Bienvenidos de nuevo, aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

¿Podría la IA gestionar un proyecto de un mes de duración sin ayuda humana para 2027?

¿Por qué siguen sin devolverse 3 billones de dólares de capital de riesgo?

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

¿Qué revelaron 7200 desarrolladores sobre la programación de IA?: Informe sobre el estado de la IA en el desarrollo web 2026.

¿Con qué rapidez deberían los fundadores lanzar nuevas funcionalidades en la era de la IA? Un marco de referencia propuesto por un exejecutivo de Facebook.

¿Por qué nadie quiere desarrollar esta aburrida categoría de IA (aunque valga miles de millones)?

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Podría la IA gestionar un proyecto de un mes de duración sin ayuda humana para 2027?

La mayoría de la gente todavía piensa en la IA como algo que ayuda con tareas pequeñas: escribir correos electrónicos, generar fragmentos de código, responder preguntas o resumir documentos.

Pero ¿y si la pregunta más importante no es cuán inteligente es la IA, sino cuánto tiempo puede funcionar de forma independiente antes de necesitar la intervención humana?

Un nuevo estudio de METR sugiere que este “horizonte de tareas” podría estar mejorando mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente cree.

METR (Model Evaluation & Threat Research) publicó recientemente una versión actualizada de su investigación “Measuring AI Ability to Complete Long Tasks” (Medición de la capacidad de la IA para completar tareas largas), que analiza la rapidez con la que los modelos de IA de vanguardia mejoran a la hora de completar tareas cada vez más complejas de principio a fin.

El tiempo de trabajo de la IA está creciendo más rápido de lo esperado.

El hallazgo principal es sorprendente.

Las investigaciones previas de METR estimaban que la capacidad de la IA para completar tareas se duplicaba aproximadamente cada siete meses. Tras ampliar el conjunto de datos y probar modelos de vanguardia más recientes, la estimación actualizada es ahora de 130 días (alrededor de 4,3 meses).

En otras palabras, l a cantidad de trabajo que una IA puede completar con éxito antes de fallar está creciendo significativamente más rápido de lo que los investigadores pensaban anteriormente.

Esta aceleración también es reciente. Las mejoras más significativas se produjeron entre 2024 y 2025, lo que sugiere que la curva aún se está haciendo más pronunciada en lugar de aplanarse.

Los investigadores hicieron que la prueba de referencia fuera más difícil y la IA aún mejoró.

Lo interesante es que esto no se logró haciendo la prueba más fácil. METR amplió su conjunto de evaluaciones de 170 a 228 tareas, al tiempo que duplicó con creces el número de desafíos de larga duración.

Algunos cambios clave:

El número total de tareas aumentó de 170 a 228.

Las tareas que requieren más de 8 horas de trabajo humano aumentaron de 14 a 31.

Se añadieron tareas de ingeniería de software y razonamiento más complejas.

A pesar de la mayor exigencia del punto de referencia, los modelos de vanguardia continuaron empujando la curva hacia arriba.

Claude Opus 4.6 alcanzó un horizonte de tareas estimado de aproximadamente 718 minutos, lo que significa que puede completar con éxito tareas que a un ser humano le llevarían casi una jornada laboral completa.

No todas las capacidades de la IA están mejorando por igual.

La investigación también muestra una brecha cada vez mayor entre el trabajo digital y las tareas del mundo físico.

Los estándares de ingeniería de software y razonamiento están mejorando a un ritmo extraordinario, y los horizontes de las tareas se duplican cada pocos meses.

Mientras tanto:

Las tareas de uso visual de la computadora siguen estando entre 40 y 100 veces por detrás de las tareas de software.

El progreso en la conducción autónoma avanza mucho más lentamente.

La interacción con el mundo físico sigue siendo un importante obstáculo.

Esto sugiere que la IA podría transformar el trabajo intelectual mucho antes de dominar el mundo físico.

La implicación más importante

Si las tendencias actuales continúan, los agentes de IA que hoy en día procesan información durante varias horas podrían evolucionar hasta convertirse en sistemas capaces de gestionar proyectos de varios días e incluso de varias semanas.

METR señala que la finalización de tareas en un mes podría ser una posibilidad realista alrededor de 2027 .

Eso no significa que la IA vaya a reemplazar a todos los trabajadores. Pero esto significa que la conversación pronto podría pasar de “¿Puede la IA realizar esta tarea?” a “¿Qué parte de este proyecto puede controlar la IA de principio a fin?”.

Y ese es un futuro muy diferente al que la mayoría de la gente imagina hoy en día.

¿Por qué siguen sin devolverse 3 billones de dólares de capital de riesgo?

Durante décadas, el capital de riesgo siguió un ciclo relativamente simple. Los inversores respaldaron a las empresas emergentes, las compañías salieron a bolsa o fueron adquiridas, y el capital volvió a los inversores institucionales, quienes lo reinvirtieron en la siguiente generación de fondos.

Ese ciclo se está rompiendo.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial y la Escuela de Negocios de Stanford (Stanford GSB), titulado “El futuro del capital de riesgo: desbloqueando la liquidez y el crecimiento”, destaca un creciente cuello de botella dentro del ecosistema de capital de riesgo: existen billones de dólares en valor de las startups sobre el papel, pero muy poco de ello se convierte en rendimientos reales en efectivo.

La inversión de capital riesgo ha generado un valor enorme, pero gran parte de él permanece inmovilizado.

El informe estima que actualmente existen aproximadamente 1.920 empresas unicornio respaldadas por capital de riesgo en todo el mundo, lo que representa más de 7,3 billones de dólares en valor de mercado privado .

El problema es que la mayor parte de este valor no se ha materializado.

Según la investigación, los fondos de capital riesgo disponen de aproximadamente 3 billones de dólares en valor liquidativo (NAV, por sus siglas en inglés) sin realizar. - activos que figuran en los balances pero que aún no han generado distribuciones a los inversores.

Lo que resulta aún más sorprendente es la antigüedad que han alcanzado muchas de estas empresas.

El 59% de los unicornios tienen ahora más de 10 años.

El 20% tiene más de 15 años.

Muchos siguen siendo privados a pesar de alcanzar una escala enorme.

El camino tradicional desde una empresa emergente hasta convertirse en una empresa que cotiza en bolsa está tardando más que nunca.

Los productores están esperando mucho más tiempo para recuperar su dinero.

Esta desaceleración de la liquidez está empezando a reflejarse en los indicadores de rendimiento de los fondos.

El informe destaca un fuerte descenso en el DPI (Distribuido sobre el Capital Aportado), una de las medidas más importantes que utilizan los inversores institucionales para evaluar la rentabilidad de las inversiones de capital riesgo.

Históricamente, en sus años de mayor rentabilidad, los fondos solían distribuir alrededor del 20% de su valor a los inversores. A finales de 2025, esa cifra había caído a aproximadamente el 12%.

Esta tendencia es aún más visible en las añadas más recientes. Entre los fondos de 2021, aproximadamente el 75% había devuelto menos de una cuarta parte del capital de los inversores institucionales al cuarto año, en comparación con cerca de la mitad de los fondos de 2017 en la misma etapa.

El resultado es un desajuste cada vez mayor entre las ganancias contables y los rendimientos reales en efectivo. El capital de riesgo se está concentrando cada vez más.

También pone de relieve cómo el capital fluye hacia un número menor de empresas. La captación de fondos se ha vuelto mucho más difícil en todo el sector.

Los 10 mayores fondos de capital riesgo captaron casi el 43% de todo el capital riesgo recaudado en 2025, mientras que el tiempo medio necesario para cerrar un fondo de capital riesgo estadounidense se extendió hasta un récord de 15,3 meses, frente a los 9,7 meses de tan solo tres años antes.

A nivel empresarial, la concentración se está volviendo aún más extrema. La IA representó más del 50% del valor total de las operaciones de capital riesgo a nivel mundial, y solo cinco empresas (OpenAI, Anthropic, xAI, Scale AI y Project Prometheus) absorbieron aproximadamente el 20% de la financiación total de capital riesgo global a través de un puñado de mega-rondas.

En muchos sentidos, el capital de riesgo se está convirtiendo cada vez más en un juego en el que unos pocos fondos gigantes respaldan a unas pocas empresas gigantes.

El mayor desafío del sector no es la financiación, sino la liquidez.

La opinión generalizada es que el capital de riesgo tiene muy poco dinero. Los datos sugieren lo contrario. Existe un enorme potencial en los mercados privados, pero la liquidez es mucho menor de la que esperaban los inversores cuando realizaron esas inversiones.

La verdadera cuestión a la que se enfrenta el capital riesgo en los próximos años no es si las empresas emergentes podrán captar capital. La cuestión es si el sector podrá generar suficientes oportunidades de salida, ya sea mediante OPV, adquisiciones o mercados secundarios, para liberar los billones de dólares que actualmente permanecen bloqueados en los balances.

Porque hasta que eso suceda, gran parte del éxito de las empresas emergentes seguirá siendo teórico en lugar de materializado.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

¿Qué revelaron 7.200 desarrolladores sobre la programación de IA?: Informe sobre el estado de la IA en el desarrollo web 2026.

Hace unos años, las herramientas de codificación con IA eran básicamente autocompletado potenciado al máximo.

Hoy en día, se están convirtiendo en una parte fundamental de cómo se desarrolla el software.

El equipo responsable del informe State of Web Dev AI 2026 encuestó a más de 7.200 desarrolladores para comprender cómo la IA está cambiando el desarrollo de software. Un hallazgo destacó de inmediato:

Hace apenas un año, los desarrolladores afirmaban que la IA generaba, en promedio, alrededor del 28% de su código. Hoy, esa cifra ha aumentado al 54%.

En otras palabras, a ctualmente, el desarrollador promedio produce más código con inteligencia artificial que sin ella.

El mayor crecimiento provino de desarrolladores que afirman que más del 75 % de su código es generado por IA. Al mismo tiempo, el número de personas que utilizan IA de forma constante al programar se duplicó con respecto al año anterior.

Pero el cambio más interesante no reside únicamente en la cantidad de IA que se está utilizando.

Así es como los desarrolladores deciden usarlo.

Los agentes de codificación están reemplazando a los chatbots.

La primera etapa de la IA estuvo dominada por las interfaces de chat. Los desarrolladores copiaban código en ChatGPT, hacían preguntas, recibían sugerencias e implementaban los cambios manualmente.

Ahora está surgiendo una nueva categoría: los agentes de codificación.

Entre todas las herramientas de codificación analizadas, Claude Code obtuvo la puntuación de opinión más alta, por delante de OpenAI Codex y GitHub Copilot.

En lugar de limitarse a responder preguntas, estos agentes pueden navegar por repositorios, editar archivos, ejecutar tareas y trabajar en partes más extensas de un código base.

La interfaz está pasando de “hacerle una pregunta a la IA” a “asignarle una tarea a la IA”. Se trata de una categoría de producto muy diferente.

Claude está ganando donde los desarrolladores invierten dinero

ChatGPT sigue siendo el producto de IA más conocido. Pero cuando se preguntó a los encuestados por qué herramientas de IA pagaban realmente, Claude ocupó el primer lugar.

Más desarrolladores declararon haber pagado por Claude que por ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity o cualquier otro producto de IA.

Esto es importante porque la popularidad entre los consumidores y su disposición a pagar no son lo mismo.

Los desarrolladores parecen estar premiando los productos que mejoran directamente la productividad del flujo de trabajo, en lugar de los asistentes de propósito general. Esa es una de las razones por las que Anthropic ha ido ganando terreno dentro de los equipos de ingeniería durante el último año.

Los desarrolladores están invirtiendo más en IA.

La era de la IA barata está llegando lentamente a su fin. A medida que aumenta la adopción de la IA, las empresas del sector se vuelven más agresivas en lo que respecta a la monetización. Ver el artículo sobre el fin de la IA barata: por qué las startups de IA podrían enfrentarse a su momento AWS antes de lo previsto.

La encuesta muestra un número creciente de desarrolladores que gastan entre 50 y 500 dólares al mes en herramientas de IA.

Muchos equipos ahora ven las suscripciones a IA de la misma manera que ven la infraestructura en la nube, GitHub o el software de productividad: un gasto operativo estándar.

La pregunta que se hacen los inversores es si este aumento del gasto podrá justificar, a la larga, las enormes valoraciones asignadas a las empresas de IA. Los desarrolladores no están convencidos. La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que actualmente estamos viviendo una burbuja de IA.

El mayor temor no es la tecnología. Son los empleos.

A pesar de su amplia adopción, los desarrolladores siguen preocupados por lo que vendrá después.

El desplazamiento laboral se considera el riesgo más preocupante derivado de la IA, por delante de las aplicaciones militares, el impacto ambiental, los riesgos de seguridad y la desinformación generada por la IA. Y, como se ve en este excelente artículo en español, no siempre es bueno para la empresa (más bien al contrario).

La preocupación no radica necesariamente en que la IA ya pueda reemplazar a los ingenieros, sino en que los gerentes puedan llegar a creer que sí puede.

Esa distinción es importante. La adopción de tecnología a menudo transforma los mercados laborales mucho antes de que la tecnología reemplace por completo la mano de obra.

La IA todavía tiene un problema de confianza.

A pesar de todos los avances logrados por los modelos modernos, los desarrolladores siguen reportando la misma frustración fundamental.

Las alucinaciones siguen siendo el principal problema. Los encuestados también destacaron la mala calidad del código, la falta de contexto, las preocupaciones sobre la privacidad y el aumento de los costos como problemas importantes.

La industria ha resuelto en gran medida la pregunta de si la IA puede generar código. El siguiente desafío es resolver la pregunta de si los desarrolladores pueden confiar en el código que genera. Eso podría acabar siendo un desafío mucho mayor que la propia inteligencia del modelo.

Lo que esto indica

La conclusión más importante de la encuesta de este año 2026 es que la adopción de la IA ya no es una tendencia futura. Ya está sucediendo. Los desarrolladores generan más de la mitad de su código con IA, pagan cada vez más por herramientas de IA e integran agentes de codificación directamente en sus flujos de trabajo.

El debate se está desplazando del tema de si la IA se convertirá en parte del desarrollo de software. Las verdaderas preguntas ahora son:

¿Qué empresas de IA capturan el flujo de trabajo del desarrollador?

¿Pueden las empresas de IA justificar sus valoraciones mediante la monetización?

¿Y qué porcentaje de la ingeniería de software acabará estando impulsada por agentes?

Esas preguntas definirán el próximo capítulo de la industria de la IA.

¿Con qué rapidez deberían los fundadores lanzar nuevas funcionalidades en la era de la IA? Un marco de referencia propuesto por un ex-ejecutivo de Facebook.

La IA ha reducido drásticamente el tiempo necesario para desarrollar software. Ahora, un fundador en solitario puede lanzar funcionalidades en cuestión de días, algo que antes requería equipos de ingeniería completos. Como resultado, muchas startups consideran la velocidad como su principal ventaja competitiva.

Pero una construcción más rápida no significa automáticamente un envío más rápido.

Recientemente, Gokul Rajaram, quien ocupó puestos de liderazgo en Google, Facebook y Square, y que ahora es socio fundador de Marathon Management, compartió un marco interesante para decidir con qué frecuencia las empresas deberían enviar productos.

La idea surgió de su propia experiencia. Cuando dejó Facebook para unirse a Square en 2013, algo le sorprendió de inmediato. Los ingenieros de Facebook lanzaban actualizaciones varias veces al día, mientras que Square solía publicar actualizaciones para los clientes solo cada pocas semanas.

Su primera reacción fue sencilla: Square necesitaba actuar con mayor rapidez. Con el tiempo, se dio cuenta de lo contrario.

Ambas compañías, intencionalmente, eligieron diferentes filosofías de envío porque sus clientes tenían necesidades muy diferentes.

En Facebook, la velocidad era fundamental. Los usuarios visitaban la plataforma principalmente para entretenerse, interactuar socialmente y descubrir cosas nuevas. Las nuevas funciones solían ser bien recibidas. Los clientes tenían tiempo para explorar nuevas experiencias, aprender nuevas funcionalidades y adaptarse rápidamente a los cambios.

En Square, la fiabilidad importaba mucho más que la novedad. Las pequeñas empresas dependían de Square para procesar pagos, gestionar transacciones y llevar a cabo sus operaciones diarias. Un fallo no era solo una molestia, sino que podía afectar directamente a los ingresos de un comerciante. Para esos clientes, la fiabilidad era el producto.

Eso llevó a Square a desarrollar procesos exhaustivos de control de calidad, etapas de revisión humana, pruebas alfa, pruebas beta y calendarios de lanzamiento bien planificados antes de que las nuevas funciones llegaran a los clientes.

Existía otra diferencia importante. Muchos clientes de Square simplemente no tenían tiempo para asimilar los constantes cambios en los productos.

A menudo, una nueva función requería actualizar los flujos de trabajo, volver a capacitar al personal, ajustar los procesos comerciales o reconfigurar las integraciones de software de terceros. Aunque Square pudiera realizar envíos a diario, sus clientes no podrían seguir el ritmo.

Esto llevó a Gokul a proponer un marco sencillo basado en dos preguntas:

¿Qué tan importante es tu producto?

Si tu producto es fundamental para el funcionamiento de tus clientes, la calidad y la fiabilidad deben primar sobre la velocidad.

Algunos ejemplos son:

Pagos

Cuestiones bancarias

Cuidado de la salud

Infraestructura

Software de seguridad

En estas categorías, cometer un error puede resultar extremadamente costoso.

Si su producto se utiliza principalmente para el entretenimiento, la comunicación o la productividad, la velocidad cobra mayor valor porque las consecuencias de los errores son menores.

¿De cuánto tiempo disponen tus clientes?

Algunos clientes son profesionales muy ocupados. No tienen tiempo para aprender nuevos flujos de trabajo cada semana. Otros disfrutan explorando nuevas funciones y experimentando con los productos.

Esta distinción es más importante de lo que la mayoría de los fundadores se dan cuenta. La combinación de estas dos variables crea cuatro modelos de envío diferentes:

El modelo de Square: producto crítico + clientes con poco tiempo.

Ejemplos:

Pagos

Infraestructura financiera

Sistemas operativos para pymes

Prioriza la fiabilidad.

Utiliza procesos de control de calidad exhaustivos, revisión humana, implementaciones por fases y empaquete cuidadosamente las nuevas funcionalidades en versiones más grandes.

Lanzamientos combinados: producto no crítico + clientes con poco tiempo.

Ejemplos:

Software de productividad B2B

Herramientas de flujo de trabajo

Actúa con rapidez internamente, pero agrupa las versiones destinadas a los clientes.

Una función que los clientes nunca notan puede aportar menos valor del que suponen los fundadores.

El modelo de Facebook: producto no crítico + clientes con mucho tiempo libre.

Ejemplos:

Redes sociales

Aplicaciones para el consumidor

Plataformas de entretenimiento

Optimiza para la velocidad. Implementa las funciones en cuanto estén listas. A los usuarios les encanta descubrir las novedades.

Fiable y continuo: producto crítico + clientes con poco tiempo disponible.

Ejemplos:

Banca de consumo

Aplicaciones financieras

Mantén un estricto control de calidad, pero lanza las nuevas funciones solo cuando estén listas, ya que los clientes tendrán la capacidad suficiente para adoptarlas.

La conclusión principal es sencilla: la IA ha cambiado la velocidad de desarrollo de software, pero no la forma en que los clientes lo consumen.

Los mejores fundadores no se limitarán a preguntar: “¿Con qué rapidez podemos lanzar el producto?”. Preguntarán: “¿Con qué rapidez deben recibir el cambio nuestros clientes?”. A menudo, las respuestas son muy diferentes.

¿Por qué nadie quiere desarrollar esta aburrida categoría de IA (aunque valga miles de millones)?

La mayoría de los fundadores quieren crear la próxima herramienta de codificación con IA, la plataforma de diseño con IA o la aplicación de productividad con IA.

Muy pocos se despiertan pensando en el cumplimiento de las normas sobre nóminas, las revisiones contra el blanqueo de capitales, las presentaciones reglamentarias, los registros de auditoría o la supervisión de los empleados.

Precisamente por eso la oportunidad resulta interesante.

Entre bastidores, todas las grandes empresas invierten enormes cantidades de dinero en el cumplimiento de la normativa. Cada procesamiento de nómina de empleados, proceso de incorporación de clientes, transferencia bancaria, reclamación de seguro, solicitud de hipoteca, declaración de impuestos e informe reglamentario conlleva requisitos de cumplimiento.

A medida que las empresas crecen y las regulaciones se vuelven más complejas, la solución por defecto ha sido sencilla: contratar a más personal.

Recientemente, James da Costa y Angela Strange compartieron un análisis fascinante sobre por qué el cumplimiento normativo podría convertirse en una de las categorías de IA más importantes en el software empresarial durante la próxima década.

Las cifras son asombrosas.

Ahora hay más de 400.000 funcionarios de cumplimiento solo en Estados Unidos, esto representa más de 40 mil millones de dólares en costos laborales anuales.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos prevé más de 33.000 nuevas vacantes en el área de cumplimiento normativo cada año durante la próxima década.

Sin embargo, a pesar de todas estas contrataciones, el sector sigue teniendo dificultades. Los equipos de cumplimiento normativo se enfrentan a constantes retrasos, escasez de personal cualificado, una creciente complejidad regulatoria y costosos errores. En 2024, TD Bank recibió una multa de 3.000 millones de dólares por no supervisar la gran mayoría de sus transacciones y acumular decenas de miles de alertas sin resolver.

El problema no es la falta de personal. El problema es que gran parte del trabajo de cumplimiento normativo sigue siendo exactamente igual que hace años.

Las personas leen los documentos manualmente.

Las personas copian información entre sistemas.

Las personas comparan registros de diferentes bases de datos.

La gente está al tanto de las actualizaciones regulatorias.

La gente escribe informes.

En otras palabras, gran parte del cumplimiento normativo consiste en flujos de trabajo repetitivos y con gran cantidad de documentos, que la IA gestiona cada vez mejor.

Lo que está cambiando ahora es que la IA ha superado un umbral de confianza importante. Durante años, tecnologías como el OCR podían extraer información de los documentos, pero “en su mayoría correcto” no era suficiente para garantizar el cumplimiento normativo.

Una solicitud de hipoteca no puede tener un 90 % de precisión. Un documento reglamentario no puede estar casi completo. Una revisión contra el lavado de dinero no puede omitir información crucial.

Los sistemas de IA ahora pueden leer, comprender, extraer, resumir y razonar sobre documentos complejos. Con una precisión casi humana. Un documento normativo de 400 páginas que antes requería días de revisión ahora puede analizarse en minutos.

Eso cambia la economía por completo.

Los autores dividen la oportunidad en tres categorías principales para empresas emergentes.

Convertir la normativa en código

Cada año, los gobiernos publican miles de páginas de nuevas regulaciones. Hoy en día, son personas quienes leen esos documentos, los interpretan, actualizan las políticas internas y garantizan manualmente su cumplimiento.

La IA permite que la propia regulación sea legible por máquinas.

En lugar de tratar las normativas como archivos PDF, las empresas pueden convertirlas en reglas estructuradas que el software puede supervisar automáticamente.

Un ejemplo es Tako, que ayuda a las empresas a desenvolverse en la notoria complejidad de la normativa laboral brasileña. En lugar de obligar a los equipos de recursos humanos a realizar un seguimiento manual de miles de normas sindicales y cientos de cambios anuales, el sistema audita continuamente el cumplimiento y detecta posibles problemas en tiempo real.

La idea principal es que las regulaciones se conviertan en software ejecutable en lugar de documentos estáticos.

Reemplazar los sistemas de cumplimiento heredados

Una de las realidades más ignoradas en el software empresarial es que muchos departamentos de cumplimiento normativo todavía operan con infraestructuras construidas hace décadas.

La capa de integración no es software. Es un ser humano.

Los empleados pasan el día transfiriendo información entre sistemas porque los propios sistemas no se comunican de forma eficaz. Esto crea una enorme oportunidad para encontrar sustitutos basados ​​en inteligencia artificial.

Empresas como Valon, Vesta y Sardine están reconstruyendo su infraestructura de cumplimiento normativo desde cero.

Sardine, por ejemplo, puede reducir el tiempo necesario para preparar un Informe de Actividad Sospechosa de más de 30 minutos a menos de un minuto, recopilando automáticamente información de múltiples sistemas y generando la documentación necesaria.

Eso no es solo eficiencia. Ese es un modelo operativo completamente diferente.

Complementa a los trabajadores de cumplimiento con agentes de IA.

La oportunidad más inmediata podría ser simplemente ayudar a los equipos de cumplimiento existentes a realizar más trabajo con el mismo número de personas. Un responsable de cumplimiento que revisa un caso de incorporación de un cliente normalmente necesita:

Revisar documentos

Extraer información

Verificar identidad

Consultar las bases de datos de sanciones

Sistemas internos de referencia cruzada

Preparar informes

Los agentes de IA pueden gestionar la mayoría de estas tareas repetitivas de forma automática y solo derivar a instancias superiores aquellas excepciones que requieran el criterio humano.

En lugar de sustituir a los profesionales de cumplimiento normativo, la IA les permite centrarse en las decisiones en lugar de en el papeleo.

Una idea del artículo me llamó especialmente la atención: Cada función de cumplimiento se construye a partir de tres capas:

Regulación

Software

Gente

La mayoría de las startups atacan inicialmente una sola capa. Es posible que las empresas más grandes acaben siendo propietarias de las tres: Traducirán la normativa a código, construirán el sistema de registro y desplegarán agentes de IA que operen sobre él.

Eso es lo que hace que esta oportunidad sea tan interesante. El cumplimiento normativo no parece emocionante desde fuera. Pero tampoco lo hicieron los programas de nóminas, los programas de contabilidad ni la infraestructura en la nube en sus inicios.

A veces, las mayores oportunidades se encuentran ocultas dentro de los flujos de trabajo que todos los demás quieren evitar.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Ghost Angels, un fondo de capital riesgo creado por un grupo de 20 exempleados de Snap y liderado por Max Rivera, exejecutivo de alianzas de Snap, está respaldando a la próxima generación de startups sociales y de consumo impulsadas por IA. ( Enlace )

Atomus, una firma de capital riesgo de reciente creación con sede en Menlo Park, California, estaría recaudando un fondo de 500 millones de dólares. ( Enlace )

Mouro Capital, una firma de capital riesgo con sede en Madrid (España), Londres (Reino Unido) y San Francisco (California), ha obtenido 400 millones de dólares de Banco Santander para el primer cierre de su tercer fondo. ( Enlace )

Veriten, una firma de investigación, estrategia e inversión con sede en Houston, Texas, cerró la primera ronda de financiación de su segundo fondo insignia de capital riesgo en el sector energético, superando los 105 millones de dólares. ( Enlace )

Haun Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Menlo Park, California, cerró su Fondo II con más de 1.000 millones de dólares. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

Invertix, una startup con sede en Múnich que desarrolla una plataforma de IA autónoma para la gestión de personal en el sector de las energías renovables, ha recaudado 1,7 millones de euros en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Stellar Alpina, una empresa emergente aeroespacial con sede en Zúrich que desarrolla motores de cohete compactos de detonación rotativa, recaudó 3,5 millones de francos suizos en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Daloopa, una empresa de infraestructura de datos financieros con sede en Nueva York que impulsa flujos de trabajo de IA, recaudó 47 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C. ( Enlace )

Triomics, una empresa de IA oncológica con sede en Nueva York, recaudó 22 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B. La ronda fue liderada por Battery Ventures. ( Enlace )

Caudal Energy, una empresa de energías renovables con sede en Oxford, recaudó 4,3 millones de libras esterlinas en financiación. ( Enlace )

WeRoad, una empresa de tecnología de viajes con sede en Milán, recaudó 58 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C. La ronda fue liderada por Airbnb. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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