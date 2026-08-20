Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del futuro.

Gran idea + informe de la semana:

¿Qué hace que una startup de IA valga 30 veces sus ingresos recurrentes anuales (ARR) y otra más de 100 veces?

¿Qué diferencia a un fondo de capital riesgo promedio del 1% superior? (Carta analizó más de 400 fondos).

195 nuevos unicornios en seis meses. ¿Qué impulsa este auge?

Marcos de referencia y artículos interesantes:

¿La valoración inicial de tu startup se basa realmente en ella o en los cálculos del fondo?

¿Podrán los agentes de IA finalmente usar las computadoras lo suficientemente bien como para reemplazar el trabajo administrativo? - Los datos de a16z muestran algo inesperado.

¿Las startups más grandes surgen realmente de las tendencias más populares? Sequoia analizó 20 años de tendencias tecnológicas.

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Qué hace que una startup de IA valga 30x ARR y otra más de 100x?

Las empresas de IA están alcanzando los 100 millones de dólares de ARR a una velocidad extraordinaria, pero los inversores no valoran a todas las empresas de rápido crecimiento de la misma manera.

Tom Tunguz analizó los datos de valoración y ARR de Harvey, Legora, Sierra, Ramp y Decagon. Lo interesante no es solo lo altos que son los múltiplos, sino cómo el mercado valora de forma diferente a empresas con un crecimiento excepcional similar.

Sierra alcanzó un múltiplo de ARR de aproximadamente 79x, mientras que Legora se sitúa en torno a 56x y Harvey en torno a 37x. El múltiplo estimado de Decagon es aún mayor, de 129x, aunque su cifra de ingresos se basa en estimaciones de terceros.

Los múltiplos también han comenzado a aumentar de nuevo. Legora pasó de aproximadamente 36x a 56x, Sierra de 67x a 79x y Ramp de 23x a 31x a medida que mejoraba el entorno de captación de fondos.

Harvey es la excepción interesante: a pesar del fuerte crecimiento de los ingresos, su múltiplo se redujo de aproximadamente 50x a 37x. Esto sugiere que la tasa de crecimiento por sí sola no determina la valoración.

Por lo tanto, la posición en la categoría puede determinar cada vez más la prima que los inversores están dispuestos a pagar.

Dos empresas de IA pueden crecer increíblemente rápido y aun así recibir múltiplos de ingresos drásticamente diferentes, dependiendo de cómo los inversores perciban su posición en el mercado, su capacidad de defensa y su potencial para liderar la categoría.

Estamos viendo que algunos de los múltiplos de ARR de élite, entre 50x y 100x, regresan; pero esta vez, están respaldados por negocios que crecen mucho más rápido que las empresas SaaS que alcanzaron múltiplos similares en 2021.

Una advertencia: varias cifras de ARR son estimaciones, no divulgaciones auditadas, por lo que la dirección de las tendencias de valoración importa más que los múltiplos exactos.

¿Qué diferencia a un fondo de capital riesgo promedio del 1% superior? (Carta analizó más de 400 fondos).

El capital riesgo se basa en una realidad simple pero cruda: un pequeño número de inversiones genera la mayor parte de las ganancias. Los datos más recientes de Carta sobre fondos muestran que esta misma ley de potencias se aplica a los propios fondos de capital riesgo.

Carta analizó más de 400 fondos de capital riesgo estadounidenses de las ediciones de 2016, 2017 y 2018 y comparó su TVPI neto.

El TVPI (Valor Total respecto al Capital Invertido) simplemente mide cuánto valen actualmente las inversiones de un fondo en comparación con el dinero que los inversores aportaron. Un TVPI de 2x significa que cada dólar invertido ahora vale aproximadamente 2 dólares, incluyendo tanto el valor realizado como el no realizado.

La diferencia entre un fondo promedio y uno excepcional es enorme.

En el percentil 25, el TVPI neto es de tan solo 1,06x. Dicho de otro modo, un dólar invertido vale aproximadamente 1,06 dólares hoy. Tras años asumiendo riesgos en startups y manteniendo el capital inmovilizado, la rentabilidad es prácticamente nula.

El fondo medio se sitúa en 1,38x. Esto significa que 1 dólar invertido se ha convertido en aproximadamente 1,38 dólares. Suena positivo, pero los fondos de capital riesgo suelen mantener el capital durante muchos años, por lo que el tiempo transcurrido hace que la rentabilidad sea mucho menos impresionante de lo que sugiere inicialmente el múltiplo.

Incluso alcanzando el percentil 75, un fondo solo llega a 2,09x. En otras palabras, ser mejor que aproximadamente tres cuartas partes de los fondos del conjunto de datos no garantiza necesariamente una rentabilidad excepcional en capital riesgo.

A partir de ahí, la curva cambia drásticamente.

El 10% de los fondos de capital riesgo con mejor rendimiento alcanzan al menos 3,37x TVPI, el 5% superior llega a 4,72x y el 1% superior salta a 13,12x.

Dicho de otro modo, una inversión hipotética de 1 millón de dólares equivaldría aproximadamente a 1,38 millones de dólares en la mediana, 3,37 millones en el percentil 90, 4,72 millones en el percentil 95 y más de 13 millones en el percentil 99.

Por eso, decir simplemente que un fondo de capital riesgo “generó ganancias” no significa mucho. Los inversores asumen iliquidez, riesgo de fracaso de las startups y largos periodos de tenencia, por lo que la rentabilidad debe justificar ese riesgo.

Para los inversores institucionales, el acceso a gestores excepcionales puede cambiar drásticamente los resultados de la cartera. Para los fondos de capital riesgo, elegir consistentemente buenas startups no es suficiente. Unas pocas empresas extraordinarias suelen ser las que generan la mayor parte de la rentabilidad del fondo.

La ley de potencias es clara: el rendimiento medio parece ordinario, el rendimiento del decil superior se vuelve atractivo y el 1% superior opera en un universo completamente diferente.

Ser inversor de capital riesgo es relativamente fácil. Generar rentabilidades excepcionales en capital riesgo es increíblemente difícil.

195 nuevos unicornios en seis meses. ¿Qué impulsa este auge?

Tras dos años de financiación más lenta y reajustes de valoración, el mercado global de unicornios se está acelerando de nuevo. Pero esta vez, el repunte está impulsado en gran medida por la IA, la robótica, los chips y otras empresas tecnológicas que requieren una gran inversión de capital.

Crunchbase contabilizó 195 nuevos unicornios a nivel mundial en el primer semestre de 2026, superando ya las 193 empresas que se convirtieron en unicornios durante todo 2025. Es el mejor semestre desde el primer semestre de 2022, aunque todavía por debajo del extraordinario pico de 2021.

La aceleración es evidente. La creación de nuevos unicornios aumentó de 49 en el segundo semestre de 2023 a 62 en el primer semestre de 2024, 80 en el primer semestre de 2025 y 195 en el primer semestre de 2026.

La cohorte de 2026 añadió aproximadamente 440 mil millones de dólares en valor al Crunchbase Unicorn Board y ha recaudado alrededor de 80 mil millones de dólares en financiación. DeepSeek lidera con una valoración de 50 mil millones de dólares, seguida de OKX con 25 mil millones y OpenAI Deployment Company con 14 mil millones.

Las valoraciones también se están acelerando. Crunchbase descubrió que 19 nuevos unicornios consiguieron rondas de financiación posteriores en aproximadamente seis meses, a menudo con valoraciones mucho más elevadas.

El mercado sigue concentrado geográficamente. Estados Unidos produjo 110 de los 195 nuevos unicornios, seguido de China con 38 y el Reino Unido con 13.

Pero lo más relevante es dónde están invirtiendo los inversores.

Los laboratorios de IA, la robótica, la infraestructura de IA, los semiconductores, la defensa, la industria aeroespacial y las herramientas para desarrolladores lideraron la nueva generación de unicornios.

La recuperación es real, pero selectiva. El capital fluye hacia empresas que, según los inversores, pueden dominar mercados estratégicamente importantes, a menudo mediante rondas de financiación sucesivas con valoraciones en rápido aumento.

Para los fundadores, el hecho de que existan 195 unicornios no significa que la captación de fondos vuelva a ser fácil. Demuestra que la brecha entre las empresas con un fuerte impulso inversor y las demás se está ampliando. La categoría, el crecimiento, la importancia estratégica y un camino creíble hacia el liderazgo del mercado son más importantes que nunca.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones perspicaces

¿La valoración inicial de tu startup se basa realmente en ella o en los cálculos del fondo?

Los fundadores suelen escuchar algo parecido a: «Nos gusta la empresa, pero no estamos convencidos con la valoración».

Suena a comentarios sobre el negocio. Quizás la tracción es demasiado prematura. Quizás la historia del mercado no es lo suficientemente sólida. Quizás unos meses más de crecimiento eleven la cifra.

Pero a menudo, el desacuerdo comenzó antes de la reunión.

Un fondo tiene una cantidad fija de capital, una inversión inicial típica y un objetivo de participación que necesita para que la economía de su cartera funcione. Una vez que se conocen estas tres cifras, ya existe un límite aproximado de lo que puede pagar.

Por ejemplo, si un fondo suele invertir 600.000 $ y quiere aproximadamente un 7 % de participación, los cálculos implican una valoración posterior a la inversión de unos 8,6 millones de $. Si estás recaudando 18 millones de $, una mejor presentación probablemente no resolverá el problema.

El problema es que el fondo simplemente puede no estar preparado para liderar esa ronda. Esta idea se desglosó recientemente en un marco útil para comprender la valoración de las inversiones semilla: en lugar de empezar con “¿cuánto vale mi startup?”, hay que empezar por “¿qué precio puede permitirse estructuralmente este fondo en concreto?”.

La cadena es sorprendentemente sencilla:

El tamaño del fondo influye en la cantidad de capital disponible para las inversiones iniciales.

Esto determina el importe típico de la inversión del fondo.

El importe se divide entre el porcentaje de participación que busca el fondo.

Esto nos da la valoración aproximada posterior a la inversión en la que funciona su modelo.

Así, una inversión de 1 millón de dólares con el objetivo de adquirir el 10 % de la participación implica una valoración posterior aproximada de 10 millones de dólares. Una inversión de 2 millones de dólares con el objetivo del 10 % nos acerca a los 20 millones de dólares.

Este enfoque explica por qué dos inversores pueden analizar la misma empresa y llegar a valoraciones completamente diferentes. Puede que no discrepen mucho sobre la startup; simplemente pueden estar utilizando modelos de inversión diferentes.

Y hoy en día, esto cobra mayor importancia porque los precios de las inversiones semilla se han movido más rápido que la construcción de carteras de muchos fondos pequeños.

Con valoraciones iniciales elevadas, un fondo pequeño puede encontrarse con la imposibilidad de alcanzar su participación objetivo incluso con una de sus mayores inversiones habituales. En ese caso, generalmente tiene tres opciones:

Mantenerse por debajo del precio de mercado. Mantener el requisito de participación y liderar únicamente empresas con valoraciones bajas.

Convertirse en seguidor. Invertir cantidades menores en rondas de financiación valoradas por otros y aceptar una menor participación.

Concentrar la cartera. Realizar menos inversiones para que el fondo pueda aportar mayores cantidades a cada empresa.

Para los fundadores, saber a qué versión se enfrentan cambia por completo el proceso de captación de fondos.

También existe una forma útil de invertir los cálculos desde tu perspectiva:

Tamaño de la ronda ÷ dilución = valoración implícita posterior a la inversión.

Si necesitas recaudar 3 millones de dólares y estás dispuesto a vender el 20%, implícitamente apuntas a una valoración posterior a la inversión de 15 millones de dólares. Una vez que lo sepas, puedes volver a calcular a la inversa y preguntarte: ¿qué tamaño de fondo suele aportar el capital necesario para liderar esta ronda?

Esta puede ser una forma mucho mejor de crear una lista de objetivos que empezar con nombres de marcas reconocidas.

Algunas implicaciones:

Investiga el capital típico y el objetivo de participación de un fondo antes de dedicar semanas a la debida diligencia.

Analiza sus operaciones recientes, especialmente si lidera o si suele participar en ellas.

Define el tamaño de tu ronda a partir del capital necesario para alcanzar el siguiente hito y luego calcula la valoración implícita con una dilución aceptable.

No dediques seis semanas a intentar convencer a un inversor de que incumpla los principios económicos de su propio fondo.

Y hay una pregunta sencilla que los fundadores pueden hacerse sorprendentemente pronto:

“¿Cuál es la inversión inicial típica de este fondo y qué porcentaje de participación suelen buscar?”

Esos dos datos pueden revelar más sobre la viabilidad de un acuerdo que otra hora debatiendo el mercado potencial total (TAM).

Recuerden: la valoración inicial no se basa únicamente en el valor de la empresa. Es la intersección entre las necesidades de financiación y la cartera del inversor.

A veces, “aún no hemos alcanzado el objetivo de valoración” significa precisamente eso: que no lo han logrado.

¿Podrán los agentes de IA finalmente usar las computadoras con la suficiente eficacia como para reemplazar el trabajo administrativo?

(Los datos de a16z muestran algo inesperado)

Durante mucho tiempo, los agentes informáticos parecían impresionantes en las demostraciones, pero fallaban en cuanto tenían que realizar tareas reales. Navegar por portales, rellenar formularios, actualizar CRM, transferir datos entre sistemas heredados (tareas que millones de personas aún realizan manualmente) requería demasiada supervisión para que fuera rentable.

Esto está empezando a cambiar.

Fabrizio Serafini, socio inversor de a16z especializado en IA en fase inicial, compartió recientemente un análisis detallado del progreso de los agentes de uso informático y de los resultados que los equipos están obteniendo en producción.

Lo más destacable es el salto en el rendimiento.

Hace un año, el mejor modelo de uso informático obtenía una puntuación aproximada del 42 % en OSWorld-Verified, una prueba que evalúa a los agentes en tareas reales de escritorio en Windows, Ubuntu y macOS. Hoy, la puntuación líder ronda el 85 %, superando el 72 % de referencia humana en la misma prueba.

Fuente de la imagen: a16z

Esto no significa que los agentes sean perfectos de repente. Una puntuación del 85 % sigue implicando 15 fallos por cada 100 tareas, y los flujos de trabajo empresariales reales rara vez toleran este nivel de errores.

Pero la capacidad ha mejorado lo suficiente como para que las empresas ahora implementen agentes en flujos de trabajo repetitivos y específicos, donde los pasos son predecibles y el éxito se puede verificar.

Algunos de los mejores casos de uso actuales resultan sorprendentemente sencillos:

Actualización de sistemas de registro y CRM

Procesamiento de incidencias de TI

Extracción de datos de portales gubernamentales, de seguros o de minoristas

Control de calidad y verificación de registros.

Un ejemplo es una plataforma de datos que gestiona entre 15 y 20 millones de interacciones automatizadas en portales al mes. Los agentes actúan como respaldo cuando los sistemas de extracción de datos tradicionales fallan tras un cambio de interfaz por parte de un minorista, diagnosticando el problema y reparando la automatización antes de que los ingenieros tengan que intervenir.

Otra empresa gestiona 27 flujos de trabajo de uso informático que manejan entre 1500 y 2100 incidencias de TI al día.

Por lo tanto, el modelo en sí mismo está perdiendo importancia frente a todo lo que lo rodea.

Si todos los modelos de vanguardia pueden, con el tiempo, permitir hacer clic, escribir y navegar por software, entonces el “uso informático” en sí mismo no representa una gran ventaja competitiva.

El valor duradero se traslada al sistema circundante:

¿Qué contexto tiene el agente?

¿Qué permisos puede usar?

¿Cómo determina si el éxito es aceptable?

¿Qué sucede cuando cambia el flujo de trabajo?

¿Cómo verifica su propio trabajo?

¿Cuándo debe derivar el problema a un humano?

¿Se pueden almacenar en caché las partes repetitivas y convertirlas en código determinista?

Este último punto es económicamente relevante.

El artículo estima que el costo de un agente informático por hora de inferencia es de aproximadamente $6 a $8, con un rango más amplio de entre $3 y $15, dependiendo del flujo de trabajo y la arquitectura.

Compárese con lo siguiente:

Procesamiento BPO en el extranjero: ~$10/hora con carga completa

Operaciones administrativas en EE. UU.: ~$30-$45/hora con carga completa.

Incluso en el modo totalmente automatizado, que es relativamente costoso, el costo ya se acerca al de la subcontratación en el extranjero y puede ser considerablemente más económico que la mano de obra en EE. UU. Los buenos sistemas no recurren a un modelo costoso por cada clic. Una tendencia emergente consiste en permitir que el agente realice el flujo de trabajo, convertir las partes repetibles en automatización determinista y volver a utilizar el modelo solo cuando algo falla.

Esto puede reducir significativamente el costo total a largo plazo.

Sin embargo, aún existe una limitación importante: la verificación.

Los agentes que utilizan sistemas informáticos funcionan mejor cuando el éxito es inmediatamente observable. Si un agente actualiza un campo del CRM, el sistema puede verificar el nuevo valor. Si archiva algo en un portal y recibe una confirmación, esto es medible.

Tienen dificultades cuando el resultado real se produce más tarde o fuera del sistema.

Imaginemos que un agente presenta una reclamación de seguro con éxito, pero dos días después un perito llama solicitando un número de póliza faltante. Un empleado humano, naturalmente, resuelve esa llamada. Es posible que el agente ni siquiera sepa que el proceso falló.

Por eso, la solución ideal actual no es “reemplazar a todos los empleados de oficina”.

Es mucho más específico:

Flujos de trabajo de alto volumen con pasos repetitivos, reglas estables, interfaces heredadas, verificación clara y rutas de escalamiento evidentes.

Por lo tanto, la mayor oportunidad para las startups podría estar por encima de la capa del modelo básico.

A medida que la navegación informática se estandariza, las empresas que comprendan un flujo de trabajo específico con la suficiente profundidad como para integrar el contexto, las credenciales, las medidas de seguridad, la validación y el manejo de excepciones necesarios para que el agente sea confiable en producción, probablemente serán las ganadoras.

La pregunta está cambiando rápidamente de:

“¿Puede un agente de IA usar una computadora?” a:

“¿Puede realizar esta tarea específica de forma confiable sin que alguien supervise cada paso?”

Esta segunda pregunta es donde podría crearse un nuevo mercado de software muy grande.

¿Las startups más grandes realmente surgen de las tendencias más populares? Sequoia analizó 20 años de tendencias tecnológicas.

Konstantine Buhler, de Sequoia, analizó casi 20 años de datos de Hacker News, comparando los temas tecnológicos más comentados de internet cada año con la empresa más valiosa fundada durante ese mismo año.

La empresa más grande creada en un año determinado rara vez se construyó en torno a la tendencia más popular de ese año.

Airbnb se fundó en 2008, cuando Google dominaba el debate en línea.

Uber se lanzó en 2009, cuando la programación de bajo nivel era uno de los temas más candentes.

Anthropic surgió en 2021, cuando las criptomonedas acaparaban la atención.

Pero la euforia no es inútil. Las grandes tendencias suelen aparecer entre 5 y 6 años antes de popularizarse.

Los LLMs entraron en el top 15 en 2016, antes de alcanzar el número 1 en 2022.

La programación de IA apareció en 2021 y ahora lidera el ranking en 2026.

La señal más clara puede ser la atención constante, más que la euforia repentina. Los temas que se mantienen relevantes durante años pueden indicar un cambio tecnológico más profundo, mientras que los picos efímeros se confunden fácilmente con oportunidades.

Así que, como fundadores o inversores: no se centren automáticamente en lo que todos buscan hoy. Observen de qué hablan las pequeñas comunidades técnicas mucho antes de que el resto del mercado se interese.

Las mejores oportunidades no siempre se encuentran en el punto álgido de la euforia, sino que pueden estar ocultas en las tendencias que se desarrollan silenciosamente por debajo de ella.

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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