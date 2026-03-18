Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los fundadores reales y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

Gran idea + informe de la semana:

Cinco predicciones que revelan dónde ganarán dinero realmente los agentes de IA.

¿Un mayor ARR equivale a mejores resultados en la salida a bolsa?

¿Están las empresas de IA entrenando secretamente sus modelos con tus chats?

Marcos de trabajo y publicaciones interesantes:

31 maneras de hacer crecer tu startup rápidamente en 2026.

Sequoia Capital: La mayor oportunidad en IA para emprendedores.

Marco de referencia: ¿Cómo conseguir presentaciones personales a inversores de capital riesgo sin una red de contactos?

Cómo este fundador utilizó a Claude para validar la idea (actualmente con ingresos recurrentes mensuales de 2.300 dólares).

Por: Sahil S

COMIENZA CON

🧠 Gran idea + informe de la semana

Cinco predicciones que revelan dónde ganarán dinero realmente los agentes de IA.

Todo el mundo habla de los agentes de IA. Pero la verdadera pregunta no es si existirán, sino adónde irá a parar el dinero una vez que las empresas empiecen a implementarlos a gran escala.

Un informe reciente de CB Insights desglosa esta información utilizando señales de contratación, actividad de financiación y encuestas empresariales.

Crear agentes ya no es lo difícil. Lo complicado es implementarlos, protegerlos y escalarlos dentro de las empresas.

Este cambio está generando varios mercados nuevos en torno al conjunto de herramientas para agentes. Estas son las cinco áreas donde están surgiendo las mayores oportunidades.

Los agentes de IA multimodales dominarán el servicio al cliente.

La atención al cliente se está convirtiendo rápidamente en el principal campo de implementación para los agentes de IA. Según la encuesta empresarial, ya es el área de adopción número uno para los agentes de IA empresariales, con más de 115 empresas compitiendo en el mercado y al menos 6 empresas privadas que generan más de 100 millones de dólares en ingresos.

La próxima oleada de competencia girará en torno a las capacidades multimodales: agentes que operen sin problemas a través de entradas de voz, texto, documentos, imágenes y vídeo.

La voz se está convirtiendo en el verdadero campo de pruebas. Gestionar las interrupciones, la latencia y la alternancia de turnos en la conversación requiere un diseño arquitectónico mucho más profundo que el de los agentes de texto que simplemente añaden la voz posteriormente.

Por eso, empresas nativas de IA como Sierra (2023) y Crescendo (2024) están escalando rápidamente hasta situarse entre las líderes en ingresos, junto con compañías anteriores como PolyAI.

Por lo tanto, la próxima generación de herramientas de atención al cliente no solo automatizará la gestión de incidencias, sino que también administrará las conversaciones a través de todos los canales.

La IA de voz se orientará hacia implementaciones de “alto nivel de interacción”.

La mayoría de las herramientas de IA actuales siguen un modelo de autoservicio. La IA de voz va en la dirección opuesta.

Empresas emergentes como ElevenLabs, Deepgram, Bland AI, Vapi y Synthflow están contratando cada vez más ingenieros y arquitectos de soluciones para trabajar directamente con clientes empresariales.

¿Por qué? La mayoría de las empresas aún tienen dificultades con la implementación de la IA en el mundo real.

La encuesta de CB Insights reveló lo siguiente:

El 65% de las empresas carecen de experiencia interna.

El 59% cita la complejidad de la integración como la principal barrera.

Así, en lugar de vender únicamente software, los proveedores están integrando ingenieros directamente en los entornos de los clientes para integrar agentes de voz con sistemas heredados.

Este enfoque sacrifica cierto margen de beneficio, pero aumenta drásticamente la adopción por parte de las empresas, especialmente en sectores como la sanidad, las finanzas, los restaurantes de comida rápida y el gobierno.

La seguridad de los agentes de IA se convertirá en una infraestructura obligatoria.

Los agentes introducen un nuevo tipo de riesgo de seguridad. A diferencia de los copilotos, los agentes pueden:

ejecutar código

llamar a las API

transferir datos entre sistemas

tomar decisiones de forma autónoma

Eso significa que cada herramienta a la que accede un agente se convierte en una superficie de ataque potencial.

Los proveedores de seguridad están respondiendo con sistemas continuos de pruebas de penetración (red teaming) , herramientas que simulan ataques contra agentes de IA para descubrir vulnerabilidades antes de que lo hagan los atacantes reales.

Estos sistemas ponen a prueba problemas como: inyección de mensajes, secuestro de agentes, uso indebido de herramientas y ataques multimodales.

Empresas emergentes como Virtue AI están creando plataformas que someten a pruebas de estrés continuas a los agentes en entornos de producción.

Las grandes empresas de ciberseguridad ya están actuando con rapidez:

Palo Alto Networks adquirió Protect AI.

Check Point adquirió Lakera

F5 adquirió Calypso AI

El mensaje es claro: la seguridad basada en la IA se está convirtiendo en una extensión de la infraestructura de ciberseguridad tradicional.

La observabilidad de los agentes de IA desencadenará una ola de adquisiciones.

Una vez implementados los agentes, las empresas necesitan herramientas para responder a una pregunta sencilla:

¿Qué hacen realmente estos agentes? Por eso el mercado de herramientas de observación y evaluación de agentes está en auge.

Estas herramientas ayudan a las empresas :

supervisar las decisiones de los agentes

analizar el comportamiento de auditoría

evaluar el rendimiento del modelo

gestionar permisos y gobernanza.

La actividad de fusiones y adquisiciones en todo el ecosistema de agentes de IA se multiplicó por diez en 2025, acercándose a las 100 operaciones, y las herramientas de observabilidad y evaluación se convirtieron en objetivos de adquisición prioritarios.

Algunos ejemplos son:

Coralogix adquiere Aporia

Snyk adquiere Invariant Labs.

ClickHouse adquiere Langfuse

Adquisición de talento antrópica HumanLoop

Incluso los gigantes de la infraestructura se están posicionando. Así, Datadog ya ha invertido en varias startups de observabilidad, entre ellas LangChain, Arize, Braintrust y Patronus AI. Se espera que plataformas empresariales como Salesforce y Workday también adquieran herramientas de confiabilidad para dar soporte a sus propios ecosistemas de agentes.

Como señaló recientemente Bessemer Venture Partners, la evaluación de la IA sigue siendo uno de los mayores obstáculos en la implementación empresarial.

Resolver ese obstáculo podría impulsar la próxima ola de adopción.

Los modelos mundiales impulsarán la próxima generación de IA física.

Si bien los agentes de software están transformando los flujos de trabajo empresariales, está surgiendo otra frontera: los agentes de IA físicos.

Estos sistemas se basan en modelos del mundo, sistemas de IA que simulan la física del mundo real, como la gravedad, la fricción y las interacciones entre objetos.

Los modelos del mundo real permiten que los robots, los vehículos autónomos y los sistemas de fábrica se entrenen en entornos simulados antes de operar en el mundo real.

Todo indica que este mercado se está acelerando rápidamente:

La actividad de financiación se sitúa en el 3% superior de los mercados de CB Insights.

El talento de los principales investigadores de IA está entrando en el sector.

Las grandes empresas están contratando agresivamente para construir entornos de simulación.

Algunos ejemplos que ya están apareciendo en diversos sectores son:

Waymo está creando modelos del mundo en 4D para la conducción autónoma.

Robótica ágil e inteligencia artificial de figuras mediante modelos de simulación de Nvidia.

Sistemas de fabricación que utilizan agentes de IA para gestionar de forma autónoma las operaciones de la fábrica.

El resultado es una nueva base fundamental para la robótica y la automatización física.

La mitad de las empresas de esta categoría aún se encuentran en fase inicial o centradas en la investigación, pero la actividad de contratación, inversión y acuerdos sugiere que los modelos mundiales pronto se convertirán en la infraestructura fundamental para los sistemas de IA físicos.

En conjunto, estas señales revelan un cambio importante.

La primera oleada de IA se centró en los modelos.

La segunda oleada se centró en las aplicaciones.

La próxima fase se centrará en la infraestructura de despliegue.

Y es probable que las empresas que capturen valor se ubiquen en las capas que hacen que los agentes de IA sean confiables, seguros y utilizables dentro de las empresas reales.

¿Un mayor ARR equivale a mejores resultados en la salida a bolsa?

Durante años, el capital de riesgo ha promovido una narrativa simple: mayores ingresos recurrentes anuales equivalen a mejores resultados en las salidas a bolsa. Pero si se analizan los datos del mercado público, la relación es mucho más débil de lo que la mayoría de la gente supone.

Dan Grey destacó un análisis de Meritech Capital que examina cómo se correlaciona la escala de los ingresos recurrentes anuales (ARR) con los múltiplos de valoración en los mercados de software como servicio (SaaS) que cotizan en bolsa. La conclusión cuestiona una de las suposiciones más arraigadas del capital de riesgo.

Existe muy poca correlación entre el tamaño de los ingresos recurrentes anuales (ARR) y los múltiplos de valoración.

En una regresión que compara los múltiplos de ingresos con la escala de ARR, el R² es de tan solo 0,11, lo que significa que el ARR explica solo una pequeña parte de las diferencias de valoración. Cuando se incluyen valores atípicos como Adobe y Salesforce, la correlación disminuye aún más, hasta aproximadamente 0,02.

En pocas palabras: las empresas más grandes no obtienen automáticamente múltiplos de valoración más altos.

La razón por la que muchos inversores creen que sí se reduce a algo más simple: el sesgo de selección.

Las empresas con miles de millones en ingresos recurrentes anuales suelen tener ya unos fundamentos sólidos:

crecimiento duradero

márgenes fuertes

puestos de liderazgo en grandes mercados

ventajas competitivas defendibles

Esas cualidades les permiten alcanzar los mayores niveles de ingresos. Pero son esas cualidades subyacentes, y no la escala en sí, las que premian los mercados públicos.

En otras palabras, la escala suele reflejar la calidad, pero no la causa.

Según Grey, el problema radica en que los incentivos para las empresas de capital riesgo han distorsionado gradualmente esta distinción.

Los inversores del mercado privado suelen priorizar el crecimiento rápido de los ingresos recurrentes anuales (ARR) a casi cualquier precio, ya que mayores ingresos permiten rondas de financiación más grandes y mayores márgenes de valoración. Esta dinámica anima a las empresas a priorizar una expansión agresiva incluso cuando la calidad subyacente del negocio no es sólida.

Con el tiempo, esto genera varios problemas estructurales.

Las empresas permanecen en el sector privado mucho más tiempo del necesario.

Los inversores públicos se pierden la fase inicial de crecimiento, mientras que el capital privado capta la mayor parte del potencial alcista.

El rendimiento posterior a la salida a bolsa se deteriora.

Las empresas optimizadas para el crecimiento a cualquier precio suelen tener dificultades cuando los mercados públicos exigen rentabilidad y disciplina financiera.

Los flujos de capital se dirigen hacia modelos escalables en lugar de modelos innovadores.

Las ideas que pueden escalar rápidamente los ingresos recurrentes anuales atraen financiación, incluso si no son las tecnologías más transformadoras.

El resultado es un ecosistema donde los ingresos recurrentes anuales (ARR) se convierten en la métrica principal, a pesar de que los mercados públicos evalúan a las empresas utilizando un conjunto de criterios mucho más amplio.

Los inversores públicos suelen tener en cuenta una combinación de factores:

tasas de crecimiento sostenible

márgenes y apalancamiento operativo

mercado total direccionable

diferenciación de productos y posicionamiento competitivo

El nivel de ingresos influye, pero es solo una parte del problema.

Esta distinción también explica por qué algunas empresas SaaS más pequeñas aún pueden alcanzar múltiplos elevados si demuestran fundamentos excepcionales, mientras que las empresas más grandes con una economía más débil pueden cotizar a valoraciones más bajas.

La lección para los fundadores es sencilla: perseguir hitos de ingresos recurrentes anuales (ARR) únicamente para alcanzar umbrales arbitrarios de salida a bolsa puede ser engañoso. Los mercados públicos no premian solo el tamaño, sino también la solidez y la calidad de los negocios, aquellos que pueden crecer con el tiempo.

En muchos casos, el crecimiento a gran escala es simplemente el resultado de que esos fundamentos funcionen correctamente. No es la razón por la que los inversores valoran la empresa en primer lugar.

¿Están las empresas de IA entrenando secretamente tus modelos con tus chats?

La mayoría de la gente da por sentado que sus conversaciones con la IA son privadas. Pero según una nueva investigación, esa suposición podría no coincidir con la realidad.

Un grupo de investigadores de Stanford —King, Klyman, Capstick, Saade y Hsieh— analizó recientemente las políticas de privacidad de seis de los principales proveedores de chatbots con inteligencia artificial: Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft y OpenAI. En conjunto, estas empresas controlan aproximadamente el 90 % del mercado estadounidense de chatbots.

Su principal conclusión: todas estas empresas entrenan sus modelos de IA con chats de usuarios por defecto.

El cambio se generalizó en septiembre de 2025, cuando Anthropic pasó de un sistema de suscripción voluntaria a un modelo de exclusión voluntaria, alineándose con el resto de la industria.

Esto significa que, a menos que el usuario cambie explícitamente la configuración, sus conversaciones pueden utilizarse para mejorar los sistemas de IA. La investigación reveló varias dinámicas importantes que influyen en cómo las empresas de IA gestionan los datos de los usuarios.

La formación en el análisis de datos de chat es ahora la práctica habitual en el sector.

Los seis principales desarrolladores permiten el entrenamiento de modelos utilizando datos de entrada y salida del usuario. Si bien los clientes empresariales suelen quedar excluidos de este uso de datos, los consumidores individuales están incluidos por defecto.

Los usuarios empresariales y los usuarios particulares reciben protecciones muy diferentes.

Por lo general, las empresas excluyen automáticamente a sus clientes corporativos del entrenamiento de modelos, creando un sistema de privacidad de dos niveles. Las empresas obtienen una mayor protección de datos, mientras que cientos de millones de usuarios particulares siguen formando parte del proceso de entrenamiento a menos que decidan no participar manualmente.

La cantidad de datos involucrados es enorme.

OpenAI reportó alrededor de 700 millones de usuarios de ChatGPT en agosto de 2025. Dado que la mayoría de las personas nunca modifican la configuración predeterminada, es probable que una enorme cantidad de datos conversacionales alimente los sistemas de entrenamiento de modelos.

Los investigadores también destacaron lo difícil que puede resultar para los usuarios comprender estas prácticas.

En relación a las seis empresas, el equipo analizó 28 documentos de políticas diferentes, incluyendo políticas de privacidad, preguntas frecuentes y subpolíticas adicionales. La información sobre el uso de datos a menudo se encontraba dispersa en varias páginas en lugar de estar claramente explicada en un solo lugar.

Por ejemplo, las prácticas de datos de OpenAI requerían seis documentos diferentes para comprender completamente cómo se podían utilizar los datos de chat.

Esa fragmentación dificulta enormemente que los usuarios comunes comprendan qué sucede con sus conversaciones.

Otra dinámica sutil tiene que ver con la forma en que se presentan las opciones para no participar.

Algunas plataformas ofrecen la opción de desactivar el entrenamiento con mensajes como «Ayúdanos a mejorar el modelo para todos». Los investigadores argumentan que este tipo de planteamiento puede animar a los usuarios a no modificar la configuración predeterminada, alineando así su comportamiento con los incentivos de la empresa.

Para los desarrolladores de IA, este enfoque tiene una clara ventaja: los datos conversacionales son uno de los recursos más valiosos para mejorar los modelos, especialmente ahora que las empresas compiten por crear sistemas más capaces.

Pero también plantea cuestiones más amplias.

A medida que la IA se integra en los flujos de trabajo cotidianos, desde la escritura y la programación hasta las conversaciones similares a la terapia, la frontera entre la comunicación privada y los datos de entrenamiento se vuelve cada vez más difusa.

Si la privacidad es importante, conviene revisar la configuración de la plataforma y averiguar si las conversaciones se utilizan para la formación de la IA.

Porque en la mayoría de los casos hoy en día, la respuesta por defecto es sí.

ALGO MÁS

🧩 Marcos de trabajo y publicaciones interesantes

31 maneras de hacer crecer tu startup rápidamente en 2026.

La mayoría de los fundadores prueban todas las tácticas de crecimiento que ven en internet. Las empresas SaaS de mayor crecimiento no lo hacen. Planifican su crecimiento de forma secuencial, utilizando las 3 a 5 palancas adecuadas en la etapa de ingresos correcta. ICONIQ, Founderpath y cientos de fundadores de SaaS repiten lo mismo: crecer no se trata de trabajar más, sino de elegir estrategias que generen un efecto multiplicador.

A continuación, Nathan Latka comparte un desglose más claro y práctico que puedes seguir sin importar dónde te encuentres:

Fuente de la imagen: Founderpath

Etapa 1: Autofinanciación para alcanzar 1 millón de dólares en ingresos: Velocidad y efectivo primero.

En esta etapa, cualquier cosa lenta es una distracción. Lo que se busca son ciclos de distribución, visibilidad a bajo costo y todo aquello que convierta directamente la atención en ingresos.

Lo que funciona mejor

Bucles de viralidad: Añade activadores para compartir contenido como “Desarrollado por...”, recompensas por referencias y paneles compartidos. Así es como herramientas como Typeform y Dropbox crecieron sin publicidad.

Los webinars que venden se realizan de forma concisa, en sesiones especializadas y con una llamada a la acción contundente. Los fundadores que saben contar historias convierten más rápido porque los webinars rompen los ciclos de confianza.

Lanzamientos en Product Hunt. Un buen impulso en PH = miles de nuevos usuarios. Relanza con frecuencia, prueba diferentes enfoques y recopila correos electrónicos.

El contacto directo con clientes potenciales, la personalización, los vídeos de Loom y las listas segmentadas superan a las plantillas. Incluso 100 correos electrónicos de calidad pueden ayudarte a generar tus primeros 10.000-20.000 dólares de ingresos recurrentes mensuales.

Marketing de influencers (solo microcreadores): La confianza que surge de la base funciona mejor que los anuncios de marca elaborados. Colabora con creadores de nicho que se sientan cercanos a tu audiencia.

Lo que los fundadores deben recordar: Con un presupuesto inferior a 1 millón de dólares, tu trabajo consiste en encontrar una forma repetible de adquirir usuarios a bajo coste. La mayoría de los fundadores se estancan porque intentan abarcar demasiados canales en lugar de centrarse en uno solo.

Etapa 2: $1M–$3M ARR — Desarrollar un crecimiento compuesto de clientes potenciales y alianzas estratégicas.

Aquí es donde el motor necesita mayor previsibilidad. Los fundadores que crecen más del 300 % anual crean sistemas de contenido, ciclos de colaboración y estrategias de inbound marketing escalables.

Sistemas que funcionan de forma consistente

Herramientas gratuitas: calculadoras, plantillas, herramientas de calificación... se indexan muy bien y convierten mejor que las entradas de blog. Shopify convirtió las herramientas gratuitas en miles de millones.

La publicación semanal de boletines genera autoridad, reduce el costo de adquisición de clientes y aumenta la confianza. En esta etapa, la voz del fundador sigue siendo su mayor activo.

Marketing conjunto con socios: seminarios web conjuntos, libros electrónicos compartidos, estudios de caso mutuos. Esto genera clientes potenciales cualificados prácticamente sin coste alguno.

Programas de afiliados. Imagínalo como un equipo de ventas distribuido que solo cobra en función de su rendimiento. Stripe y Zapier lo implementaron desde sus inicios.

Comparar páginas y usar SEO programático: las páginas “X vs Y” se posicionan rápidamente para consultas de alta intención y atraen usuarios de forma constante sin necesidad de gastar dinero.

Recordatorio para fundadores: Tu tiempo se desplaza de la venta directa a la creación de ciclos de adquisición repetibles.

Etapa 3: Ingresos anuales recurrentes de entre 3 y 5 millones de dólares — Crecimiento y aceleración mediante pagos

Ahora que tienes un motor en funcionamiento, la pregunta es: ¿cómo podemos escalar lo que ya funciona manteniendo el CAC bajo control?

Tácticas de alto impacto

Retargeting: Diríjete a personas que ya han tenido contacto con tu producto: espectadores de demostraciones, usuarios de pruebas gratuitas, visitantes del sitio web.

Los anuncios de audiencia similar proporcionan, usando Meta/Google, una lista de tus 500 usuarios principales. Esto funciona mejor que cualquier segmentación en frío.

LinkedIn +: Sus anuncios de vídeo de formato corto funciona bien para B2B si el mensaje se centra en los factores que impulsan los ingresos, no en las características del producto.

Adquisiciones (pequeñas): Compra herramientas pequeñas, extensiones de Chrome o utilidades que te brinden mayor distribución o funciones al instante.

Recordatorio para fundadores: La adquisición de clientes de pago funciona cuando la retención de clientes es alta. Si la tasa de abandono es baja, nada en esta etapa será escalable.

Etapa 4: Ingresos anuales recurrentes de más de 5 millones de dólares: Construye ventajas competitivas que defiendan tu categoría.

En este punto, el crecimiento proviene de la confianza, la presencia de la marca y el dominio del ecosistema. Estas estrategias son lentas, pero increíblemente duraderas.

Fosos que realmente funcionan

Los sitios de reseñas G2, Capterra y TrustRadius son los que dominan el mercado. Los compradores empresariales valoran más la validación por parte de otros usuarios que la publicidad.

Distribución en marketplaces de aplicaciones: Salesforce, HubSpot, Zapier: los marketplaces pueden convertirse en canales de crecimiento pasivo.

Libros + podcasts + eventos. No se trata de vanidad, sino de la forma de consolidar la narrativa de una categoría y atraer a compradores de mayor poder adquisitivo.

Eventos en vivo + comunidades: Creas una tribu en torno a tu marca. Empresas como Notion y Figma construyeron una sólida base de comunidad mucho antes de generar ingresos.

Recordatorio para fundadores: A gran escala, tu ventaja ya no reside en la velocidad, sino en la autoridad, las relaciones y los ecosistemas que controlas.

No necesitas las 31 tácticas. Necesitas las adecuadas para tu etapa. Los mejores fundadores no trabajan más duro, sino que planifican de forma más inteligente, y resisten la tentación de mezclar tácticas de la Etapa 1 con las de la Etapa 4. Así es como las empresas pasan de 0 a 10 millones de dólares sin agotarse.

Sequoia Capital: La mayor oportunidad en IA para emprendedores.

La mayoría de los fundadores que desarrollan productos de IA se preocupan por lo mismo: ¿Qué sucede cuando la próxima actualización del modelo convierte mi producto en una función?

Es una preocupación válida. Si vendes una herramienta, compites directamente con el modelo en sí. Pero está surgiendo otro camino, uno que podría dar lugar a empresas mucho más grandes.

En lugar de vender la herramienta, vende el trabajo. Por ejemplo, una empresa podría pagar:

$10.000 al año para software de contabilidad

Pero 120.000 dólares al año para que los contables cierren las cuentas.

La próxima generación de empresas de IA no solo venderá software de contabilidad; también se encargará de cerrar las cuentas ellas mismas.

Ese cambio de copiloto (herramienta) a piloto automático (resultado) podría abrir una enorme oportunidad.

Dónde se están utilizando realmente los agentes de IA en la actualidad

Datos recientes muestran dónde los agentes de IA ya están realizando trabajo real.

Actualmente, casi la mitad de la actividad de los agentes se centra en la ingeniería de software, mientras que todas las demás categorías siguen siendo relativamente pequeñas.

Principales ámbitos donde se implementan actualmente los agentes de IA:

Ingeniería de software: ~49,7%

Automatización de la gestión administrativa: 9,1%

Marketing y redacción publicitaria: 4,4%

Ventas y CRM: 4,3%

Finanzas y contabilidad: 4,0%

Análisis de datos: 3,5%

Este patrón revela algo importante.

La ingeniería de software es, en gran medida, un trabajo de inteligencia artificial que consiste en traducir especificaciones a código, depurar y realizar pruebas. La IA destaca en este tipo de resolución estructurada de problemas.

Otras profesiones aún requieren mayor criterio, lo que ralentiza la automatización.

Pero esa brecha se está reduciendo rápidamente.

Copilotos vs. pilotos automáticos

La mayoría de las startups de IA actuales están creando copilotos. Un copiloto ayuda a los profesionales a realizar su trabajo más rápido. El ser humano sigue siendo responsable del resultado final.

Ejemplos:

Harvey → ayuda a los abogados

Rogo → ayuda a los banqueros de inversión

Copilotos de codificación → ayudan a los desarrolladores

Pero está surgiendo una nueva categoría: los pilotos automáticos. Los pilotos automáticos no ayudan a los profesionales, sino que reemplazan por completo el flujo de trabajo.

Ejemplos que ya están apareciendo:

Empresas que redactan directamente los acuerdos de confidencialidad en lugar de contratar abogados.

Los sistemas de IA están cerrando libros de contabilidad

Los seguros se contratan a través de agentes de inteligencia artificial en lugar de agentes humanos.

La diferencia es enorme.

Un copiloto se encarga del presupuesto de software.

Un sistema de piloto automático gestiona el presupuesto laboral.

Y los presupuestos laborales son mucho mayores.

El punto de partida más inteligente: el trabajo subcontratado.

La forma más sencilla de implementar los sistemas de piloto automático no es sustituir a los empleados, sino sustituir los servicios subcontratados.

Cuando una tarea ya está subcontratada, se cumplen tres condiciones:

La empresa ya paga a un proveedor externo.

Existe una línea presupuestaria clara.

El comprador adquiere un resultado, no una herramienta.

Eso facilita mucho el cambio a un servicio de IA.

Por ejemplo:

Sustitución de un servicio legal por un servicio legal basado en IA → simple cambio de proveedor

Reemplazar a los empleados internos → requiere un cambio organizativo completo

Por lo tanto, la estrategia es sencilla: empezar con tareas subcontratadas que requieran un alto nivel de inteligencia.

Algunas de las mayores oportunidades

Sequoia Capital compartió lo siguiente: al analizar los mercados de servicios según la inteligencia frente al juicio y la externalización frente a la gestión interna, surgen varias grandes oportunidades relacionadas con la IA.

Algunos ejemplos son:

Corretaje de seguros (entre 140.000 y 200.000 millones de dólares). Los corredores se dedican principalmente a comparar pólizas y rellenar formularios, un trabajo altamente estructurado que la IA puede automatizar.

Contabilidad y auditoría (entre 50.000 y 80.000 millones de dólares). El sector se enfrenta a una importante escasez de mano de obra, lo que hace que las empresas estén más abiertas a la automatización.

Ciclo de ingresos del sector sanitario (entre 50.000 y 80.000 millones de dólares). La codificación médica traduce las notas clínicas en códigos estandarizados; es un trabajo complejo, pero basado en reglas.

La gestión de siniestros (entre 50.000 y 80.000 millones de dólares) se rige por procesos estructurados que incluyen la interpretación de las pólizas de seguro y el cálculo de las indemnizaciones.

Asesoría fiscal (entre 30.000 y 35.000 millones de dólares). Las normas fiscales multi-jurisdiccionales son precisamente el tipo de complejidad que la IA maneja con eficacia.

Servicios de TI gestionados (más de 100.000 millones de dólares). La monitorización de sistemas, la aplicación de parches y la resolución de problemas son tareas de inteligencia repetitivas.

Cadena de suministro y adquisiciones (más de 200.000 millones de dólares): Las grandes empresas dejan sin abordar gran parte de las negociaciones con los proveedores porque los humanos no pueden gestionar la magnitud del proceso.

Por qué este cambio es importante

Por cada dólar invertido en software, se invierten aproximadamente seis dólares en servicios. Esto significa que la verdadera oportunidad de la IA podría no estar en las herramientas de software, sino en las empresas de servicios nativos de IA.

Empresas que:

venden resultados en lugar de herramientas.

automatizan flujos de trabajo completos

capturan los presupuestos de mano de obra en lugar de los presupuestos de software.

La próxima generación de gigantes de la IA podría parecerse menos a las empresas SaaS tradicionales y más a empresas de servicios impulsadas por sistemas de IA.

En otras palabras, la próxima empresa que alcance un valor de un billón de dólares podría ser una empresa de software con apariencia de empresa de servicios.

Marco de referencia: ¿Cómo conseguir presentaciones personales a inversores de capital riesgo sin una red de contactos?

Toby Egbuna compartió una de las mejores tácticas de recaudación de fondos sin necesidad de contactos y formas de conseguir presentaciones.

En lugar de enviar correos electrónicos a 300 inversores de capital riesgo sin previo aviso, recomienda este proceso paso a paso:

Selecciona los 30 mejores fondos que realmente te interesan.

Utiliza Crunchbase para encontrar a los 3 fundadores más recientes de su cartera.

Conecta con esos fundadores en LinkedIn.

Envía un correo electrónico y solicita una breve charla sobre su experiencia con el fondo.

Si la llamada va bien, pida una presentación cordial.

Por qué funciona:

Los fundadores suelen decir que sí.

Los inversores de capital riesgo valoran más las presentaciones de su propia cartera que los correos electrónicos no solicitados.

También sueles recibir presentaciones adicionales a otros fondos.

“No necesitas una red enorme. Solo necesitas un sistema.”

Este es el proceso de 14 pasos que recomienda Toby:

Crea una lista de más de 300 inversores de capital riesgo. Priorizar el 10% superior (30 fondos) en función de la tesis, las conexiones, la marca y la adecuación. Filtrar solo para esos 30 Ir a Crunchbase Buscar en cada fondo Encuentra las 3 inversiones más recientes Anota los nombres de los fundadores, los sitios web y las empresas. Repita el procedimiento para los 30 fondos. Ve a LinkedIn Envia una solicitud de conexión a cada fundador Abre tu correo electrónico Envía un correo electrónico a cada fundador preguntándoles sobre su experiencia (incluye una breve y cordial nota). Haz las llamadas, sé genuinamente curioso. Si todo va bien, pide la presentación.

Cómo este fundador utilizó a Claude para validar la idea (actualmente con ingresos recurrentes mensuales de 2.300 dólares).

De un fundador de Reddit que convirtió 12 ideas dispersas de SaaS en una que realmente generó dinero, todo ello utilizando a Claude para la validación en lugar de basarse en conjeturas.

Lo habían intentado todo antes: crearon dos proyectos, casi no consiguieron usuarios y perdieron la motivación. El punto de inflexión llegó cuando dejaron de construir por instinto y empezaron a validar utilizando las quejas de usuarios reales.

Este es el proceso que funcionó:

Utiliza la IA para detectar el verdadero problema, no la falsa demanda.

Esto impulsó a Claude a rastrear Reddit, Quora, G2 y otros foros públicos en busca de quejas reales sobre la “personalización de correos electrónicos no solicitados”.

El informe arrojó tres páginas de datos, citas reales de vendedores que se quejaban de la personalización manual, las plantillas deficientes y las bajas tasas de respuesta.

Pídele a la IA que evalúe la oportunidad.

Le pidieron a Claude que calificara la idea del 1 al 10 en la escala de “demanda frente a competencia”. Obtuvo un 8,5 , con una justificación de por qué existía esa brecha. Eso fue suficiente para comprometerse.

Construye la versión más simple rápidamente.

Crearon Introwarm, subes una lista de posibles clientes y la aplicación genera mensajes de apertura personalizados analizando lo que cada persona publica o a lo que reacciona en línea.

Lo lanzamos discretamente → conseguieron el primer usuario de pago (29 dólares) en la semana 2 → ahora tienen un ingreso mensual recurrente de 2300 dólares.

Lo que los fundadores pueden aprender de esto:

Los usuarios ya están validando tus ideas de forma gratuita, en forma de quejas en línea.

La IA puede conectar patrones mucho más rápido que la investigación manual.

No necesitas una validación “perfecta”, solo datos suficientes para demostrar que a la gente le importa.

Inmediato

Eres mi asistente personal de investigación de mercado. Soy un desarrollador independiente, autofinanciado, que crea herramientas SaaS B2B o para usuarios avanzados con un presupuesto de infraestructura estricto de $200 al mes o menos. No tengo un gran equipo, ni capital de riesgo, solo yo programando e implementando. Tu trabajo consiste en buscar en la web problemas reales y actuales con los que se enfrentan usuarios, desarrolladores o pequeñas empresas. Puedes buscar en foros (Reddit, Hacker News, Indie Hackers, Twitter/X, incidencias de GitHub, servidores Discord especializados, Quora), reseñas, comentarios de blogs, etc. Mi objetivo principal es escalar un producto de $0 a $10.000 al mes y ver cómo evoluciona a partir de ahí. Para cada oportunidad que identifiques, desglósala de la siguiente manera: 1. Problema: Describe el problema o queja real que tienen los usuarios. 2. Público objetivo: ¿Quién tiene este problema? Sé específico. 3. ¿Por qué duele?: Explica por qué este problema es importante o les cuesta tiempo, dinero o tranquilidad. 4. Idea de herramienta: Sugiere un SaaS o una herramienta sencilla que podría desarrollar para solucionarlo, teniendo en cuenta mis limitaciones: - Desarrollo individual - Infraestructura de menos de 200 $/mes - Producto mínimo viable (MVP) en aproximadamente 2 semanas 5. Potencial de monetización: Explica cómo podría generar ingresos de forma realista (suscripción, pago por uso, etc.). 6. Información adicional: Si aplica, menciona las soluciones existentes y sus deficiencias (precio, experiencia de usuario, complejidad, etc.). Mantén un tono directo, sin rodeos, y prioriza la practicidad sobre la teoría. Céntrate en los problemas de los que la gente se queja activamente, no en tendencias abstractas o ideas que "quizás algún día".

RESUMEN DE NOTICIAS

🗞️ Esta semana en startups y capital riesgo

Novedades en capital de riesgo

Axiom Partners, una firma de capital riesgo especializada en empresas en fase inicial con sede en San Francisco, California, cerró su fondo inaugural de 52 millones de dólares. ( Enlace )

General Catalyst, una firma de capital riesgo con sede en Silicon Valley y más de 43.000 millones de dólares en activos bajo gestión, ha comprometido 5.000 millones de dólares para la India durante los próximos cinco años para apoyar a las empresas emergentes. ( Enlace )

Quantonation Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Nueva York y París (Francia) especializada en tecnologías cuánticas y basadas en la física, cerró su segundo fondo insignia con 220 millones de euros. ( Enlace )

Nuevas ofertas para startups

Vivox AI, una empresa tecnológica con sede en Londres, Reino Unido, que desarrolla agentes de IA atómicos listos para cumplir con los requisitos regulatorios para la lucha contra el blanqueo de capitales, la verificación de identidad del cliente (KYB/KYC) y los delitos financieros, recaudó 1,3 millones de libras esterlinas en su primera ronda de financiación. ( Enlace )

Vor Systems, proveedor de una plataforma de transacciones con inteligencia artificial con sede en San Francisco, California, recaudó 3 millones de dólares en financiación pre-semilla. ( Enlace )

Navigara, desarrollador de una capa de medición del rendimiento de ingeniería con sede en San Francisco, California, recaudó 2,5 millones de dólares en financiación inicial. ( Enlace )

PartsPulse, proveedor con sede en Las Vegas, Nevada, de una plataforma basada en inteligencia artificial para la gestión de negocios de repuestos, ha recaudado 3 millones de dólares en financiación. ( Enlace )

Cyclops, proveedor de plataformas de infraestructura de criptomonedas y stablecoins con sede en Miami, Florida, recaudó 8 millones de dólares en financiación. ( Enlace )

Shellworks, una empresa emergente de biomateriales con sede en Londres, Reino Unido, recaudó 15 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A. ( Enlace )

Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

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