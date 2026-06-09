👋 Hola, bienvenidos de nuevo a este boletín, donde exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

¿Se ha convertido el capital riesgo, en secreto, en un negocio dominado por los fondos más grandes?

¿Qué revelan las 500 empresas unicornio sobre el origen de los grandes fundadores?

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

¿Por qué los inversores están apostando miles de millones a las interfaces cerebro-computadora a pesar de los problemas de adopción?

Por qué las próximas empresas con ventas multimillonarias no serán propietarias de la base de datos.

¿Cómo estructura Anthropic su organización de ventas?

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

¿Se ha convertido el capital riesgo, en secreto, en un negocio dominado por los fondos más grandes?

Durante años, los gestores emergentes pudieron crear empresas de capital riesgo exitosas con fondos de tamaño relativamente modesto.

Un fondo de entre 20 y 50 millones de dólares podría realizar importantes inversiones iniciales, reservar capital para futuras adquisiciones y, al mismo tiempo, mantener la participación en las mejores empresas.

Esas matemáticas se están volviendo mucho más difíciles.

Peter Walker, director de análisis de Carta, compartió recientemente datos de más de 18.000 rondas de financiación de capital riesgo que ponen de manifiesto un cambio estructural que se está produciendo en todo el ecosistema de capital riesgo: el tamaño de las rondas de financiación de las startups es cada vez mayor, las inversiones iniciales son cada vez mayores y la cantidad de capital necesaria para ejecutar la misma estrategia está aumentando en casi todas partes.

La pregunta a la que se enfrentan muchos gestores ahora es sencilla: ¿El tamaño de su fondo sigue correspondiendo al mercado en el que está invirtiendo?

El tamaño de las rondas de financiación iniciales ha aumentado significativamente.

Las cifras son sorprendentes. En 2019, la ronda de financiación inicial mediana fue de aproximadamente 2,5 millones de dólares. Para 2026, había alcanzado los 4,5 millones de dólares.

Las rondas de financiación Serie A han crecido aún más rápido. La mediana de las rondas Serie A fue de aproximadamente 9 millones de dólares en 2019. Hoy en día, se sitúa en 16 millones de dólares.

Esta no es simplemente una historia sobre valoraciones más altas.

Esto significa que los inversores que quieran mantener los mismos porcentajes de propiedad que lograron hace cinco o seis años deberán invertir una cantidad de capital sustancialmente mayor en cada empresa.

Y eso genera presión en todo el modelo de fondo.

Las rondas de financiación principales se están volviendo más caras.

Una consecuencia de las rondas de financiación más grandes es que los inversores principales necesitan aportaciones mucho mayores.

Según los datos de Carta:

El importe medio de los cheques de capital semilla aumentó de 1,2 millones de dólares a 2,3 millones de dólares.

La mediana de las inversiones en cheques de la Serie A aumentó de 4,5 millones de dólares a 8 millones de dólares.

Para los gestores que se posicionan como inversores principales, esto cambia drásticamente la estructura del fondo.

Un fondo que hace unos años podía liderar cómodamente varias rondas de financiación, de repente puede verse con recursos limitados si quiere mantener el mismo ritmo de inversión.

El resultado es que muchas empresas necesitan mayores fondos o bien deben aceptar participaciones accionariales más pequeñas.

Invertir posteriormente también se ha vuelto más difícil.

El desafío no termina después de la primera comprobación.

Muchas firmas de capital riesgo quieren redoblar su apuesta por sus empresas con mejor rendimiento a medida que estas consiguen rondas de financiación más grandes con valoraciones más elevadas.

Pero cuando las startups captan más capital en cada ronda de financiación, los requisitos de reserva aumentan a la par.

Mantener la participación en las empresas ganadoras requiere aportaciones posteriores cada vez mayores, sobre todo en el mercado actual impulsado por la IA, donde las empresas suelen aumentar rápidamente sus valoraciones entre rondas de financiación.

Lo que antes era una estrategia de reservas manejable puede convertirse rápidamente en un problema de asignación de capital.

La conexión entre las empresas de la cartera crea otra capa de presión.

El tercer desafío tiene que ver con las rondas de financiación puente. Cuando las empresas de la cartera necesitan capital adicional entre financiaciones, los gestores se enfrentan a decisiones difíciles.

Cada revisión de puente compite directamente con: Nuevas inversiones, Inversiones posteriores y Reservas futuras.

A medida que aumenta el tamaño de las rondas de financiación, el apoyo a las empresas de la cartera existente se vuelve más costoso, lo que obliga a las empresas a tomar decisiones más difíciles que durante los ciclos de capital riesgo anteriores.

¿Por qué se está presionando a muchos gestores para que se decanten por fondos más grandes?

En conjunto, las tres fuerzas apuntan en la misma dirección.

Las rondas de financiación más grandes requieren cheques de mayor importe. Los cheques de mayor importe requieren reservas mayores. Las reservas mayores requieren fondos mayores.

Esa es una de las razones por las que muchas empresas de capital riesgo han aumentado progresivamente el tamaño de sus fondos en los últimos años.

La lógica es comprensible. Si el mercado requiere más capital para ejecutar la misma estrategia, es natural que los gestores sientan la presión de captar más fondos.

El riesgo oculto detrás de los fondos más grandes

El hecho de que el mercado fomente la inversión en fondos de mayor tamaño no significa que estos sean siempre la solución adecuada.

El tamaño de un fondo debe reflejar:

La ventaja de abastecimiento de un gerente

Sus objetivos de propiedad

Su enfoque en el escenario

Su capacidad para desplegar capital de forma eficaz

Cuando una empresa capta mucho más capital del que su estrategia puede soportar, su rendimiento puede verse afectado.

El peligro reside en que los fondos más grandes suelen parecer racionales a corto plazo, ya que los inversores generalmente ven con buenos ojos el crecimiento. Sin embargo, una discrepancia entre el tamaño del fondo y la estrategia de inversión real puede generar problemas que tardan años en manifestarse.

Muchas empresas de capital riesgo siguen operando con supuestos basados ​​en el mercado de 2019.

El mercado de 2026 se ve muy diferente.

Las rondas de financiación son más grandes. La propiedad es más cara. Las rondas posteriores requieren más capital. Las empresas puente cuestan más. Todo apunta a que se necesitan mayores cantidades de dinero.

Pero la lección no es simplemente “recaudar más fondos”.

La verdadera lección es que todo gestor debería revisar periódicamente los supuestos en los que se basa el modelo de su fondo.

Porque en el mercado de capital riesgo actual, la estrategia más peligrosa puede ser aplicar las tácticas de ayer con las necesidades de capital de mañana.

¿Qué revelan las 500 empresas unicornio sobre el origen de los grandes fundadores?

La narrativa en torno a la innovación estadounidense suele presentarse como una historia de éxito nacional. Pero los datos cuentan una historia diferente.

Una investigación del profesor de Stanford Ilya Strebulaev , que abarcó 500 empresas unicornio estadounidenses y 1.078 fundadores, descubrió que el 44% de todos los fundadores de empresas unicornio estadounidenses nacieron fuera de Estados Unidos.

Casi la mitad de las startups más valiosas de Estados Unidos fueron creadas por emprendedores que comenzaron su andadura en otro lugar.

La implicación es difícil de ignorar: el talento inmigrante no solo participa en el ecosistema de startups de EE. UU., sino que es uno de sus principales motores de crecimiento.

India lidera la cartera global de fundadores de empresas unicornio.

Entre los fundadores nacidos en el extranjero, India ocupa el primer lugar con una amplia ventaja.

El estudio identificó a 90 fundadores nacidos en la India detrás de empresas unicornio estadounidenses, lo que convierte a la India en la mayor fuente de emprendedores inmigrantes de empresas unicornio en Estados Unidos.

Israel ocupó el segundo lugar con 52 fundadores, seguido de Canadá (42), el Reino Unido (31) y China (27).

Lo que resulta destacable es la gran variedad de países representados.

El conjunto de datos incluye fundadores de 65 países diferentes en seis continentes, lo que refuerza la idea de que el emprendimiento innovador es cada vez más global, incluso cuando las empresas se crean en última instancia en los Estados Unidos.

Mudarse a Estados Unidos aumenta drásticamente las probabilidades de éxito.

Uno de los hallazgos más interesantes no tiene que ver con los fundadores, sino con las empresas.

Aproximadamente el 8% de las empresas unicornio estadounidenses se fundaron originalmente fuera de Estados Unidos antes de trasladarse allí.

Y el efecto de la reubicación parece significativo.

Según la investigación:

Las startups israelíes que se trasladaron a Estados Unidos tenían aproximadamente nueve veces más probabilidades de convertirse en unicornios.

Las startups indias experimentaron un aumento de aproximadamente 6,5 veces en la obtención de títulos unicornio tras su reubicación.

Las startups del Reino Unido experimentaron una ventaja de aproximadamente 2,5 veces.

Esta tendencia sugiere que, si bien se pueden crear grandes empresas en cualquier lugar, Estados Unidos sigue ofreciendo ventajas únicas en cuanto a acceso a capital, densidad de talento, alcance de clientes e infraestructura para escalar.

California sigue siendo el centro de gravedad

Cuando los fundadores internacionales se mudan de ciudad, la mayoría sigue optando por California.

El estado continúa funcionando como el principal destino para las empresas emergentes ambiciosas que buscan expandirse a nivel mundial.

Sin embargo, la investigación también pone de relieve interesantes patrones regionales.

Por ejemplo, las empresas unicornio fundadas en Israel suelen elegir Nueva York en lugar de California, mientras que otros fundadores se expanden cada vez más por ecosistemas como Massachusetts y Texas.

En total, alrededor del 15% de las empresas unicornio estadounidenses cambiaron de sede al menos una vez entre su fundación y el momento en que alcanzaron el estatus de unicornio.

La elección de la ubicación sigue siendo una decisión estratégica, no simplemente logística.

Israel produce la mayor cantidad de fundadores de empresas unicornio per cápita.

Si bien India lidera en número total de fundadores, Israel destaca en términos per cápita.

Tras ajustar las cifras según el tamaño de la población inmigrante, Israel generó aproximadamente 43,4 fundadores de empresas unicornio por cada 100.000 inmigrantes de primera generación, la tasa más alta entre todos los países estudiados.

Para comparar:

Nueva Zelanda: 37,3 fundadores por cada 100.000 inmigrantes

Bélgica: 24,4

Canadá: 5.3

India: 2,5

La ventaja de Estados Unidos reside en atraer talento global.

El liderazgo de Estados Unidos en el sector de las startups no se debe únicamente al talento o al capital nacional, sino también a su capacidad para atraer a personas ambiciosas de todo el mundo.

Casi la mitad de los fundadores de empresas unicornio estadounidenses nacieron en otros países.

Algunos llegaron como estudiantes. Algunos son ingenieros. Algunos fundadores buscan un mercado más amplio.

Lo que encontraron fue un ecosistema capaz de transformar el talento global en empresas de importancia mundial.

La lección para los responsables políticos, los inversores y los fundadores es clara: el dominio de las startups estadounidenses no se basa únicamente en lo que sucede dentro de sus fronteras, sino en su capacidad para atraer a personas excepcionales de fuera.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

¿Por qué los inversores están apostando miles de millones a las interfaces cerebro-computadora a pesar de los problemas de adopción?

Las interfaces cerebro-computadora podrían convertirse en una de las tecnologías más importantes de las próximas décadas.

La visión es ambiciosa: devolver el movimiento a pacientes paralizados, ayudar a las personas ciegas a volver a ver, tratar enfermedades neurológicas y, en última instancia, brindar a los humanos nuevas formas de interactuar con las computadoras.

Los inversores están apostando fuerte por ese futuro. Desde 2024, se han invertido más de 3.000 millones de dólares en startups de interfaces cerebro-computadora, y empresas como Neuralink han atraído miles de millones en financiación y alcanzado valoraciones multimillonarias.

Rosie Bradbury, de PitchBook, exploró recientemente una de las mayores incógnitas en neurotecnología: incluso si las interfaces cerebro-computadora (ICC) funcionan, ¿cuántas personas las querrán realmente?

El entusiasmo de los inversores está claramente en aumento. Desde 2024, se han invertido más de 3.000 millones de dólares en startups de interfaces cerebro-computadora, gracias en gran medida al progreso y la visibilidad de Neuralink.

Pero tras el entusiasmo se esconde un reto mucho más difícil: la adopción.

Actualmente, esta tecnología sigue siendo altamente invasiva. Neuralink, por ejemplo, requiere cirugía para implantar electrodos en el cerebro. A pesar de haber recaudado más de 1300 millones de dólares y alcanzado una valoración superior a los 9000 millones, a principios de 2026 la empresa contaba, según se informa, con tan solo 21 participantes en ensayos clínicos en todo el mundo .

Esto pone de manifiesto una realidad que muchos inversores reconocen en privado: desarrollar la tecnología puede ser más fácil que convencer a millones de personas para que la utilicen.

Los investigadores que estudian el comportamiento de los pacientes siguen encontrando reticencia a los implantes cerebrales. Incluso entre las personas que padecen afecciones neurológicas graves, muchas se muestran reacias a que se les introduzcan dispositivos extraños en el cerebro a menos que los síntomas se agraven.

Un ejemplo útil es la estimulación cerebral profunda, una de las formas más consolidadas de tecnología de interfaz cerebro-computadora. A pesar de los beneficios médicos comprobados para ciertos pacientes con Parkinson, solo un pequeño porcentaje de los pacientes que cumplen los requisitos se someten al procedimiento cada año.

La vacilación es comprensible.

A diferencia de usar un reloj inteligente o llevar un teléfono inteligente, las interfaces cerebro-computadora (ICC) implican cirugía, consideraciones de seguridad a largo plazo y cuestiones psicológicas sobre la identidad y la autonomía. Para muchas personas, el cerebro se siente fundamentalmente diferente de cualquier otra parte del cuerpo.

Sin embargo, la oportunidad que ofrece el sector sanitario por sí solo es enorme. Entre las posibles poblaciones de pacientes se incluyen:

Más de 90 millones de supervivientes de accidentes cerebrovasculares en todo el mundo

Más de 11 millones de personas viven con la enfermedad de Parkinson.

Entre 20 y 25 millones de personas padecen ceguera no causada por cataratas.

Millones de personas sufren de parálisis y discapacidades motoras.

Para muchos de estos pacientes, las interfaces cerebro-computadora podrían restaurar capacidades perdidas en lugar de simplemente mejorar las existentes. Por eso, la mayoría de los inversores que apoyan este sector hoy en día se centran primero en las aplicaciones médicas.

La visión más ambiciosa llegará más adelante.

Algunos inversores creen que las interfaces cerebro-computadora podrían convertirse con el tiempo en productos de consumo utilizados por personas sanas para mejorar la memoria, la cognición, la productividad o incluso para mantenerse al día con los sistemas de IA cada vez más potentes.

El argumento es que la humanidad podría eventualmente mejorarse a sí misma de la misma manera que los teléfonos inteligentes mejoraron la comunicación.

En ese mundo, los implantes cerebrales evolucionarían de dispositivos médicos a plataformas informáticas de uso generalizado. Pero existen varios obstáculos antes de que eso se convierta en realidad:

La tecnología debe demostrar ser segura durante largos periodos de tiempo.

Los procedimientos quirúrgicos deben ser más sencillos y menos invasivos.

Los costes deben disminuir significativamente.

Deben quedar claros los beneficios para el consumidor.

Los procesos de aprobación regulatoria deben estar consolidados.

Quizás lo más importante sea que las personas necesitan una razón de peso para someterse a una cirugía.

Como señaló un experto citado en el artículo, la adopción de tecnología no se produce simplemente porque algo sea posible. La suposición de que “si lo construyes, vendrán” rara vez funciona en el sector sanitario.

Por eso, incluso los inversores más optimistas son cautelosos con los plazos.

La mayoría no invierte pensando en un futuro donde los consumidores sanos se apresuren a implantarse chips cerebrales. Invierten porque creen que los hospitales, los centros de rehabilitación y los pacientes con afecciones neurológicas graves representan un primer mercado realista.

La lección más importante es una que los fundadores suelen olvidar al evaluar las tecnologías de vanguardia: los avances técnicos no crean automáticamente mercados masivos.

La historia de la tecnología está repleta de productos que funcionaron pero que nunca lograron una adopción generalizada porque el comportamiento del usuario, la confianza, la regulación o la economía se quedaron rezagados.

La neurotecnología podría transformar la medicina, la informática e incluso la cognición humana. Pero las empresas que triunfen no solo resolverán desafíos de ingeniería.

También resolverán los problemas de distribución, confianza, seguridad y adopción por parte de los usuarios.

Y en muchos sentidos, esos pueden ser los problemas más difíciles.

Por qué las próximas empresas con ventas multimillonarias no serán propietarias de la base de datos.

Durante las últimas dos décadas, la mayor parte del valor del software de ventas se ha acumulado en torno a una idea simple: ser propietario de la base de datos.

Salesforce construyó una empresa de 140 mil millones de dólares. HubSpot construyó una empresa de 9 mil millones de dólares. Miles de startups surgieron y desaparecieron, pero las ganadoras se hicieron con el control del sistema centralizado: el lugar donde se almacenaban los datos de los clientes, el historial de transacciones, los contactos y el conocimiento de la empresa.

Recientemente, a16z compartió una perspectiva interesante : la IA no está reemplazando al CRM, sino que está cambiando el lugar donde se realiza el trabajo.

El cambio se parece mucho al que se produjo en las redes sociales.

Hace años, el activo más valioso de Facebook era el gráfico de amigos. Luego, la sección de noticias se convirtió en la experiencia principal. El gráfico seguía existiendo, pero pasó a ser un elemento clave para algo mucho más valioso.

Lo mismo podría estar ocurriendo con los sistemas CRM.

En lugar de pasar el día dentro de Salesforce o HubSpot, los equipos de ventas trabajan cada vez más a través de capas de inteligencia artificial que se superponen a esos sistemas.

El día a día de un representante de ventas está empezando a ser muy diferente:

La IA investiga las cuentas antes de las reuniones.

La IA resume las teleconferencias sobre resultados y los informes presentados por las empresas.

La IA redacta correos electrónicos salientes.

La IA actualiza automáticamente los registros de CRM después de las llamadas.

La IA identifica qué acuerdos requieren atención.

La IA detecta los riesgos antes de que los directivos los perciban.

El CRM sigue siendo la base de datos, pero la capa de IA se convierte en la interfaz donde se toman las decisiones.

Un gráfico de la encuesta GTM de a16z lo ilustra claramente.

Actualmente, la investigación de clientes, la preparación de reuniones, la redacción de propuestas y el seguimiento de las mismas ya están migrando en gran medida hacia las herramientas de IA. La previsión de ventas y la gestión de CRM aún dependen en gran medida de los sistemas tradicionales, pero incluso esos flujos de trabajo están empezando a evolucionar.

Lo interesante es que el uso de CRM no se ha desplomado. De hecho, ha aumentado ligeramente.

Casi la mitad de los encuestados afirmó que su uso de CRM se mantuvo igual durante el último año, mientras que el 49% declaró utilizar las herramientas de CRM con mayor frecuencia.

¿Por qué?

Porque los agentes de IA están creando más datos que los que jamás crearon los humanos.

Ahora, cada transcripción de llamada, resumen de reunión, interacción por correo electrónico y actualización de cuenta se integra automáticamente en los sistemas CRM. La base de datos se enriquece, incluso si los humanos dedican menos tiempo a actualizarla manualmente.

Eso crea una distinción importante:

El sistema de registro sigue siendo valioso. El sistema de inteligencia se vuelve aún más valioso.

Históricamente, el software empresarial ha generado valor al ayudar a las personas a almacenar información.

La próxima generación de software podría generar valor ayudando a las personas a decidir qué hacer con esa información.

Por eso, un número creciente de startups de comercialización basadas en IA no intentan reemplazar a Salesforce, sino que construyen capas de orquestación sobre ella.

Estos sistemas obtienen información de:

plataformas CRM

Correo electrónico

Calendarios

grabaciones de llamadas

Análisis de productos

Flojo

Documentos internos

Luego, combine todo en recomendaciones, acciones y flujos de trabajo.

En otras palabras, la capa de IA se convierte en el sistema operativo de los equipos de ventas.

Otra conclusión sorprendente de la encuesta cuestiona la narrativa común sobre la inteligencia artificial y su posible sustitución de los puestos de ventas.

Cuando se le preguntó cómo cambiará la plantilla de ventas en los próximos dos años:

El 39% prevé un aumento de la plantilla.

El 37% espera que se mantenga prácticamente igual.

Solo el 23% espera reducciones.

La razón es sencilla. Si la IA ayuda a los equipos de ventas a ser más productivos, muchas empresas preferirán crecer más rápido en lugar de simplemente recortar personal.

Esto refleja lo que ha sucedido a lo largo de la historia del software. Las mejores herramientas suelen expandir los mercados antes de reducir los puestos de trabajo.

Así pues, la IA no siempre destruye las categorías existentes. A veces las reorganiza.

Salesforce y HubSpot aún poseen algunos de los conjuntos de datos más valiosos en el ámbito del software empresarial. Esa ventaja no desaparecerá en un futuro próximo.

Pero la próxima generación de empresas multimillonarias tal vez no sea dueña de la base de datos. Quizás sean dueñas de la capa de inteligencia que se encuentra sobre ella.

Y del mismo modo que el News Feed se volvió más importante que el gráfico de amigos, el sistema que te dice qué hacer a continuación puede llegar a ser más valioso que el sistema que almacena los datos en sí.

¿Cómo estructura Anthropic su organización de ventas ?

La mayoría de las empresas abordan la adopción de la IA de forma incorrecta.

Compran otro producto de IA. Añaden otro panel de control. Crean otro flujo de trabajo. Y acaban con siete herramientas desconectadas en lugar de seis.

Anthropic adoptó el enfoque opuesto.

Tras el auge de la demanda de Claude después del lanzamiento de Claude Opus 4.6, la empresa se enfrentó a un problema que la mayoría de las startups desearían tener: una demanda entrante superior a la que su equipo de ventas podía gestionar.

Recientemente, Jason Lemkin (fundador de SaaStr) compartió un video de YouTube en este canal:

En lugar de contratar a cientos de nuevos representantes o desmantelar su infraestructura de software existente, reconstruyeron la organización de ventas en torno a una idea:

Convertir la IA en el tejido conectivo entre todos los sistemas ya existentes.

El resultado fue extraordinario.

El 54% de los nuevos clientes empresariales de Anthropic en 2026 llegaron a través de un proceso de autoservicio.

Cuentas empresariales reales con contratos, facturación, incorporación de clientes y valores contractuales anuales significativos.

Lo interesante es que Anthropic no reemplazó sus herramientas existentes.

Su pila tecnológica principal se mantuvo:

Salesforce para CRM y gestión de oportunidades

Opta por grabaciones de llamadas y capacitación.

A prueba de balas para contratos

Slack para la coordinación

LeanData para la gestión de clientes potenciales

Arcilla para enriquecimiento y cualificación

Claude se sienta en el centro y los conecta a todos. Piensa en cómo trabajan hoy en día la mayoría de los representantes de ventas.

Un representante tiene que consultar constantemente Salesforce, Slack, LinkedIn, correo electrónico, grabaciones de Gong, sitios web de la empresa, documentos internos, páginas de precios y hojas de cálculo solo para prepararse para una conversación con un cliente.

La venta en sí suele llevar menos tiempo que la recopilación de información. La idea de Anthropic era que la IA debería eliminar esas transiciones.

Ahora, un representante comienza el día con un informe elaborado por Claude.

Recopila información de Salesforce, Gmail, Slack, calendarios, Gong, conversaciones con clientes y documentos internos, y luego genera una lista de acciones priorizadas:

¿Qué ofertas necesitan atención?

¿Qué clientes requieren seguimiento?

¿Qué correos electrónicos importan?

¿Qué oportunidades están en riesgo?

En lugar de abrir diez pestañas, el representante comienza con una única fuente de información fidedigna.

Antes de atender una llamada de un cliente, los representantes utilizan una función llamada “Preparación de llamada”.

En lugar de dedicar 30 minutos a investigar la cuenta, Claude genera un informe que incluye:

Historial del cliente

Partes interesadas involucradas

Conversaciones anteriores

Preguntas de descubrimiento

Posicionamiento competitivo

Información pública de la empresa

Cinco minutos de preparación sustituyen media hora de trabajo manual. Lo que resulta aún más interesante es cómo Anthropic gestionó sus operaciones internas.

Uno de los mayores obstáculos en las ventas empresariales no es vender, sino obtener respuestas.

Aprobaciones legales.

revisiones de seguridad.

Excepciones de precios.

Incorporación de proveedores.

Líneas rojas del contrato.

Toda organización de ventas acaba viéndose ralentizada por funciones de soporte que no pueden escalar tan rápido como los equipos de ingresos.

La solución de Anthropic fue sencilla: Slack se convirtió en la puerta de entrada para todo.

Un empleado envía una solicitud a través de Slack. Claude la revisa primero. Si la respuesta ya existe en la política o en los precedentes, Claude la resuelve de inmediato.

Si es necesario escalar el problema, Claude recopila toda la información relevante y la envía a la persona adecuada. En lugar de interminables cadenas de correos electrónicos, las aprobaciones se gestionan mediante un flujo de trabajo estructurado.

La lección más importante es que el mayor impacto de la IA dentro de las empresas puede no ser la automatización.

Puede tratarse de orquestación.

Durante años, el software empresarial giró en torno a los sistemas de registro. La empresa que poseía la base de datos era la que ganaba.

Ahora avanzamos hacia sistemas de inteligencia. El ganador quizás no sea la empresa que almacena los datos, sino la que ayuda a sus empleados a tomar decisiones utilizando esos datos.

Anthropic también hizo algo que muchas organizaciones aún no han logrado: convirtieron a sus mejores representantes de ventas en software.

La empresa identificó flujos de trabajo de alto rendimiento y los empaquetó en “Habilidades” reutilizables de Claude.

Cada nuevo representante tiene acceso a:

Informes matutinos

Preparación de llamadas

Seguimiento de clientes

Inteligencia competitiva

Creación de activos personalizados

En lugar de esperar que los nuevos empleados aprendan de los mejores, las mejores prácticas se integran al sistema. Un nuevo empleado comienza con años de conocimiento organizacional ya incorporado a su flujo de trabajo.

Esa es probablemente la conclusión más importante de esta historia. La mayoría de las empresas piensan que adoptar la IA significa reemplazar a las personas.

Anthropic utilizó la IA para potenciar a las personas. Conectaron todo. Y ese es un patrón que estamos empezando a ver en las organizaciones modernas.

La mayor oportunidad que ofrece la IA no reside en crear otra herramienta, sino en eliminar las fricciones entre las herramientas que las empresas ya utilizan.

Ahora quizás puedas relacionar esto con la frase anterior: “Pero la próxima generación de empresas multimillonarias tal vez no sea dueña de la base de datos, sino de la capa de inteligencia que se encuentra sobre ella”.

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Atomus, una firma de capital riesgo de reciente creación con sede en Menlo Park, California, estaría recaudando un fondo de 500 millones de dólares. ( Enlace )

Transition Ventures, una firma de inversión en fase inicial con sede en Londres (Reino Unido) y Nueva York, cerró su segundo fondo con 150 millones de dólares. ( Enlace )

Bridgewest Ventures, la rama de capital riesgo de Bridgewest Group con sede en Auckland, Nueva Zelanda y Miami, Florida, realizó el primer cierre de Bridgewest Venture Fund I LP, por aproximadamente 60,2 millones de dólares neozelandeses. ( Enlace )

Veriten, una firma de investigación, estrategia e inversión con sede en Houston, Texas, cerró la primera ronda de financiación de su segundo fondo insignia de capital riesgo en el sector energético, superando los 105 millones de dólares. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

Saris, una plataforma de flujo de trabajo basada en agentes con sede en San Francisco para bancos y cooperativas de crédito, recaudó 28,8 millones de dólares en financiación de Serie A. ( Enlace )

Rep AI, una plataforma de IA con sede en Nueva York para marcas de comercio electrónico, recaudó 6,2 millones de dólares en financiación. ( Enlace )

Slamcore, una empresa de software de inteligencia espacial con sede en Londres, recaudó 14 millones de dólares en financiación respaldada por ROKStar Ventures. ( Enlace )

ClearNote Health, una empresa de detección temprana del cáncer con sede en San Diego, recaudó 52 millones de dólares en una ronda de financiación Serie D. ( Enlace )

Stride, una startup fintech de energía limpia con sede en Vietnam, recaudó 15 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B. La ronda fue codirigida por Lightrock y TRIREC. ( Enlace )

GEEIQ, una plataforma de análisis para juegos y mundos virtuales con sede en Londres, recaudó 6,8 millones de dólares en financiación. La ronda fue liderada por YFM Equity Partners. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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