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Gran idea + informe de la semana:

¿Por qué los inversores institucionales luchan por acceder a los acuerdos de IA más valiosos?

¿OpenAI acaparó la atención mientras Anthropic construía una empresa mejor?

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

¿Qué necesita comprender todo fundador sobre la economía de la IA?

Donde es más probable que los inversores de capital semilla en IA encuentren casos atípicos.

¿Qué factores están impulsando la sorprendente disminución de la dilución de las acciones de los fundadores?

Por: Sahil S

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🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Por qué los inversores institucionales luchan por acceder a los acuerdos de IA más valiosos?

Durante años, las co-inversiones fueron consideradas un beneficio secundario útil por respaldar a los principales fondos de capital riesgo. Hoy en día, se han convertido en uno de los campos de batalla más importantes en los mercados privados.

Un reciente análisis de PitchBook realizado por Jessica Hamlin explica el porqué. Mientras empresas como OpenAI, Anthropic y xAI compiten por alcanzar valoraciones que podrían justificar resultados de billones de dólares, los inversores institucionales luchan agresivamente por obtener exposición directa junto con sus gestores de fondos.

La lógica es simple: si un puñado de empresas de IA de vanguardia terminan convirtiéndose en los negocios que definirán esta década, incluso una participación relativamente pequeña podría mejorar sustancialmente la rentabilidad general de la cartera de un inversor.

Esa posibilidad está creando una nueva brecha entre las instituciones que cuentan con las relaciones, los recursos y la capacidad de suscripción necesarios para acceder a estas operaciones y aquellas que no.

Las mayores empresas de IA están atrayendo cantidades de capital sin precedentes.

La magnitud del crecimiento de la valoración en las fases avanzadas de la IA no tiene precedentes entre los inversores de capital riesgo.

Según PitchBook, las startups estadounidenses de IA y aprendizaje automático que consiguieron financiación en rondas de Serie D o posteriores alcanzaron una valoración media previa a la inversión de 4.700 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Esto supone casi cuatro veces más que las empresas comparables que no se dedican a la IA y representa un aumento del 447,8 % con respecto a 2024 .

Estas cifras explican por qué los inversores están tan deseosos de participar.

Si empresas como Anthropic y OpenAI llegan a convertirse en negocios públicos multimillonarios, las co-inversiones directas realizadas hoy podrían convertirse en algunas de las asignaciones con mayor rentabilidad en la cartera de una institución.

El mercado ha pasado de la escasez de capital a la escasez de acceso.

Una de las conclusiones más interesantes del informe es la rapidez con la que ha cambiado el entorno de la captación de fondos. A principios de 2024, las startups competían intensamente por el capital. Para 2026, la situación es la opuesta.

Los datos de PitchBook muestran que la relación entre la oferta y la demanda de capital de riesgo para la IA en Estados Unidos cayó de 4,5x en el primer trimestre de 2024 a tan solo 0,9x en el primer trimestre de 2026.

En términos prácticos, los inversores ahora disponen de más capital del que necesitan las startups de IA de alta calidad. Esto significa que el desafío ya no radica en encontrar financiación. El reto consiste en acceder al reducido número de empresas que despiertan un interés extraordinario entre los inversores.

Los ciclos de recaudación de fondos se están acelerando.

Las empresas de IA también están captando capital a un ritmo mucho más rápido que las startups tradicionales. El tiempo medio entre rondas de financiación para las startups de IA se redujo a 1,3 años en el primer trimestre de 2026, en comparación con 1,9 años para las empresas que no se dedican a la IA.

Este plazo tan ajustado favorece a los inversores con programas de co-inversión sofisticados que pueden evaluar oportunidades rápidamente y comprometer grandes cantidades de capital con poca antelación.

Para las instituciones más pequeñas, esto crea una desventaja estructural. Sin equipos internos especializados y relaciones sólidas con los socios generales, resulta mucho más difícil participar en las transacciones más competitivas.

Por qué las co-inversiones son tan importantes

Las co-inversiones resultan especialmente atractivas porque a menudo conllevan pocos o ningún cargo adicional por gestión ni participación en los beneficios. Esto permite a los inversores institucionales aumentar su exposición a las oportunidades con mayor potencial, al tiempo que reducen la carga total de comisiones en sus carteras.

Una encuesta realizada por Coller Capital reveló que:

El 44% de los inversores institucionales afirmaron que las coinversiones están adquiriendo mayor importancia en su estrategia de mercados privados.

Casi el 20% afirmó que todavía no tiene acceso a oportunidades atractivas.

En un mercado donde un pequeño número de empresas de IA pueden generar rendimientos desproporcionados, el acceso a las co-inversiones se está convirtiendo cada vez más en una necesidad competitiva, en lugar de un lujo.

Las instituciones más grandes ya están posicionadas

Muchos de los gestores de activos más sofisticados del mundo han actuado con decisión para asegurar su exposición. Algunos ejemplos son:

La Autoridad de Inversiones de Qatar participa en la financiación de xAI por valor de 20.000 millones de dólares.

GIC ayuda a liderar la ronda de financiación de 30.000 millones de dólares de Anthropic.

UC Investments se suma a la financiación de OpenAI, que asciende a 122.000 millones de dólares.

UC Investments es particularmente destacable. En la última década, redujo sus relaciones con gestores de 280 a tan solo 28, lo que refleja una estrategia deliberada de concentración de capital y aumento de la actividad de inversión directa.

Así pues, el auge de la IA está transformando la forma en que los inversores institucionales conciben la construcción de carteras.

Históricamente, los rendimientos superiores provenían principalmente de la selección de los gestores de capital riesgo adecuados. Cada vez más, la mayor fuente de rentabilidad superior puede provenir de obtener exposición directa al pequeño número de empresas que están construyendo la infraestructura fundamental de la economía de la IA. Por eso la competencia por las asignaciones de OpenAI y Anthropic se ha vuelto tan intensa.

Si estas empresas finalmente alcanzan su máximo potencial, el acceso a una sola coinversión podría influir significativamente en la rentabilidad a largo plazo de una institución.

Y para los inversores institucionales que no cuenten con las relaciones y las capacidades internas necesarias, la oportunidad de inversión más importante de la década puede permanecer frustrantemente fuera de su alcance.

¿OpenAI acaparó la atención mientras Anthropic construía una empresa mejor?

Para la mayoría, OpenAI sigue siendo la empresa líder indiscutible de la era de la IA. Cuenta con una marca reconocida, ChatGPT, un uso masivo y una presencia en el mercado que muy pocas startups logran alcanzar.

Sin embargo, nuevos informes de PitchBook y Financial Times demuestran que la competencia ya no es tan sencilla. Según se informa, Anthropic ha firmado un acuerdo preliminar que la valoraría en 930.000 millones de dólares, superando por primera vez la valoración de 852.000 millones de dólares de OpenAI.

Lo más importante no es solo el cambio en la valoración, sino lo que los inversores están optando por recompensar.

OpenAI aún goza de un alcance inigualable entre los consumidores, con cerca de 900 millones de usuarios activos semanales. Sin embargo, gran parte de este uso sigue siendo gratuito. Por otro lado, Anthropic está ganando terreno en el ámbito empresarial, donde los contratos son más rígidos y los márgenes son más importantes.

El índice de IA de Ramp mostró que el 34,4% de las empresas estadounidenses utilizan Anthropic, frente al 32,3% que utilizan OpenAI, lo que supone un cambio importante con respecto al año anterior, cuando Anthropic estaba por debajo del 10%.

Ese dinamismo empresarial es la razón por la que los inversores podrían estar financiando a Anthropic de manera diferente. Claude Code ha ayudado a integrar a los desarrolladores en flujos de trabajo que pueden ampliarse a contratos más amplios para toda la empresa. Si esas cuentas se mantienen y crecen, Anthropic comenzará a parecerse menos a una empresa de chatbots y más a una plataforma de software empresarial de alta calidad.

También existe un aspecto relacionado con la eficiencia del capital. PitchBook señala que la valoración prevista de Anthropic, de 930.000 millones de dólares, se basa en una captación de capital de aproximadamente 103.000 millones de dólares, en comparación con los 852.000 millones de dólares que OpenAI alcanzó con unos 173.000 millones de dólares.

Esto implica que los inversores están pagando más por cada dólar de capital invertido en Anthropic, porque creen que el camino hacia la calidad del mercado público puede ser más sencillo.

Parece que hay varios factores que impulsan esa confianza:

Fuerte adopción empresarial.

Márgenes brutos reportados superiores al 70%.

Menor dependencia de un único socio estratégico.

Estructura corporativa más limpia en comparación con OpenAI.

Adopción liderada por desarrolladores a través de Claude Code.

Esta ronda de financiación también demuestra la alta concentración de inversiones en IA en fases avanzadas. Según se informa, Greenoaks, Altimeter, Dragoneer y Sequoia lideran la operación, y se espera que cada una aporte al menos 2.000 millones de dólares.

Para Greenoaks y Altimeter, eso representaría más del 10% de sus activos bajo gestión, una enorme apuesta por la concentración incluso para los estándares de las empresas en fase de crecimiento.

Aquí es donde la historia se vuelve más importante que la simple confrontación entre Anthropic y OpenAI. Los laboratorios de vanguardia en IA ahora se valoran como futuros pilares del mercado bursátil. Quien salga a bolsa primero con una valoración más alta podría establecer el referente para todo el sector.

Eso influirá en cómo los inversores valoran los laboratorios de modelos, la infraestructura de IA, los copilotos empresariales y todas las empresas que afirman estar cerca de la cadena de valor de la IA.

Para los fundadores: la atención no es lo mismo que el valor empresarial. OpenAI captó la atención de los consumidores en la primera oleada, pero Anthropic está demostrando que la adopción empresarial, los márgenes, la retención y la gobernanza pueden ser igual de importantes, o incluso más, cuando los inversores empiezan a pensar en la preparación para una salida a bolsa.

La carrera por la IA ya no se trata solo de quién tiene más usuarios. Se trata de quién puede convertirse en la empresa de mayor calidad.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

¿Qué necesita comprender todo fundador sobre la economía de la IA?

Durante las últimas dos décadas, el software ha sido uno de los negocios más rentables del mundo.

Una vez desarrollado el producto, el coste de atender a cada cliente adicional era mínimo. Eso era lo que hacía que el SaaS fuera tan atractivo. Las empresas podían invertir mucho inicialmente en ingeniería y comercialización, y luego disfrutar de márgenes excepcionalmente altos a medida que crecían.

Domen Jemec compartió recientemente un análisis que explica por qué la IA podría cambiar fundamentalmente esta situación.

Su argumento principal es el siguiente: la IA abarata el desarrollo de software, pero potencialmente encarece mucho su funcionamiento.

Esa distinción importa más de lo que la mayoría de los fundadores se dan cuenta.

Por qué el SaaS tradicional se convirtió en un modelo de negocio tan poderoso

En el SaaS clásico, la mayor parte del coste es fijo. Inviertes millones de dólares en desarrollar el producto, contratar ingenieros y captar los primeros clientes. Pero una vez que el software está en funcionamiento, el soporte para cada usuario adicional cuesta muy poco.

Eso crea un hermoso modelo económico:

Los ingresos crecen linealmente a medida que aumentan los clientes.

El coste por usuario disminuye con el tiempo.

Los márgenes brutos suelen superar el 70-80%.

Las empresas consolidadas pueden alcanzar márgenes netos del 20-30%.

Esta dinámica es la que hizo posible estrategias como el blitzscaling. Una empresa podría perder dinero al principio, sabiendo que cada nuevo cliente se volvería cada vez más rentable a medida que aumentara su escala.

La IA transforma la estructura de costos.

La IA cambia esto porque cada interacción significativa conlleva un coste variable real. Cada solicitud, flujo de trabajo del agente, paso de razonamiento y llamada a la API consume tokens e infraestructura.

A diferencia del software tradicional, donde las funciones se vuelven más económicas por usuario con el tiempo, las funciones con un alto componente de IA a menudo siguen estando basadas en el uso y son personalizadas.

Esto significa que los costos aumentan de forma mucho más directa con la actividad del cliente. En términos prácticos:

Cuantos más usuarios, mayores serán los costos de inferencia.

Los flujos de trabajo más complejos consumen más tokens.

Las salidas personalizadas reducen las oportunidades de almacenamiento en caché.

Los usuarios intensivos pueden afectar significativamente los márgenes.

El resultado es que el software empieza a parecerse menos a un SaaS puro y más a un híbrido de software y servicios.

Una forma sencilla de pensarlo

Imagina dos empresas que cobran 10 dólares por usuario al mes.

La primera es una empresa tradicional de software como servicio (SaaS) llamada GainZ.

La empresa invierte mucho dinero inicialmente en el desarrollo del producto, pero cuando alcanza una escala considerable, los márgenes brutos se estabilizan en torno al 80%. Con un millón de usuarios, los márgenes netos pueden acercarse al 20%.

La segunda es una empresa especializada en inteligencia artificial llamada AIBoosts.

Su desarrollo puede resultar mucho más económico, ya que un equipo más pequeño puede trabajar con mayor rapidez gracias a las herramientas de IA. Sin embargo, cada interacción del usuario conlleva costes de inferencia continuos.

La empresa obtiene beneficios antes porque los costes de desarrollo son menores, pero los márgenes a largo plazo siguen siendo significativamente más bajos porque los costes de la IA continúan aumentando con el uso.

En el ejemplo de Domen, un producto con un alto componente de IA alcanza un margen neto de tan solo un 11 % con 1 millón de usuarios, frente a aproximadamente un 19 % para el SaaS tradicional.

Esa diferencia tiene importantes implicaciones para la valoración y la estrategia.

El cambio oculto que los fundadores necesitan comprender

Muchos fundadores se centran en cómo la IA reduce los costes de ingeniería. Esto es real e importante. Ahora, pequeños equipos pueden desarrollar productos que antes requerían docenas de ingenieros.

Pero unos costes de construcción más bajos no se traducen automáticamente en mejores negocios. En muchos casos, la verdadera limitación pasa del coste de desarrollo al coste operativo.

La nueva pregunta es : ¿Se puede monetizar el valor de la IA más rápido de lo que aumentan los costes de inferencia?

Ese es el principal desafío del software nativo de IA.

Por qué esto es importante para las valoraciones

Históricamente, el software gozaba de altas valoraciones porque los inversores creían que los márgenes se expandirían drásticamente con el tiempo. Si la IA reduce esos márgenes, los marcos de valoración también podrían evolucionar.

Las empresas con márgenes brutos estructuralmente más bajos pueden valorarse más como negocios operativos que como empresas de software puras. Esto no las hace menos atractivas.

Simplemente significa que los inversores pondrán mayor énfasis en:

Poder de fijación de precios.

Datos de propiedad exclusiva.

Ventajas de la distribución.

Confianza en la marca.

Eficiencia operativa.

Las mejores empresas de IA seguirán siendo extremadamente valiosas, pero su modelo económico podría ser diferente al de las empresas de software como servicio (SaaS) de la última década.

Cómo pueden responder los fundadores

Existen varias maneras de construir negocios de IA sostenibles a pesar de los márgenes de beneficio reducidos.

Ajustar los precios al uso. Si los costos aumentan con la actividad, los precios deben reflejar esa realidad mediante niveles, cargos adicionales o planes premium. Centrarse en los flujos de trabajo de alto valor. La IA funciona mejor cuando resuelve problemas por los que los clientes están dispuestos a pagar mucho más. Construir defensas sólidas. Los datos propios, los efectos de red y la integración de flujos de trabajo son más importantes que nunca. Ir más allá del software. Muchas de las empresas más sólidas combinan el software con servicios, cumplimiento normativo, operaciones o ejecución en el mundo real.

Las oportunidades emergentes

Domen destaca varias categorías que resultan especialmente interesantes en este nuevo entorno:

Productos de nicho ultra pequeño que antes eran demasiado pequeños para justificar los costes de desarrollo.

Competidores de menor coste para las empresas SaaS establecidas.

Software de lujo con un fuerte posicionamiento de marca y precios premium.

Empresas verticales que combinan software con servicios del mundo real.

Una de las implicaciones más convincentes es que ahora los equipos más pequeños pueden crear negocios rentables que les permitan desarrollar un estilo de vida flexible y que atiendan a mercados especializados que antes no eran rentables.

Así pues, la IA está reduciendo el coste de creación de software, pero también está transformando la economía de su distribución.

Durante años, el software disfrutó de una combinación excepcional de altos márgenes brutos y costes marginales prácticamente nulos. Esta premisa ya no se cumple para muchos productos basados ​​en inteligencia artificial.

Los ganadores de la próxima década no se limitarán a crear impresionantes funciones de IA. Comprenderán cómo esas características afectan a la cuenta de resultados, diseñarán precios en función del uso real y crearán negocios que sigan siendo rentables a medida que la inferencia se convierta en un coste operativo fundamental.

En otras palabras: el futuro del software no pertenece solo a los equipos que implementan IA más rápido, sino a aquellos que comprenden la economía con la suficiente profundidad como para escalarla de forma sostenible.

Donde es más probable que los inversores de capital semilla en IA encuentren casos atípicos.

Cada ciclo de IA genera incertidumbre. Lo que importa es dónde se acumulan los resultados, no solo hacia dónde fluye el capital. Un análisis reciente de PitchBook examinó los subsectores de la IA desde una perspectiva específica pero reveladora: las puntuaciones predictivas de salida a bolsa, un indicador de dónde es estadísticamente más probable obtener resultados a gran escala.

Algunos patrones destacan:

En primer lugar, la infraestructura de comercio basada en agentes está emergiendo discretamente como la candidata más prometedora.

Históricamente, el comercio ha sido la puerta de entrada a cada gran cambio de plataforma; internet, los dispositivos móviles, la nube y la IA siguen el mismo patrón. Lo que cambia esta vez es la autonomía.

Los sistemas de pagos, identidad, fraude, fidelización e inventario se están rediseñando para que el software pueda realizar transacciones sin intervención humana. Esto convierte a la infraestructura, y no a las aplicaciones para el consumidor, en el principal foco de valor a largo plazo.

En segundo lugar, el descubrimiento de fármacos impulsado por la IA está pasando de ser una promesa a una inevitabilidad económica.

A medida que la IA mejora el diseño de los ensayos y las tasas de éxito, el cuello de botella se desplaza hacia las etapas posteriores del proceso. Un mayor número de ensayos implica una mayor demanda de herramientas, infraestructura de datos y software para operaciones clínicas.

Los analistas prevén que esto ampliará de forma considerable el mercado potencial total a lo largo de la década, no porque los medicamentos se abaraten, sino porque un mayor número de medicamentos llegará al mercado.

En tercer lugar, los sistemas de protección y defensa basados ​​en IA se benefician de una dinámica similar: la autonomía sustituye a los humanos en entornos de alto riesgo.

La computación perimetral y la toma de decisiones en tiempo real están permitiendo sistemas de respuesta más rápidos, ya sea en ciberseguridad o en defensa física.

La complejidad en este caso no es un error; es la principal ventaja.

Por último, los drones autónomos y los enjambres (“swarms”) representan una oportunidad clásica de la fase inicial del ciclo económico.

La coordinación total de enjambres terrestres, marítimos y aéreos sigue siendo compleja, pero esta dificultad genera asimetría. A medida que los sistemas tripulados por humanos son reemplazados por plataformas basadas en IA, los proveedores de hardware y sensores tradicionales se enfrentan a una presión por sus márgenes de beneficio y su relevancia.

En conjunto, la señal es consistente:

Los valores atípicos se agrupan por debajo de la capa de aplicación.

La infraestructura que permite la autonomía, no solo la inteligencia, es donde reside la durabilidad.

La complejidad y la regulación actúan como filtros, no como elementos disuasorios.

Para los inversores iniciales, la clave no es perseguir lo más llamativo, sino centrarse en cómo la IA transforma el comportamiento del sistema, no solo la experiencia del usuario. Ahí es donde suelen gestarse los resultados a escala de plataforma.

¿Qué factores están impulsando la sorprendente disminución de la dilución de las acciones de los fundadores?

Una de las tendencias más interesantes en el mundo del capital riesgo actualmente se esconde tras un sencillo gráfico de Carta. A pesar de todos los titulares sobre startups que consiguen rondas de financiación masivas, los fundadores están cediendo menos acciones que hace unos años.

Peter Walker, director de análisis de Carta, compartió recientemente datos de más de 9.000 rondas de financiación de software en Estados Unidos, y las cifras cuentan una historia fascinante.

Fuente de la imagen: Carta

En 2022, la ronda de financiación inicial promedio requería que los fundadores vendieran alrededor del 21% de su empresa. En 2026, esa cifra se redujo al 18%. La misma tendencia se observa en todas las etapas:

La dilución de la Serie A disminuyó del 20% al 17%.

La dilución de la serie B disminuyó del 17-18% al 13%.

La dilución de la serie C disminuyó del 13% al 9%.

A primera vista, esto parece contradictorio. Las rondas de financiación son cada vez más grandes, especialmente en el sector de la IA. Sin embargo, los fundadores conservan una mayor participación.

¿Qué está pasando?

El listón de recaudación de fondos ha subido

La explicación más obvia es que la recaudación de fondos se ha vuelto mucho más difícil.

Si bien las redes sociales están repletas de anuncios de startups que recaudan rondas de financiación de 40 o 100 millones de dólares, esas historias representan un subconjunto muy pequeño de empresas.

Entre bastidores, las firmas de capital riesgo son más selectivas que en años anteriores. Esto significa que solo un pequeño porcentaje de startups logra captar capital institucional. Pero las que lo consiguen suelen tener una influencia mucho mayor.

Pueden tener:

Crecimiento excepcional

Productos de IA revolucionarios

Fuerte tracción de los ingresos

Equipos fundadores de élite

Múltiples hojas de términos compiten por la asignación.

Cuando los inversores compiten agresivamente por una empresa, las valoraciones aumentan más rápido que la cantidad de dinero recaudado. Como resultado, los fundadores pueden conseguir rondas de financiación más grandes vendiendo menos acciones.

El capital de riesgo se está concentrando cada vez más.

Esta tendencia refleja un cambio más amplio en el capital de riesgo. Los inversores están concentrando cada vez más su capital en un número menor de empresas que parecen capaces de convertirse en líderes de su sector.

En lugar de diversificar sus inversiones entre cientos de startups “buenas”, las empresas están apostando fuerte por un conjunto más reducido de oportunidades “imprescindibles”.

Esto crea una dinámica de barra. Por un lado están las startups que tienen dificultades para conseguir financiación. Por otro lado, están las empresas destacadas que alcanzan valoraciones elevadas y ofrecen condiciones muy favorables para los fundadores.

Ahora hay menos opciones intermedias que antes.

Los fundadores seguirán siendo privados por más tiempo.

Otra razón por la que la dilución está disminuyendo es que las empresas pasan más años como negocios privados.

Ahora, una startup puede recaudar fondos en las rondas Seed, Serie A, B, C, D, E e incluso, en ocasiones, F o G antes de salir a bolsa. Si los fundadores venden demasiadas acciones en las primeras rondas, corren el riesgo de diluir excesivamente su participación mucho antes de alcanzar la escala necesaria.

El mercado se ha adaptado en consecuencia. Las primeras rondas de financiación ahora dejan una mayor participación en la estructura accionarial, de modo que los fundadores y empleados siguen teniendo participaciones significativas después de varias rondas de financiación.

Esta es una de las lecciones más prácticas para los fundadores: las decisiones de financiación de hoy deben tener en cuenta no solo los próximos 12 meses, sino todo el proceso multietapa que tienen por delante.

Las rondas de financiación más grandes ya no implican una mayor dilución.

Tradicionalmente, captar más capital implicaba ceder una mayor parte de la empresa. Esa relación se está debilitando.

Hoy en día, las mejores startups pueden captar cantidades sustanciales de capital sin perder la propiedad, porque los inversores están apostando por el potencial futuro con más ahínco que nunca. En otras palabras, el crecimiento de la valoración está superando el crecimiento del importe de los cheques.

Esto es especialmente cierto en sectores como la IA, donde los inversores creen que un pequeño número de empresas podría llegar a ser extremadamente valioso.

¿Qué significa esto para los fundadores?

La disminución de la dilución es alentadora, pero no debe convertirse en una obsesión. La propiedad importa. Pero la supervivencia importa aún más.

Un fundador que conserva dos puntos porcentuales adicionales de participación accionaria pero se queda sin efectivo no gana nada.

El mejor enfoque consiste en optimizar tres aspectos:

Capital suficiente para alcanzar el próximo hito importante.

Dilución razonable.

Flexibilidad para futuras rondas.

Los fundadores más sólidos piensan en términos de propiedad a largo plazo, no solo en la financiación inmediata.

Así pues, el entorno para la captación de fondos es más difícil que nunca, pero para las empresas excepcionales, podría decirse que es mejor que nunca. El capital se está volviendo más selectivo, más concentrado y más impulsado por convicciones.

Si tu empresa demuestra una tracción real y una importancia estratégica, es posible que los inversores estén dispuestos a pagar precios mucho más altos para participar. Y cuando eso sucede, los fundadores conservan una mayor participación en la propiedad al tiempo que acceden a más capital.

Esa es una combinación increíblemente poderosa.

El mercado de capital riesgo puede parecer más difícil en la superficie, pero el mensaje subyacente es optimista: las mejores empresas están aumentando su valor más rápidamente que la dilución necesaria para financiarlas.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Meridian Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Estados Unidos fundada por Devon Gethers y Karlton Haney, graduados de la Harvard Business School, ha lanzado un fondo debut de 35 millones de dólares. ( Enlace )

Haun Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Menlo Park, California, cerró su Fondo II con más de 1.000 millones de dólares. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

Chromie Health, una plataforma de IA con sede en Nueva York para la programación y las operaciones hospitalarias, recaudó 2 millones de dólares en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Saile, una plataforma de contratación y acreditación de personal sanitario con sede en Nueva York, recaudó 2,2 millones de dólares en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Flick, una plataforma de producción cinematográfica basada en inteligencia artificial con sede en San Francisco, recaudó 6 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Graphon AI, una plataforma de inteligencia artificial empresarial con sede en San Francisco, recaudó 8,3 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Ranger AI, una plataforma de gestión de ingresos para licitaciones industriales con sede en San Francisco, recaudó 8,4 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

Recursive Superintelligence, una empresa de inteligencia artificial con sede en Londres y San Francisco especializada en la autoaprendizaje, recaudó 650 millones de dólares en financiación, alcanzando una valoración de 4.650 millones de dólares. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

Por si te lo perdiste

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