Por: Sahil S

Ingeniería como marketing: La estrategia de crecimiento que la mayoría de las startups pasan por alto.

La mayoría de las startups piensan que crecer significa gastar más: en anuncios, contenidos o relaciones públicas. Pero algunas de las empresas de más rápido crecimiento hicieron lo contrario. Crearon algo útil en lugar de algo promocional.

Piensa en una calculadora, una herramienta o una aplicación gratuitas que resuelvan un pequeño problema a tus usuarios objetivo y los atraigan silenciosamente a tu mundo.

Eso es Ingeniería como Marketing, utilizar tus conocimientos de producto o ingeniería para construir algo que se comercialice a sí mismo. Convierte el tiempo del desarrollador en distribución.

La idea es sencilla: ayudar primero, vender después. Ofreces a los usuarios algo valioso antes de pedirles nada a cambio, con lo que te ganas la confianza, la atención y el boca a boca orgánico.

Este concepto, popularizado por Gabriel Weinberg y Justin Mares en Traction, ha impulsado silenciosamente el crecimiento de empresas como HubSpot, Clearbit y muchas startups de SaaS.

Como dice el refrán «El mejor marketing es cuando no sabes que es marketing». Una herramienta útil no parece un anuncio, pero genera buena voluntad, tráfico y autoridad de marca.

Por qué funciona la ingeniería como marketing

1. Es un canal infrautilizado.

La mayoría de las startups compiten en espacios abarrotados de anuncios, SEO o contenido social. Pero pocas invierten en crear herramientas pequeñas y gratuitas. Eso hace que este enfoque sea menos competitivo y, a menudo, mucho más memorable.

Como señaló el inversor Andrew Chen, los canales de marketing pierden eficacia con el tiempo, pero los nuevos e infrautilizados ofrecen una ventaja inicial.

2. Ofrece valor por adelantado, no un argumento de venta.

Una herramienta bien construida ayuda a tu público a hacer algo, no sólo a leer algo. Ese cambio de vender a ayudar reduce la fricción y genera auténtica confianza. Los usuarios obtienen valor antes incluso de pensar en convertirse en clientes.

3. Se acumula con el tiempo.

Un proyecto paralelo que se posiciona en Google o se difunde en las redes sociales sigue generando clientes potenciales mucho después de su lanzamiento. A diferencia de los anuncios que dejan de funcionar cuando dejas de pagar, una gran herramienta funciona 24 horas al día, 7 días a la semana.

Ejemplo: Website Grader de HubSpot, lanzado en 2006, analizó más de 3 millones de sitios web y siguió generando miles de nuevos clientes potenciales casi una década después. Dharmesh Shah llama a este tipo de herramientas «activos de marketing con rendimientos continuos».

4. Impulsa la viralidad y el SEO de forma natural.

Las herramientas gratuitas y novedosas son compartidas por usuarios, blogs y medios de comunicación. Atraen backlinks, mejoran el SEO y a menudo se hacen virales sin promoción pagada. Un giro inteligente o un momento perfecto pueden convertir un proyecto sencillo en una rueda volante de relaciones públicas, una exposición que el dinero no puede comprar fácilmente.

Ejemplos reales de ingeniería como marketing en acción

Desde startups de SaaS hasta marcas de consumo, muchas empresas han crecido creando herramientas útiles y gratuitas que hacen el marketing por ellas. A continuación se presentan ejemplos destacados de B2B que muestran cómo estos proyectos paralelos se convirtieron en máquinas de leads repetibles.

HubSpot -Clasificador de sitios web

Website Grader de HubSpot sigue siendo uno de los ejemplos más emblemáticos de ingeniería como marketing.

Los usuarios podían introducir cualquier URL para obtener una puntuación instantánea del rendimiento SEO, móvil y social, además de consejos prácticos para mejorarla.

Se hizo viral en los círculos de marketing: más de 3 millones de sitios web puntuados y que siguen generando clientes potenciales años después.

La herramienta conectaba sutilmente cada sugerencia de mejora con los propios productos de pago de HubSpot, convirtiendo un informe gratuito en un embudo de ventas.

Dharmesh Shah lo llama un «activo de marketing con beneficios continuos», prueba de que una herramienta bien construida puede generar beneficios durante años.

Shopify - Conjunto de herramientas empresariales gratuitas

Shopify llevó el concepto más allá lanzando docenas de herramientas gratuitas para emprendedores:

Creador de logotipos, generador de nombres de empresas, creador de facturas, generador de políticas de privacidad y mucho más.

Cada una resolvía un problema común para los aspirantes a propietarios de tiendas, ganando millones de usuarios y decenas de miles de backlinks.

Su generador de logotipos Hatchful se convirtió en una fuente de embudo superior: los usuarios que diseñaban logotipos a menudo se convertían en fundadores de tiendas Shopify.

Al resolver los puntos débiles de los emprendedores en las primeras etapas, Shopify creó una conciencia masiva mucho antes de cualquier argumento de venta.

Ahrefs - Herramientas SEO gratuitas

Ahrefs utilizó un modelo de «muestra gratuita». Lanzaron versiones ligeras de sus herramientas SEO de pago, comprobadores de backlinks, generadores de palabras clave y analizadores SERP.

Estas herramientas atraen a pequeñas empresas que aún no están preparadas para pagar, pero que experimentan de primera mano la calidad de los datos de Ahrefs.

Con el tiempo, muchos usuarios gratuitos se convierten cuando necesitan conocimientos más profundos.

Moz - FollowerWonk y Open Site Explorer

Moz creció pronto ofreciendo utilidades nicho gratuitas para los profesionales del marketing:

FollowerWonk analizaba las audiencias de Twitter.

Open Site Explorer ayudaba a comprobar los backlinks. Cada una de ellas resolvía un problema concreto, atraía a los usuarios ideales de Moz y generaba backlinks de blogs y agencias que hacían referencia a las herramientas.

SparkLoop - Suscripción mágica con un clic

SparkLoop lanzó una pequeña pero potente herramienta gratuita llamada Magic, un enlace de suscripción con un solo clic que los redactores de boletines pueden incrustar en los correos electrónicos.

Los boletines que utilizaron Magic registraron un 20-50% más de suscripciones.

Resolvió un verdadero problema de distribución para los creadores y posicionó a SparkLoop como la herramienta de referencia para el crecimiento de los boletines. Una vez que las listas de los usuarios crecieron, muchos se pasaron de forma natural al sistema de recomendación de pago de SparkLoop. Un ejemplo perfecto de herramienta gratuita que complementa el producto principal.

Ejemplos de B2C y consumo

La ingeniería como marketing no es sólo para productos de software o SaaS. Las marcas de consumo también han utilizado proyectos creativos paralelos, desde productos físicos hasta campañas de narración de historias, para captar la atención e impulsar la concienciación de formas poco convencionales.

Airbnb - Campaña de cereales “Obama O’s

En 2008, durante las elecciones estadounidenses, los fundadores de Airbnb crearon cajas de cereales de edición limitada parodiando a los candidatos presidenciales: «Obama O’s » y «Cap’n McCain».

Fuente de la imagen: Jenn Shrive

Empezó como un divertido proyecto paralelo, pero rápidamente se convirtió en un momento viral de relaciones públicas.

El equipo agotó 1.000 cajas en 24 horas, lo que supuso unos ingresos de 30.000 dólares.

Y lo que es más importante, el truco les proporcionó cobertura mediática nacional y apariciones en televisión, poniendo el nombre de Airbnb ante millones de personas.

Away - Libro de fotos de viajes

Away, la marca de equipaje directa al consumidor, creó un lujoso libro de sobremesa sobre viajes, con historias y fotos de 40 personas influyentes.

Imprimieron sólo 2.000 ejemplares, los vendieron a 225 dólares cada uno y se agotaron rápidamente.

El objetivo no era el beneficio, sino el posicionamiento. El libro obtuvo cobertura en medios de viajes y estilo de vida, reforzando la identidad de Away como marca de viajes moderna y de diseño vanguardista.

También creó conciencia indirecta de su línea de equipaje mediante la asociación con el gusto, la inspiración y la narrativa aspiracional.

Otros ejemplos creativos de consumo

Muchas marcas de consumo han utilizado proyectos paralelos similares para crear expectación o profundizar en el compromiso.

Las empresas de alimentación y bebidas han lanzado minijuegos gratuitos o aplicaciones móviles relacionadas con sus productos.

Las marcas de fitness han lanzado herramientas de entrenamiento o rastreadores de hábitos que atraen indirectamente a futuros clientes.

La idea no siempre es vender directamente, sino ofrecer algo divertido, útil o culturalmente relevante que atraiga a la gente a tu ecosistema.

Tanto si se trata de un truco de relaciones públicas viral, como de un producto secundario bellamente diseñado o de una aplicación ligera, el principio sigue siendo el mismo: ofrece a la gente algo delicioso o útil primero, y recordarán tu marca después.

Cómo aplicar una estrategia de ingeniería como marketing

Incluso si eres una pequeña startup o un fundador en solitario, puedes utilizar esta estrategia con un presupuesto ajustado. La clave está en ser deliberado sobre lo que construyes, cómo lo lanzas y cómo conecta con tu negocio. He aquí un marco práctico que puedes seguir.

1. Genera ideas para un proyecto paralelo valioso

Empieza por identificar qué tipo de herramienta, recurso o experiencia atraería realmente a tus clientes ideales.

Estudia los problemas de tu público: Piensa en qué tareas o frustraciones pequeñas pero recurrentes afrontan tus usuarios objetivo. Las mejores ideas suelen surgir de la observación de su flujo de trabajo.

Si diriges una plataforma de comercio electrónico, los nuevos comerciantes necesitan logotipos y nombres → crea un generador de logotipos o nombres.

Si vendes software de marketing, los vendedores ansían información sobre el rendimiento → construye un calificador o calculadora.

La herramienta debe complementar tu producto principal, no sustituirlo. Debes destacar el problema que resuelve tu producto de pago, sin desvelar toda la solución.

Fíjate en tu propio contenido y en las preguntas frecuentes:

Las entradas de tu blog o las preguntas frecuentes pueden sugerirte ideas para la herramienta. Un artículo popular como «Cómo calcular el LTV» podría convertirse fácilmente en una Calculadora del valor del ciclo de vida del cliente. Del mismo modo, explora Reddit, Quora o foros especializados donde se reúna tu audiencia. ¿Qué preguntas se repiten?

Cada pregunta recurrente es una inspiración potencial para una herramienta sencilla que la responda de forma interactiva.

Comprueba las herramientas gratuitas de la competencia:

Comprueba si otros actores de tu espacio han lanzado calculadoras, generadores o widgets. Analiza lo bien que han funcionado y busca formas de mejorarlos. Si su herramienta está anticuada o es tosca, construye una versión más suave o añádele una vuelta de tuerca. Las herramientas de la competencia validan el interés del mercado, y tu versión mejorada puede superarlas.

Decide entre las ideas orientadas al producto y las orientadas al público:

Los proyectos orientados al producto conectan estrechamente con lo que vendes. Por ejemplo: El conversor de vídeo gratuito de Kapwing atrae naturalmente a usuarios que podrían pasar a su editor de vídeo completo.

Los proyectos orientados al público se dirigen a las mismas personas pero a través de intereses más amplios. Ejemplo: El generador de logotipos de Shopify atrae a empresarios, no sólo a fundadores de comercios electrónicos.

Ambos enfoques funcionan: las herramientas orientadas al producto convierten mejor; las orientadas a la audiencia amplían el conocimiento. Las mejores ideas resuelven un problema secundario al que se enfrentan tus usuarios objetivo, incluso antes de que necesiten tu producto.

Filtra tus ideas con una pregunta: ¿Sería esto realmente útil para mi audiencia aunque nunca nos compraran nada?

Si la respuesta es afirmativa, y la idea es lo suficientemente pequeña como para construirla rápidamente, pasa al siguiente paso.

2. Constrúyela de forma sencilla (utiliza un mínimo de ingeniería)

No necesitas un gran equipo de ingenieros ni una interfaz de usuario sofisticada para causar impacto. Céntrate en aportar valor rápidamente con la versión más sencilla posible.

Hazlo sencillo: Las mejores herramientas hacen una cosa excepcionalmente bien. Una calculadora o un generador limpios pueden superar a una aplicación compleja. Evita los registros, los formularios largos o las funciones que ralentizan a la gente. Una herramienta que alguien pueda utilizar en segundos -y de la que se beneficie inmediatamente- tiene más probabilidades de extenderse.

Utiliza plataformas sin código o de bajo código:

Ahora puedes crear herramientas interactivas sin tocar código.

Outgrow y Calconic para calculadoras y cuestionarios.

Bubble para aplicaciones web más avanzadas.

O mezcla API gratuitas y scripts de código abierto si eres un poco técnico.

Muchos fundadores han lanzado proyectos paralelos en un fin de semana utilizando estos recursos.

Establece un plazo para la construcción:

Fija un plazo claro: una o dos semanas como máximo. Así evitarás pulirlo demasiado. Knowledge Officer, por ejemplo, creó una herramienta para acceder a los artículos bloqueados de Medium en sólo dos días: se puso en marcha, se difundió rápidamente y dio resultados.

Si eres técnico, utiliza tu agilidad como ventaja. Si no, combina herramientas sencillas, autónomos o constructores sin código. La velocidad es la verdadera ventaja aquí.

Ten en cuenta la experiencia del usuario:

Rápido, fiable e intuitivo es mejor que un diseño llamativo. Prueba lo suficiente para asegurarte de que funciona como promete. Añade instrucciones breves y gestión de errores, pero evita obligar a los usuarios a registrarse.

Un buen principio: ofrece valor antes de pedir nada. Una experiencia fluida y sin fricciones aumenta tanto la confianza como la compartibilidad.

Una vez que el MVP esté en funcionamiento y sea estable, pasa de la construcción a la distribución.

3. Lanzar, promocionar y ampliar

Incluso el mejor proyecto paralelo necesita visibilidad. Tu objetivo es generar expectación en el lanzamiento, y luego mantener el descubrimiento mediante SEO y backlinks.

Planifica un lanzamiento de gran impacto: Trátalo como el lanzamiento de un producto.

Publica en Product Hunt , Hacker News , Reddit o en foros especializados donde tu público pase tiempo.

Ponte en contacto con blogs, boletines o microinfluenciadores relevantes: muchos están ansiosos por presentar herramientas nuevas y útiles.

Unos pocos días de esfuerzo coordinado de lanzamiento pueden crear un pico de tráfico y atraer a tu primera oleada de usuarios de forma orgánica.

Diseña para la viralidad: No puedes garantizar la viralidad, pero puedes diseñar la compartibilidad.

Añade humor, sorpresa o actualidad.

Permite que los usuarios compartan resultados personalizados o insignias.

Vincula tu herramienta a temas de actualidad (como el GDPR, la IA o las elecciones).

Las cajas de cereales de Airbnb y el cuestionario sobre el GDPR de Mailjet funcionaron porque eran oportunos, divertidos y fáciles de comentar.

Optimiza el SEO y el tráfico a largo plazo: Después de que desaparezca la expectación del lanzamiento, las búsquedas se convertirán en tu fuente más constante de usuarios.

Dirígete a consultas como «<tema> calculadora», «<nombre de la herramienta> gratis» o «<comprobador de problemas>».

Aloja la herramienta en tu dominio principal (por ejemplo, tu-sitio.com/herramienta) para transferir link equity.

Incluye un texto descriptivo y palabras clave para el SEO, pero mantenlo en un segundo plano respecto a la usabilidad.

Enlaza a la herramienta internamente desde los blogs y tu página de inicio.

Cuando tu herramienta ayude realmente a los usuarios, otros sitios enlazarán naturalmente con ella, creando un bucle de tráfico compuesto.

Capta valor suavemente: El objetivo de tu herramienta gratuita es ayudar primero, pero no pierdas la oportunidad de guiar a los usuarios hacia tu producto.

Añade un CTA relevante como “¿Necesitas más funciones avanzadas? Prueba gratis nuestra plataforma completa durante 14 días”.

Ofrece la opción «Descarga el informe completo por correo electrónico» para captar clientes potenciales.

Añade una marca sutil como «Desarrollado por [TuEmpresa]». La transición de la herramienta gratuita al producto de pago debe parecer natural: la herramienta hace que los usuarios se den cuenta del valor que aporta tu producto.

Iterar y mantener:

Supervisa cómo interactúan los usuarios. Corrige errores, añade pequeñas mejoras y responde a los comentarios.

Si un proyecto funciona bien, amplíalo o añade otros nuevos. Muchas startups acaban creando un conjunto de herramientas gratuitas (Shopify, Moz y HubSpot lo hicieron).

Una herramienta excelente y fiable superará a varias mediocres, así que céntrate en la calidad y la longevidad.

Resumiendo:

Encuentra una idea que ayude realmente a tu público (unas horas).

Construye una versión mínima que funcione (unos días).

Lánzala como un producto, optimízala para SEO y deja que se multiplique.

La ingeniería como marketing funciona porque da la vuelta al libro de jugadas: en lugar de gritar para llamar la atención, te la ganas discretamente siendo útil.

En un mercado saturado, este enfoque destaca porque parece humano. Los usuarios obtienen algo realmente útil. Te ganas la confianza, el tráfico y la credibilidad, todo ello antes de hacer un discurso. Por eso la ingeniería como marketing sigue funcionando: es marketing que no parece marketing.

Empieza poco a poco. Construye algo que tus clientes te agradezcan de verdad y deja que esa buena voluntad se convierta en crecimiento a largo plazo.

Cómo sobrevivió You.com a ChatGPT con un giro hacia la IA empresarial - Lecciones para fundadores.

Cuando ChatGPT se lanzó a finales de 2022, no sólo perturbó a Google, sino que casi borró de la noche a la mañana todas las empresas de búsqueda impulsadas por IA.

Para You.com, que en su día se presentó como el «motor de búsqueda que te da el control», el cambio fue existencial. Competir con el chatbot viral de OpenAI en la búsqueda de consumidores no era sostenible.

Fuente de la imagen: PC World

En lugar de luchar en una batalla perdida por los globos oculares, el fundador Richard Socher, investigador en PNL y antiguo científico jefe de Salesforce, hizo uno de los giros más inteligentes de una startup en la historia reciente de la IA: de la búsqueda de consumidores a la infraestructura de IA empresarial.

1. El giro que salvó a la empresa

Antes de ChatGPT, You.com intentaba ser una alternativa a Google impulsada por la IA, combinando la búsqueda con respuestas generativas a través de productos como YouCode. Cuando ChatGPT redefinió el comportamiento de los usuarios, Socher reconoció inmediatamente la señal del mercado: la búsqueda no era de donde vendría la siguiente ola de valor, sino de los datos empresariales.

A principios de 2023, You.com cambió de marca en torno a una misión: «Búsqueda de IA empresarial». La página de inicio abandonó su barra de búsqueda al estilo Google en favor de demostraciones de API y llamadas a la acción empresariales.

La empresa dejó de perseguir el tráfico de consumidores y empezó a impulsar productos empresariales, como DuckDuckGo, Harvey AI, Windsurf y Databricks.

No compitas con gigantes allí donde tienen una distribución infinita. Encuentra dónde tu infraestructura, no tu interfaz, te proporciona ventaja.

2. Construir infraestructura, no interfaces

Hoy en día, You.com no es un motor de búsqueda; es una empresa de infraestructura de búsqueda. Proporciona sistemas de recuperación de datos y web basados en API, diseñados para integrarse con herramientas empresariales de IA. A diferencia de la mayoría de los competidores que dependen de las API de Google, You.com ha creado y mantiene su propio índice independiente, una gran ventaja ahora que Google ha restringido el acceso a las API.

Sus sistemas pueden consultar cientos de fuentes, generar informes, citar datos en línea e incluso producir visualizaciones. Por ejemplo, un analista puede preguntar:

«Compara los cinco principales operadores aeroespaciales que entran en el mercado eVTOL». El sistema busca en más de 400 fuentes, resume los datos y devuelve un informe completo, con citas y gráficos. Si el valor de tu producto depende de los datos o las API de otra plataforma, estás construyendo sobre arena. Hazte cargo de tu capa de datos lo antes posible.

3. La era de los agentes es la próxima frontera

En 2025, todas las startups de IA empresarial mencionarán «agentes», pero You.com está cumpliendo esa promesa.

Los clientes han creado casi 100.000 agentes personalizados utilizando la plataforma de You.com.

Van desde robots de análisis financiero que analizan los expedientes 10-K hasta agentes de compras que autogeneran materiales de divulgación.

Su capa de orquestación, denominada Modo Automático, permite a las empresas combinar varios LLM de forma dinámica y delegar tareas en ellos.

El planteamiento de Socher es sencillo:

«En 5-10 años, si no estás utilizando un agente, estás haciendo un trabajo repetitivo que deberías haber delegado en la IA». La verdadera oportunidad no está en los chatbots, sino en la infraestructura de agentes. Las startups que ayuden a otros a construir, orquestar y desplegar agentes de IA definirán la próxima década.

4. Competir en el mercado de la IA empresarial

Socher considera que los principales rivales de You.com no son OpenAI o Anthropic, sino Google y los proveedores de API de SERP. ¿Cohere y Vectara? «Adyacentes». Su lógica: You.com integra múltiples LLM en lugar de entrenar los suyos propios, utilizando modelos de código abierto afinados para tareas específicas.

Su propuesta a las empresas:

Orquestación completa a través de múltiples modelos.

Selección automática del mejor modelo para cada consulta.

Una capa de API componible que unifica la búsqueda, los datos y los resultados de la IA.

Ese modelo acaba de ayudar a You.com a recaudar 100 millones de dólares para escalar.

La posición más defendible en la IA no es la formación de modelos, sino la orquestación y la infraestructura. Las empresas no quieren otro modelo; quieren control, cumplimiento y velocidad.

El cambio de la búsqueda a la orquestación de la IA refleja cómo evolucionó la propia Internet: de los navegadores a las plataformas, del descubrimiento a la delegación. Los fundadores que hoy construyen en IA deben decidir: ¿estás creando la interfaz que ven los usuarios o la infraestructura de la que todos dependen?

You.com eligió lo segundo, y por eso sigue viva.