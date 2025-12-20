Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Las categorías de IA por las que los VC están pagando demasiado en este momento.

El Panorama de Inteligencia Artificial 2026 de PitchBook lanza una advertencia clara: algunos de los subsectores de IA más publicitados hoy en día también son los más vulnerables a la destrucción de capital.

El patrón común en estas áreas no es la falta de demanda, sino demasiada uniformidad.

¿Qué se está sobrecalentando ahora mismo?

Generación de código de IA

Las startups de “codificación de vibraciones”, basadas en grandes modelos lingüísticos, han experimentado un crecimiento explosivo en popularidad y financiación. Cursor alcanzó los 100 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR) en tan solo 12 meses.

Cognition duplicó sus ingresos en un solo trimestre. Este éxito atrajo a oleadas de imitadores, muchos de los cuales ofrecían mejoras marginales en los mismos modelos subyacentes. A medida que más capital persigue el mismo flujo de trabajo, la diferenciación se desploma rápidamente.

software de conducción autónoma

La IA autónoma sigue siendo intensiva en capital, su comercialización es lenta y está muy regulada. A pesar de años de progreso, los plazos siguen siendo inciertos y la competencia es feroz. Para muchas startups, la curva de gasto es pronunciada, mientras que la defensa es escasa.

Optimización de motores generativos (GEO)

Las empresas emergentes que optimizan la forma en que aparecen las marcas dentro de ChatGPT o Claude se parecen a las primeras iniciativas de SEO, pero con mucho menos control.

Las plataformas pueden cambiar la lógica de clasificación de la noche a la mañana, eliminando el valor del producto. Los analistas consideran que esta infraestructura es especialmente frágil.

IA para medicina de precisión

La genómica y el diagnóstico basados ​​en IA prometen avances, pero se enfrentan a largos ciclos de validación, riesgos regulatorios y complejos procesos de comercialización. El capital fluye más rápido que las pruebas clínicas.

Por qué esto es importante

Los analistas de PitchBook señalan que estos sectores comparten un rasgo peligroso:

Muchas empresas emergentes, poca diferenciación estructural y una fuerte dependencia de modelos de base que no controlan.

Cuando los mercados se aglomeran tanto, los resultados no se promedian, sino que tienden hacia unos pocos ganadores y pérdidas generalizadas.

Para fundadores y VC

La IA no está sobrecalentada en todas partes. Pero en categorías abarrotadas y obvias, la ventana para participantes indiscriminados se está cerrando rápidamente. Los futuros ganadores se definirán menos por la “IA interna” y más por la distribución, los datos propietarios, la dependencia del flujo de trabajo y los costos reales de cambio.

En el próximo ciclo, el valor no se destruirá silenciosamente; se escribirá todo de una vez.

¿Por qué los unicornios seguirán siendo privados durante mucho más tiempo?

Un análisis reciente de Ilya Strebulaev, de Stanford GSB, muestra un claro cambio en la duración de la permanencia de los unicornios en el mercado privado. La conclusión es simple pero importante: el capital privado ha reducido la urgencia de salir, y los mercados públicos ya no son la estrategia por defecto.

Lo que muestran los datos:

Cohorte de 2011: Alrededor del 51% de los unicornios fundados en 2011 siguen siendo privados. Se trata de empresas con más de una década de antigüedad que han optado por retrasar sus salidas a bolsa o adquisiciones.

Cohorte de 2021: aproximadamente el 77 % de los unicornios fundados en 2021 siguen siendo privados, lo que destaca cuán lento se ha vuelto el camino hacia la liquidez para las nuevas empresas de alto crecimiento recientes.

Incluso las empresas más antiguas persisten: entre los unicornios fundados en 2004, aproximadamente el 27% aún no ha salido casi 20 años después.

¿Qué impulsa esta tendencia?

Los mercados privados profundos implican que el capital en etapas avanzadas puede reemplazar a las cotizaciones públicas.

Los fundadores e inversores pueden optimizar el control, el tiempo y la valoración en lugar de la velocidad con la que se lanza la IPO.

La volatilidad del mercado ha hecho que permanecer privado sea una opción más segura que probar los mercados públicos de manera temprana.

Por qué esto es importante:

Los plazos de liquidez se extienden a todos los tiempos, no solo a los más recientes.

Los LP esperan más tiempo para las distribuciones.

Las IPO se están convirtiendo en una opción estratégica, no en un hito.

Los resultados de las empresas unicornio ya no están ligados a salidas rápidas. El capital privado ha transformado el ciclo de vida de las startups, convirtiendo la permanencia en el mercado privado en una estrategia a largo plazo, en lugar de una fase temporal.

Los VC se retiran de las inversiones en IA en China: ¿por qué?

Los gigantes chinos de la IA están generando fuertes retornos en el mercado público, pero el capital riesgo cuenta una historia diferente. Según PitchBook , solo se han invertido $6 mil millones en 574 operaciones de IA en 2025, una caída drástica con respecto a los totales del año pasado.

Contraste global: la financiación de IA en Estados Unidos ha aumentado un 61,5% interanual hasta los 174.600 millones de dólares, mientras que en Europa ha aumentado un 19% hasta casi 22.000 millones de dólares.

Menos megarondas: las mayores operaciones de inteligencia artificial de China de este año, MiniMax (300 millones de dólares) y Leju Robotics (200 millones de dólares), ponen de relieve la reducción de la escala del despliegue de capital privado.

Restricciones de capital: la recaudación de fondos de capital de riesgo chino es ahora menos de una cuarta parte de los niveles de 2024, que ya eran los más débiles en casi una década.

Retirada del capital extranjero: las transacciones que involucran a inversores internacionales cayeron a 112 transacciones por valor de 2.100 millones de dólares en el primer semestre de 2025, a medida que se intensifican las tensiones geopolíticas y Estados Unidos endurece los controles de exportación de chips.

Respuesta política: En marzo, Beijing lanzó un fondo tecnológico respaldado por el gobierno de 1 billón de yuanes (140.000 millones de dólares) para cerrar la brecha de financiación y mantener la competitividad.

A pesar de la congelación de la financiación, China sigue liderando a nivel mundial en producción de investigación y patentes de IA, según el Informe del Índice de IA 2025 de Stanford. Pero, por ahora, el capital de riesgo fluye hacia otras partes, ya que los inversores sopesan la geopolítica, la regulación y el creciente coste de la escalabilidad de la IA.

ALGO MÁS

🧩 Marcos y publicaciones reveladoras

¿Por qué a los VC les importa tanto quién lidera su ronda de inversión?

Esta es una de las preguntas más molestas que los fundadores escuchan en una presentación: “¿Quién más está invirtiendo?”

A menudo parece un código para decir “Decidiré después de que alguien más inteligente empiece”. Pero los datos sugieren que no se trata solo de una señalización perezosa, sino de algo estructural.

Esta información proviene de Peter Walker (director de información de Carta) y se basa en datos de Carta que cubren más de 13 000 rondas de financiación semilla y Serie A (2019-2025).

Esto es lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie.

En los últimos años, los inversores líderes han ido absorbiendo una mayor proporción de las rondas, mientras que el número de fondos dispuestos a liderar ha disminuido.

En muchas rondas recientes de capital semilla y Serie A, el liderazgo ahora representa más del 60-75% de la ronda, en comparación con el 50-55% de hace unos años. Al mismo tiempo, cada vez más fondos participan, pero no lideran.

Esto cambia los incentivos.

Para un inversor no principal que emite un cheque más pequeño, la identidad del cliente potencial cobra de repente mucha más importancia. Implícitamente, respaldan su convicción, juicio y comportamiento futuro.

Algunas realidades prácticas detrás de esa pregunta:

Si un fondo posee la mayor parte de la ronda, controla efectivamente el resultado.

Su capacidad (o voluntad) para liderar la siguiente ronda se vuelve crítica.

Si no siguen adelante, envían una fuerte señal negativa a los futuros inversores.

Su experiencia en el dominio (o la falta de ella) afecta cuán útiles serán después de la verificación.

Desde la perspectiva del fundador, esto explica por qué las buenas oportunidades de negocio siguen generando impulso, incluso en mercados donde los inversores de capital riesgo se autoproclaman “pensadores independientes”. El primer cheque aún se celebra, pero el primer cheque correcto importa más que nunca.

La verdadera lección para los fundadores no es “optimizar para los inversores de capital riesgo de marca”. Es esto:

Sé deliberado sobre a quién permites dirigir

Entender qué parte de la ronda en la que se apropian determina el poder

Anticipe las preguntas de seguimiento y los efectos de la señalización de manera temprana

Tenga en cuenta que el mercado actual favorece estructuralmente a menos clientes potenciales, pero más dominantes.

Así que sí, algunos inversores se hacen esta pregunta por las razones equivocadas. Pero en un mundo donde los líderes dominan cada vez más la ronda, “¿quién lidera?” ya no es una pregunta fácil, sino una cuestión de riesgo.

Ése es el cambio que los fundadores necesitan internalizar.

Cómo valoran los inversores las empresas emergentes antes de generar ingresos con una hoja de Excel.

Incluso con $0 en ventas, tu startup puede tener una valoración sólida si comprendes los factores que utilizan los inversores. La valoración no se trata solo de la entrada de dinero; se trata del potencial percibido, la credibilidad del equipo y la magnitud de la oportunidad.

La realidad previa a los ingresos:

Aún no tienes ingresos, pero los inversores aún ven valor en la historia que estás construyendo.

La credibilidad temprana genera confianza con los socios y facilita la atracción de los mejores talentos.

La percepción del mercado juega un papel importante: la forma en que lo perciban influirá en los términos del acuerdo y la división del capital.

Los métodos comunes que utilizan los inversores:

Método Berkus : valora cinco áreas (idea, equipo, producto, mercado, lanzamiento) en hasta 500.000 dólares cada una, limitando la mayoría de las valoraciones a unos 2,5 millones de dólares.

Método de cuadro de mando : compara su startup con otras similares, ajustándolas a sus fortalezas, debilidades y panorama competitivo.

Método VC : comienza con un ingreso de salida proyectado, aplica múltiplos de ganancias y trabaja hacia atrás para igualar los objetivos de ROI de los inversores.

Método de factores de riesgo : califica 12 categorías de riesgo, desde la calidad del equipo hasta el tamaño del mercado, agregando o restando valor en función de cada una.

Aumentar su valoración antes de los ingresos:

Construya un MVP para demostrar que puede cumplir.

Mostrar un equipo fundador fuerte y creíble con antecedentes relevantes.

Elija comparaciones de mercado que funcionen a su favor.

Realice ventas anticipadas de terrenos o proyectos piloto antes de recaudar fondos para demostrar impulso.

Hemos incluido un desglose detallado de cada método, además de una calculadora de valoración de Excel para cada método, en nuestra guía completa: Guía de valoración

¿Desarrollar software se ha vuelto silenciosamente 10 veces más barato de la noche a la mañana?

La codificación agentica no se trata solo de acelerar la velocidad de los desarrolladores. También reduce el coste de implementación del software de una forma nunca vista desde la aparición del código abierto o la nube.

Durante casi dos décadas, los costos del software prácticamente no bajaron.

El código abierto ayudó. La nube transformó el gasto de capital en gasto operativo. Pero la complejidad se disparó con los microservicios, la integración continua y continua (CI/CD), la orquestación de infraestructura y las pilas de frontend, por lo que el esfuerzo total se mantuvo alto. De todos modos, la mayor parte del coste no consistía en escribir código. Era coordinación, revisiones, configuración, espera y reelaboración.

Lo diferente ahora es que la codificación agente elimina el impuesto de coordinación humana.

En lugar de:

varios ingenieros,

transferencias entre frontend/backend,

semanas de configuración, revisiones y redacción de pruebas,

Un equipo pequeño (a veces un desarrollador + un agente) puede:

API de andamiaje, servicios y acceso a datos,

generar grandes conjuntos de pruebas,

Envíe herramientas internas en días en lugar de semanas.

El tiempo de reflexión no ha cambiado. El tiempo de ejecución se ha derrumbado.

Algunas implicaciones prácticas (por Martin Alderson) que los fundadores y constructores deberían internalizar:

Los verdaderos ahorros provienen de la compresión de la mano de obra, no de una infraestructura más barata.

Los agentes no solo completan automáticamente, sino que también ejecutan partes enteras de trabajo que antes requerían de varias personas y reuniones.

Ahora los equipos más pequeños superan a los más grandes.

La Ley de Brooks se invierte. Menos personal implica menos trabajo de coordinación, iteraciones más rápidas y menos puntos de fallo.

Las herramientas internas son el mayor desbloqueo.

Por 50.000 dólares solo se construyen herramientas de misión crítica.

Con un precio de aproximadamente $5,000 (IA + participación humana), la demanda latente se dispara. Se espera que miles de flujos de trabajo de Excel se conviertan silenciosamente en aplicaciones.

El conocimiento del dominio se convierte en el foso.

El valor cambia de “quién puede programar esto” a “quién comprende el problema lo suficiente como para guiar bien al agente”. Las especificaciones deficientes siguen produciendo software deficiente, solo que más rápido.

El software se vuelve desechable.

¿Dirección equivocada? Deséchalo y reconstruye. Lo difícil es decidir qué construir, no implementarlo.

Esto no significa que la programación con ambiente YOLO sea la ganadora. Los agentes aún necesitan supervisión. Pero un experto en el dominio, junto con un desarrollador competente, empieza a parecerse al mítico ingeniero 10x, solo que es un sistema, no un superhéroe.

El mayor riesgo no es la pérdida del empleo. Es el equipo que asume que este cambio es gradual.

En 2007, se decían cosas similares sobre la telefonía móvil. Las herramientas eran deficientes. Las redes, lentas. Los casos de uso parecían limitados. Luego, la curva se inclinó.

Se está doblando de nuevo.

Si está desarrollando, contratando o planificando hojas de ruta para 2026, la verdadera pregunta no es “¿La IA reducirá los costos?”

La pregunta es: “¿Qué no estamos construyendo hoy porque todavía pensamos que el software es caro?”

¿Por qué las empresas de IA contratan menos profesionales junior y más senior?

Matt Schulman (CEO de Pave) compartió un interesante análisis de organigrama que compara las principales empresas de IA con las empresas tecnológicas tradicionales. La señal no se refiere a despidos ni pérdidas de empleos, sino a quiénes contratan las empresas.

Los datos muestran un patrón claro: las empresas que priorizan la IA son estructuralmente más veteranas.

Las principales empresas de IA emplean aproximadamente un 13 % más de IC sénior (P4-P6) y un 16 % menos de IC júnior (P1-P2) en comparación con las empresas tecnológicas tradicionales. En resumen, sus equipos son más planos, más eficientes y se basan en operadores experimentados, en lugar de en la ejecución de personal de nivel inicial.

La importancia de esto es sutil, pero importante. Las empresas pioneras en IA están utilizando activamente herramientas GenAI para automatizar el trabajo rutinario, el tipo de trabajo que históricamente capacitaba a ingenieros júnior, representantes de desarrollo de ventas y representantes de soporte. Como resultado, están optimizando para personas que pueden:

definir los problemas claramente

operar con mínima supervisión

tomar decisiones de alto apalancamiento

resultados del barco, no solo tareas

Esto no significa que los jóvenes desaparezcan de la noche a la mañana. Significa que el camino hacia las empresas está cambiando.

En lugar de grandes cohortes de jóvenes que aprenden en el trabajo, las organizaciones que priorizan la IA apuestan por equipos más pequeños de IC sénior, potenciados por herramientas. La IA actúa como un multiplicador de fuerza, comprimiendo la base del organigrama y aumentando las expectativas en la cima.

Lo que los fundadores y operadores deberían llevarse

Si está construyendo con IA, pregúntese si necesita más personas o más influencia por persona.

Los puestos junior no han desaparecido, pero ya no son la capa de contratación predeterminada

La capacitación, el aprendizaje y la mejora de las competencias serán más importantes que el número de empleados

El organigrama del futuro probablemente se vea más plano, con menos traspasos y más propiedad por rol.

Lo que esto indica a largo plazo

La IA probablemente no “reemplazará empleos” de forma limpia. En cambio, redefine el diseño organizacional, impulsando a las empresas hacia equipos con un alto porcentaje de directivos y elevando el nivel de exigencia para los puestos de nivel inicial.

La verdadera disrupción no es la IA contra los humanos. Es la IA contra el trabajo de bajo apalancamiento.

Nuevo en VC

Integrity Growth Partners, una firma de capital de crecimiento con sede en Los Ángeles, California, centrada en empresas tecnológicas en etapa de crecimiento y propiedad de sus fundadores, cerró su fondo de $220 millones. ( Enlace )

Fitz Gate Ventures, una firma de capital de riesgo en etapa inicial con sede en Houston, Texas, cerró su tercer fondo de capital de riesgo. ( Enlace )

Holly Ventures, una firma de capital de riesgo de reciente creación con sede en San Francisco, California, anunció el lanzamiento de su primer fondo de $33 millones. ( Enlace )

Kabir Narang, cofundador de B Capital y líder clave en Asia, abandonó la firma global de 9 mil millones de dólares para lanzar una nueva plataforma de inversión en 2026. ( Enlace )

Nuevas ofertas de startups

Serval, proveedor de una plataforma de gestión de servicios de TI (ITSM) nativa de IA con sede en San Francisco, California, recaudó $75 millones en financiación de Serie B, alcanzando una valoración de $1 mil millones. ( Enlace )

On Me, una plataforma de regalos digitales personalizados con sede en San Francisco, California, recaudó $6 millones en financiación inicial. ( Enlace )

Bobyard, un proveedor con sede en San Francisco, California, de una plataforma de inteligencia artificial que ayuda a los contratistas a realizar cálculos y estimaciones de construcción, recaudó $35 millones en financiación de Serie A. ( Enlace )

EpilepsyGTx, una empresa de biotecnología con sede en Londres, Reino Unido, centrada en la investigación y el desarrollo de terapias genéticas para tratar la epilepsia refractaria, recaudó 33 millones de dólares en financiación de Serie A. ( Enlace )

Bon Credit, proveedor de una plataforma de inteligencia artificial con sede en San Francisco, California, enfocada en la gestión de crédito y deuda de la Generación Z, recaudó $3.5 millones en financiación. ( Enlace )

Haven Energy, empresa de tecnología energética con sede en Los Ángeles, California, recaudó 40 millones de dólares en financiación. ( Enlace )

