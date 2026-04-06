Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

¿De verdad necesitas ingresos para conseguir una ronda de financiación inicial, o los fundadores le están dando demasiadas vueltas al asunto?

Las categorías de IA por las que los inversores de capital riesgo están pagando de más en este momento.

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

El estudio de los fundadores multimillonarios: lo que 20 años de empresas unicornio revelan sobre con quién deberías colaborar.

¿Estás pagando de más a tu primer empleado con acciones sin darte cuenta?

¿Merece la pena crear listas de espera en 2026?: Guía a16z.

COMENZAR CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿De verdad necesitas ingresos para conseguir una ronda de financiación inicial, o los fundadores le están dando demasiadas vueltas al asunto?

La mayoría de los fundadores dan por sentado que existe un punto de referencia claro.

Alcanza $1M de ARR → recauda

Alcanzar los 500.000 dólares de ingresos anuales recurrentes → quizás aumentar la facturación

Debajo de eso → no está listo

Pero estos datos muestran algo muy diferente.

El último informe de Silicon Valley Bank (empresas tecnológicas estadounidenses, 2024-2025) sitúa los ingresos medios en fase inicial en unos 220.000 dólares . Suena razonable, hasta que se analiza con más detalle.

Porque no hay una sola cifra. Los ingresos iniciales están completamente distribuidos:

Algunas empresas comienzan con ingresos de 0 dólares.

Muchos rondan los 200.000-300.000 dólares.

Los más fuertes se acercan a los 700.000 dólares o más.

Los casos atípicos alcanzan los 3 millones de dólares o más.

Misma ronda. Puntos de partida completamente diferentes.

Ese es el primer cambio que los fundadores deben comprender:

No se te evalúa según un umbral fijo. Se te evalúa según tu trayectoria y tus convicciones.

Y por eso, compararse con lo que se ve en internet frena el impulso. La mayoría de las empresas de las que se oye hablar se encuentran en el 10% superior. No representan el mercado; son la excepción.

La segunda conclusión, y la más importante, surge al analizar lo que sucede después de la semilla.

El salto necesario entre rondas es donde la cosa se pone seria:

Mediana de capital inicial → ~$220.000

Mediana de la Serie A → ~$2,5 millones

Mediana de la Serie B → ~$6 millones

Esto no es un crecimiento gradual.

Se trata de una fuerte expectativa de aceleración. Lo que significa:

Puedes conseguir financiación inicial sin generar muchos ingresos, pero no puedes llegar a la Serie A sin esfuerzo. La verdadera presión comienza en el momento en que consigues financiación.

Especialmente en IA, esta brecha se está volviendo aún más pronunciada. Muchas rondas de financiación inicial actuales se destinarán a:

Fundadores sin ingresos

Equipos técnicos de rápido movimiento

Productos con señales prometedoras pero sin una monetización sólida aún.

Pero eso también comprime el tiempo. Se espera que pases de: idea → señal → motor de ingresos

…mucho más rápido que antes. Y aquí es precisamente donde la mayoría de las empresas tienen dificultades.

No se trata de recaudar fondos, sino de ponerse al día. Entonces, ¿no es cierto que “los ingresos no importan”?

Es esto:

No hay ningún número mágico que desbloquee la semilla.

A los inversores les importa más la rapidez con la que te mueves que dónde te encuentras.

El verdadero juego comienza después de que subes la apuesta, no antes.

Porque hoy en día, conseguir financiación inicial es cada vez más accesible.

Obtener tu Serie A no lo es.

Las categorías de IA por las que los inversores de capital riesgo están pagando de más en este momento.

El informe “Perspectivas de la Inteligencia Artificial 2026” de PitchBook lanza una clara advertencia: algunos de los subsectores de IA que más expectación generan hoy en día son también los más vulnerables a la destrucción de capital.

El denominador común en estas zonas no es la falta de demanda, sino la excesiva uniformidad.

¿Qué se está sobrecalentando ahora mismo?

Generación de código de IA

Las startups conocidas como “programación de vibraciones”, basadas en grandes modelos de lenguaje, han experimentado un crecimiento explosivo en popularidad y financiación. Cursor alcanzó los 100 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes en tan solo 12 meses.

Cognition duplicó sus ingresos en un solo trimestre. Este éxito atrajo a una oleada de imitadores, muchos de los cuales ofrecían mejoras marginales sobre los mismos modelos subyacentes. A medida que más capital persigue el mismo flujo de trabajo, la diferenciación se desvanece rápidamente.

Software de conducción autónoma

La IA para la conducción autónoma sigue requiriendo una gran inversión de capital, su comercialización es lenta y está fuertemente regulada. A pesar de los años de progreso, los plazos siguen siendo inciertos y la competencia es feroz. Para muchas startups, el gasto es elevado y la capacidad de defensa es escasa.

Optimización generativa de motores (GEO)

Las startups que optimizan la apariencia de las marcas dentro de ChatGPT o Claude se asemejan a las primeras estrategias de SEO, pero con mucho menos control.

Las plataformas pueden cambiar la lógica de clasificación de un día para otro, eliminando el valor del producto. Los analistas consideran que esta infraestructura es especialmente frágil.

Medicina de precisión con IA

La genómica y el diagnóstico basados ​​en IA prometen avances revolucionarios, pero se enfrentan a largos ciclos de validación, riesgos regulatorios y complejos procesos de comercialización. El capital fluye más rápido que las pruebas clínicas.

Por qué esto es importante

Los analistas de PitchBook señalan que estos sectores comparten una característica peligrosa:

Muchas empresas emergentes, poca diferenciación estructural y una fuerte dependencia de modelos básicos que no controlan.

Cuando los mercados se concentran de esta manera, los resultados no se compensan entre sí, sino que tienden a favorecer a unos pocos ganadores y a generar pérdidas generalizadas.

Para fundadores y capitalistas de riesgo

La IA no está sobrecalentada en todas partes. Pero en categorías saturadas y obvias, la oportunidad para los nuevos participantes se está agotando rápidamente. Los futuros ganadores se definirán menos por la presencia de IA integrada y más por la distribución, los datos propios, la dependencia del flujo de trabajo y los costes reales de cambio.

En el próximo ciclo, el valor no se destruirá silenciosamente; se anotará todo de golpe.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

El estudio de los fundadores multimillonarios: lo que 20 años de empresas unicornio revelan sobre con quién deberías colaborar.

Existe una creencia muy extendida en las startups: las mejores empresas las crean personas que ya se conocen bien: amigos, excompañeros de trabajo, compañeros de universidad. Parece lógico. La confianza ya existe, la comunicación es más sencilla y las cosas avanzan más rápido en los primeros días.

Andy Chen y Amy Lin (de Outcast Venture) decidieron poner a prueba esta idea analizando 20 años de salidas a bolsa de startups valoradas en más de mil millones de dólares, reconstruyendo manualmente cómo se formaron los equipos fundadores. Y lo que descubrieron desafía muchas de las suposiciones de los fundadores.

Trabajar juntos anteriormente no garantiza mejores resultados.

Los fundadores con relaciones laborales previas obtuvieron valores de salida medios más bajos que aquellos que no las tenían. El mismo patrón se observa con las conexiones académicas. Estas relaciones ayudan a empezar, pero no proporcionan una ventaja donde realmente importa: durante el crecimiento.

Relación laboral previa → Salida mediana de aproximadamente 2.300 millones de dólares

Sin relación previa → Salida mediana de ~$2.9 mil millones

Los fundadores de escuelas similares también muestran resultados ligeramente inferiores.

Esto sugiere algo sencillo: la familiaridad reduce la fricción inicial, pero las empresas multimillonarias no se definen en el primer año. Se definen a lo largo de una década de construcción, contratación y resolución de problemas completamente nuevos.

Ahí es donde empieza a predominar otro factor: la complementariedad.

Los mejores equipos no son los más cómodos. Son aquellos donde las habilidades, los estilos de pensamiento y las fortalezas no se superponen demasiado. A medida que la empresa crece, esa diversidad se convierte en una verdadera ventaja.

Se observa el mismo patrón al analizar la estructura del equipo en un sentido más amplio.

La mayoría de las grandes empresas no son fundadas por emprendedores individuales. Si bien la creación de empresas en solitario está en aumento (sobre todo tras la llegada de la IA), rara vez se observa en las compañías más grandes.

El 82% de las empresas con un valor superior a 1.000 millones de dólares tenían varios fundadores.

Los fundadores en solitario representan aproximadamente el 20%, pero casi desaparecen en los resultados de primer nivel.

Las empresas unipersonales también tardan aproximadamente 3 años más en alcanzar la salida.

Empezar en solitario es perfectamente posible. Pero es en el ámbito donde los equipos obtienen mejores resultados a la hora de mantener y aumentar la complejidad durante más de 10 años.

Otro indicador importante en los datos es la experiencia.

Los fundadores que ya han pasado por el ciclo de creación de una startup , especialmente aquellos que ya han fundado o vendido una empresa, obtienen resultados consistentemente mejores. La diferencia es significativa.

Directores ejecutivos con experiencia previa en startups → salida mediana aproximadamente un 41 % más alta

Equipos con al menos una salida previa → valoraciones casi 2 veces mayores

Esto cobra sentido al analizarlo en detalle. Escalar una empresa no se trata solo del producto o la visión. Se trata de contratar rápidamente, gestionar inversores, sortear crisis económicas y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Los fundadores con experiencia simplemente reconocen los patrones con mayor rapidez.

El tiempo es otra variable subestimada.

La mayoría de los fundadores piensan en horizontes de 3 a 5 años. Pero los datos muestran algo muy diferente.

El tiempo medio para alcanzar una facturación de mil millones de dólares es de unos 12 años, y los casos más importantes suelen tardar aún más. Los directores ejecutivos fundadores suelen permanecer en sus puestos durante una década o más, lo que significa que el verdadero trabajo no consiste en lanzar la empresa, sino en reconstruirla continuamente a medida que crece.

Incluso la edad del fundador refleja esta dinámica. La edad media ronda los 35 años; no es extremadamente joven, ni demasiado tarde, pero, lo que es más importante, coincide con el momento oportuno.

Los mejores resultados suelen provenir de fundadores que alcanzan su máximo potencial durante los cambios importantes en las plataformas.

Fundadores nacidos en la década de 1980 → móvil y nube

Fundadores nacidos en la década de 1990 → ahora se benefician de la IA

Así que no se trata solo de quién eres. Se trata de cuándo construyes.

Lo interesante es lo que no importa tanto como la gente piensa.

Las escuelas de élite suelen aparecer en las listas de fundadores, pero esto no se correlaciona con ventas de mayor envergadura. Los equipos fundadores familiares son extremadamente raros. Incluso las relaciones de larga data entre los fundadores no garantizan mejores resultados.

El patrón que se observa en todo esto es sorprendentemente consistente.

Las grandes empresas no se construyen con los equipos más obvios o convenientes. Se construyen con pequeños grupos de personas complementarias que aportan diferentes fortalezas, tienen cierto nivel de experiencia y son capaces de resistir y adaptarse durante un largo período de tiempo, a menudo en sintonía con una importante ola tecnológica.

La conclusión es sencilla, pero la mayoría de los fundadores la ignoran: no optimices pensando en quién te resulta más fácil empezar. Optimiza pensando en con quién puedes construir un proyecto a largo plazo, de 10 a 15 años.

¿Estás pagando de más a tu primer empleado con acciones sin darte cuenta?

Una de las maneras más fáciles en que los fundadores arruinan silenciosamente su estructura accionaria es muy pronto. Los primeros empleados contratados se perciben como igualmente arriesgados e importantes, y emocionalmente, se tiende a tratarlos por igual. Pero los datos reales demuestran que la participación accionaria debería disminuir mucho más rápido de lo que la mayoría de los fundadores esperan.

Esta conclusión proviene de Jason Lemkin, basándose en los datos de Carta sobre el estado de las empresas emergentes (State of Seed), que abarcan aproximadamente 50 000 startups. Y el patrón es más claro de lo que suelen suponer los cálculos utilizados en las presentaciones de negocios.

Aquí está la parte que la mayoría de los fundadores pasan por alto: solo la primera persona que contratas realmente pertenece al ámbito de la “economía del equipo fundador”. A partir de ese momento, todos los demás se adentran en una zona de riesgo-recompensa diferente mucho más rápido de lo que sugiere la intuición.

Lo que muestran realmente los datos al alejar la imagen.

Tu primer empleado tiene una participación accionaria media de aproximadamente el 1,5 %. Esto ya parece inferior a lo que muchos fundadores suponen. Pero la verdadera sorpresa es lo que sucede después.

La segunda contratación baja a aproximadamente el 0,85%. Para la tercera contratación, ya se alcanza aproximadamente el 0,5%. Para la quinta contratación, la mediana es de aproximadamente el 0,33%.

Esto no es una pendiente suave. Es un acantilado.

En la práctica, esto significa:

La caída en el valor de las acciones entre la primera y la segunda contratación es de aproximadamente un 43 % para la siguiente persona que se incorpore.

Solo la primera contratación supera de forma fiable la marca del 1% en la mediana.

Para cuando contrates a cinco personas, ya estarás en lo que los inversores consideran una participación accionaria normal de los empleados en las primeras etapas de su carrera.

Por qué esto importa más de lo que creen los fundadores.

La mayor parte del daño inicial a la tabla de capitalización no proviene de un solo error grave, sino de aplanar la curva. Cuando los fundadores otorgan entre un 1 % y un 1,5 % a varios empleados iniciales, sin darse cuenta, comprometen la flexibilidad futura.

Más adelante, cuando necesites contratar a un vicepresidente de ingeniería o a un director financiero en una ronda de financiación Serie A o B, esos puestos suelen requerir una participación accionaria significativa. Y de repente, no hay forma de obtenerla sin una dolorosa reestructuración.

También hay un aspecto psicológico. La primera contratación supone un riesgo existencial. Se incorporan cuando no hay producto, ni tracción, y a menudo tampoco estabilidad salarial. La cuarta o quinta contratación se une a algo que ya existe. Los datos reflejan esa realidad, aunque los fundadores no lo entiendan emocionalmente.

Una breve nota sobre los asesores, porque es aquí donde los fundadores suelen filtrar participaciones de forma discreta.

La participación accionaria de los asesores es mucho menor de lo que la mayoría de los fundadores suponen. En la etapa inicial, la subvención media de los asesores ronda el 0,12 %. Solo el 10 % de los mejores asesores supera el 0,5 %, y casi nadie debería alcanzar el 1 % a menos que su proyecto sea verdaderamente trascendental.

Una útil comprobación intuitiva:

Si este asesor desapareciera mañana, ¿su empresa sufriría pérdidas significativas en los próximos 6 meses? Si la respuesta sincera es no, su participación no debería rondar el 1%.

Así pues, piensa en las primeras inversiones como un activo que se deprecia. Pierde valor rápidamente a medida que aumenta la certeza. Trata a tu primer empleado como un caso especial, porque lo es. Pero no apliques esa lógica a los siguientes cinco empleados.

Si quieres un modelo mental sencillo:

La primera contratación es prácticamente un sustituto de un cofundador.

La contratación número 2 es una apuesta importante desde el principio, pero ya no tanto.

A partir del tercer puesto, se requiere talento para la ejecución, no para asumir riesgos existenciales.

Los datos no te dicen qué es lo mejor para tu empresa. Pero sí te muestran cómo es lo normal. Y la mayoría de los fundadores que se arrepienten de sus decisiones sobre el capital social luego se arrepienten de haber sido demasiado generosos demasiado pronto, no al revés.

Utilice esto como punto de referencia antes de enviar su próxima carta de oferta.

También puedes consultar nuestra guía sobre decisiones de dilución de capital : propiedad, control y negociación para fundadores.

¿Merece la pena crear listas de espera en 2026?: Guía a16z.

Hace unos años, una lista de espera era sinónimo de expectación. Se lanzaba una página de destino, se publicaba una demo en Twitter, se recopilaban miles de correos electrónicos y la satisfacción era máxima. Hoy en día, esa estrategia está prácticamente obsoleta. Captar la atención es más difícil, las bandejas de entrada están saturadas y los registros por “ideas geniales” rara vez se traducen en ingresos.

Este cambio fue analizado en detalle por a16z speedrun en su estudio sobre las listas de espera modernas, y la idea central es simple pero incómoda: una lista de espera ya no es una métrica superficial. Es un filtro.

Los fundadores que triunfarán en 2026 utilizan las listas de espera como un sistema de control de calidad, no como un concurso de popularidad.

Esto es lo que realmente importa ahora.

Antes, los fundadores se obsesionaban con el tamaño de la lista de miembros. Hoy en día, lo único que importa es lo que sucede después de que alguien se une.

Las investigaciones demuestran que si invitas a los usuarios en el plazo de un mes, la conversión de la lista de espera a la de pago puede alcanzar aproximadamente el 20 %. Si esperas más de tres meses, suele caer por debajo del 10 %. Las listas grandes se agotan rápidamente. Las listas de espera se estancan si no se activan.

Por lo tanto, la verdadera pregunta que los fundadores deberían poder responder no es “¿cuántas personas se registraron?”, sino:

¿Quién exactamente se unió?

¿Por qué se unieron ahora?

¿Qué problema creen que resuelves?

¿Y cuántos de ellos realmente darán el siguiente paso?

Todo lo demás es solo ruido.

¿Cómo se ve en la práctica hacer las cosas bien?

Los mejores fundadores ahora diseñan las listas de espera partiendo de la intención original.

Tomemos como ejemplo a Day AI. No se lanzaron pronto. Esperaron hasta tener una historia bien definida y luego crearon un momento clave: un anuncio coordinado en prensa, contenido propio y redes sociales. Todo apuntaba a un único punto de conversión: la lista de espera. El resultado no fue solo un aumento de ventas, sino una alineación con su capacidad de ventas.

Otro ejemplo inteligente provino de Paid AI. Consideraron la lista de espera como una escalera de intenciones, no como un callejón sin salida. En lugar de detenerse en un correo electrónico, solicitaron progresivamente un mayor compromiso:

correo electrónico

contexto del puesto/industria

Reservar una llamada

Finalmente, el dinero

Este es el cambio de mentalidad clave: tu lista de espera debe cualificar a los usuarios, no solo almacenarlos. El dinero, aunque sea una pequeña cantidad, es la señal más clara que jamás recibirás.

Y si te dedicas al desarrollo de hardware, esto cobra aún más importancia. Taya no pidió a la gente que estuviera atenta a las novedades. Pidió reservas anticipadas. Dinero real. El día del lanzamiento, vendieron una unidad cada cuatro minutos. Esto tuvo dos efectos a la vez: validó la demanda antes de la fabricación y reveló quiénes eran sus clientes reales. Esta información marcó todo lo que vino después, desde la comunicación hasta la hoja de ruta.

Así pues, una lista de espera ya no se trata de generar expectación. Se trata de aprender más rápido y minimizar riesgos con antelación. Debería indicar quién está realmente interesado, qué está dispuesto a hacer a continuación y con qué rapidez se puede avanzar en su proceso.

Si tu lista de espera no te ayuda a priorizar, segmentar, invitar rápidamente y medir la conversión, no es una ventaja; es una distracción.

Crea tu lista de espera como si fuera una máquina, no un panel de inspiración.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Gateway Capital Partners, una firma de capital riesgo con sede en Milwaukee fundada por Dana Guthrie, ha anunciado el primer cierre de su Fondo II de 25 millones de dólares. ( Enlace )

Sonder Capital, una firma de capital riesgo especializada en el sector sanitario con sede en San Carlos, California, que invierte en empresas que mejoran el estándar de atención médica, cerró su segundo fondo, Futures II. ( Enlace )

Overmatch Ventures, una firma de capital riesgo en fase inicial con sede en Austin, Texas, que invierte en tecnología avanzada, tecnología de defensa y tecnología espacial, cerró su segundo fondo con 250 millones de dólares. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

Gander Robotics, una empresa de sistemas de rescate autónomos con sede en Cambridge, Massachusetts, recaudó 1,1 millones de dólares en financiación pre-semilla. ( Enlace )

estaie, una startup tecnológica de hostelería con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ha conseguido una ronda de financiación pre-semilla de siete cifras. ( Enlace )

Whirl AI, una empresa de inteligencia artificial empresarial con sede en San Francisco, California, recaudó 8,9 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Linx Security, una empresa de seguridad de identidad con sede en Nueva York, recaudó 50 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B. ( Enlace )

Oncomatrix, una empresa biofarmacéutica con sede en Derio, España, recaudó 67 millones de dólares en financiación. ( Enlace )

Centivax, una empresa de biotecnología con sede en South San Francisco, California, recaudó 37 millones de dólares en financiación. ( Enlace )

Daydream, una agencia de búsqueda basada en inteligencia artificial con sede en San Francisco, California, recaudó 15 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

Por si te lo perdiste

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