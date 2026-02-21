Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Si le dicen que “el 30 % del precio inicial es simplemente el mercado”, vale la pena detenerse.

En una publicación reciente, Peter Walker compartió nuevos datos de Carta que analizan 3112 rondas de capital riesgo a precio primario recaudadas por empresas emergentes estadounidenses en 2025. El objetivo era simple: observar lo que los fundadores realmente están vendiendo en rondas de etapa inicial, no lo que la gente supone que están vendiendo.

¿El titular? La dilución temprana y significativa es mucho menos común de lo que Twitter presenta como startup.

En la semilla:

La dilución media se sitúa en el 20% para el software y el 21% para la tecnología profunda.

Menos del 10% de las rondas de capital semilla de software implicaron la venta del 30% o más.

La tecnología profunda tiene una distribución más amplia, y los acuerdos de hardware, biotecnología y energía aún muestran una cola más larga de mayor dilución.

Nota importante: Esto excluye puentes, extensiones y conversiones SAFE. Se trata de rondas limpias con precio principal.

A medida que las empresas ascienden en la jerarquía, la dilución continúa comprimiéndose.

En la Serie A:

Medianas: 18% (software), 22% (tecnología profunda)

Las empresas nativas de IA están reduciendo las medianas del software debido a una expansión más rápida de la valoración

Por Serie B:

Las medianas caen al 14% (software) y al 16% (tecnología profunda)

Eso es significativamente más bajo de lo que muchos fundadores esperan cuando comienzan las negociaciones.

Entonces, ¿por qué parece que la dilución está aumentando?

Algunos cambios estructurales explican la desconexión.

En primer lugar, las valoraciones de IA se mueven más rápido que el tamaño de las rondas. Cuando el crecimiento de la valoración supera el capital recaudado, el porcentaje vendido se reduce naturalmente.

En segundo lugar, la consolidación de rondas. Menos empresas están captando capital, pero las que lo hacen suelen ser acuerdos sólidos y competitivos. La existencia de múltiples hojas de condiciones suele reducir la dilución, no aumentarla.

En tercer lugar, la estandarización del mercado. Si bien la geografía sigue siendo importante (un acuerdo en Silicon Valley no es idéntico a uno en Dallas), las normas iniciales están convergiendo. Las estructuras agresivas son más difíciles de implementar.

Y lo que es más importante, el riesgo no se está trasladando silenciosamente a otra parte.

Solo el 3% de las operaciones de capital semilla y Serie A en 2025 incluyeron preferencias de liquidación superiores a 1x. Las estructuras preferentes participantes y otras estructuras pesadas son cada vez más escasas en la etapa inicial.

Eso no significa que debas rechazar ciegamente un acuerdo del 30%. Si es tu único pliego de condiciones y necesitas el efectivo, la supervivencia es más importante que la optimización.

Pero sí significa esto: “eso es simplemente el mercado” ya no es una explicación convincente para una fuerte dilución.

El mercado es competitivo. El capital está concentrado. Y las transacciones transparentes son más comunes de lo que muchos fundadores creen.

Negocie con información, no se deje intimidar. Sin embargo, muchos fundadores fracasaron al negociar esta dilución de capital. Por eso, con la ayuda de fundadores e inversores líderes, hemos creado una guía completa y detallada sobre la decisión de dilución de capital .

La era de salida de 20 mil millones de dólares: por qué los mayores resultados del capital de riesgo son cada vez mayores.

Cada pocos años, alguien dice que la empresa está sobrecalentada. Y luego, silenciosamente, los datos dicen algo diferente.

Garry Tan compartió recientemente datos de VenCap (obtenidos de las salidas respaldadas por VC de PitchBook US) que muestran algo que la mayoría de los fundadores no internalizan:

El 1% superior de salidas de empresas emergentes ha duplicado su valor aproximadamente cada cinco años durante las últimas dos décadas.

Entre 2005 y 2009, la salida del percentil 99 fue de alrededor de 1.400 millones de dólares .

2010–2014: alrededor de $2.7 mil millones .

2015–2019: aproximadamente $5.7 mil millones .

2020–2024: $10,2 mil millones .

2025 y más allá: se proyecta cerca de 20 mil millones de dólares .

Esto supone una ampliación de casi diez veces el límite de resultados en veinte años.

Incluso el percentil 90 ha crecido significativamente, pero la verdadera aceleración se produce en el extremo derecho. Las empresas más grandes están creciendo desproporcionadamente. El capital riesgo no solo está creciendo, sino expandiéndose.

Esto es más importante de lo que la mayoría de los fundadores creen.

Cuando las valoraciones de capital semilla pasaron de 3 a 5 millones de dólares hace una década a 15 a 20 millones de dólares hoy, no fue solo publicidad exagerada. Los precios se movieron porque los resultados se movieron. Si los inversores suscriben salidas potenciales de 10 000 a 20 000 millones de dólares en lugar de resultados de 1 000 millones de dólares, las matemáticas al entrar cambian.

Pero aquí es donde la cosa se matiza.

El techo se está elevando, pero la dispersión se está ampliando.

Los valores atípicos se acumulan, los resultados promedio no.

El capital se está concentrando en torno a empresas que parecen líderes en su categoría.

Por eso es que en el medio del mercado todo parece más difícil.

O bien estás construyendo algo que se ajuste de manera plausible a la nueva distribución global correcta, el apalancamiento de la IA, la escala de la infraestructura y los efectos de red, o estás luchando por el capital en la zona “buena pero no dominante”.

Otro cambio detrás de estos números es el apalancamiento.

Hoy en día, equipos pequeños pueden construir lo que antes requería cientos de personas. La IA, las API, la infraestructura en la nube y las plataformas de distribución reducen el tiempo y los costos. Un equipo de 10 personas que genere más de $50 millones en ingresos ya no es absurdo. Ese apalancamiento mecánico eleva el límite superior de los resultados.

Y cuando el límite superior sube, todo lo que está aguas arriba se desplaza:

Los inversores toleran valoraciones iniciales más altas.

Los megafondos se mueven antes.

La propiedad se vuelve más competitiva.

Los fundadores se ven presionados a pensar en grande y con anticipación.

La incómoda verdad es esta: la rentabilidad del capital de riesgo depende cada vez más de valores atípicos extremos. Y esos valores atípicos operan ahora a una escala que habría parecido imposible hace 15 años.

Así que la verdadera pregunta estratégica para los fundadores no es “¿Está el mercado demasiado caliente?”

Es esto:

¿Estás construyendo algo que pueda ubicarse dentro de esa cola derecha en expansión o algo que alcance su punto máximo en el medio?

Porque la máquina de la abundancia se está acelerando. Los datos lo demuestran. Lo único que no se ha puesto al día para mucha gente es su modelo mental.

Rendimiento de riesgo: el TVPI inicial puede mentir; el DPI cuenta una historia diferente

La mayoría de los LP miran los números del año 5 y creen que han visto el futuro.

¿El cuartil superior? Excelente gestor. ¿El cuartil inferior? Probablemente dinero muerto.

Pero John Rikhtegar (director de capital de RBCx) compartió recientemente datos de StepStone que complican esa narrativa, especialmente cuando se comparan TVPI y DPI uno al lado del otro.

Antes de sumergirnos en el tema, una breve aclaración sobre los términos:

TVPI (Valor Total Pagado) = Valor total del fondo (realizado + no realizado) dividido entre el capital invertido. Incluye las ganancias en papel.

DPI (Distribuciones a Pagados) = Efectivo efectivamente devuelto a los LP dividido entre el capital invertido. Refleja la liquidez realizada.

El TVPI indica el valor nominal de un fondo. El DPI indica su rendimiento real.

Y la diferencia importa más de lo que la mayoría de la gente cree.

El conjunto de datos de StepStone rastrea cómo los fondos clasificados en el año 5 terminan clasificándose en el año 10. La reorganización es significativa.

Del lado de TVPI:

Solo el 49% de los fondos del cuartil superior del año 5 siguen en el cuartil superior en el año 10

Los fondos del cuartil inferior casi nunca se recuperan: solo el 4 % sube al cuartil superior

Traducción: Las calificaciones de los primeros exámenes no persisten de manera tan confiable como suponen los asignadores.

Pero el DPI se comporta de manera diferente.

El 63% de los fondos DPI del cuartil superior del año 5 se mantienen en el cuartil superior para el año 10

Y, sorprendentemente, el 22% de los fondos DPI del cuartil inferior saltan al cuartil superior.

Esa segunda estadística es importante.

Esto demuestra que los fondos con distribuciones tempranas lentas aún pueden generar valores atípicos al final del ciclo. El DPI captura el momento de la liquidez, y los resultados de las empresas de riesgo suelen tardar más en materializarse de lo que sugieren las marcas provisionales.

Se desprenden algunas conclusiones estructurales.

En primer lugar, el DPI es más rígido porque refleja los flujos de caja reales, las inversiones secundarias, las salidas de fusiones y adquisiciones y la liquidez parcial, no solo los aumentos de valoración. En mercados volátiles, el TVPI puede parecer muy atractivo en teoría. El DPI exige disciplina.

En segundo lugar, el DPI temprano suele indicar una estrategia de ritmo. Los gestores que recortan posiciones o realizan salidas parciales anticipadamente pueden mostrar un DPI más sólido en el quinto año. Esto no significa necesariamente que generarán los mayores resultados finales, pero sí significa que están convirtiendo valor en efectivo.

En tercer lugar, la reorganización entre el quinto y décimo año refuerza algo que muchos inversores de capital riesgo olvidan: el capital de riesgo es capitalización de larga duración. Los valores atípicos suelen tardar tiempo. Un DPI en el cuartil inferior al quinto año no significa que el fondo esté estructuralmente roto; simplemente podría significar que los ganadores aún no han salido.

Para los médicos de cabecera, esto crea tensión.

Si el DPI inicial se correlaciona fuertemente con las clasificaciones a largo plazo, los gestores podrían sentirse presionados a devolver el capital anticipadamente en lugar de reciclarlo en empresas emergentes. Sin embargo, el reciclaje a veces puede mejorar la rentabilidad final del fondo, incluso si deprime temporalmente el DPI.

Entonces, ¿qué deberían realmente sacar de esto los fundadores, los GP y los LP?

El TVPI temprano es informativo, pero inestable

El DPI es un predictor más sólido, pero aún incompleto

Se produce una reorganización masiva entre los años 5 y 10

La selección del gestor y la construcción de la cartera son más importantes que las clasificaciones del cuartil de mitad de ciclo

En resumen: el rendimiento temprano es una señal, no un veredicto.

El marco de Wispr Flow para llegar a más de 100.000 usuarios diarios: el manual de estrategias de consumo exacto del CEO.

La mayoría de las startups de consumo no fracasan porque la interfaz de usuario sea fea o porque los anuncios no conviertan. Fracasan porque nunca se convirtieron en un hábito.

Tanay Kothari, CEO de Wispr Flow (recaudó 81 millones de dólares), compartió recientemente la estrategia interna que impulsó su crecimiento hasta alcanzar más de 100 000 usuarios activos diarios y más de 10 000 millones de palabras dictadas. Lo poderoso no es su complejidad. Es su simplicidad, pero su rigor es brutal.

Si estás creando un consumidor, vale la pena estudiar esto con atención.

(Wispr Flow es un software de productividad que prioriza la voz y que ayuda a las personas a escribir, codificar, enviar mensajes y trabajar con manos libres hablando en lugar de escribir)

I. Psicología: Sólo puedes cambiar un comportamiento a la vez

Ésta es la lección más cara del consumo.

Antes de que Wispr Flow se convirtiera en software, el equipo construyó un auricular de hardware capaz de leer señales neuronales del habla silenciosa. Funcionó. Técnicamente impresionante. Pero requirió dos cambios de comportamiento:

Use un nuevo dispositivo

Habla en lugar de escribir

Ahí es donde mueren la mayoría de los productos.

Observa el patrón: Humane AI Pin pidió a los usuarios que usaran un nuevo dispositivo e interactuaran con un proyector. Google Glass pidió a los usuarios que usaran una cámara y hablaran en público.

Dos cambios de comportamiento a la vez generan demasiada fricción cognitiva.

Cuando se pasaron al software, pidieron exactamente un cambio de comportamiento: hablar en lugar de escribir. Todo lo demás permaneció igual: mismas aplicaciones, mismos flujos de trabajo, misma pantalla.

Esa restricción se convirtió en el motor del crecimiento.

El 90% de su crecimiento se debe al boca a boca. No por trucos de viralización, sino porque se basaron en un momento psicológico.

II. Producto: La dependencia supera a la demostración

La mayoría de los productos impresionan en una demostración. Muy pocos se vuelven dependientes. Dos factores marcaron la diferencia para Wispr.

Primero: hablaron con más de 500 personas.

No son encuestas. No son Typeform. Son conversaciones reales. Observaron a los usuarios con dificultades con las herramientas de dictado existentes. Anotamos el momento exacto en que surge la frustración.

De ahí surgió la claridad del producto.

Los patrones se hicieron evidentes:

Los nombres están constantemente mal escritos

Inconsistencias de tono

Las herramientas fallan cuando los usuarios se corrigen a mitad de la oración

Cada característica principal se remonta a algo que alguien dijo en esas conversaciones.

En segundo lugar, construyeron un producto que aprende sobre el usuario.

No solo dictado con IA. Personalización:

Diccionario personal: si fijas una palabra una vez, la recuerda

Controles de tono: coincidencia de mayúsculas, puntuación y estilo

Autocorrección: el mensaje “Nos vemos mañana, no esperes, el viernes” se imprime correctamente

Parecen pequeños, pero son una señal de preocupación.

Y compuestos de cuidado.

Cuando los usuarios sienten que un producto mejora con ellos, deja de sentirse como software y comienza a sentirse como infraestructura.

III. Equipo: Cómo 200 personas superan en capacidad a empresas mucho más grandes

El producto no importa si el equipo avanza lentamente.

Los principios del equipo de Wispr son inusualmente claros.

Grupos de dos personas. Dos ingenieros por proyecto. Propiedad total. Sin traspasos. Sin ambigüedades.

La sobrecarga de comunicación aumenta exponencialmente con el tamaño del equipo. Los pods la gestionan.

Contrata a exfundadores. No por prestigio. Por instinto.

Los exfundadores no envían tickets. Solucionan problemas. No pueden ignorar las fallas.

Ese sesgo de propiedad agrava la velocidad.

Contrata por gusto, no solo por habilidad

En el ámbito del consumo, el gusto es una palanca.

La persona que conoce una animación es 50ms demasiado lenta.

El diseñador que rechaza algo técnicamente correcto pero emocionalmente incorrecto.

El ingeniero que refactoriza código invisible porque lo siente mal.

Puedes entrenar la habilidad. El gusto es raro.

El patrón subyacente

Lo sorprendente es que nada de esto es un truco de crecimiento.

Es la alineación.

Psicología → un cambio de comportamiento

Producto → eliminar la fricción repetidamente

Equipo → maximizar la propiedad y el gusto

Cuando todo esto se alinea, no se necesitan trucos de marketing constantes. El producto se vende solo.

Y la frase más importante que compartió Tanay:

No construyas algo que la gente quiera. Construye algo sin lo cual la gente no pueda vivir.

Los productos de consumo no se destacan por sus características, sino por sus sensaciones. Y las empresas que comprenden esa brecha crean hábitos en lugar de instalaciones.

¿Los viejos puntos de referencia de recaudación de fondos SaaS están oficialmente muertos en la era de la IA?

Durante años, los fundadores tuvieron una estrategia clara: alcanzar un crecimiento triple, triple, doble, doble. Superar un hito específico de ingresos anuales recurrentes (ARR). Aumentar la inversión en el siguiente paso de valoración.

Esa claridad ya no existe.

Vivek Ramaswami, socio de Madrona, compartió recientemente “ Las nuevas reglas para la recaudación de fondos en la era de la IA “. La idea central es simple pero importante: en la IA, el crecimiento es más fácil de generar, por lo que a los inversores les importa mucho más la durabilidad que el tamaño.

Esto es lo que realmente importa ahora.

El crecimiento es más ruidoso, pero menos confiable

La IA ha reducido drásticamente el tiempo de desarrollo. Los fundadores pueden lanzar proyectos rápidamente, llegar a millones de usuarios rápidamente e incluso alcanzar ingresos recurrentes (ARR) de entre 5 y 10 millones de dólares más rápido que nunca.

Pero:

Su uso puede aumentar porque es novedoso, no necesario.

Los pilotos parecen tracción pero no convierten.

Los ingresos pueden crecer mientras la retención se debilita silenciosamente.

La competencia aparece de la noche a la mañana.

En SaaS, los ingresos recurrentes fueron una señal clara. En IA, el consumo puede significar curiosidad con la misma facilidad que dependencia.

De esta manera, los inversores ya no preguntan: “¿Alcanzaste X ARR?”. Se preguntan: ¿este crecimiento se está volviendo creciente o está a punto de estancarse?

¿Qué es lo que realmente cierra las rondas ahora?

Las empresas que consiguen fuertes rondas de financiación hoy en día tienden a mostrar cuatro cosas claramente.

Prueba clara de la demanda real

No se trata de tu tamaño, sino de la claridad de tus datos.

Los inversores buscan:

Cohortes de retención fuertes

Expansión orgánica dentro de las cuentas

Ingresos que no son consultoría disfrazada ni pilotos a corto plazo

Definiciones claras de ARR y su uso

Una empresa con un ARR de 1 millón de dólares y un ajuste producto-mercado evidente puede parecer más fuerte que una empresa con un ARR de 10 millones de dólares y números imprecisos.

La ambigüedad mata la convicción.

El impulso sobre la magnitud

Una empresa pequeña que crece un 30% mes a mes suele tener más posibilidades de financiación que una más grande que crece lentamente.

Los inversores leen la trayectoria:

¿Se está acelerando el crecimiento?

¿Los clientes utilizan más con el tiempo?

¿Se está produciendo la expansión sin una fuerte presión de ventas?

Los trimestres planos ahora requieren una explicación muy contundente. “Estamos lanzando una gran función” ya no es suficiente.

Economía que tiene sentido para la IA

Los márgenes de la IA no se parecen a los del antiguo SaaS. Los márgenes brutos del 50-60 % (a veces inferiores) son normales cuando los costos de inferencia y GPU son reales.

La pregunta clave no es “¿Son sus márgenes lo suficientemente altos?”

Es:

¿Entiendes profundamente la economía unitaria?

¿Puedes explicar cómo mejoran a escala?

¿El crecimiento del uso se correlaciona con la creación de valor real?

Los inversores quieren fluidez, no perfección.

Una cuña clara

La mayoría de los lanzamientos de IA fallan aquí.

O bien los fundadores muestran métricas sin un horizonte a largo plazo, o bien presentan una visión masiva sin evidencia de que puedan alcanzarla.

Empresas fuertes:

Resuelva un problema urgente y doloroso hoy

Utilice esa cuña para expandirse naturalmente hacia flujos de trabajo adyacentes

Muestra la tracción que ya respalda esa expansión

Si la cuña, la hoja de ruta y las métricas se alinean, la historia parece inevitable.

El nuevo filtro: durabilidad

Debido a que los productos de IA pueden crecer rápidamente y colapsar rápidamente, los inversores ahora se centran principalmente en la durabilidad.

Durante la diligencia, le hacen a los clientes una pregunta sencilla: “¿Qué pasa si este producto desaparece mañana?”

Si la respuesta es:

“Cambiaríamos.” → posición débil.

“Estaríamos en problemas.” → posición fuerte.

Las señales de durabilidad incluyen:

Integración profunda del flujo de trabajo

Datos bloqueados en su sistema

Expansión orgánica

Aumento de la dependencia con el tiempo

Aquí es donde muchas empresas emergentes de inteligencia artificial se quedan cortas.

El verdadero cambio

El listón para recaudar fondos no es más bajo. Simplemente es diferente.

Los inversores ya no se basan en índices de referencia de ARR que coincidan con patrones. Ahora toman decisiones sobre si su crecimiento es estructural o temporal.

Así que la mejor pregunta para los fundadores no es: “¿Somos lo suficientemente grandes para recaudar fondos?”

Es: “Si alguien estudia nuestros números y habla con nuestros principales clientes, ¿creerán que esta empresa se capitaliza durante años?”

Ése es el estándar ahora.

Las 3 curvas que deciden silenciosamente si tu startup escala o colapsa.

La mayoría de los fundadores se obsesionan con una curva: el crecimiento.

Pero, como compartió Swizec en su hilo , los negocios escalables se basan en gestionar tres curvas a la vez. Si no se les da la forma correcta, el crecimiento te aplastará en lugar de generar interés compuesto.

Aquí está el marco y lo que significa en la práctica.

La curva exponencial: usuarios e ingresos

Esta es la curva ideal. Los usuarios y los ingresos deberían crecer de forma compuesta. No solo de forma constante, sino con una curva ascendente con el tiempo.

Esto sólo sucede cuando:

Mejora la retención, no sólo la adquisición

El uso por cliente aumenta

El boca a boca empieza a hacer un trabajo real

El producto se integra en los flujos de trabajo.

Las características atraen a los usuarios. La confiabilidad y el hábito los mantienen allí.

Muchas startups alcanzan picos iniciales, especialmente en la era de la IA, pero la curva se aplana porque el producto es interesante, no indispensable. Si sus mejores clientes sufrirían mucho si desapareciera mañana, su curva exponencial tiene la posibilidad de mantenerse.

Si “pensaran en algo diferente”, seguirías siendo frágil. La curva de crecimiento no es una historia de marketing. Es una historia de retención.

La curva lineal: errores y complejidad

Aquí está la parte que nadie idealiza. A medida que aumentan los usuarios, aumentan los errores. Los casos extremos aumentan. Las excepciones se multiplican. Lo que antes ocurría una vez al mes se convierte en problemas cotidianos.

Esta curva debería escalar linealmente con el uso, no más rápido.

Si los errores crecen más rápido que los usuarios, la arquitectura de su sistema ya se está resquebrajando.

¿Qué mantiene esta curva saludable?

Abstracciones limpias

Pruebas automatizadas

Revisiones estrictas de código

Tipado estático y linters

Canalizaciones de CI/CD

Gestión clara del estado

Toda la disciplina de ingeniería “aburrida” que parece lenta al principio es lo que te salva a escala.

Con 1000 usuarios, la cinta adhesiva funciona. Con 100 000, la cinta adhesiva se convierte en un caos.

La realidad a gran escala es un cúmulo de casos extremos. Si el sistema no puede absorberlos de forma predecible, el crecimiento se convierte en deuda técnica con intereses.

La curva logarítmica: apoyo y carga operativa

Esta es la verdadera prueba de escalabilidad. Si tus usuarios se multiplican por diez y tu equipo de soporte también necesita multiplicarse por diez, no tienes influencia, sino que necesitas ampliar tu plantilla.

La carga operativa y de soporte debería crecer logarítmicamente en relación con los usuarios.

Esto sucede cuando:

Cree una incorporación de autoservicio

Crear documentación sólida

Automatizar flujos de trabajo repetitivos

Reducir las aprobaciones manuales

Eliminar clics innecesarios

Solucione las causas raíz en lugar de responder a los tickets

Esto también aplica internamente. El esfuerzo de ingeniería por lanzamiento debería disminuir con el tiempo, no aumentar. Si cada función requiere más reuniones, más coordinación y más hilos de Slack, la carga de soporte interno aumenta linealmente.

Esto es una señal de advertencia.

La geometría de una empresa escalable

Un negocio verdaderamente escalable se ve así:

Usuarios e ingresos → exponencial

Errores y complejidad → lineal

Carga de soporte y operaciones → logarítmica

Cuando esas curvas se alinean, se construye un activo. Cuando no, el crecimiento expone la debilidad.

Muchas startups no fracasan porque la demanda sea baja. Fracasan porque sus sistemas no pudieron gestionar el éxito.

Desarrollar características es emocionante. Diseñar sistemas que sobrevivan al crecimiento exponencial es más difícil y mucho más valioso.

La verdadera pregunta no es “¿Estamos creciendo?” sino “¿Nuestras curvas tienen la forma correcta?”

Nuevo en VC

Primary Ventures, una firma de capital de riesgo de etapa inicial con sede en Nueva York, ha recaudado $625 millones para que Fund V duplique la inversión inicial y pre-inicial en todo Estados Unidos ( enlace ).

2048 Ventures, una firma de capital de riesgo en etapa inicial basada en tesis con sede en Nueva York y Boston, Massachusetts, cerró su tercer fondo por $82 millones. ( Enlace )

Kembara, un fondo madrileño de tecnología profunda y cambio climático, perteneciente a Mundi Ventures, ha recaudado 750 millones de euros en su primer cierre, liderado por el Fondo Europeo de Inversiones. ( Enlace )

Nuevas ofertas de startups

Smart Bricks, una startup de inteligencia artificial con sede en San Francisco, California, que desarrolla infraestructura de inteligencia artificial para la inversión inmobiliaria, recaudó $5 millones en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Birch Hill Holdings, desarrollador de infraestructura de activos digitales institucionales con sede en Nueva York para préstamos en cadena y mercados tokenizados, recaudó $2.5 millones en financiación pre-semilla. ( Enlace )

ThrowMeNot, un mercado de alimentos en línea con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, centrado en la sostenibilidad, recaudó $550,000 en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Alcove, una empresa neoyorquina que desarrolla módulos privados para barrios y hoteles, recaudó un millón de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Feltsense, una empresa de servicios de agentes de inteligencia artificial con sede en San Francisco, California, recaudó $5,1 millones en financiación inicial. ( Enlace )

SENAI, proveedor de una plataforma de inteligencia de video en línea con sede en Washington, D.C., recaudó $6,2 millones en financiación inicial. ( Enlace )

