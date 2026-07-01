Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

¿Por qué los fondos de capital riesgo multimillonarios se apresuran a lanzar inversiones iniciales?

La verdad detrás del precio de 852 mil millones de dólares de OpenAI (Lo que necesitas saber antes de la salida a bolsa).

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

¿Hacia dónde se dirige realmente la IA de consumo y quién saldrá beneficiado?

¿Revela Anthropic lo cerca que está la IA de construirse a sí misma?

¿Qué revelaron cientos de fundadores sobre los inversores de capital riesgo? - Un hilo de lectura obligatoria.

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Por qué los fondos de capital riesgo multimillonarios se apresuran a lanzar inversiones iniciales?

Una de las creencias más extendidas en el mundo del capital riesgo es que la inversión inicial sigue siendo un terreno protegido.

La lógica parece razonable.

Los megafondos gestionan miles de millones de dólares. Deberían dedicar su tiempo a realizar grandes inversiones en rondas de financiación de serie B, C y de crecimiento, mientras que los gestores emergentes compiten por las primeras oportunidades de inversión.

Sin embargo, una nueva investigación realizada por Pavel Prata, de Murph Capital , utilizando datos de Harmonic, sugiere que el mercado ya ha cambiado.

El análisis hizo un seguimiento de la actividad de inversión en fase inicial de 10 megafondos (con activos gestionados superiores a 10.000 millones de dólares) a lo largo de tres épocas distintas: la era del software como servicio (2015-2019), la era de las políticas de tipos de interés cero (2020-2022) y la era de la inteligencia artificial (2023-2026).

La conclusión es difícil de ignorar:

Los mega-fondos están invirtiendo mucho más en capital semilla hoy en día que nunca antes.

Algunas de las cifras son asombrosas.

Andreessen Horowitz pasó de 16,6 acuerdos en fase inicial al año durante la era del SaaS a 75,3 acuerdos al año en la era de la IA. Eso supone un aumento de 4,5 veces.

General Catalyst pasó de 15,2 operaciones al año a 61,5 operaciones al año , lo que supone un aumento de cuatro veces.

Sequoia pasó de 19,6 operaciones al año a 50,6 operaciones al año .

Lightspeed aumentó de 11,6 acuerdos al año a 32,1 acuerdos al año .

Lo más interesante es que esto no debería haber sucedido.

Muchos inversores asumieron que el auge de la actividad de capital semilla durante el período 2020-2022 era simplemente consecuencia del dinero fácil y los tipos de interés cero.

Se esperaba que, una vez que el capital se encareciera, la actividad se normalizara.

En cambio, sucedió lo contrario. a16z y General Catalyst ahora están invirtiendo a niveles que superan sus máximos de tipos de interés cero.

En otras palabras, esto no es una distorsión temporal. Es un nuevo punto de partida.

La investigación identifica tres comportamientos distintos de los fondos que están surgiendo:

Las aceleradoras a16z, General Catalyst y Khosla Ventures están invirtiendo en más proyectos semilla que nunca. No se retractaron tras el fin de la política de tipos de interés cero, sino que aceleraron su crecimiento.

Estabilizadores: Sequoia, Accel y Lightspeed han moderado sus niveles de actividad máximos, pero aún operan a un ritmo aproximadamente 2 o 3 veces superior al de la era SaaS.

Operadores disciplinados: Bessemer, Index Ventures y Lux Capital evitaron picos extremos, pero aun así aumentaron considerablemente su actividad de capital semilla en comparación con hace una década.

El resultado es un cambio drástico en la estructura del mercado.

Durante la era del SaaS, estas 10 empresas cerraron en conjunto entre 140 y 150 acuerdos iniciales al año. Actualmente, cierran aproximadamente entre 370 y 400 operaciones al año. Eso es casi el triple del volumen.

Para los fundadores, esto significa que hay más inversores con suficiente capital dispuestos a invertir en la fase inicial que nunca antes. Pero para los gestores emergentes, las implicaciones son más complejas.

El panorama competitivo ya no se reduce a un puñado de especialistas en semillas que compiten entre sí.

Se trata de especialistas en semillas que compiten contra empresas con miles de millones de dólares en capital, enormes equipos de desarrollo, redes globales y marcas consolidadas.

La conclusión no es que los gestores emergentes no puedan tener éxito, sino que ya no pueden basarse en el argumento de “invertimos antes” como factor diferenciador.

Las empresas que triunfen serán aquellas que puedan responder con claridad a una pregunta más difícil:

¿Por qué un fundador debería elegirte a ti cuando Sequoia, a16z, General Catalyst y Accel están jugando al mismo juego?

Esa se está convirtiendo en la pregunta clave para la próxima generación de empresas de capital riesgo.

La verdad detrás del precio de 852 mil millones de dólares de OpenAI (Lo que necesitas saber antes de la salida a bolsa).

OpenAI se encamina hacia una salida a bolsa de un billón de dólares con 905 millones de usuarios activos semanales, una penetración del 92 % en las empresas Fortune 500 y unos 30.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales. Sobre el papel, parece el líder indiscutible en IA. Pero un reciente informe de análisis de PitchBook cuenta una historia diferente: una en la que el precio de la empresa supera con creces su potencial.

PitchBook evaluó a OpenAI utilizando su marco de Calidad Empresarial de IA (AIBQ) en cinco dimensiones : eficiencia del capital, calidad de los ingresos, independencia computacional, gobernanza y durabilidad de la ventaja competitiva.

OpenAI obtuvo una puntuación de 4,8 sobre 10, la más baja de su grupo, mientras que cotiza a 177.500 millones de dólares por punto AIBQ, 11,7 veces más que Databricks, que cotiza a 15.100 millones de dólares por punto. La marca está por todas partes. Los fundamentos son tema de otro debate.

Esto es lo que muestran realmente las cifras:

Los ingresos del primer trimestre de 2026 fueron de 5700 millones de dólares, pero OpenAI gastó aproximadamente 7000 millones de dólares ese mismo trimestre, gastando 2,22 dólares por cada dólar ganado, con un margen operativo ajustado del -122 %.

De cada dólar de ingresos, 67 centavos se destinan a calcular los costos antes de que un solo dólar llegue a I+D o ventas; frente a un objetivo interno de margen bruto del 46%, la cifra real se sitúa en el 33%.

El ARPU de equilibrio es de aproximadamente $80/mes. ChatGPT Plus cuesta $20. Solo los niveles Pro de $200 y Enterprise personalizado cubren realmente su costo de entrega.

Los compromisos totales en infraestructura ascienden a aproximadamente 1,2 billones de dólares en Azure, Oracle, AWS y otros, con un aumento en los compromisos de computación que alcanzarán los 80.000 millones de dólares en 2028, cifra que supera los ingresos proyectados de OpenAI para ese año.

La tasa de abandono anual de suscriptores es del 41%; casi la mitad de la base de usuarios cambia cada año, sin embargo, la retención de ingresos netos se sitúa en el 88%, muy por debajo del 120% o más que los inversores institucionales esperan de las empresas SaaS.

El acuerdo con Microsoft representa, a la vez, el mayor alivio para OpenAI y su mayor incógnita. La renegociación del límite de reparto de ingresos a 38.000 millones de dólares le ahorra a OpenAI entre 70.000 y 97.000 millones de dólares hasta 2030; sin él, la rentabilidad es matemáticamente imposible.

Pero las condiciones posteriores a 2030 no se han revelado en absoluto, y es precisamente entonces cuando OpenAI espera empezar a generar flujo de caja positivo.

El panorama competitivo también está cambiando rápidamente:

Hace 18 meses, OpenAI lideraba el gasto empresarial en másteres jurídicos (LLM) con un 50%. Hoy se sitúa en el 27%, mientras que Anthropic ha pasado del 24% al 40%.

Claude Code ahora posee aproximadamente el 54% de la cuota de mercado de codificación empresarial con unos ingresos anuales recurrentes de aproximadamente 2.500 millones de dólares, y la codificación es donde se ganan las relaciones empresariales.

La cuota de mercado de ChatGPT en el tráfico web de IA cayó del 86,7% al 64,5% en tan solo 12 meses.

Anthropic, valorada actualmente en 965.000 millones de dólares, presentó su formulario S-1 confidencial el 1 de junio y prevé su primer trimestre rentable, mientras que OpenAI prevé un gasto acumulado de efectivo de 665.000 millones de dólares hasta 2030.

Si Anthropic sale a bolsa antes que OpenAI, OpenAI se enfrentará a un competidor rentable con una valoración más alta y una mejor puntuación AIBQ. PitchBook no ve ningún escenario en el que esto favorezca a OpenAI.

Partiendo de la valoración de 852.000 millones de dólares, el flujo de caja libre necesario para 2030 se sitúa entre 95.000 y 105.000 millones de dólares. La trayectoria actual apunta a un rango entre -10.000 y -30.000 millones de dólares.

Para cerrar esa brecha de 3x a 7x se requiere que los márgenes brutos casi se dupliquen, que se reduzcan los compromisos de infraestructura de 1,2 billones de dólares, que se acelere la monetización para el consumidor y que Microsoft renueve su contrato, algo que ni siquiera se ha negociado todavía, todo ello simultáneamente.

La magnitud del problema es real. El margen para justificar el precio se está reduciendo.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

¿Hacia dónde se dirige realmente la IA de consumo y quién saldrá beneficiado?

La IA para el consumidor está creciendo rápidamente. Las descargas de aplicaciones GenAI pasaron de aproximadamente 200 millones en 2022 a 3.800 millones en 2025, y los ingresos por compras dentro de las aplicaciones móviles aumentaron de menos de 200 millones de dólares a 5.000 millones de dólares durante el mismo período.

Pero el último informe de PitchBook sobre el estado de la IA de consumo va más allá de las cifras principales y descubre un mercado profundamente concentrado, estructuralmente bifurcado y cada vez más implacable con cualquiera que no pertenezca a la élite.

La señal de demanda es real, pero también lo es la brecha de monetización.

La creación de contenido lidera el uso tanto en Claude (43 % de cuota de directivas) como en ChatGPT (28 % de cuota de mensajes), con un valor de acuerdos de capital riesgo de 3800 millones de dólares que crece un 85 % interanual.

En el sector educativo se observa la mayor discrepancia: una fuerte participación en ambas plataformas, pero una caída del 65% en la financiación de capital riesgo interanual.

La razón es sencilla: la tasa de conversión de pago de OpenAI se sitúa en tan solo el 5%, lo que frena activamente la disposición a pagar en toda la categoría en lugar de fomentarla.

Algunos factores que están transformando la forma en que se construye y financia este mercado:

La fijación de precios mediante IA para el consumidor ha entrado en un terreno desconocido.

Antes de ChatGPT, cobrar más de 100 dólares al mes era comercialmente inviable para productos de consumo. Ahora, 57 startups cobran por encima de ese umbral. El plan Pro de OpenAI, de 200 dólares al mes, y el plan de Perplexity, de 167 dólares al mes, superan lo que los consumidores pagan anualmente por Amazon Prime (139 dólares).

El problema es que los costes de inferencia siguen siendo elevados, la rentabilidad por unidad es baja y solo un reducido grupo de plataformas orientadas a la productividad pueden mantener esos precios.

La economía en forma de K está dando forma a la estructura del mercado.

El decil con mayores ingresos de los estadounidenses posee el 87% de las acciones nacionales, mientras que el 90% de los hogares se enfrentan a una creciente carga de deuda, con saldos de tarjetas de crédito que aumentan aproximadamente un 6% interanual y una deuda total de los hogares de 18,8 billones de dólares.

Esto obliga a la IA B2C a monetizar en los extremos: herramientas de productividad premium para personas con altos ingresos, o productos gratuitos para el mercado masivo que compiten directamente con laboratorios que subvencionan a cientos de millones de usuarios de forma indefinida.

Las matemáticas que calculan la rentabilidad en las últimas etapas del proceso están fallando silenciosamente.

La participación mediana en la Serie D+ ha caído del 13,3% al 6,2% desde 2016. Una participación del 6% en una plataforma de 5.000 millones de dólares ahora requiere una salida de más de 15.000 millones de dólares solo para duplicar la inversión.

La implicación práctica es que la IA de consumo en fase de crecimiento ha pasado de un modelo de rentabilidad basado en la propiedad a uno basado en la apreciación del precio, lo que significa que ahora depende mucho más elegir las empresas adecuadas en sus primeras etapas.

El valor está extremadamente concentrado.

Las 10 empresas unicornio de IA para el consumidor más importantes representan ahora el 79,4% del valor total de la categoría, frente al 61,7% en 2024.

Toda la categoría de activos denominada “unicornio de consumo” se reduce, en la práctica, a una apuesta por 10 empresas. El resto compite por el 20% restante.

La serie B es el punto óptimo.

La financiación inicial (Seed) registra las mayores rentabilidades anualizadas, con un 93,4%, pero la tasa de fracaso en dólares alcanza el 34,8%, debido a rondas de financiación excesivas, no a empresas que fracasaron.

La Serie B ofrece un perfil de riesgo ajustado mejor: una tasa de supervivencia de la empresa del 97,1%, una rentabilidad anualizada del 63,5% y una tasa de fracaso en términos monetarios de tan solo el 5,4%.

La estrategia que sugiere PitchBook consiste en realizar comprobaciones rigurosas de la adecuación del producto al mercado en las empresas emergentes, para luego concentrar las inversiones de Serie B en las que sobrevivan.

La ventana de salida a bolsa no se ha abierto para la mayoría de las empresas B2C. De las recientes salidas a bolsa respaldadas por capital riesgo, solo...

CoreWeave ha tenido un rendimiento significativamente superior, con un aumento del 98,9% desde su salida a bolsa.

Klarna ha caído un 70,4%, Figma un 74,6% y StubHub un 56,5%.

El mercado exige pruebas de rentabilidad antes de premiar a las plataformas de consumo, y la brecha entre las empresas B2C rentables y las no rentables en los mercados públicos, que actualmente se sitúa entre 1,5 y 2 veces en el múltiplo EV/TTM, no hace más que ampliarse.

La cuestión no es si la IA de consumo está creciendo. Sin duda lo está haciendo. La cuestión es si ese crecimiento se está traduciendo en negocios sólidos y, en este momento, muy pocas empresas tienen esa respuesta.

¿Revela Anthropic lo cerca que está la IA de construirse a sí misma?

Esta semana se dio a conocer algo significativo, aunque discreto. No se trata del lanzamiento de un modelo ni de una noticia sobre su valoración: Anthropic publicó un informe interno con datos sobre la cantidad de trabajo que su propia IA ya está realizando . Y se lee menos como un comunicado de prensa y más como un raro momento de honestidad por parte de uno de los laboratorios más importantes del mundo.

La cifra que te deja helado: más del 80% del código incorporado hoy a la base de código de Anthropic fue escrito por Claude. Hace un año eran cifras bajas de un solo dígito. Eso no es un cambio gradual, es un giro radical.

El artículo detalla con precisión cómo sucedió esto y hacia dónde se dirige. Vale la pena reflexionar sobre la cronología:

2021–2024 - Los ingenieros escriben código, Claude ayuda ocasionalmente con fragmentos de código.

2025 - Se lanza Claude Code, Claude comienza a escribir y editar archivos completos.

2026 - Claude funciona de forma autónoma durante horas y delega tareas a otros agentes.

¿20XX? - Claude podría diseñar y entrenar a sus propios sucesores.

Ese último paso es lo que llaman auto-mejora recursiva. Todavía no está aquí. Pero los datos internos apuntan a ello con más claridad de lo que cualquiera fuera del laboratorio hubiera imaginado.

Algunos aspectos que son especialmente importantes si estás construyendo o invirtiendo en este momento:

El aumento de productividad es real y el cuello de botella sigue avanzando.

Los ingenieros antropológicos están fusionando ocho veces más código por trimestre que en 2024. Pero lo más interesante es lo que sucedió después.

Una vez que Claude escribió el código, la revisión humana se convirtió en la limitación. Una vez que Claude realizó los experimentos, la limitación fue elegir cuáles ejecutar.

Cada vez que se automatiza una capa, el nivel de exigencia se reduce a las tareas que aún realizan los humanos. Este ciclo se repetirá en todas las empresas que trabajan con conocimiento, no solo en los laboratorios de IA. Los equipos que detecten más rápidamente el nuevo cuello de botella serán los que tomen la delantera.

El horizonte de tareas se está expandiendo más rápido de lo que la mayoría de la gente puede percibir.

A principios de 2024, Claude realiza tareas de 4 minutos de forma fiable.

Principios de 2025: Claude Sonnet 3.7 gestiona tareas de 90 minutos.

Hoy, Claude Opus 4.6 realiza tareas de 12 horas.

La tasa de duplicación es cada cuatro meses. Este año, las tareas semanales estarán disponibles. Para 2027, las tareas mensuales. Esto no es una actualización de funcionalidades, sino una categoría de herramienta completamente diferente que llegará cada pocos meses. Los productos y flujos de trabajo basados ​​en las capacidades actuales quedarán obsoletos rápidamente.

El experimento de autonomía en la investigación es el tema menos comentado en este artículo.

Anthropic planteó a los agentes basados ​​en Claude un problema de seguridad de IA abierto: sin ayuda manual, solo una pregunta y acceso a la capacidad de procesamiento.

Dos personas trabajando durante una semana lograron recuperar el 23 % de la brecha de rendimiento en el problema. Los agentes recuperaron el 97 %, diseñando ellos mismos cada experimento. Lo único que hicieron los humanos fue elegir el problema en el que trabajar.

La brecha que aún existe es la del criterio: saber qué problemas importan, cuáles generan confianza y cuándo un enfoque no lleva a ninguna parte. Una brecha real, genuinamente humana. Pero, sinceramente, esto podría ser el próximo paso en esta evolución.

Lo que esto realmente significa si estás construyendo

La idea de que una empresa de 100 personas realice el trabajo de una de 1000 ya no es solo una frase hecha en presentaciones comerciales: Anthropic ya lo está viviendo internamente. Pero la clave no reside únicamente en la velocidad, sino también en la amplitud de alcance. Se realizan tareas que antes estaban permanentemente pendientes. En un ejemplo del artículo, Claude implementó más de 800 correcciones que redujeron una clase de errores de API en un factor de 1000 .

El ingeniero a cargo estimó que a un ser humano le habría llevado cuatro años. Eso no es productividad; es un nivel completamente distinto de lo que es posible.

¿Qué significa esto si estás invirtiendo?

Si la productividad de ingeniería por persona se multiplica por ocho en dos años, la ventaja de contar con más ingenieros disminuye rápidamente. La distribución, las preferencias, la confianza y los datos propios empiezan a ser más importantes que el número de empleados.

Las empresas que aún basan el precio de los acuerdos en el tamaño del equipo como indicador de la capacidad de ejecución están utilizando un modelo erróneo. Esta reevaluación ya está en marcha, solo que aún no se refleja completamente en la redacción de las hojas de términos.

La cuestión de la gobernanza, al final del análisis —si los laboratorios pueden coordinar una ralentización del proceso, si es posible siquiera implementar sistemas de verificación para el entrenamiento de la IA— es la parte que la mayoría de los medios omitirán. Sin embargo, vale la pena no omitirla.

¿Qué revelaron cientos de fundadores sobre los inversores de capital riesgo? - Un hilo de lectura obligatoria.

Durante años, los fundadores han intercambiado historias de terror sobre capital de riesgo en chats grupales privados, cenas y llamadas nocturnas entre fundadores.

Rara vez las dicen en público.

Eso cambió esta semana cuando una simple publicación del fundador Greg Isenberg impulsó a cientos de emprendedores a compartir sus experiencias más memorables en la captación de fondos. Las historias fueron desde hilarantes hasta impactantes, ofreciendo una perspectiva única del otro lado del capital de riesgo.

Aquí tenéis un breve resumen de muchas de las historias, y el hilo se convirtió rápidamente en una de las conversaciones más comentadas en los círculos de startups.

Algunas de las historias destacaron:

Greg Isenberg contó que, durante una presentación para una ronda de financiación Serie A de 15 millones de dólares a una de las principales firmas de capital riesgo de Silicon Valley, un socio se quedó completamente dormido durante más de 30 minutos. Nadie se percató de ello. Todos continuaron con la reunión.

Fuente de la imagen: X

Mark Pincus, fundador de Zynga, vivió una experiencia similar. Un inversor se quedó dormido durante su presentación, y su amigo lo animó a continuar de todos modos.

La ex fundadora de WayUp, Liz Wessel, afirmó que un conocido inversor se durmió durante su presentación para la ronda de financiación Serie A, pero la empresa posteriormente le envió una propuesta. Su equipo finalmente rechazó la oferta.

El fundador de Uber, Travis Kalanick, contó que un inversor de capital riesgo intentó marcharse discretamente de una reunión antes de escuchar su presentación. Kalanick lo siguió hasta su coche y continuó exponiendo su proyecto desde el asiento del copiloto.

Un fundador describió cómo algunos inversores firmaban acuerdos preliminares y luego desaparecían sin transferir el dinero. Según se informa, algunos seguían solicitando información actualizada sobre la empresa como si fueran inversores.

Las historias más sorprendentes vinieron del fundador de Cloudflare, Matthew Prince.

Prince afirmó que un inversor rechazó Cloudflare porque, supuestamente, creía que una mujer no podía dirigir una empresa de infraestructura de ciberseguridad. Esa mujer era Michelle Zatlyn, cofundadora de Cloudflare. Hoy en día, Cloudflare vale decenas de miles de millones de dólares.

Prince también compartió otra anécdota relacionada con el legendario inversor Vinod Khosla. Según Prince, tras ofrecerse a invertir, Khosla supuestamente le sugirió que destituyera a sus cofundadores y se quedara con sus acciones. Prince afirmó que esa conversación acabó con cualquier posibilidad de colaboración.

No todos se sumaron a las críticas contra los inversores.

Varios fundadores señalaron que muchos inversores de capital riesgo son socios atentos, comprensivos y realmente útiles. Pero la gran cantidad de historias reveló algo importante: las experiencias extrañas en la captación de fondos son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente cree.

La lección más profunda no trata sobre malos inversores. Trata sobre el poder.

La mayoría de los fundadores solo se sienten cómodos compartiendo estas historias después de haber creado empresas exitosas, vendido negocios o ya no necesitar capital de riesgo. Los fundadores que mencionan nombres hoy suelen ser aquellos que ya cuentan con influencia.

Para los fundadores en fase inicial, este hilo sirve como recordatorio de que la captación de fondos es un proceso de evaluación bidireccional . Los inversores evalúan a los fundadores, pero los fundadores deben evaluar a los inversores con la misma atención.

El inversor adecuado puede impulsar el crecimiento de una empresa durante una década.

Elegir la opción equivocada puede convertirse en un problema mucho después de que el dinero llegue a la cuenta bancaria.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Veriten, una firma de investigación, estrategia e inversión con sede en Houston, Texas, cerró la primera ronda de financiación de su segundo fondo insignia de capital riesgo en el sector energético, superando los 105 millones de dólares. ( Enlace )

Gigascale Capital, una firma de capital riesgo con sede en Palo Alto, California, centrada en la economía física, cerró su primer fondo institucional por 250 millones de dólares. ( Enlace )

Benchmark Capital, la firma de capital riesgo de Silicon Valley que invirtió en los inicios de eBay, Uber, Snap y Twitter, ha recaudado 2.000 millones de dólares a través de dos nuevos fondos, incluido su primer fondo de crecimiento de 1.250 millones de dólares. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

AethexAI, una startup con sede en Cambridge que desarrolla modelos de IA de voz localizados, recaudó 3 millones de dólares en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Willow, una startup israelí que desarrolla una plataforma de acceso automatizado, recaudó 7 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Ramp, la plataforma de operaciones financieras, recaudó 750 millones de dólares en una ronda de financiación Serie F con una valoración de 44.000 millones de dólares. ( Enlace )

WasabiCard, una empresa de infraestructura de pagos con stablecoins con sede en Singapur, recaudó aproximadamente 10 millones de dólares en financiación pre-A. ( Enlace )

Quobly, una startup francesa de computación cuántica que desarrolla ordenadores cuánticos basados ​​en silicio, ha recaudado 115 millones de euros en una ronda de financiación Serie A. ( Enlace )

Terra AI, una plataforma de IA con sede en Palo Alto que ayuda a resolver la incertidumbre del subsuelo para el desarrollo de minerales y energía, recaudó 20 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

Por si te lo perdiste

De lo último en esta sección

De lo último en esta publicación