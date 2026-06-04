Bienvenidos de nuevo a este boletín, donde exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. Te recomiendo que leas hasta el final, te interesará lo que 80.000 usuarios de IA revelaron.

Gran idea + informe de la semana:

¿Está el auge de la financiación en el ámbito de la IA generando un problema de rentabilidad para las empresas de capital riesgo?

¿Por qué los inversores institucionales vuelven a mostrarse optimistas con respecto al mercado chino de la IA?

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

El sistema operativo integral para startups, diseñado para fundadores e inversores.

¿Podría la observabilidad de la IA convertirse en la próxima categoría multimillonaria?

Lo que 80.000 usuarios de IA revelaron sobre la próxima oportunidad multimillonaria para los fundadores.

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Está el auge de la financiación en el ámbito de la IA generando un problema de rentabilidad para las empresas de capital riesgo?

El auge de la financiación en el ámbito de la IA ha creado una situación extraña en el capital riesgo.

Por un lado, muchas empresas de IA están creciendo más rápido que casi cualquier otra startup en la historia. Los inversores ven mercados enormes, una demanda empresarial real y la posibilidad de que algunas de estas empresas se conviertan en negocios de billones de dólares.

Por otro lado, las cifras que explican la rentabilidad de las inversiones de capital riesgo empiezan a resultar cada vez más preocupantes.

Un nuevo análisis de PitchBook realizado por Kyle Stanford destaca la agresividad con la que se han ajustado los precios en las startups de IA y por qué cada vez más inversores empiezan a cuestionarse discretamente si el mercado de salida final podrá sostener estas valoraciones.

Las startups de IA ahora exigen primas enormes en cada etapa.

Los datos muestran que la brecha de valoración entre las startups de IA y las que no lo son se está ampliando rápidamente.

En el primer trimestre de 2026:

La valoración media previa a la inversión en la Serie A de IA alcanzó los 78 millones de dólares, un 84 % más que sus pares no relacionados con la IA.

La valoración media de las rondas de financiación Serie B en el sector de la IA ascendió a 270,8 millones de dólares, aproximadamente un 55 % más que la de las empresas que no se dedican a la IA.

La valoración media de las rondas de financiación Serie C de IA alcanzó los 606,5 millones de dólares, niveles no vistos desde el pico del ciclo de mercado de 2021.

Lo fundamental es que esto ya no se limita a unas pocas empresas aisladas. Esta ventaja competitiva ahora está presente en casi todas las etapas del ecosistema de emprendimiento en IA.

Y la velocidad de esa expansión se está acelerando.

La verdadera cuestión no es el crecimiento, sino la liquidez.

La mayoría de los inversores coinciden en que la IA es una tecnología transformadora. La cuestión más compleja es si los precios actuales del mercado privado se mantendrán cuando las empresas se enfrenten al escrutinio del mercado público.

Esa preocupación es importante porque la rentabilidad de las inversiones de capital riesgo está determinada, en última instancia, por los eventos de liquidez:

Salidas a bolsa

Adquisiciones

Transacciones secundarias

Y en estos momentos, el mercado aún carece de pruebas sólidas de que los inversores públicos estén dispuestos a respaldar los múltiplos que se están generando en las rondas de financiación privadas de IA.

PitchBook señala que las empresas que saldrán a bolsa en 2025 a menudo aceptaron reducciones significativas en su valoración simplemente para completar sus OPV. El incremento medio de la OPV fue de tan solo 1,1 veces con respecto a la última ronda privada, un resultado inusualmente débil según los estándares históricos del capital riesgo.

Esto crea una posibilidad incómoda: las startups de IA podrían enfrentarse a la misma compresión de valoraciones que afectó a las empresas SaaS tras el pico de 2021, solo que a una escala mucho mayor.

Los datos de DPI se están convirtiendo en una señal de alerta para todo el mercado de capital riesgo.

Una de las señales más contundentes del informe proviene del propio desempeño de los fondos de capital riesgo. PitchBook destaca que los fondos de capital riesgo creados en 2019 y 2020 muestran actualmente niveles de DPI a cinco años de tan solo:

0,13x para fondos de 2019

0,12x para fondos de 2020

Estos son algunos de los resultados de liquidez más débiles que se han visto en esta etapa desde antes de la crisis financiera mundial.

Esto es importante porque los inversores actuales en IA están desplegando capital en un ecosistema donde el mercado de salida en general aún no se ha recuperado por completo.

En otras palabras, las empresas de capital riesgo están financiando valoraciones masivas de IA antes de que la industria haya demostrado que la liquidez puede respaldarlas.

Incluso el mercado secundario está altamente concentrado.

Actualmente, el mercado secundario es lo más parecido que tiene el capital de riesgo a la determinación de precios en tiempo real.

Pero incluso en ese caso, la liquidez parece concentrada en un pequeño grupo de empresas. PitchBook señala que las 20 principales startups en la plataforma secundaria Hiive representaron el 86,4% del valor total de las transacciones en el cuarto trimestre.

Esa concentración revela algo importante:

Los inversores siguen dispuestos a adquirir agresivamente participaciones en un número muy reducido de empresas de inteligencia artificial de élite.

Pero la confianza cae drásticamente fuera de ese grupo de élite.

Esto implica que muchas empresas emergentes de IA podrían descubrir con el tiempo que la disponibilidad de capital y la liquidez no son tan amplias como sugieren las condiciones actuales de captación de fondos.

Así pues, el auge de la IA está dando lugar a algunas de las empresas de más rápido crecimiento que el capital riesgo haya visto jamás.

Pero un crecimiento rápido por sí solo no garantiza una alta rentabilidad para los inversores. Tarde o temprano, toda valoración privada choca con la realidad del mercado público. Y ahora mismo, nadie sabe con certeza si los precios actuales de la IA están justificados, son demasiado altos o, potencialmente, todavía demasiado bajos.

Esa incertidumbre es lo que hace que este momento sea tan inusual. Los inversores ya no se limitan a apostar por el crecimiento de las empresas. Apuestan a que los futuros mercados públicos aceptarán supuestos de valoración que los mercados privados están incorporando agresivamente en los precios actuales.

¿Por qué los inversores institucionales vuelven a mostrarse optimistas con respecto al mercado chino de la IA?

En los últimos años, la mayoría de las conversaciones globales sobre inversión en IA se han centrado en Estados Unidos. OpenAI. Antropoc. NVIDIA. Gasto masivo en infraestructura. Narrativas de billones de dólares.

Mientras tanto, los mercados privados de China se veían en gran medida desde una perspectiva muy diferente: la presión regulatoria, la tensión geopolítica, el débil consumo interno y la disminución de la actividad de captación de fondos.

Pero esa narrativa podría estar empezando a cambiar.

Un nuevo análisis de PitchBook sobre el mercado chino de la IA, combinado con comentarios de inversores en un evento del sector celebrado en Hong Kong, sugiere que la percepción de los inversores institucionales occidentales hacia China está mejorando de nuevo, especialmente en lo que respecta a la IA, la robótica, las infraestructuras y las tecnologías orientadas a la fabricación.

Y la razón no es exageración. Es una ventaja industrial.

La ventaja de China en IA puede provenir de la capa física, no de la capa del modelo.

Si bien gran parte del ecosistema de IA de EE. UU. se concentra en torno a modelos fundamentales de vanguardia, los inversores creen cada vez más que la ventaja de China puede surgir del lado de la infraestructura y el hardware de la IA.

Eso incluye:

Escala de fabricación

Robótica

eficiencia energética

Automatización industrial

Aplicaciones de IA vinculadas a sistemas físicos

Uno de los comentarios más interesantes provino de Jing Hong, de Gaocheng Capital, quien argumentó que China está, en efecto, “exportando electricidad de bajo costo en forma de fichas”.

El punto puede parecer abstracto, pero la implicación es importante. Los grandes modelos de lenguaje dependen en última instancia de:

Infraestructura informática

Electricidad

Inferencia de bajo costo.

Y China parece ser estructuralmente competitiva en varios de esos ámbitos.

Según Hong, China tiene aproximadamente el doble de productividad eléctrica que Estados Unidos a casi la mitad del costo por kilovatio. Si los costos de inferencia se convierten en uno de los principales obstáculos económicos para la IA, la eficiencia energética en sí misma se transforma en una ventaja estratégica.

El capital ya está volviendo a invertir en la IA china.

Los datos de PitchBook muestran que la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector de la IA y el aprendizaje automático en la Gran China se mantiene sólida a pesar de la debilidad generalizada en los mercados privados.

Incluso después de cuatro años consecutivos de descenso en la captación de fondos, los inversores presentes en el evento sugirieron repetidamente que los mercados privados chinos podrían estar tocando fondo.

Brooke Zhou, de LGT Capital Partners, señaló que el capital privado chino aún generaba rendimientos netos de aproximadamente el 14%, a pesar del difícil entorno macroeconómico.

Esto es importante porque muchos inversores institucionales occidentales han reducido drásticamente su exposición a China en los últimos años debido a la incertidumbre geopolítica y a las preocupaciones en torno a la liquidez.

Ahora, parte de ese capital parece estar regresando con cautela, sobre todo hacia sectores en los que China mantiene claras ventajas industriales.

La robótica podría convertirse en el próximo gran comercio de IA.

Varios inversores también sugirieron que la próxima fase del auge de la IA en China podría alejarse de los grandes modelos de lenguaje y orientarse hacia la robótica y la IA incorporada.

Esa transición tiene sentido. China ya domina muchas partes de la cadena de suministro manufacturera global. La combinación de esa infraestructura con sistemas de IA cada vez más capaces crea un camino natural hacia:

Robótica industrial

Automatización de fábricas

Sistemas autónomos

Flujos de trabajo de fabricación impulsados ​​por IA

Lane Zhao, de InnoVision Capital, afirmó que, si bien la primera mitad de 2026 se centró en gran medida en los modelos de lenguaje a gran escala, se espera que en la segunda mitad se observe una actividad significativamente mayor en torno a las aplicaciones de robótica.

Eso podría convertirse, en última instancia, en una de las posiciones más sólidas de China en la carrera global por la inteligencia artificial.

El mercado de OPV de Hong Kong está ayudando a recuperar el optimismo.

Otro factor importante que mejora la confianza de los inversores es la liquidez. Hong Kong ha recuperado este año el primer puesto mundial en actividad de OPV (Ofertas Públicas de Venta), lo que ha dado a los inversores una renovada confianza en que las salidas a bolsa siguen siendo posibles en los mercados chinos.

Esto cobra especial importancia tras años de preocupación por la demora en la liquidez y la disminución de las oportunidades en los mercados públicos.

La combinación de:

Mejorar las condiciones de las OPV

Fuertes capacidades de fabricación

Costes de infraestructura competitivos

demanda industrial impulsada por la IA.

Está empezando a cambiar el sentimiento, pasando de una postura defensiva a un optimismo selectivo.

Por lo tanto, la carrera global por la IA ya no se trata solo de quién crea el mejor chatbot. Cada vez más, la cuestión gira en torno a quién controla la infraestructura subyacente de la IA. Estados Unidos sigue dominando los modelos de vanguardia y los ecosistemas de software.

Pero China podría estar desarrollando una ventaja muy diferente, vinculada a la escala de producción, la robótica, la eficiencia energética y los sistemas de IA física.

Y si la IA se traslada cada vez más del software al mundo real, esas ventajas podrían volverse mucho más importantes de lo que muchos inversores se dan cuenta actualmente.

ALGO MÁS

🧩 ¿Podría la observabilidad de la IA convertirse en la próxima categoría multimillonaria?

En el interior de las empresas se está produciendo una extraña desconexión. Los agentes de IA avanzan rápidamente, desde la fase experimental hasta la producción, pero los sistemas para medir su impacto aún están en desarrollo.

Un informe reciente de CB Insights pone de manifiesto esta brecha con claridad: en una encuesta a ejecutivos, el 80 % afirmó que los agentes de IA son una prioridad… sin embargo, el 40 % admitió que no pueden realizar un seguimiento del retorno de la inversión o ni siquiera saben cómo medirlo.

No es un problema menor. Es una señal. Cuando la adopción avanza más rápido que la medición, se construye una nueva capa de infraestructura. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí.

La próxima oleada de startups de IA no solo creará agentes, sino que también construirá los sistemas que expliquen si esos agentes están funcionando realmente.

Tres categorías están emergiendo discretamente como la columna vertebral de este cambio:

Observabilidad y evaluación (saber qué están haciendo tus agentes)

Infraestructura de memoria (que ayuda a los agentes a retener y utilizar el contexto)

Atribución de costes y retorno de la inversión (vinculación del gasto con resultados empresariales reales)

Cada una de estas soluciones resuelve un problema diferente, pero en conjunto, definen cómo los agentes de IA se escalan dentro de las empresas reales.

Consideremos primero la observabilidad.

En la actualidad, los agentes fallan silenciosamente con más frecuencia de lo que se cree. Sufren alucinaciones, gestionan mal los flujos de trabajo o se bloquean en casos excepcionales, y sin las herramientas adecuadas, nadie se da cuenta.

Por eso, este se ha convertido en el mercado de IA más activo en este momento en cuanto a número de transacciones. Lo interesante es la rapidez con la que esta capa se está convirtiendo en algo imprescindible:

Las empresas emergentes están creando sistemas de evaluación automatizados que prueban los agentes antes de su implementación.

Otros están utilizando el aprendizaje por refuerzo a partir de fallos del mundo real para mejorar continuamente a los agentes.

Las herramientas de simulación están ejecutando miles de escenarios para poner a prueba a los agentes a gran escala.

Incluso empresas consolidadas como Snyk y Coralogix están realizando adquisiciones en este sector, una clara señal de que la monitorización no seguirá siendo una función secundaria, sino que se convertirá en una infraestructura fundamental.

Luego viene la memoria.

La mayoría de los agentes de IA actuales siguen siendo sorprendentemente “olvidadizos”. Manejan bien las tareas de forma aislada, pero tienen dificultades en entornos empresariales reales donde el contexto importa: conversaciones pasadas, datos internos, flujos de trabajo entre equipos.

Por eso la memoria está emergiendo como una categoría aparte. No solo almacenar el historial de chat, sino también construir sistemas donde los agentes puedan:

Decide qué información es importante.

Actualizan su memoria con el tiempo.

Recuperar el contexto adecuado en todas las sesiones y sistemas.

Esto aborda directamente uno de los mayores obstáculos para la adopción que mencionan las empresas: la complejidad de la integración y la falta de experiencia interna.

Si los agentes pueden “recordar” el negocio, se vuelven mucho más útiles. Finalmente, la parte más difícil: la atribución de costos y retorno de la inversión.

Actualmente, la mayoría de las empresas miden el éxito de la IA utilizando métricas indirectas:

Tiempo ahorrado

Aumento de la productividad

Reducción de costos

Pero solo alrededor del 25% está midiendo realmente el impacto en los ingresos. Esa es una brecha enorme.

Porque la IA no se convierte en una prioridad presupuestaria hasta que se vincula con los resultados. Aquí es donde está surgiendo una nueva generación de herramientas:

Plataformas que relacionan el uso del modelo y el gasto de tokens con las métricas comerciales.

Sistemas que realizan un seguimiento de los costes en múltiples proveedores y agentes de IA.

Herramientas que muestran cómo los cambios en las indicaciones o los modelos impactan en los ingresos, la latencia y la calidad.

En estos momentos, esta categoría aún está en sus inicios, pero podría decirse que es la más importante, porque la visibilidad sin resultados no impulsa las decisiones.

Lo que realmente está sucediendo aquí es un cambio en el lugar donde se crea valor. La primera ola de IA se centró en desarrollar capacidades.

La siguiente fase consiste en hacer que esas capacidades sean medibles, fiables y económicamente justificables .

Y ahí es donde residen las mayores oportunidades actualmente. Si hoy en día estás desarrollando aplicaciones de IA, vale la pena hacerse una pregunta sencilla:

¿Estás creando el agente... o la capa que ayuda a las empresas a confiar en esos agentes, a escalar y a pagar por ellos?

Porque la historia sugiere que la segunda capa a menudo resulta igual de valiosa.

Lo que 80.000 usuarios de IA revelaron sobre la próxima oportunidad multimillonaria para los fundadores.

La mayoría de las conversaciones sobre IA se quedan estancadas en abstracciones. Oímos grandes afirmaciones sobre la pérdida de empleos, la IA general, la productividad, la seguridad y el riesgo existencial, pero mucho menos sobre una pregunta más sencilla: ¿cómo se ve realmente el buen funcionamiento de la IA para las personas reales que ya la utilizan?

Anthropic publicó recientemente uno de los estudios más interesantes que he visto sobre este tema. Invitó a los usuarios de Claude a describir cómo utilizan la IA hoy en día, qué esperan que les aporte en sus vidas y qué es lo que más les preocupa. Participaron más de 80.000 personas de 159 países y 70 idiomas, lo que convierte este estudio en algo más que una simple encuesta de producto; es como una instantánea global de cómo las personas están empezando a integrar la IA en su vida cotidiana.

Lo que hace valiosos estos hallazgos es que van más allá del optimismo o el miedo genéricos. Muestran dónde la IA ya está aportando valor, dónde aún se percibe inestabilidad y qué tipo de productos o empresas probablemente tendrán relevancia en el futuro.

Lo que más desea la gente de la IA no es magia. Es un alivio.

Cuando Anthropic preguntó a la gente qué era lo que más deseaban de la IA, las respuestas fueron sorprendentemente realistas. Las categorías principales fueron:

Eso revela algo importante. La mayoría de la gente no le pide a la IA que se convierta en un ser sobrenatural del futuro. Quieren que les ayude a trabajar mejor, a reducir la sobrecarga mental, a gestionar los aspectos prácticos de la vida diaria, a aprender más rápido y a recuperar tiempo.

Esa es una aclaración útil para los fundadores. La demanda más inmediata no es de “IA para todo”, sino de productos que eliminen las dificultades de la vida real.

Muchas de las respuestas más contundentes tenían la misma estructura emocional subyacente:

La IA me ayudó a hacer lo que ya necesitaba, pero con menos estrés y más tranquilidad. Alguien la usó para reducir la carga administrativa en el trabajo. Alguien la usó para aprender a programar a pesar de tener un trastorno del aprendizaje. Alguien la usó para hacer preguntas que le daba vergüenza hacer a otras personas.

Por lo tanto, los mejores productos de IA tal vez no sean los que parezcan más futuristas. Quizás sean aquellos que, discretamente, eliminan la carga cognitiva.

El trabajo sigue siendo el principal obstáculo, pero la calidad de vida es la verdadera promesa.

La categoría más mencionada fue la de “excelencia profesional”. Esto tiene sentido. El trabajo sigue siendo el punto de partida más accesible para la IA, ya que el retorno de la inversión es más evidente. Si la IA ahorra tiempo, mejora la productividad o ayuda a realizar tareas repetitivas con mayor rapidez, el beneficio es obvio. Pero lo más interesante es lo que subyacía a esa respuesta:

Muchos empezaron hablando de productividad, para luego revelar que lo que realmente les importaba era lo que la productividad les permitía fuera del trabajo: más tiempo con la familia, más energía emocional, menos trámites administrativos, menos estrés mental.

Esa distinción es importante.

Un fundador podría pensar que está creando un producto o servicio de productividad, cuando en realidad la verdadera propuesta de valor es:

más libertad de tiempo

menos ansiedad

menos fricción en la vida cotidiana

más espacio para un mejor trabajo y una mejor vida.

Esa es una visión del producto mucho más completa que “ayudar a los usuarios a moverse más rápido”.

La IA ya está dando resultados en algunos aspectos muy específicos.

Cuando Anthropic preguntó si la IA ya había dado un paso hacia los objetivos de los usuarios, el 81 % respondió que sí. Es una cifra significativa. Pero la forma en que se comunica es más importante que el titular.

Los principales ámbitos en los que la gente sentía que la IA ya había ayudado eran:

Esta combinación es fascinante porque demuestra que la IA no solo se utiliza como un motor de búsqueda más rápido. Ya funciona como una especie de compañero de pensamiento, profesor, traductor, asistente de investigación y, en algunos casos, incluso como una capa de apoyo emocional.

Algunas de las respuestas más contundentes provinieron de personas que sentían que la IA les brindaba acceso a información que antes les era inaccesible. No porque el conocimiento no existiera, sino porque el formato era inaccesible, requería mucha interpretación, era demasiado caro o demasiado difícil de usar. Esto nos da una pista importante sobre dónde la IA genera mayor valor real: no solo en velocidad, sino en acceso.

Para los constructores, esto abre una gran oportunidad de producto. La IA parece especialmente potente cuando realiza una de estas tres cosas:

reduce la intimidación

elimina el juicio del aprendizaje

traduce la complejidad en algo que la gente puede poner en práctica.

Esa es una perspectiva mejor que simplemente preguntar si una tarea se puede automatizar.

El temor más común no es que “la IA domine el mundo”, sino que se vuelva poco fiable justo en el peor momento.

Los debates públicos sobre IA suelen centrarse en temores dramáticos a largo plazo. Pero la principal preocupación en este estudio era mucho más inmediata: la falta de fiabilidad.

A los usuarios les preocupa que la IA parezca convincente aunque esté sutilmente equivocada. En algunos casos, esto resulta una molestia leve; en otros, es peligroso. Los profesionales del derecho, las finanzas, la sanidad y la administración pública, en particular, han expresado esta preocupación, dado el alto coste de un error certero.

Esta es una idea fundamental para los fundadores. La fiabilidad no es un elemento opcional que se añade posteriormente. En muchos productos de IA, es la esencia misma del producto.

Otras preocupaciones importantes fueron:

Lo sorprendente es lo prácticos que resultan la mayoría de estos temores. La gente no debate principalmente si la IA es filosóficamente buena o mala, sino si les hará menos empleables, menos independientes, menos reflexivos o demasiado dependientes de un sistema siempre disponible.

La verdadera cuestión no es optimismo contra pesimismo. Es tensión.

Uno de los mejores conceptos del informe es lo que Anthropic denomina el “lado oscuro” de la IA.

Las mismas capacidades que la gente admira suelen ser las que más teme. Por ejemplo:

La IA ayuda a las personas a aprender más rápido, pero les preocupa que pueda debilitar su propio razonamiento.

La IA ahorra tiempo, pero les preocupa que aumente las expectativas y acelere el ritmo frenético del trabajo.

La IA ofrece apoyo emocional, pero les preocupa que pueda convertirse en un sustituto de la conexión humana.

La IA crea oportunidades económicas, pero también suscita temor al desplazamiento.

Esa es una perspectiva mucho más honesta que dividir a las personas en “creyentes en la IA” y “escépticos en la IA”. La mayoría de los usuarios son ambas cosas a la vez. Ven tanto las ventajas como los riesgos simultáneamente.

Esa es una lección importante sobre el producto. Los grandes productos de IA no triunfarán simplemente maximizando la utilidad, sino gestionando la tensión que la rodea. Los ganadores no solo ofrecerán funcionalidades, sino que también generarán confianza, establecerán límites claros y aportarán claridad sobre cómo el producto debe integrarse en la vida de cada persona.

La división regional merece atención.

El informe también reveló un patrón notable en las distintas regiones geográficas.

En general, los usuarios de países de ingresos bajos y medios se mostraron más optimistas respecto a la IA que los de regiones más ricas. En muchos mercados emergentes, la IA se percibe menos como una amenaza y más como una herramienta para emprender, acceder a la educación o superar las deficiencias de infraestructura.

Eso importa si estás desarrollando productos globales.

En los mercados más desarrollados, la IA suele asociarse a la gestión de la vida, la reducción de la sobrecarga de trabajo y la ansiedad económica. En muchas regiones en desarrollo, se enfoca más en el emprendimiento, el aprendizaje y el acceso. La misma tecnología, pero con un propósito emocional muy diferente.

Los fundadores que comprendan esa distinción se posicionarán mucho mejor en diferentes regiones geográficas.

Para fundadores - El mensaje más contundente de este informe es que la gente no solo quiere resultados más rápidos, sino también una mejor calidad de vida. Puede parecer obvio, pero es sorprendentemente fácil olvidarlo al desarrollar con IA. Muchos equipos optimizan en función de las capacidades del modelo en lugar de centrarse en las aspiraciones del usuario. Los hallazgos de Anthropic sugieren que los productos de IA más duraderos serán aquellos que se sitúen en la intersección entre la utilidad y las aspiraciones humanas.

Es probable que las categorías ganadoras a corto plazo se parezcan menos a la inteligencia artificial vaga de propósito general y más a productos que ayuden a las personas:

realizar un trabajo significativo con menos carga administrativa

aprender sin miedo ni vergüenza

gestionar vidas sobrecargadas

convertir la curiosidad en acción

obtener ventaja económica

sistemas de acceso que antes se sentían cerrados

Al mismo tiempo, los fundadores deben tener en cuenta los aspectos negativos. Si su producto ahorra tiempo pero aumenta la dependencia, brinda apoyo emocional pero debilita las relaciones reales, o acelera la productividad a la vez que empeora el juicio, los usuarios acabarán sintiendo esa tensión.

Por eso este estudio es tan útil. Nos recuerda que la IA no surge de la nada, sino que se integra en la compleja vida humana. Y las empresas que triunfen no serán solo las que tengan mejores modelos, sino las que comprendan qué es lo que la gente realmente intenta proteger, mejorar y recuperar.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Lauxera Capital Partners, una firma de capital de crecimiento y adquisiciones con sede en París (Francia) y San Francisco (California), especializada en empresas de tecnología sanitaria, cerró Lauxera Growth II por 520 millones de euros. ( Enlace )

Mouro Capital, una firma de capital riesgo con sede en Madrid (España), Londres (Reino Unido) y San Francisco (California), ha obtenido 400 millones de dólares de Banco Santander para el primer cierre de su tercer fondo. ( Enlace )

Veriten, una firma de investigación, estrategia e inversión con sede en Houston, Texas, cerró la primera ronda de financiación de su segundo fondo insignia de capital riesgo en el sector energético, superando los 105 millones de dólares. ( Enlace )

Haun Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Menlo Park, California, cerró su Fondo II con más de 1.000 millones de dólares. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

Oorja Bio, una compañía biofarmacéutica en fase clínica con sede en Houston, recaudó 30 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A. ( Enlace )

Avian, una startup de IA industrial con sede en Zúrich, recaudó 2,6 millones de dólares en financiación pre-semilla. La ronda fue liderada por Founderful. ( Enlace )

StitcherAI, una plataforma de inteligencia financiera de TI con sede en Seattle, se lanzó con una financiación pre-semilla de 3 millones de dólares. ( Enlace )

Kin Health, una plataforma de Los Ángeles para mejorar la adherencia del paciente al tratamiento, recaudó 9 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Leadbay, una plataforma de prospección con inteligencia artificial con sede en San Francisco, recaudó 4,3 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Elliptic, una empresa londinense de análisis y toma de decisiones sobre activos digitales, recaudó 120 millones de dólares en una ronda de financiación Serie D con una valoración de 670 millones de dólares. ( Enlace )

Xpanner, una empresa de automatización de la construcción con sede en California, recaudó 18 millones de dólares en una ronda de financiación puente de Serie B. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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