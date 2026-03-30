Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

¿Dónde están todos los inversores institucionales y por qué la captación de fondos se ha vuelto tan difícil de repente para los nuevos inversores de capital riesgo?

Por qué los unicornios seguirán siendo privados durante mucho más tiempo.

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

¿Qué es lo que la gente realmente espera de la IA? - Encuesta de Anthropic.

Así fue realmente el proceso de recaudación de 1,5 millones de dólares: 250 reuniones, 171 rechazos en 98 días.

¿Cómo encontrar una idea de producto por la que la gente realmente esté dispuesta a pagar?

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Dónde están todos los inversores institucionales y por qué la captación de fondos se ha vuelto tan difícil de repente para los nuevos inversores de capital riesgo?

Durante mucho tiempo, la narrativa del capital de riesgo era simple: se creaban más fondos y más inversores institucionales entraban en esta clase de activos.

Ese equilibrio se ha roto silenciosamente.

Los nuevos datos compartidos por Peter Walker, director de análisis de Carta, revelan que está ocurriendo algo más profundo: el número de fondos sigue aumentando, pero el número de inversores que los respaldan está disminuyendo.

Y ese desajuste está empezando a definir todo el panorama del capital riesgo en sus primeras etapas.

Si analizamos los datos de los fondos según su tamaño entre 2021 y 2025, la tendencia es consistente. Los fondos más pequeños que antes contaban con más de 30 o 40 inversores ahora captan capital con entre 20 y 25. Incluso los fondos emergentes de tamaño mediano y grande están experimentando una notable disminución en la participación de inversores.

Se están creando más fondos, pero cada vez son menos los inversores que aportan capital.

En 2025, entraron al mercado más gestores emergentes que en 2024, pero el número medio de inversores por fondo disminuyó en casi todas las categorías de tamaño de fondo. Esto significa que cada fondo ahora compite por un conjunto de capital menor.

La misma base de LP se está estirando para hacerla más delgada.

En lugar de que nuevos inversores se unan al proyecto, se les está pidiendo a los inversores existentes que respalden más fondos. Naturalmente, esto conlleva inversiones de menor cuantía, cierres más lentos y más fondos con dificultades para alcanzar una escala significativa.

Los inversores institucionales se están consolidando, no expandiendo.

Tras el auge de 2020-2022, muchos inversores institucionales están reforzando sus relaciones con los gestores de fondos existentes, especialmente aquellos con una trayectoria comprobada en la distribución de dividendos. Los gestores nuevos o que se incorporan por primera vez están quedando excluidos de las decisiones de asignación de activos.

La liquidez es el factor oculto que impulsa todo esto.

Los inversores institucionales no han recibido suficiente liquidez de las últimas añadas. Cuando las distribuciones se ralentizan, los nuevos compromisos también. No se trata solo de convicción, sino de capital disponible.

Esto crea un mercado de capital riesgo muy diferente al que la mayoría de la gente está acostumbrada.

Por un lado, los gestores consolidados con una sólida trayectoria siguen captando capital con relativa facilidad.

Por otro lado, los gestores emergentes se enfrentan a uno de los entornos de captación de fondos más difíciles de los últimos tiempos.

Y la brecha entre esos dos grupos se está ampliando.

Lo interesante es que no se trata solo de la dificultad para recaudar fondos, sino que también cambia el comportamiento.

Cuando los discos de vinilo escasean:

Los médicos de cabecera dedican más tiempo a la captación de fondos que a la inversión.

Los tamaños de los fondos se comprimen o se retrasan.

Las estrategias de propiedad cambian debido a la escasez de capital.

Los nuevos gerentes necesitan una diferenciación más fuerte, no solo acceso.

También está cambiando discretamente la forma en que el capital de riesgo evoluciona como clase de activo.

Que haya menos gestores nuevos que reciban financiación implica menos experimentación en la estrategia, la geografía y la tesis de los fondos. Con el tiempo, esto puede reducir la diversidad de inversiones que se realizan en todo el ecosistema.

La conclusión aquí no es solo que “recaudar fondos es más difícil”.

Se trata de que la inversión de capital riesgo está pasando de una fase de expansión (más inversores, más fondos, mayor asunción de riesgos) a una fase de selección (menos inversores, requisitos más exigentes, concentración de capital).

Y en ese entorno, la pregunta para cualquier gerente emergente se vuelve muy simple:

No se trata de “¿Puedes conseguir financiación?”, sino de “¿Por qué deberías existir en un mercado que ya tiene demasiados fondos y muy poco capital?”.

Por qué los unicornios seguirán siendo privados durante mucho más tiempo.

Un análisis reciente de Ilya Strebulaev, de la Escuela de Negocios de Stanford (GSB), revela un cambio significativo en la duración de la actividad de las empresas unicornio en el mercado privado. La conclusión es simple pero importante: el capital privado ha disminuido la urgencia de salir de la inversión, y los mercados públicos ya no representan la opción final por defecto.

Lo que muestran los datos:

Cohorte de 2011: Aproximadamente el 51% de las empresas unicornio fundadas en 2011 siguen siendo privadas. Se trata de compañías con más de una década de antigüedad que han optado por retrasar sus salidas a bolsa o adquisiciones.

Cohorte de 2021: Aproximadamente el 77% de las empresas unicornio fundadas en 2021 siguen siendo privadas, lo que pone de manifiesto la lentitud con la que las startups de alto crecimiento de los últimos años han accedido a liquidez.

Incluso las empresas más antiguas perduran: entre las empresas unicornio fundadas en 2004, alrededor del 27% aún no han salido al mercado casi 20 años después.

¿Qué impulsa esta tendencia?

Los mercados privados consolidados permiten que el capital en etapas avanzadas pueda sustituir a las salidas a bolsa.

Los fundadores e inversores pueden optimizar el control, el momento oportuno y la valoración, en lugar de la velocidad para salir a bolsa.

La volatilidad del mercado ha hecho que permanecer en el sector privado sea una opción más segura que probar los mercados públicos prematuramente.

Por qué esto es importante:

Los plazos de liquidez se extienden a todas las añadas, no solo a las más recientes.

Los inversores institucionales esperan más tiempo para recibir las distribuciones.

Las OPV se están convirtiendo en una opción estratégica, no en un hito.

Los éxitos de las empresas unicornio ya no dependen de salidas rápidas al mercado. El capital privado ha transformado el ciclo de vida de las startups, convirtiendo el hecho de “mantenerse como empresa privada” en una estrategia a largo plazo en lugar de una fase temporal.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

¿Qué es lo que la gente realmente espera de la IA? - Encuesta de Anthropic.

La mayoría de las conversaciones sobre IA se quedan estancadas en abstracciones. Oímos grandes afirmaciones sobre la pérdida de empleos, la IA general, la productividad, la seguridad y el riesgo existencial, pero mucho menos sobre una pregunta más sencilla: ¿cómo se ve realmente el buen funcionamiento de la IA para las personas reales que ya la utilizan?

Anthropic publicó recientemente uno de los estudios más interesantes que he visto sobre este tema. Invitó a los usuarios de Claude a describir cómo utilizan la IA hoy en día, qué esperan que les aporte en sus vidas y qué es lo que más les preocupa. Participaron más de 80 000 personas de 159 países y 70 idiomas, lo que convierte este estudio en algo más que una simple encuesta de producto; es como una instantánea global de cómo las personas están empezando a integrar la IA en su vida cotidiana.

Lo que hace valiosos estos hallazgos es que van más allá del optimismo o el miedo genéricos. Muestran dónde la IA ya está aportando valor, dónde aún se percibe inestabilidad y qué tipo de productos o empresas probablemente tendrán relevancia en el futuro.

Lo que más desea la gente de la IA no es magia. Es un alivio.

Cuando Anthropic preguntó a la gente qué era lo que más deseaban de la IA, las respuestas fueron sorprendentemente realistas. Las categorías principales fueron:

Eso revela algo importante. La mayoría de la gente no le pide a la IA que se convierta en un ser sobrenatural del futuro. Quieren que les ayude a trabajar mejor, a reducir la sobrecarga mental, a gestionar los aspectos prácticos de la vida diaria, a aprender más rápido y a recuperar tiempo.

Esa es una aclaración útil para los fundadores. La demanda más inmediata no es de “IA para todo”, sino de productos que eliminen las dificultades de la vida real.

Muchas de las respuestas más contundentes tenían la misma estructura emocional subyacente:

La IA me ayudó a hacer lo que ya necesitaba, pero con menos estrés y más tranquilidad. Alguien la usó para reducir la carga administrativa en el trabajo. Alguien la usó para aprender a programar a pesar de tener un trastorno del aprendizaje. Alguien la usó para hacer preguntas que le daba vergüenza hacer a otras personas.

Por lo tanto, los mejores productos de IA tal vez no sean los que parezcan más futuristas. Quizás sean aquellos que, discretamente, eliminan la carga cognitiva.

El trabajo sigue siendo el principal obstáculo, pero la calidad de vida es la verdadera promesa.

La categoría más mencionada fue la de “excelencia profesional”. Esto tiene sentido. El trabajo sigue siendo el punto de partida más accesible para la IA, ya que el retorno de la inversión es más evidente. Si la IA ahorra tiempo, mejora la productividad o ayuda a realizar tareas repetitivas con mayor rapidez, el beneficio es obvio.

Pero lo más interesante es lo que subyacía a esa respuesta. Muchos empezaron hablando de productividad, para luego revelar que lo que realmente les importaba era lo que la productividad les permitía fuera del trabajo: más tiempo con la familia, más energía emocional, menos trámites administrativos, menos estrés mental.

Esa distinción importa.

Un fundador podría pensar que está creando un producto de productividad, cuando en realidad la verdadera propuesta de valor es:

más libertad de tiempo

menos ansiedad

menos fricción en la vida cotidiana

Más espacio para un mejor trabajo y una mejor vida.

Esa es una visión del producto mucho más completa que “ayudar a los usuarios a moverse más rápido”.

La IA ya está dando resultados en algunos aspectos muy específicos.

Cuando Anthropic preguntó si la IA ya había dado un paso hacia los objetivos de los usuarios, el 81 % respondió que sí . Es una cifra significativa. Pero la forma en que se comunica es más importante que el titular.

Los principales ámbitos en los que la gente sentía que la IA ya había ayudado eran:

Esta combinación es fascinante porque demuestra que la IA no solo se utiliza como un motor de búsqueda más rápido. Ya funciona como una especie de compañero de pensamiento , profesor , traductor , asistente de investigación e, incluso, en algunos casos, como una capa de apoyo emocional .

Algunas de las respuestas más contundentes provinieron de personas que sentían que la IA les brindaba acceso a información que antes les era inaccesible. No porque el conocimiento no existiera, sino porque el formato era inaccesible, requería mucha interpretación, era demasiado caro o demasiado difícil de usar. Esto nos da una pista importante sobre dónde la IA genera mayor valor real: no solo en velocidad, sino en acceso.

Para los constructores, esto abre una gran oportunidad de producto. La IA parece especialmente potente cuando realiza una de estas tres cosas:

reduce la intimidación

elimina el juicio del aprendizaje

Traduce la complejidad en algo que la gente puede poner en práctica.

Esa es una perspectiva mejor que simplemente preguntar si una tarea se puede automatizar.

El temor más común no es que “la IA domine el mundo”, sino que se vuelva poco fiable justo en el peor momento.

Los debates públicos sobre IA suelen centrarse en temores dramáticos a largo plazo. Pero la principal preocupación en este estudio era mucho más inmediata: la falta de fiabilidad.

A los usuarios les preocupa que la IA parezca convincente aunque esté sutilmente equivocada. En algunos casos, esto resulta una molestia leve; en otros, es peligroso. Los profesionales del derecho, las finanzas, la sanidad y la administración pública, en particular, han expresado esta preocupación, dado el alto coste de un error certero.

Esta es una idea fundamental para los fundadores. La fiabilidad no es un elemento opcional que se añade posteriormente. En muchos productos de IA, es la esencia misma del producto.

Otras preocupaciones importantes fueron:

Lo sorprendente es lo prácticos que resultan la mayoría de estos temores. La gente no debate principalmente si la IA es filosóficamente buena o mala, sino si les hará menos empleables, menos independientes, menos reflexivos o demasiado dependientes de un sistema siempre disponible.

La verdadera cuestión no es optimismo contra pesimismo. Es tensión.

Uno de los mejores conceptos del informe es lo que Anthropic denomina el “lado oscuro” de la IA.

Las mismas capacidades que la gente admira suelen ser las que más teme. Por ejemplo:

La IA ayuda a las personas a aprender más rápido, pero les preocupa que pueda debilitar su propio razonamiento.

La IA ahorra tiempo, pero les preocupa que aumente las expectativas y acelere el ritmo frenético del trabajo.

La IA ofrece apoyo emocional, pero les preocupa que pueda convertirse en un sustituto de la conexión humana.

La IA crea oportunidades económicas, pero también suscita temor al desplazamiento.

Esa es una perspectiva mucho más honesta que dividir a las personas en “creyentes en la IA” y “escépticos en la IA”. La mayoría de los usuarios son ambas cosas a la vez. Ven tanto las ventajas como los riesgos simultáneamente.

Esa es una lección importante sobre el producto. Los grandes productos de IA no triunfarán simplemente maximizando la utilidad, sino gestionando la tensión que la rodea. Los ganadores no solo ofrecerán funcionalidades, sino que también generarán confianza, establecerán límites claros y aportarán claridad sobre cómo el producto debe integrarse en la vida de cada persona.

La división regional merece atención.

El informe también reveló un patrón notable en las distintas regiones geográficas.

En general, los usuarios de países de ingresos bajos y medios se mostraron más optimistas respecto a la IA que los de regiones más ricas. En muchos mercados emergentes, la IA se percibe menos como una amenaza y más como una herramienta para emprender, acceder a la educación o superar las deficiencias de infraestructura.

Eso importa si estás desarrollando productos globales.

En los mercados más desarrollados, la IA suele asociarse a la gestión de la vida, la reducción de la sobrecarga de trabajo y la ansiedad económica. En muchas regiones en desarrollo, se enfoca más en el emprendimiento, el aprendizaje y el acceso. La misma tecnología, pero con un propósito emocional muy diferente.

Los fundadores que comprendan esa distinción se posicionarán mucho mejor en diferentes regiones geográficas.

Para fundadores -

El mensaje más contundente de este informe es que la gente no solo quiere resultados más rápidos, sino también una mejor calidad de vida.

Puede parecer obvio, pero es sorprendentemente fácil olvidarlo al desarrollar con IA. Muchos equipos optimizan en función de las capacidades del modelo en lugar de centrarse en las aspiraciones del usuario. Los hallazgos de Anthropic sugieren que los productos de IA más duraderos serán aquellos que se sitúen en la intersección entre la utilidad y las aspiraciones humanas.

Es probable que las categorías ganadoras a corto plazo se parezcan menos a la inteligencia artificial vaga de propósito general y más a productos que ayuden a las personas:

realizar un trabajo significativo con menos carga administrativa

aprender sin miedo ni vergüenza

gestionar vidas sobrecargadas

convertir la curiosidad en acción

obtener ventaja económica

sistemas de acceso que antes se sentían cerrados

Al mismo tiempo, los fundadores deben tener en cuenta los aspectos negativos. Si su producto ahorra tiempo pero aumenta la dependencia, brinda apoyo emocional pero debilita las relaciones reales, o acelera la productividad a la vez que empeora el juicio, los usuarios acabarán sintiendo esa tensión.

Por eso este estudio es tan útil. Nos recuerda que la IA no surge de la nada, sino que se integra en la compleja vida humana. Y las empresas que triunfen no serán solo las que tengan mejores modelos, sino las que comprendan qué es lo que la gente realmente intenta proteger, mejorar y recuperar.

Así fue realmente el proceso de recaudación de 1,5 millones de dólares: 250 reuniones, 171 rechazos en 98 días.

La mayoría de las historias de recaudación de fondos que ves son intachables.

“Recaudamos 2 millones de dólares en 2 semanas.”

“Ronda con sobredemanda.”

“Fuerte demanda por parte de los inversores.”

Lo que no se ve es el desorden del medio.

Matija Sonic compartió lo que realmente sucedió tras bambalinas: más de 250 reuniones, 171 rechazos, 24 personas que no respondieron y solo 17 inversores que cerraron la ronda en 98 días. Incluso después de que el YC Demo Day generara más de 100 contactos de inversores, ninguno invirtió.

Ese es el verdadero punto de partida del que la mayoría de los fundadores no hablan.

La recaudación de fondos no es un gran momento puntual. Es un sistema.

El mayor error que cometen los fundadores noveles es tratar la captación de fondos como si se tratara de unas cuantas conversaciones de alto riesgo.

En realidad, se comporta mucho más como una campaña de ventas.

212 inversores contactados

Se han celebrado más de 250 reuniones.

Seguimiento constante, monitorización, perfeccionamiento

Si no lo tratas como un proceso continuo, pierdes el control. Los fundadores que más dificultades suelen ser los que lo abordan de forma superficial, reaccionando a las reuniones en lugar de construir un sistema en torno a ellas.

Tus primeras 50 reuniones son básicamente práctica.

Llegaron a las primeras reuniones esperando cerrar acuerdos rápidamente.

En cambio, la mayoría de los inversores no entendían el producto en absoluto. Era técnico, aún no generaba ingresos y no contaban con una sólida ventaja de red.

Pero algo importante sucedió en torno a la reunión número 50.

La presentación empezó a mejorar, no porque la reescribieran de la noche a la mañana, sino porque la repetición la hizo más clara. Para la reunión número 100, ambos fundadores conocían la presentación a la perfección, podían anticipar las objeciones y se comunicaban con seguridad.

Ese cambio está subestimado.

La confianza en la recaudación de fondos no proviene solo de la preparación. Proviene de la experiencia. Se gana al afrontar conversaciones incómodas hasta que se agudice la capacidad de razonamiento.

El cambio de mentalidad que lo cambia todo: persigue los “no”.

Tras unas 50 reuniones, los rechazos empezaron a acumularse y la moral decayó.

Luego llegó un cambio de enfoque simple pero poderoso: deja de perseguir los síes. Empieza a perseguir los noes.

Establece un objetivo, como por ejemplo 100 rechazos.

Por qué funciona:

Los “no” son predecibles y están bajo tu control.

Eliminan la presión emocional de cada reunión.

Te dan una clara sensación de progreso.

Si no has alcanzado tu objetivo de rechazos, probablemente significa que no has hablado con suficientes inversores.

Esto transforma la recaudación de fondos, que suele ser una montaña rusa emocional, en un proceso que realmente puedes gestionar.

El “valle de la muerte” es real.

Durante casi dos meses, se quedaron estancados en torno a los 300.000 dólares. Sin impulso. Sin progreso visible. Otros estaban cerrando rondas de financiación.

Es aquí donde la mayoría de los fundadores abandonan, no por el rechazo, sino por el silencio.

Lo que no vieron: su inversor principal estaba realizando una exhaustiva investigación entre bastidores. La captación de fondos a menudo parece estancada… justo antes de que empiece a despegar.

Entonces todo se acumula a la vez.

Tras semanas de lento progreso:

Los inversores comenzaron a cerrar acuerdos más rápidamente.

La urgencia se hizo presente.

La ronda se llenó rápidamente

Se agotó la demanda.

Así es como funcionan la mayoría de las rondas: lento → atascado → aceleración repentina

Lo que los fundadores realmente deberían sacar de esto

No intentes convencer a los escépticos; busca inversores que ya comprendan tu sector.

Presentaciones de clientes potenciales > clientes potenciales aleatorios (el interés en el Demo Day suele ser una señal débil)

Trata la recaudación de fondos como un proceso continuo, no como una simple conversación.

Analiza la calidad de los proyectos, no solo el dinero recaudado.

Esas 250 reuniones no solo sirvieron para recaudar fondos. Los convirtieron en mejores fundadores.

Porque, al fin y al cabo, recaudar fondos no se trata solo de obtener un sí. Se trata de convertirse en alguien que pueda ganárselo de forma constante.

¿Cómo encontrar una idea de producto por la que la gente realmente esté dispuesta a pagar?

La mayoría de la gente piensa que crear una startup empieza con una idea. En realidad, empieza con un error.

Se sientan, abren una página en blanco e intentan “crear algo”. Da la sensación de progreso, pero la mayoría de las veces el resultado son productos que nadie necesita. Y en el mundo actual, donde la IA puede crear casi cualquier cosa, el verdadero obstáculo ya no es la ejecución, sino encontrar algo que valga la pena crear.

Recientemente, Ronin (en X) compartió un proceso sencillo que le ayudó a conseguir 5 compradores de pago antes de escribir una sola línea de código. Lo interesante no es el resultado, sino cómo este proceso transforma la forma habitual de pensar de los fundadores.

En lugar de partir de una idea, parte de problemas que ya existen en el mundo real.

Comienza con la observación, no con la lluvia de ideas.

Las buenas ideas rara vez surgen de sentarse a pensar profundamente. Surgen de observar cosas que no deberían estar rotas, pero lo están.

Si observas con atención, hay señales por todas partes:

pequeñas tareas que sigues haciendo manualmente

herramientas que resultan innecesariamente complicadas

frustraciones recurrentes en tu propio flujo de trabajo

quejas que escuchas de la gente que te rodea

Con el tiempo, esto genera una lista de problemas basados ​​en la realidad, no en la imaginación. Este simple cambio elimina un gran porcentaje de malas ideas incluso antes de empezar.

Entonces vas donde ya existe demanda.

Una de las ideas erróneas más comunes es que se necesita una idea completamente original. En la práctica, la mayoría de los productos exitosos son mejoras de lo que ya funciona.

Por lo tanto, en lugar de intentar inventar algo nuevo, lo más inteligente es estudiar dónde la gente ya está pidiendo soluciones.

Plataformas como Reddit, Product Hunt, X, YouTube e incluso las reseñas de la App Store están repletas de opiniones sin filtros. La gente comparte abiertamente sus dificultades, las herramientas que utiliza y, sobre todo, lo que odia de ellas.

En esta etapa, el objetivo no es elegir una idea rápidamente, sino recopilar varias ideas que ya muestren cierta demanda y, a continuación, seleccionar las mejores con detenimiento.

La validación es donde la mayoría de la gente se equivoca.

Este es el paso que casi todo el mundo se salta.

Una vez que se entusiasman con una idea, se lanzan directamente a construirla. Pero el entusiasmo no es sinónimo de validación.

Antes de escribir cualquier código, unas pocas preguntas sencillas pueden ahorrar meses de esfuerzo desperdiciado:

¿Existen productos que solucionen este problema?

¿De verdad la gente está pagando por ellos?

¿De qué se quejan los usuarios en esos productos?

Si existen competidores y la gente está dispuesta a pagar, eso no es una señal negativa, sino una de las mejores señales de que el mercado es real y que vale la pena solucionar el problema.

No todas las buenas ideas son buenos negocios.

Aunque algo funcione, no siempre significa que merezca la pena construirlo.

En esta etapa, el enfoque cambia de “¿esto existe?” a “¿esto puede crecer?”.

Aspectos a tener en cuenta:

¿La demanda está aumentando o se mantiene estancada?

¿Se puede monetizar mediante una suscripción o solo se puede pagar una vez?

¿El comprador es un particular o una empresa?

¿Hasta qué punto puede crecer esto de forma realista?

Muchas ideas fracasan no porque no funcionen, sino porque no son escalables. Un pequeño ajuste en el posicionamiento puede cambiar por completo el resultado.

Tu ventaja reside en la concentración, no en la superioridad.

No necesitas crear algo radicalmente mejor que todo lo demás. Solo necesitas un punto de entrada claro y definido. En la mayoría de los casos, los productos triunfan por ser:

más sencillo para un tipo específico de usuario

más rápido en la resolución de un caso de uso

más barato para un segmento en particular

o adaptado a un nicho que está siendo ignorado

Intentar crear una “mejor versión para todos” rara vez funciona. Crear una experiencia diez veces mejor para un grupo reducido sí suele funcionar.

La decisión más inteligente: prueba antes de construir.

Aquí es donde todo confluye.

Antes de escribir cualquier código, puedes probar la demanda de maneras sorprendentemente sencillas. Habla públicamente sobre la idea, contacta con usuarios potenciales o incluso ofrécete a resolver el problema manualmente para algunas personas.

Si la gente muestra interés, o mejor aún, está dispuesta a pagar, ya has superado la parte más difícil de la creación de un producto.

Si a nadie le importa, normalmente no se trata de un problema de marketing. Es una señal de que la idea en sí necesita ser replanteada.

El verdadero cambio que la mayoría de los fundadores no perciben

Lo que ha cambiado en los últimos años es simple pero importante.

La creación se ha vuelto fácil. La validación no.

La IA ha eliminado gran parte de las dificultades a la hora de crear productos, pero no ha cambiado la regla fundamental: la gente solo paga por cosas que resuelven problemas reales.

Por eso, los fundadores más brillantes de hoy en día dedican menos tiempo a programar al principio y más tiempo a comprender a fondo el problema. Incluso una o dos semanas de investigación y validación específicas pueden ahorrar meses de desarrollo de algo que nadie quiere.

En definitiva, el objetivo no es construir rápido, sino construir algo por lo que la gente ya esté dispuesta a pagar.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Quantonation Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Nueva York y París (Francia) centrada en tecnologías cuánticas y basadas en la física, cerró su segundo fondo insignia con 220 millones de euros. ( Enlace )

Gradient, una firma de capital riesgo en fase inicial con sede en San Francisco, California, especializada en fundadores de empresas de inteligencia artificial, cerró un nuevo fondo semilla insignia de 220 millones de dólares. ( Enlace )

Sands Capital, inversor con sede en Arlington, Virginia, especializado en empresas innovadoras de alto crecimiento, cerró su fondo Global Innovation Fund III con 1.100 millones de dólares. ( Enlace )

Audeo Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Nueva York, San Francisco (California) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), especializada en inversiones en etapas iniciales, consiguió 65 millones de dólares para su Fondo II. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

xmemory, desarrollador con sede en Londres, Reino Unido, de una capa de memoria para flujos de trabajo de IA, recaudó 4 millones de dólares en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Homaio, proveedor con sede en París (Francia) de una plataforma de inversión para los mercados de transición energética y del carbono, ha recaudado 3,6 millones de euros en financiación inicial. ( Enlace )

Certiv, una startup de ciberseguridad con sede en Seattle, Washington, recaudó 4,2 millones de dólares en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Standard Template Labs, proveedor con sede en Nueva York de una plataforma de gestión de servicios basada en inteligencia artificial, recaudó 49 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Quorus, una empresa de servicios de gestión de activos con sede en Westport, Connecticut, y que utiliza tecnología de punta, recaudó 5 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Understood Care, proveedor con sede en Nueva York de una plataforma de defensa del paciente basada en inteligencia artificial, recaudó 5 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Great Sky, proveedor de soluciones de hardware informático con sede en Boulder, Colorado, recaudó 14 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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