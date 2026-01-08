Por: Tomás Gallardo y Guillermo Verne

Hola, soy Guillermo Verne, y, como complemento a una entrevista que le hice a Tomás Gallardo sobre la estrategia empresarial en la actualidad, y su necesidad, incluimos aquí la parte de la entrevista sobre la política rectora/orientadora de la empresa.

Tomás considera que, en el contexto de la estrategia empresarial, es el puente más crucial entre un diagnóstico de alto nivel y la acción concreta. Es la etapa de la estrategia que define las “reglas de juego” de una empresa.

¿Qué marco teórico tiene la política rectora de la empresa en su estrategia?

La literatura, o parte de ella, señala que la política orientadora crea una ventaja competitiva única.

Por ejemplo, en “Buena Estrategia, Mala Estrategia: La Diferencia y Por Qué Importa”, Richard Rumelt argumenta que una Política Guía no es un objetivo ni una visión, sino una forma clara de afrontar un desafío específico. La describe como una señal que dirige la energía de la organización sin dictar cada movimiento. Por ejemplo, si el diagnóstico de una empresa es que está siendo mercantilizada por competidores de bajo costo, la política rectora podría ser “competir en servicio personalizado en lugar de precio”. Esta política actúa como un filtro, indicando automáticamente a todos los departamentos que ignoren las medidas de reducción de costos que perjudicarían la experiencia del cliente.

El autor enfatiza que una buena política crea una ventaja al anticipar las acciones de los demás y canalizar las propias fortalezas hacia una dirección específica y concentrada.

¿Qué otro libro trata sobre este tema?

El mismo autor, en 2022, escribió “The Crux: Cómo los líderes se convierten en estrategas”, una especie de continuación. Aquí profundiza en su defensa de la política rectora vinculándola con The Crux, el desafío más crítico y solucionable que enfrenta un líder. Este libro argumenta que la política rectora es el “cómo” para superar The Crux. Rumelt enseña que una vez identificado el obstáculo que frena el progreso de su negocio, la Política Guía debe ser una “elección coherente” que reduzca el enfoque de la empresa. Ofrece una extensa defensa del proceso de “Fundición de Estrategias”, donde los líderes debaten y refinan estas políticas para garantizar que no sean solo “faltas”.

El libro ilustra cómo una política sólida simplifica la naturaleza compleja de los problemas empresariales al proporcionar una lógica clara que coordina las acciones de miles de empleados, garantizando que no trabajen con objetivos contrapuestos.

¿Algún libro de otro autor?

Sí. Un libro que me gusta mucho es “7 Poderes: Los Fundamentos de la Estrategia Empresarial”. En esta obra, Hamilton Helmer ofrece una defensa altamente analítica y centrada en el negocio de lo que él llama “Estática” y “Dinámica”, que esencialmente funcionan como las políticas rectoras definitivas para el valor a largo plazo. Helmer argumenta que solo existen siete “poderes” (como los Efectos de Red, los Costes de Cambio o los Recursos Acaparados) que pueden crear un negocio verdaderamente defendible. La política orientadora de una empresa, en su opinión, debe ser la búsqueda y el mantenimiento incesantes de uno de estos poderes.

El libro es una lectura esencial para las startups, si les interesa la política estratégica, ya que explica que una política rectora debe ser “no arbitraria”; debe estar arraigada en una realidad estructural del mercado. Por ejemplo, una política de “invertir en escala para lograr una ventaja de costes” solo es una buena política rectora si la economía subyacente de esa industria específica permite economías de escala significativas.

¿Qué impacto o importancia tiene en la estrategia la política rectora/orientadora de la empresa?

El núcleo estratégico consta de tres partes:

un diagnóstico (que identifica el desafío),

una política rectora (que establece la dirección para superarlo, y que se trata aquí) y

acciones coherentes (pasos detallados para implementar la política).

La política rectora describe un enfoque general para superar los obstáculos señalados por el diagnóstico. Es “guía” porque canaliza la acción en ciertas direcciones sin definir exactamente qué se debe hacer.

Una buena política orientadora surge del diagnóstico: es donde se determina cómo superar los obstáculos identificados “creando o aprovechando fuentes de ventaja”.

Muchas de las cosas que las startups creen necesitar en lugar de una estrategia son, en realidad, solo la política rectora u orientadora. Si la ventaja de una startup es que puede lanzar más rápido que las empresas establecidas, la velocidad puede formar parte de la política orientadora. Si su ventaja es que puede centrarse en un nicho en crecimiento demasiado pequeño para que una empresa establecida se interese en él y lo impulse hacia la grandeza, como hizo Stripe con los desarrolladores de startups, centrarse en ese nicho a expensas de otras oportunidades puede formar parte de la política orientadora.

Las startups vienen precargadas con muy pocas fortalezas. Están las genéricas, como la velocidad y la concentración, y las fortalezas que aportan los fundadores, pero en su mayoría, son pizarras en blanco. La ventaja de la política rectora para startups radica en que tienen la libertad de elegir las fortalezas que desean desarrollar según el diagnóstico.

¿Algún ejemplo?

Sí. Varda es un excelente ejemplo de un diagnóstico que fundamenta una política rectora con miras a la defensa. Delian Asparouhov fundó Varda tras darse cuenta de que la disminución de los costos de lanzamiento podría impulsar la economía de la fabricación espacial.

Su diagnóstico: Varda necesitaba destacar en la fabricación, el retorno de cargas útiles y las ventas. Centrarse tanto en clientes comerciales como gubernamentales podría ayudarle a obtener ventajas y desarrollar economías de escala.

La política rectora de Varda surgió directamente de este diagnóstico:

Incorporó a expertos en esas tres áreas: Uno para el reingreso, otro para la fabricación y un tercero para las ventas.

Priorizó la velocidad con contrataciones experimentadas: “los trenes llegan a tiempo”.

Se centró tanto en clientes del Departamento de Defensa como en clientes farmacéuticos para impulsar un ciclo de crecimiento. Los viajes compartidos del Departamento de Defensa reducen los costos para la industria farmacéutica. Una mayor demanda farmacéutica permite viajes más económicos al Departamento de Defensa. Los precios más bajos impulsan un mayor volumen e integración, lo que reduce aún más los costos.

La belleza de la estrategia de Varda reside en lo enfocado y alineado que está todo: escalar más rápido que nadie para reducir los costos. Varda aún no tiene fosos, pero con todo lo que hace en el curso de la operación de su negocio, los está construyendo.

¿Algún ejemplo más?

Sí, contaré un caso vivido hace unos años en una empresa de tamaño más bien grande. En ella, nuestra política rectora era simple: ofrecer a las startups en crecimiento unos servicios en red que se adaptan a sus necesidades, en lugar de un sistema central. Para lograrlo, pondríamos todos los servicios de nuestra red a disposición desde una hora hasta un año, con precios ajustados en tiempo real según la demanda.

Si un servicio no rendía bien, podíamos ofrecerlo, de forma distinta, a un precio inferior al de nuestros competidores: al pasar de un espacio negativo a un punto de equilibrio, mejorábamos los márgenes de la red e impulsábamos la demanda hacia los servicios con buen rendimiento, lo que aumentaba sus márgenes.

En lugar de considerar cada servicio de forma independiente, visualizamos toda la red como una gran plataforma de servicios que respondía a las necesidades de nuestros clientes según la demanda.

¿Qué beneficios tienen las políticas rectoras?

Los principales son los siguientes

Reduce la fatiga de toma de decisiones: Al establecer una política clara, los líderes no tienen que microgestionar cada pequeña decisión; la política actúa como una brújula para el equipo.

Concentra el poder: Evita la “disminución de recursos” al garantizar que la empresa no intente ganar en todos los frentes a la vez.

Crea coherencia: Garantiza que marketing, ingeniería y ventas compartan la misma historia y trabajen para lograr la misma solución diagnóstica.

