creó el producto revolucionario. Google ya posee la distribución.

Cada mejora que Google implementa llega instantáneamente a los usuarios a través de la Búsqueda, Chrome, Android, Gmail, Maps y YouTube. Esa es una ventaja competitiva que muy pocas empresas en la historia han tenido.

Y Google está redoblando la apuesta.

La compañía planea invertir aproximadamente entre 180.000 y 190.000 millones de dólares en infraestructura solo este año para respaldar sus ambiciones en el campo de la inteligencia artificial.

La mayoría de las startups simplemente no pueden competir a esa escala. Irónicamente, la empresa que más presión sufre por parte de la IA quizás no sea Google.

Puede que se trate de editores. A medida que Google responde más preguntas directamente en su buscador, menos usuarios necesitan acceder a sitios web.

La función de búsqueda resulta cada vez más útil para los usuarios, al tiempo que pierde valor para muchos editores.

Esa es la contrapartida de la que nadie habló cuando surgió la búsqueda mediante IA.

La historia más sencilla era que “ChatGPT acabaría con Google”. La realidad resultó ser más compleja. OpenAI demostró que la búsqueda nativa con IA podía funcionar.

Google demostró que tener miles de millones de usuarios sigue siendo una de las mayores ventajas en tecnología.

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RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Veriten, una firma de investigación, estrategia e inversión con sede en Houston, Texas, cerró la primera ronda de financiación de su segundo fondo insignia de capital riesgo en el sector energético, superando los 105 millones de dólares. ( Enlace )

Haun Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Menlo Park, California, cerró su Fondo II con más de 1.000 millones de dólares. ( Enlace )

PayPal Ventures, la división de capital riesgo corporativo de PayPal, ha suspendido las nuevas inversiones y está reduciendo sus operaciones como parte de la reestructuración general de la compañía. ( Enlace )

Animal Capital, una firma de capital riesgo para empresas emergentes con sede en Nueva York, cerró su fondo Animal Capital Fund III con 33 millones de dólares. ( Enlace )

Base10 Partners, una firma de capital riesgo con sede en San Francisco, California, captó 850 millones de dólares en nuevo capital a lo largo de 2025, y actualmente está invirtiendo activamente esos fondos. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

Optiak , un sistema operativo modular para IA empresarial con sede en Madrid, recaudó 4 millones de euros (4,7 millones de dólares) en financiación pre-semilla . ( Enlace )

Clario , una plataforma con sede en Menlo Park que ayuda a las empresas a gestionar datos redundantes, obsoletos e insignificantes, recaudó 6 millones de dólares en financiación inicial . ( Enlace )

Aston Power , una plataforma de infraestructura energética y suministro de energía para centros de datos con sede en Raleigh, recaudó 20 millones de dólares en financiación de capital . ( Enlace )

SpliSense , una empresa de biotecnología en fase clínica con sede en Jerusalén, recaudó hasta 13 millones de dólares en financiación . ( Enlace )

Human Continuum , una empresa con sede en Nueva York dedicada al desarrollo de terapias y diagnósticos basados ​​en exosomas derivados de plaquetas y plantas, recaudó más de 5,13 millones de dólares en financiación inicial . ( Enlace )

ChatSee.ai , una plataforma de capa de inteligencia con sede en San Francisco para sistemas de IA autónomos, recaudó 6,5 millones de dólares en financiación . ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

Por si te lo perdiste

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